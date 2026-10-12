Donald Trump: politické zhmotnenie klerikálneho zla

Trump opäť raz zaútočil na demokraciu v prospech Putinovej despotickej autokracie. Dohodol dovoz ruskej nafty a jeho administratíva dočasne uvoľnila sankcie na ruské palivá. Peniaze tak znovu potečú do Ruského štátu, ktorý vedie krvilačnú dobyvačnú vojnu proti brániacej sa demokratickej Ukrajine. Je to ďalší dôkaz toho, na čej strane dnes stoja Trumpove proto-fašistické USA: určite nestoja na strane napadnutej obete - Ukrajiny, ktorá sa previnila iba tým, že sa rozhodla budovať liberálnu demokraciu, ale na strane despotického kremeľského klérofašistického agresora. (reuters.com, apnews.com)
A tu si treba položiť zásadnú otázku; kto tu opakovane zvolil tohoto autoritárskeho narcistického chrapúňa Trumpa? Odkiaľ toto antidemokratické zlo, toto populistické demagogické hovädo čerpá svoju silu a autoritu? Odpoveď je jasná. Z náboženstva a z jeho zákernej a hnusnej schopnosti vychovávať slepo poslušných nasledovníkov autority, s dokonale vymytými mozgami, bez štipky kritického myslenia voči vlastnej dogmaticky indoktrinovanej identite. Až 85 % Trumpových voličov bolo nábožensky afiliovaných. Iba 15 % z nich nebolo nábožensky veriacich. (pewresearch.org)
Náboženstvo je aj v USA evidentne tou rozhodujúcou ideologickou sílou, ktorá opätovne dotlačila Trumpa k moci. A infantilní veriaci sú pritom iba naivnými náboženskými obeťami. Od detstva sú tvrdo vedení k slepej poslušnosti, k slepému prijímaniu doteraz nijako nedokázateľných tvrdení o realite a k falošnej predstave, že autorita stojaca nad človekom nemusí svoje príkazy nijako zdôvodňovať. A presne tento spôsob na náboženských dogmách závislého nekritického myslenia potom fikane politicky zneužíva klerofašistická MAGA, fanatickí americkí republikáni, konzervatívci, kresťanskí nacionalisti, fašisti, neonacisti a ďalší úhlavní nepriatelia sekulárnej liberálnej demokracie.
A veselo si fičia podľa svojho ideologického „Mein Kampfu“ – podľa autoritárskej, dogmatickej, antiliberálnej a antidemokratickej Biblie. Knihu, v ktorej údajne milujúci Boh prikazuje:
Otroci a páni — Efezanom 6,5–6: Otroci majú poslúchať svojich pozemských pánov „ako Krista“ a slúžiť „ako Kristovi otroci“.
Podriadenie aj hrubým pánom — 1. Petrov list 2,18: Sluhovia sa majú podriaďovať pánom „nielen dobrým a miernym, ale aj hrubým“.
Nespoliehať sa na vlastnú rozumnosť — Príslovia 3,5–7: „Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.“ Text dodáva: „Nepokladaj sa za múdreho.“
Podriadenie myšlienok — 2. Korinťanom 10,5: „Každú myšlienku“ treba podriadiť „poslušnosti Kristovi“.
Rozumnosť a viera — 1. Korinťanom 1,19–21: „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.“ Pavol píše aj o tom, že Boh sa rozhodol „spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania“.
Múdrosť sveta — 1. Korinťanom 3,18–20: „Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym.“ Nasleduje veta: „Múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom.“
Pochybovanie — Jakubov list 1,6–8: Človek má prosiť „s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania“; pochybujúci je opísaný ako „vnútorne rozpoltený a nestály“.
Slepá viera — Ján 20,29: Ježiš hovorí Tomášovi: „Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili.“
Zabiť aj blízkeho, ktorý zvádza k iným bohom — Deuteronómium 13,7–11: Pasáž hovorí o bratovi, synovi, dcére, manželke či priateľovi a prikazuje: „Musíš ho zabiť“ a „Ukameňuješ ho“.
Vládnuca moc pochádza výhradne od Boha — Rimanom 13,1: „Niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.“
Moc je daná zhora — Ján 19,11: Ježiš hovorí Pilátovi: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora.“
Príkaz pobiť mužov, ženy aj deti — 1. Samuelova 15,3: „Bez milosti pobi mužov i ženy, deti i dojčatá.“
Genocídnych boží príkaz nenechať nažive nič — Deuteronómium 20,16: „Nenecháš nažive nič, čo dýcha.“
Ženy a vyučovanie — 1. Timotejovi 2,12: „Žene však nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti.“
Toto veru v žiadnom prípade nie sú princípy, nezištnej lásky, ľudskej rovnosti, slobody ani liberálnej demokracie. Je to jazyk despotickej genocídy, kolektívnej viny, slepej otrockej poslušnosti a podriadenosti žien. (biblia.sk, biblia.sk, bible.com)
Trump preto rozhodne nie je iba nejakou náhodnou poruchou americkej demokracie. Je politickým zhmotnením autoritárskeho náboženského a konzervatívneho myslenia: kult vodcu, neomylná pravda, fanaticky poslušný dav, démonizovaný, dehumanizovaný nepriateľ a autoritárska moc vydávaná za akési biblické posvätné právo.
Christopher Hitchens napísal: „Náboženstvo všetko otrávi.“
A to sa dnes evidentne napĺňa. Dnes vidíme, ako náboženstvo otravuje celú modernú západnú civilizáciu, vedu, kritické myslenie a sekulárnu liberálnu demokraciu a to nielen v USA – prostredníctvom svojich zmagorených infantilne veriacich obetí, naučených iba slepo poslúchať autoritu a nepožadovať racionálne fakty, dôkazy a reálne pozitívne výsledky vládnutia.
A ak si niekto infantilne myslí, že po Trumpovom odchode sa všetko zmení k lepšiemu, hlboko sa mýli. Karty sú už dávno rozdané, autoritárske myslenie zasiate, povestné Bannonove dezinformačné sračky kompletne rozstriekané v mediálnom priestore, konzervatívne hnojomety ako Fox News dokonale vyladené a mysle minimálne polovice Ameriky kompletne nábožensky vymyté a konšpiračne otrávené. Pri katastrofálnom mentálnom rozpoložení dominantnej časti amerického totálne nábožensky zmagoreného národa Trumpa už môže nahradiť len ďalší takíto populistický konzervatívny magor — a je dosť možné, že bude ešte horší. Tak ako je dnes Trump č.2 výrazne horší ako bol Trump č.1 v jeho prvom volebnom období.
Ak by Biblia nestála pod silnou ochranou ešte stále vplyvnej náboženskej autority a tradície, ľudia by ju už dávno kriticky preskúmali ako každú inú starovekú knihu — a jej rozpory a krutosti by tu už nezostávali ako nejaké potentované posvätné tabu stojace mimo celospoločenskej kritiky. A potom by tu samozrejme ani nemohli vyrásť takí autoritársky magori - falošní mesiáši ako pro-evanjelikánsky Trump, pro-ortodoxný Putin, katolibánsky Tiso, či už dnes aj ten náš cyrilometodejský birkom Fico.
A dnes je už úplne zjavné, že:
„Večný fašizmus sa môže vrátiť aj v tých najnevinnejších prestrojeniach.“
— Umberto Eco, Ur-Fascism (1995)