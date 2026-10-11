Ondřej Hýbl a japonské divadlo kjógen. V akých detailoch sa odlišuje od českého divadla?

Ako môže šesťsto rokov stará komédia rozosmiať dnešného diváka a čo všetko stojí za jej uvedením? Taktiež bolo Divadlu kjógen 24. septembra 2026 udelené Čestné uznanie ministra zahraničných vecí Japonska za zásluhy o šírenie japonskej kultúry v Českej republike.
Ako by ste vysvetlili pojem kjógen? Čím je toto divadlo charakteristické?
Název kjógen se skládá ze dvou znaků a znamená „bláznivá, pomatená slova“. Význam můžeme rozvést jako „bláznivá slova protiřečící zdravému rozumu“. Tento žánr je charakteristický tím, že jako komedie baví diváky, ale zároveň si drží vysokou estetickou úroveň. Vykresluje nedostatky lidské povahy humornou formou, čímž lidi rozesměje, ale zároveň ty vnímavější přivede třeba i k zamyšlení.
Aké sú rozdiely medzi českým a japonským kjógenom? Okrem jazyka napríklad vo výbere hier, prednese či v tom, čo sa dá preniesť do iného kultúrneho prostredia?
Rozdíl je, jak jste řekl, v tom, že české hry jsou česky a japonské japonsky. A to je jediné, co bychom chtěli, aby se lišilo. Snažíme se je převádět tak, aby zůstaly co nejvěrnější originálu. Právě za to jsme v roce 2016 převzali cenu Saikašó za rok 2015 od Nogamiho institutu pro výzkum divadla nó při Univerzitě Hósei, a to jako vůbec první soubor mimo Japonsko.
Japonští akademici i herci viděli naše představení, dohledali si také záznamy na YouTube a překlady a ocenili, že se nám podařilo přenést kjógen do češtiny a českého kulturního prostředí bez ztráty autenticity.
V čem je český kjógen trochu jiný? V Japonsku se kjógeny hrají i proto, že jsou součástí tamní tradice. U nás dlouholetou tradici nemají, a když nebudou diváka bavit, chodit na ně nebude. Musí tedy divadelně fungovat a oslovit ho.
Já připravím překlad a pak s kolegy, zejména s Igorem Dostálkem, pracujeme na tom, abychom češtinu ještě vybrousili. Aby v ní zůstal originál, ale aby zároveň byla přirozená a srozumitelná českému divákovi.
Paradoxně se tak český kjógen možná stává pro českého diváka živějším a přístupnějším než originál pro Japonce. V Japonsku se hraje ve starém jazyce a ne vždy mu divák zcela rozumí. Není to sice tak těžká japonština jako v divadle nó, ale obsahuje staré obraty a výrazy, na které současný divák není zvyklý.
Japonština má navíc spoustu homonym. Někdy chvíli trvá, než člověku dojde, co dané slovo znamená, zvlášť když nevidí napsané znaky. Naše kjógeny mluví srozumitelnou češtinou, i když do textů záměrně vkládáme starší obraty a vyhýbáme se moderním slovům přejatým třeba z angličtiny.
Druhou věcí je výběr repertoáru. V Japonsku se dochovalo přibližně dvě stě tradičních her. Divadlo kjógen jich má v repertoáru dvacet čtyři.
Vybíráme především hry, které budou srozumitelné českému i slovenskému obecenstvu. Když komická zápletka stojí na vztahu manžela a manželky nebo když chytrý sluha napálí svého ne zrovna bystrého pána, pochopí to všichni. Dívají se, smějí se a říkají si: To není možné, že je to tak staré a vzniklo to tak daleko.
Část japonského repertoáru ale odkazuje na konkrétní historické postavy, události nebo zvyky. V době vzniku hry byly běžně známé, dnes mohou být obtížně srozumitelné i v samotném Japonsku. Některé kusy se uvádějí také kvůli zachování tradičního repertoáru, přestože jejich humor už není bez vysvětlení přístupný. U nás by takové hry bez rozsáhlého výkladu divadelně nefungovaly.
Část repertoáru zanikla i v samotném Japonsku. U některých her se vytratila znalost dobové anekdoty nebo narážky na vysokou dvorskou poezii. Jakmile divák neví, na co se odkazuje, vtip přestává fungovat.
Představme si, že by dnes v České republice vznikl kjógen o tunelování. Jenže tenhle devadesátkový nešvar snad jednou ze světa zmizí a za pět set let divák nebude chápat, jak mohl někdo dostávat majetek tunelem ze své firmy někam jinam. A proč to dělal. Bez znalosti původního významu to zkrátka nebude k pochopení.
A jeden konkrétní případ: nově máme v repertoáru Kalhoty pro dva, japonsky Futari bakama. Ani u této hry nemusíme dnes znát všechny dobové souvislosti jejího názvu. Je ale o sňatku a o tom, jak se člověk při představování rodině partnerky snaží dělat mnohem lepším, než je. V tom se český nebo slovenský divák samozřejmě najde. Výborně se baví, že se za ta staletí nic nezměnilo. U téhle hry tedy naštěstí nevadí, pokud nám jeden kamínek její mozaiky není úplně srozumitelný. Zbytek ji drží pohromadě a zábavná je i tak.
Samostatnou otázkou jsou hry s nevidomými nebo jinak tělesně postiženými postavami. Je důležité rozlišit, z čeho si konkrétní hra dělá legraci: zda z postižení samotného, z chování okolí, nebo třeba z podvodníka, který postižení předstírá, aby získal nějakou výhodu. Pro dnešní inscenování je to citlivé téma. K těmto hrám jsme se zatím nedostali a nevím, jestli se někdy dostaneme.
Pak jsou hry natolik technicky těžké, že je v současném složení souboru nezvládneme. Stojí na zpěvu, tanci nebo hudebním doprovodu, někdy vyžadují tradiční hudební soubor divadla nó. Český nebo slovenský divák by si je jistě užil, ale my je zatím zahrát nedokážeme. To jsou opravdu mistrovské kusy a ty zůstávají japonským mistrům.
Takže když to shrnu: to, co diváci vidí v podání Divadla kjógen, je skutečně autentický kjógen. Nereprezentuje to ale celou hloubku a šíři japonského originálu. Ten toho nabízí výrazně víc. Také se formoval šest století. Divadlo kjógen je tu zatím o 5,75 století kratší dobu.
Ako vyzerá príprava novej hry od výberu a prekladu cez skúšanie až po kostýmy? Predsa len, v našom prostredí nejde o celkom bežné divadlo.
To jste trefil hřebíček na hlavičku. Příprava hry trvá poměrně dlouho. Nejdřív musíme vybrat takovou, která tady bude rezonovat a které divák porozumí. Pak ji přeložím z japonštiny do češtiny a s kolegy text vybrousíme, aby dobře zněl a fungoval na jevišti. Teprve potom přichází samotné nastudování.
K tomu potřebujeme součinnost japonských mistrů. I když se kjógenu věnujeme přes dvacet let, v každé hře se dá snadno něco opomenout. Přímý přenos od učitele k žákům je zásadní. Ověřili jsme si to za covidu, kdy jsme s učiteli zkoušeli jen online. To rozhodně nebylo optimální.
Hodně využíváme videonahrávky z Japonska a snažíme se co nejpřesněji napodobit to, co na nich vidíme. Neobejdeme se ale bez živého herce, který nám vysvětlí načasování jednotlivých situací, jejich smysl a detaily, na které si máme dát pozor.
Další věcí jsou kostýmy. Donedávna jsme vybírali hry i podle toho, na co jsme je měli. Od Šigejamů z Kjóta dostáváme starší originály. Teď už ale máme v týmu Kláru Poskočilovou, která se vedle výroby japonského cukroví naučila kostýmy také šít.
Zlomový pro nás byl Bůh Nió. Klára za covidu vytvořila pro tuto postavu celý kostým podle jedné fotografie, a výsledkem byla prakticky přesná replika originálu. Totéž se jí pak podařilo u Boha hromů, japonsky Kaminari.
Kostýmy pro běžné role většinou dostáváme z Japonska. Některé nechával Tomáš Pavčík šít a sám je také barvil. U speciálních rolí je to složitější: jejich kostýmy se v Japonsku tak rychle neopotřebují, protože se tolik nepoužívají, a k nám se tedy nedostanou. Pořídit jeden nový může být zakázka za stovky tisíc korun. To by ceny našich vstupenek vyhnalo někam, kde by si je část diváků už nemohla dovolit. A to nechceme.
Menili sa hry v priebehu storočí? Líši sa ich dnešná podoba od tej pôvodnej?
To by vydalo na samostatný rozhovor, možná i na disertaci z japanologie nebo divadelní vědy. Ty hry se totiž vyvíjejí. Vezměme si třeba Mandarinky, japonsky Kódži. Pán si po hostině zavolá sluhu, aby mu připomněl, co se předešlého večera dělo. Sluha se ale také opil a moc si toho nepamatuje. Nakonec si vybaví, že pán dostal od hostitele tři mandarinky. Jenže místo toho, aby je odnesl pánovi domů, je snědl. Celá hra je o sluhově hledání výmluv, jak se z téhle zapeklité situace dostat.
Začne vyprávět, že první mandarinka spadla na zem. Takovou přece pánovi dát nemohl, a tak ji snědl. Zbývající dvě si schoval pod kimono, aby mu už neupadly. Jenže jednu rozmačkal záštitou meče. Rozmačkanou by pánovi také dát nemohl a vyhodit ji mu bylo líto. Tak ji zase snědl.
Když se pán rozzuří a chce alespoň tu třetí, sluha spustí srdceryvný příběh o mnichu Šunkanovi. Ten byl s dalšími dvěma muži poslán do vyhnanství na ostrov. Oni dostali milost a vrátili se do Kjóta, ale Šunkan zůstal sám a na ostrově zemřel. Aby poslední mandarinka nedopadla stejně, poslal ji sluha raději do břicha za těmi prvními dvěma. Aby jí nebylo smutno.
Šunkanův příběh vychází z událostí 12. století a proslavil se v literatuře i v divadle nó. Pro tehdejší publikum byl jeho osud dobře známý. S trochou nadsázky: podobně jako u nás příběh Jánošíka nebo jméno Jana Žižky. Stačila narážka a divák věděl, o koho jde.
Když je takový příběh živou součástí společného povědomí, samotná výmluva „nechtěl jsem, aby mandarinka dopadla jako Šunkan, a proto jsem ji snědl“ může stačit k rozesmání publika. Tarókadža navíc, pro omluvu své opilecké anabáze, zneužívá postavu tragického hrdiny. Jenže co s touhle hrou, když všeobecné povědomí o Šunkanovi ve společnosti již není? Nebo není tak silné? Proto byl do Mandarinek dodán komický bod na závěr. Pozdější podoba závěru navíc pracuje se slovní hříčkou: hara znamená břicho, zatímco Rokuhara je místo v Kjótu spojené s rodem Taira. Sluha říká, že mandarinku uložil do „Tarókadžovy Rokuhary“, a ukazuje na své břicho - hara. Právě na podobných detailech lze sledovat, jak se podoba hry v čase proměňuje.
Někde se přidá pointa, jinde se vypustí pasáž, které už divák nerozumí nebo která představení zbytečně prodlužuje. Tradiční repertoár se tedy po malých krocích proměňuje. U některých her téměř vůbec, u jiných jsou změny výraznější.
Další důležitá proměna souvisela se ztrátou tradičních patronů po restauraci Meidži v roce 1868. Herci nó a kjógenu se museli přizpůsobit novým podmínkám a hledat jiné zdroje obživy. Význam získávalo také vyučování amatérských žáků.
S tím souvisí i jeden výklad změn ve velikosti jednotlivých rolí. Když byla ve hře jedna velká role a dvě malé, mohl učitel za výuku té hlavní, označované jako šite, dostat vyšší odměnu. Pokud se část jejího textu a jednání rozdělila mezi dvě postavy, vznikly dvě výraznější role, které mohl vyučovat. V době existenční nejistoty to nebyla maličkost.
Jako příklady se uvádějí Busu, česky Lahodný jed, nebo Bóšibari, Připoutaný k tyči. V obou hrách vystupují dva sluhové. Místo toho, aby jeden nesl téměř celou hru a druhý mu hlavně nahrával, mohou mít oba výraznější prostor. A když se ukázalo, že takové rozdělení dobře funguje i divadelně, mohlo se ustálit v běžné praxi konkrétního rodu.
Hrávate v divadlách, kultúrnych domoch, školách aj na festivaloch. Je táto rozmanitosť prostredí výhodou, alebo vás skôr obmedzuje?
Rozhodně je to výhoda. Právě tady se ukazuje, jak skvělý žánr kjógen je. V zásadě nepotřebujeme zvláštní světelný park ani ozvučení. Vystačíme si s podlahou v tělocvičně, vyvýšeným pódiem v kulturním domě nebo klasickým divadlem.
Kjógen se ostatně nehrál vždycky jen v divadlech. Uváděl se také v sídlech svých patronů a při nejrůznějších příležitostech. Je dobře, že může za divákem téměř kamkoli. Teď se ho snažíme ještě víc dostávat do českých škol.
Ako vnímate záznamy predstavení, streamovanie alebo vysielanie v televízii? Môžu kjógen priblížiť širšiemu publiku?
K tomu jsme zdrženlivější. Kjógen je jako jiné divadlo založený na živé interakci s publikem. Vytvoříte situaci, diváci na ni reagují a společně s nimi vytváříte atmosféru. Podle jejich reakcí poznáte, kdy přesně má přijít gag. Když se to podaří, je to neopakovatelný zážitek pro publikum i pro herce.
Na videu si ho člověk nikdy neužije stejně jako v hledišti. Když někdo pořídí dobrý záznam, jako to dělá třeba Animefest na brněnském výstavišti, nebráníme se tomu. Sami jsme ale až na období covidu, kdy to jinak nešlo, nestavěli komunikaci s diváky na videu. Dívat se na kjógen v divadle a na kjógen na videu je jako jíst zmrzlinu a dívat se na někoho, kdo jí zmrzlinu.
Hrávate napríklad Zlodeja melónov a ďalšie staré hry. Ako na ne dnešní diváci reagujú?
Většina našeho repertoáru jsou tradiční hry. Výjimkou je například Velké prádlo, japonsky Susugigawa. Jako kjógen mělo premiéru v roce 1953, jeho předlohou je ale stará francouzská Fraška o kádi.
Když jsme tu hru viděli v Japonsku, vlastně jsme ji pak reimportovali do Evropy. Divák se baví, protože je to chytrý text a výborně vystavěný příběh. A podobně fungují i staré japonské hry. Jména jejich autorů většinou neznáme, ale na jejich stavbě je vidět mimořádný cit pro divadlo.
Divák se nejprve směje, protože sleduje výbornou anekdotu. A v druhém plánu si říká: To snad není možné, že je to tak staré a vzniklo to devět tisíc kilometrů na východ od nás, když je to tak aktuální.
Kjógen je vtipně podaný portrét lidské hlouposti. A ten dokáže oslovit publikum bez ohledu na to, kde a kdy vznikl.
Vznikajú aj nové kjógeny? Aké témy prinášajú a máte niektoré v repertoári?
Měli jsme například hru Huberta Krejčího Asketa a žák. Je to jeho původní text. V repertoáru ji sice vedeme, ale posledních deset až patnáct let jsme ji neuváděli.
Z novějších kjógenů teď hrajeme právě Velké prádlo. To je zajímavý případ: japonské zpracování pochází z padesátých let 20. století, příběh má ale kořeny ve středověké Francii.
Novinky vznikající v Japonsku často reagují na aktuální témata, například jaderné ohrožení nebo ekologii. V době debat o klonování po narození ovečky Dolly napsal filozof Umehara Takeši pro rodinu Šigejamů skvělou hru o klonech baseballové hvězdy Namašimy.
Jeho předobrazem byl slavný hráč a trenér Nagašima Šigeo. V příběhu odejdou nejlepší hráči japonského klubu do Ameriky a vedení si nechá vyrobit sedm klonů někdejší hvězdy. Mělo by mít neporazitelný tým.
Jenže všech sedm má také hvězdné ego. Každý chce stejnou pozici a všichni chtějí být nejdůležitější. Takže se pohádají a tým nefunguje. Nakonec se klony vymění za hráče, kteří odešli do Ameriky.
A příběh má ještě druhou pointu. Při klonování spadne vědci do zařízení vlastní vlas, takže nechtěně vznikne i jeho klon. Manželka dá přednost kopii a původní vědec zůstane sám. Je to taková moralita o tom, aby si člověk nehrál na boha.
Vznikají i projekty, které kombinují kjógen s rakugem, japonským vypravěčským divadlem. Mnohé novinky se hrají jen omezenou dobu a pak herci přijdou s něčím dalším. Když se ale objeví něco tak dobrého jako Velké prádlo, může se to v repertoáru zabydlet natrvalo. Takových případů je málo.
Ktoré témy sa v tradičných hrách objavujú najčastejšie?
Tradiční repertoár se dělí do několika skupin, často podle hlavních postav. Najdete hry o pánech a sluzích, o manželkách a zetích, o mniších a horských asketech, ale také o nevidomých. Vedle nich existují oslavné kjógeny a další hry, které se do těchto skupin nevejdou. Není to úplně jednotné dělení pro všechny školy.
Když zůstanu u toho, co hrajeme česky, máme třeba příběh šlechtice, který jde do hlavního města a nemá panoše. Donutí proto kolemjdoucího obchodníka, aby mu nesl meč. Jenže obchodník si to nenechá líbit a ukáže se, že s mečem umí zacházet lépe než samuraj, který se vychloubá svým původem a schopnostmi. Jeho domýšlivost tak dostane pořádnou lekci.
Vztahy mužů a žen jsou zase velmi univerzální téma. Manželka svého muže zpravidla nějak zpraží nebo se ukáže, že je v partnerství mnohem slabším článkem on. Přitom ty hry vycházejí ze společnosti, v níž měli muži navrch. A právě z rozporu mezi deklarovanou mužskou autoritou a tím, jak to doma skutečně vypadá, si dělají výbornou legraci.
Hry o mniších si zase utahují z jejich lidských slabostí. Pro mě je důležité, že se člověku můžeme smát, a přitom ho nemusíme nenávidět nebo úplně ponížit. Tenhle laskavý odstup je na kjógenu krásný.
Oslavné kjógeny souvisejí se slavnostním rámcem tradičního programu. Nemusejí stát na tak výbušné pointě jako jiné komedie. Z této skupiny máme v repertoáru Lišky z ostrova Sado, které ovšem velmi komické jsou. Dva muži se vsadí, zda na ostrově žijí lišky, a jeden z nich se snaží výsledek ovlivnit úplatkem úředníkovi. Ten úplatek přijme a sám odejde bez úhony, zatímco oba muži pokračují ve svém sporu. Divák se dobře baví a zároveň vidí něco, co mu ani dnes není neznámé.
U her s nevidomými postavami je nutné posuzovat každý kus zvlášť. Někde jde o podvod, jinde o vztah nevidomého člověka a jeho okolí; některé hry vyvolávají také soucit. Dnešní publikum může jejich humor vnímat jinak než publikum tehdejší. My je teď v repertoáru nemáme a zatím nevíme, jestli se k nim někdy dostaneme.
Aké boli vaše osobné začiatky s kjógenom?
V roce 1992 jsem se potkal s dramatikem Hubertem Krejčím. Přeložil několik kjógenů z ruštiny do češtiny a dal mi do ruky svůj překlad hry Mnich, kostra a její obal. Byl jsem tehdy na začátku střední školy a zaujalo mě to natolik, že jsem se ji začal učit.
Pod Hubertovým vedením jsme ji nastudovali a hráli na vernisáži v pardubickém Domě U Jonáše. Hubert mě také nasměroval k tomu, abych místo strojárny zkusil japanologii. Po roce příprav jsem se na ni dostal a začali jsme hledat cestu k japonskému kjógenu blíž.
V roce 1998 přijeli do Prahy Šigejamové: Šime, Ippei, Šigeru a Akira. Odehráli dvě představení v divadle Alfred ve dvoře. Tam jsme se s nimi spolu s Hubertem poprvé setkali a měli možnost mluvit s mistrem Šigejamou Šimem. Poprosili jsme ho, jestli by byl ochotný přijet do České republiky a udělat workshop. Vzali jsme si adresu, dva roky jsem si s ním dopisoval a on opravdu přijel. V roce 2000 nás v Praze naučil hru Kaki jamabuši, česky Horský asketa zlodějem tomelů.
Z dnešního souboru se dílny účastnil i Igor Dostálek. Vzniklo naše první nastudování pod přímým vedením japonského profesionála. Do té doby jsme vycházeli hlavně z Hubertových překladů a jeho divadelní zkušenosti. Jak moc byli Šigejamové překvapení, že se v České republice už kjógeny hrají, nám řekli až o mnoho později.
V roce 2002 jsem odjel do Kjóta jako výměnný student původně na rok a půl. Zůstal jsem dvanáct let. Poměrně brzy jsem totiž pochopil, že za rok a půl se nenaučím tolik, abych to mohl smysluplně předávat dál. I pro soubor bylo potřeba mnohem hlubší a delší spolupráce.
Kořeny Divadla kjógen sahají k první dílně v roce 2000. Jeho pozdější organizační ustavení už bylo dalším krokem. Důležité je, že od té doby pokračuje přímý kontakt s japonskými učiteli.
Čo je pre vás osobne na kjógene najzaujímavejšie?
Po technické stránce přesný tvar a přesný návod, jak ho naplnit. Dostanete informace o tom, co říkat, jak stát, jak dýchat, kde být a jak pracovat s partnerem. A to vám paradoxně dává velkou svobodu soustředit se na diváka a na pointu hry. Situaci pak můžete vykreslit do neuvěřitelných detailů.
Po lidské stránce mě přitahuje smích. Když se člověk opravdu od srdce směje, alespoň na tu chvíli pustí starosti z hlavy. A to mu dělá neuvěřitelně dobře.
Kjógen dovede diváka pobavit, aniž by potřeboval vulgarity. Možná to bude znít nabubřele, ale rozdávat smích je pro mě do jisté míry duchovní poslání. Právě to na kjógenu obdivuji nejvíc. Původně nejsem herec, nejsem rozený komediant a sám od sebe tohle neumím. Kjógen mi dává možnost diváka upřímně rozesmát.
Kto tvorí Divadlo kjógen a ako sa vám darí udržiavať jeho činnosť?
Herecký soubor tvoří devět lidí a každý z nás má i svou vlastní práci, protože jen kjógenem se u nás uživit nedá.
Tomáš Pavčík celý tým vede. Igor Dostálek je docentem na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde se věnuje výuce herectví a práci s hlasem. Karel Šmerek vede restauraci, Radek Odehnal zajišťuje ozvučení koncertů, Michal Chovanec je zdravotní klaun a Jiří Pečánka profesionální hasič.
Máme také dvě mladší posily: muzikálového profesionála Jáchyma Šímu a Jana Mareše. To je nastupující generace. Kjógen je oslovil natolik, že s námi už tři roky hrají. Ani bez nich by to nešlo. V jednom člověku se kjógen zkrátka dělat nedá. Bez lidí ochotných věnovat mu svůj volný čas by Divadlo kjógen neexistovalo.
A musím znovu zmínit Kláru Poskočilovou. Je stavební inženýrka, dlouhodobě vyrábí japonské cukroví wagaši a u nás udržuje, opravuje a v posledních letech také vytváří kostýmy. Samozřejmě do nich herce i obléká. Jsou to tradiční japonské oděvy a pro Evropana může být jejich správné oblečení dost komplikované. Ke kostymérské práci se postupně vrací také Jitka Zemanová.
Čo by ste na záver odkázali čitateľom?
Přijďte do divadla na kjógen. Výborně se pobavíte.