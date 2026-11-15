nedeľa, 15. november, 2026 |  Meniny má Leopold
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
15. nov 2026 o 21:21
Prečítané: 0x

Erotikon movie

(žilinská story)

Ján Blahovec
Ján Blahovec Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Ján Blahovec 

Erotikon movie 

(žilinská story)

 

Len vietor vie, kto koho spozná.

Plné dni mladosti sú ako hrozná

a srdcia veselé sú ako víno.

Kobylku sedlal, klusal s inou,

inej, krásnej, v divej jazde,

švihol bičom – ako každej.                           

Krv mu v žilách prudko vrela,

nové chúťky nepoprela.

V Mekke raja svojho bytu       

pribil štatút plebiscitu.                         

Z rušných nocí v biele rána                             

šla mu z bytu karavána                                 

zvodných kriviek, silikónov...

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nové túžby viezol domov

poškuľujúc k inej móde.

Vzápätí však ako zlodej

z twiggy prešiel v niečo iné,

čo nebolo androgýnne.

 

Keď si krčma rozum vzala,

cigánka mu preskúmala

čiary v jeho lestnej dlani:    

„Strieľaš, chlapče, zo zlých zbraní!

Príde k tebe anjel niečí,                            

dá ti všetko a bez rečí,                             

ty ho budeš týrať k smrti                         

a jeho skon nepríde ti...“                         

 

Zočil krásku svojich predstáv:

aká ku nej vedie cesta?

Miloval ju z plnej vášne,

mysliac si, že v sebe našiel

nádherný prúd čistej krvi, 

šťastný pohľad spod obrvy.

SkryťVypnúť reklamu

S dôverou sa k nemu mala,

a tajomstvo neskrývala.

Vtedy prišli drsní muži

či si už dosť sexu užil...                            

Pobalil sa ako každý

nestály a zmizol navždy.                      

Na svet prišlo krásne dieťa

s krstným otcom od podsvetia.

Jeho matka ako víla

do hlbín sa ponorila.

 

Prešiel čas a v jedno ráno

s ľúbeznou sa zjavil dámou.

Rudí diabli pri ňom stáli,

oči iným zahmlievali.

Mohol všetko, aj tak robil,

SkryťVypnúť reklamu

prečesával hrivy kobýl,

klusajúcich stále k nemu

napriek stavu manželskému.                                                

Tmavé ráno tuhej zimy

prišlo s kvetmi pohrebnými

k dverám jeho vernej ženy

SkryťVypnúť reklamu

bezduchej v tom ponížení:                 

strašný posol voľnej lásky

sťal ju jak meč samurajský.

Pôvodcovi tragédie

odkázal kmeť tam, kde žije,

kde sa v stokách plahočí,

že mu nesmie na oči.

 

Keď svet štvaný hydru krotil              

prebudili kameloti

zo sna všetkých ranných spáčov

kričiac mená udavačov

z riadkov novín RUDÉ KRÁVO

pre očistu hnusných mravov. 

A v tom šturme rozohnenom          

Kálí išla s jeho menom.       

 

Len vietor vie, kto koho spozná...

Zámer kĺže v božích krosnách,

do zodratia, popod kožu,

zúčastnení čas nezmôžu,

a ich ústa od myšlienok                                   

ku slovám sa derú z plienok.                               

SkryťVypnúť reklamu

Krátky život je a prudký,

kuje zo slov mnohé skutky                                        

v premenách na dáke činy                                                       

aj s nástrojmi ničomnými,

hrmotne, či tichým smerom                       

k povahám a charakterom

ako výstup v každej dráme:                

osudom to nazývame.  

 

Život pevný v stĺpoch siedmich,                  

nikto nemôže byť bez nich.

Len ten vietor veje nimi  

hodnotami premennými.                        

Len vietor vie, kto koho spozná...

okom Moiry? Možno. Boh zná.

 

Súvisiace články autora

Erotikon movie

Ján Blahovec

Erotikon movie

(žilinská story)

Ján Blahovec

Ján Blahovec
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  3
    •  | 
  • Páči sa:  36x

Som žurnalista - obsolvent katedry žurnalistiky FF UK Bratislava. Žijem v Žiline. Pracoval som v elektronických a printových médiách. Doteraz pôsobím aj v umeleckej oblasti (odbor hovorené slovo). Pracoval som 15 rokov aj v štátnej správe a samospráve. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Marcel Rebro

Marcel Rebro

338 článkov
Post Bellum SK

Post Bellum SK

113 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
INESS

INESS

136 článkov
Martin Bača

Martin Bača

100 článkov
Anna Brawne

Anna Brawne

126 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu