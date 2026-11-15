Ján Blahovec
Erotikon movie
(žilinská story)
Len vietor vie, kto koho spozná.
Plné dni mladosti sú ako hrozná
a srdcia veselé sú ako víno.
Kobylku sedlal, klusal s inou,
inej, krásnej, v divej jazde,
švihol bičom – ako každej.
Krv mu v žilách prudko vrela,
nové chúťky nepoprela.
V Mekke raja svojho bytu
pribil štatút plebiscitu.
Z rušných nocí v biele rána
šla mu z bytu karavána
zvodných kriviek, silikónov...
Nové túžby viezol domov
poškuľujúc k inej móde.
Vzápätí však ako zlodej
z twiggy prešiel v niečo iné,
čo nebolo androgýnne.
Keď si krčma rozum vzala,
cigánka mu preskúmala
čiary v jeho lestnej dlani:
„Strieľaš, chlapče, zo zlých zbraní!
Príde k tebe anjel niečí,
dá ti všetko a bez rečí,
ty ho budeš týrať k smrti
a jeho skon nepríde ti...“
Zočil krásku svojich predstáv:
aká ku nej vedie cesta?
Miloval ju z plnej vášne,
mysliac si, že v sebe našiel
nádherný prúd čistej krvi,
šťastný pohľad spod obrvy.
S dôverou sa k nemu mala,
a tajomstvo neskrývala.
Vtedy prišli drsní muži
či si už dosť sexu užil...
Pobalil sa ako každý
nestály a zmizol navždy.
Na svet prišlo krásne dieťa
s krstným otcom od podsvetia.
Jeho matka ako víla
do hlbín sa ponorila.
Prešiel čas a v jedno ráno
s ľúbeznou sa zjavil dámou.
Rudí diabli pri ňom stáli,
oči iným zahmlievali.
Mohol všetko, aj tak robil,
prečesával hrivy kobýl,
klusajúcich stále k nemu
napriek stavu manželskému.
Tmavé ráno tuhej zimy
prišlo s kvetmi pohrebnými
k dverám jeho vernej ženy
bezduchej v tom ponížení:
strašný posol voľnej lásky
sťal ju jak meč samurajský.
Pôvodcovi tragédie
odkázal kmeť tam, kde žije,
kde sa v stokách plahočí,
že mu nesmie na oči.
Keď svet štvaný hydru krotil
prebudili kameloti
zo sna všetkých ranných spáčov
kričiac mená udavačov
z riadkov novín RUDÉ KRÁVO
pre očistu hnusných mravov.
A v tom šturme rozohnenom
Kálí išla s jeho menom.
Len vietor vie, kto koho spozná...
Zámer kĺže v božích krosnách,
do zodratia, popod kožu,
zúčastnení čas nezmôžu,
a ich ústa od myšlienok
ku slovám sa derú z plienok.
Krátky život je a prudký,
kuje zo slov mnohé skutky
v premenách na dáke činy
aj s nástrojmi ničomnými,
hrmotne, či tichým smerom
k povahám a charakterom
ako výstup v každej dráme:
osudom to nazývame.
Život pevný v stĺpoch siedmich,
nikto nemôže byť bez nich.
Len ten vietor veje nimi
hodnotami premennými.
Len vietor vie, kto koho spozná...
okom Moiry? Možno. Boh zná.