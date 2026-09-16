Ruka svätca na fronte: Putinova svätá vojna proti Ukrajine a liberálnemu Západu

Keď štát posiela vojakom do zákopov relikviu stredovekého kniežaťa, nejde iba o bizarnú poveru. Je to politický akt, v ktorom sa spájajú Kremeľ, armáda a pravoslávna cirkev. Ukazuje, že Rusko vedie vojnu proti Ukrajine aj ako širší klerikálno-imperiálny zápas proti západnej sekulárnej liberálnej demokracii.
Tento blog venujem všetkým veriacim, ktorí doteraz odmietali vidieť náboženskú a klerikálnu ideologickú rovinu ruskej agresie. Nie preto, aby som spochybňoval ich právo veriť, ale preto, že ani náboženstvo nesmie byť posvätnou výnimkou spod kritiky. Kritické myslenie, ktoré sa zastaví pred vlastnou vierou, cirkvou alebo duchovnou autoritou, prestáva byť kritickým myslením práve tam, kde je to najviac potrebné.
Keď na front pošlú 637 rokov starú ruku
Ruská pravoslávna cirkev poslala na ukrajinský front fragment pravej ruky moskovského kniežaťa Dmitrija Donského, ktorý zomrel v roku 1389. Cirkev o ňom hovorí ako o „svätom vojvodcovi“ a tvrdí, že relikvia má ruských vojakov duchovne posilniť. Má putovať medzi bojovými jednotkami pozdĺž frontu a symbolicky stáť po ich boku.
Nejde o súkromnú púť niekoľkých pomätencov. Pozostatky si v Kremli osobne prezrel Vladimir Putin. Pri obrade na okupovanom ukrajinskom území sa relikvii klaňali a bozkávali ju predstavitelia cirkvi, armády, okupačnej správy aj Putinov prvý zástupca šéfa prezidentskej administratívy Sergej Kirijenko. Metropolita dosadený Moskvou vyhlásil, že vojaci a obyvatelia Donbasu potrebujú „pomoc zhora“ a požehnanie svätých na dosiahnutie víťazstva.
Toto už nie je folklór na okraji ruskej spoločnosti. Je to oficiálne inscenovaný štátno-cirkevný propagandistický rituál.
Stredoveký svätec prerobený na bojovníka proti sekularizmu a globalizmu
Dmitrij Donský porazil v roku 1380 na Kulikovom poli vojská Mamaja zo Zlatej hordy. Ani toto víťazstvo však neukončilo mongolskú nadvládu. Už v roku 1382 Toktamiš dobyl a vypálil Moskvu a Donský musel znovu uznať jeho zvrchovanosť. Závislosť moskovského kniežatstva od Hordy sa definitívne skončila až o celé storočie neskôr.
Putinovský ideológ, pravoslávny ultranacionalista a miliardár Konstantin Malofejev napriek tomu vyhlásil Kulikovo za prvé ruské víťazstvo nad „globalistickou agresiou“. Zo stredovekej mocenskej bitky tak vyrobil predobraz dnešnej vojny proti Západu. Horda vraj bola nástrojom západných finančníkov a Donský dnes opäť stojí na čele ruskej armády.
Je to priam učebnicový príklad výroby propagandistického mýtu. Z komplikovanej histórie sa vyberie použiteľný hrdina, odstránia sa nepohodlné fakty, pridá sa Boh a vymyslí sa večný západný nepriateľ. Moderná ruská agresia sa potom nepredáva ako dobývanie cudzieho územia, ale ako ďalšie dejstvo tisícročnej posvätnej kresťanskej sebaobrany.
Relikvia preto nie je vojenskou zbraňou. Je zbraňou klerikálnej informačnej vojny.
„Svätá Rus“ proti „satanistickému Západu“
Vrcholná ruská cirkevno-politická platforma svoju ideológiu ani neskrýva. Svetový ruský ľudový snem, ktorému predsedal patriarcha Kirill, prijal v marci 2024 programový dokument Súčasnosť a budúcnosť ruského sveta. Ruskú agresiu v ňom označil za „svätú vojnu“, v ktorej Rusko údajne bráni jednotný duchovný priestor „Svätej Rusi“ pred globalizmom a pred víťazstvom Západu, ktorý vraj „upadol do satanizmu“.
Dokument žiada, aby sa celé územie dnešnej Ukrajiny dostalo do výlučnej sféry ruského vplyvu a aby na ňom nemohol existovať režim nepriateľský voči Rusku. Ukrajinci v tejto predstave nie sú samostatný politický národ s právom rozhodovať o svojej budúcnosti. Sú iba „Malorusi“, súčasť trojjediného ruského národa, ktorému má politicky vládnuť Kremeľ a duchovne Moskva.
To isté jadro obsahoval už Putinov text z roku 2021 o údajnej historickej jednote Rusov a Ukrajincov. Putin v ňom vyhlásil oba národy za „jeden ľud“ patriaci do spoločného historického a duchovného priestoru. Takéto tvrdenie nie je nevinnou úvahou o spoločných dejinách. Je to ideologické odopretie ukrajinskej svojbytnosti a práva Ukrajincov rozhodnúť sa, že nechcú patriť ani pod Kremeľ, ani pod moskovského patriarchu.
Skutočným previnením Ukrajiny bola slobodná voľba
Ukrajina sa po Majdane rozhodla smerovať k Európskej únii. Chcela sa postupne zaradiť do priestoru založeného na politickom pluralizme, občianskych právach, voľbách, delení moci a nadradenosti svetského práva nad náboženskou dogmou. Súčasne sa významná časť ukrajinského pravoslávia vymanila spod jurisdikcie Moskvy a získala cirkevnú samostatnosť.
Pre koncepciu „ruského sveta“ to bola politická aj duchovná vzbura. Bez Ukrajiny, Kyjeva a príbehu Kyjevskej Rusi je totiž Putinovo impérium menšie nielen územne, ale aj historicky a sakrálne. Slobodná, demokratická a európska Ukrajina navyše ukazuje samotným Rusom, že kultúrna či jazyková blízkosť Rusku neznamená povinnosť žiť pod autoritárskym režimom.
Netvrdím, že náboženstvo je jedinou príčinou vojny. Svoju úlohu majú imperiálne ambície, bezpečnostné zámienky, vnútorné potreby autoritárskeho režimu, hospodárske záujmy aj obyčajná túžba po moci. Klerikálna ideológia však nie je nejakou nepodstatnou ozdobou nalepenou na hotovú vojnu. Spoluurčuje predstavu, komu Ukrajina údajne patrí, prečo nemá právo na samostatnosť, kto je nepriateľ a prečo je agresívne násilie nielen morálne dovolené, ale aj posvätené a oslavované.
Sekulárny charakter Európy pritom neznamená nepriateľstvo voči kresťanom. Znamená, že moc nepochádza od Boha ani od patriarchu, ale od občanov; že zákon platí rovnako pre veriaceho aj neveriaceho a že základné ľudské práva nezávisia od nejakého súhlasu cirkvi. Práve tento poriadok je nezlučiteľný s klerikálnym impériom, ktoré vydáva mocenské záujmy štátu za Božiu vôľu.
Ako sa z agresora vyrába obeť
Informačná vojna nepotrebuje všetkých presvedčiť, že Putin je svätec. Stačí jej rozložiť schopnosť rozlíšiť agresora od obete. Preto neustále opakuje niekoľko rovnakých motívov: NATO Rusko vyprovokovalo, Západ obkľučuje nevinnú Moskvu, Ukrajina je iba americká bábka, liberáli ničia rodinu, globalisti likvidujú kresťanstvo a Rusko už tradične iba bráni mier, kresťanskú vieru a kresťanskú civilizáciu.
Presne túto morálnu inverziu ukazuje relikvia na fronte. Ruská armáda prekročila hranice cudzieho štátu, okupuje jeho územie, ničí mestá a zabíja jeho obyvateľov, ale ruský svätec má stáť po boku údajných „obrancov vlasti“. Agresor sa zmení na obrancu - legendárneho božieho bojovníka, obeť na satanistického nepriateľa a imperializmus na duchovnú kresťanskú povinnosť.
Keď sa tá istá schéma dostane na Západ, nemusí už hovoriť po rusky ani mávať pravoslávnou ikonou. Stačia výrazy ako „tradičné hodnoty“, „skazený liberálny Západ“, „globalistické elity“, „ohrozené kresťanstvo“ či „vyprovokovaná vojna“. Výskum transnacionálnej kresťanskej pravice zdokumentoval prepojenia ruských a amerických morálno-konzervatívnych aktivistov napríklad okolo Svetového kongresu rodín. Kremeľ a Moskovský patriarchát tak dávno nevedú iba vojnu o ukrajinské územie. Pokúšajú sa vystupovať ako ideologické centrum celosvetovej vzbury proti sekulárnej liberálnej demokracii a univerzálnym ľudským právam.
František a „brechajúce psy NATO“
Aj výroky bývalého pápeža Františka ukázali, ako ľahko môže cirkevný pacifizmus a diplomatický jazyk prevziať slovník agresora. František ruskú brutalitu kritizoval, hovoril o nespravodlivej agresii a zničený Mariupol označil za barbarsky bombardované mesto. Nebol preto jednoducho Putinovým podporovateľom.
Zároveň však v máji 2022 špekuloval, že Putinovu reakciu možno vyvolalo alebo uľahčilo „brechanie NATO pri ruských dverách“. V roku 2024 zase povedal, že Ukrajina by mala mať „odvahu bielej vlajky“ a rokovať. Kremeľ druhý výrok radostne privítal.
Takéto slová objektívne reprodukovali základný moskovský rámec: namiesto jasnej zodpovednosti štátu, ktorý vojnu začal, sa pozornosť presúva na údajné provokovanie agresora a na povinnosť slabšej obete ustúpiť a nebrániť sa. Nejde o to odoprieť pápežovi právo požadovať rokovania. Problém nastáva vtedy, keď sa morálne rovnakým jazykom hovorí o útočníkovi aj napadnutom a „mier“ začne znamenať odmenu za úspešnú agresiu.
Františkov prípad ukazuje, že dobrý deklarovaný úmysel nestačí. Aj cirkevná diplomacia môže legitimizovať mocenskú propagandu, ak jasne nepomenúva príčinu, agresora a právo napadnutého brániť sa.
Prečo si Trump s Putinom tak dobre rozumie
Donald Trump a Vladimir Putin nepatria do rovnakej cirkvi a Trumpov vzťah k náboženstvu je predovšetkým politický a transakčný. Ale stoja za nimi rovnako radikálne kresťanské sily. Spája ich aj autoritársky personalizmus, nacionalizmus, pohŕdanie liberálnymi inštitúciami, nepriateľstvo voči nezávislým médiám a predstava, že silný vodca stojí nad obmedzeniami, ktoré mu kladie právny štát.
Trump v Helsinkách v roku 2018 obvinil z nepriateľstva medzi USA a Ruskom aj „hlúposť“ vlastnej krajiny a verejne dal Putinovmu popieraniu ruského zasahovania do amerických volieb väčšiu váhu než zisteniam vlastných spravodajských služieb. Po stretnutí s Putinom na Aljaške v roku 2025 znovu vyhlásil, že s ním vždy mal „fantastický vzťah“, zatiaľ čo na Ukrajinu prenášal tlak na ústupky.
K tomuto spojenectvu sa pridáva americký kresťanský nacionalizmus, ktorý v Trumpovi vidí nástroj kultúrnej vojny proti liberalizmu, právam žien, sexuálnym menšinám a sekulárnemu štátu. Putinovo Rusko mu ponúka obraz spoločnosti, v ktorej štát a dominantná cirkev spoločne diktujú „tradičnú“ morálku, opozíciu vykresľujú ako nepriateľa národa a moc vodcu nadobúda posvätný charakter.
Náboženstvo tu nemusí priamo riadiť každý Trumpov krok. Poskytuje však slovník dobra a zla, disciplinovaný volebný tábor a morálne ospravedlnenie autoritárskej politiky. Preto môže veľká časť kresťanskej pravice vnímať bývalého dôstojníka KGB ako obrancu kresťanskej civilizácie a notorického klamára Trumpa ako nástroj Božieho plánu.
Slovenský príklad: Ján Čarnogurský a spol.
Na Slovensku túto slepú škvrnu azda najvýraznejšie predstavuje Ján Čarnogurský. Bývalý kresťanský disident dokázal rozpoznať autoritárstvo, keď malo komunistickú legitimáciu, no celé roky ospravedlňuje režim, ktorý si namiesto červenej hviezdy osvojil pravoslávny kríž.
Čarnogurský už v roku 2014 tvrdil, že chápe, prečo Rusko necháva vyzbrojovať separatistov, a vyhlásil, že Rusko nepovažuje za nespravodlivé ani neľudské. Dlhodobo vedie Slovensko-ruskú spoločnosť, pôsobil vo Valdajskom klube, stal sa predsedom koordinačnej rady združenia Priatelia Krymu a otvorene tvrdil, že Rusko lepšie chráni tradičné európske a kresťanské hodnoty než Spojené štáty. V roku 2024 mu Putin udelil ruský Rad cti a zástupca okupačnej moci na Kryme mu odovzdal aj krymské vyznamenanie.
To nie je náhodná zhoda jednotlivých názorov. Je to ukážka toho, ako môže nábožensko-konzervatívna identita prebiť niekdajšiu skúsenosť s totalitou. Autoritárstvo sa zrazu javí prijateľné, pokiaľ sa hlási ku kresťanstvu, bojuje proti liberalizmu a sľubuje obranu „tradičných hodnôt“.
Konfirmačné skreslenie nemá krížovú výnimku
Konfirmačnému skresleniu podliehame všetci. Vyhľadávame informácie, ktoré potvrdzujú naše presvedčenie, a prísnejšie posudzujeme tie, ktoré ho spochybňujú. Keď sa však presvedčenie stane posvätnou súčasťou identity, jeho kritika sa začne pociťovať ako útok na človeka, rodinu alebo celé spoločenstvo. Dôkaz sa potom neposudzuje podľa kvality, ale podľa toho, či chráni „našich“. A to už je potom také vysoké konfirmačné skreslenie, ktoré takéhoto človeka pevne uzatvára do vlastnej komnaty ozvien, do vlastnej bubliny, do vlastnej sekty, do ktorej sa žiadna kritika už nedostane.
Výskum nespája každú osobnú vieru s neschopnosťou uvažovať. Spája však dogmatizmus a fundamentalizmus s nižšou kognitívnou flexibilitou a ukazuje, že analytické myslenie pomáha lepšie rozlišovať pravdivé správy od falošných a hyperstraníckych. Problémom preto nie je samotná existencia náboženskej viery, ale jej premena na systém chránených tvrdení, autorít a skupinovej lojality, ktoré veriaci odmieta podrobiť rovnakej kritickej kontrole ako cudziu ideológiu.
Skúška je jednoduchá. Keby moslimský duchovný vodca poslal na front kosť stredovekého bojovníka, vyhlásil vojnu za svätú a nepriateľa za satanistického, kresťanskí konzervatívci by bez váhania hovorili o fanatizme. Keby to urobila komunistická strana s pozostatkami svojho mauzolovaného revolucionára - Lenina, hovorili by o totalitnom kulte. Keď však rovnakú vec robí pravoslávna cirkev po boku Putina, zrazu objavujú geopolitické nuansy a vinu NATO.
To nie je kritické myslenie. To je konfirmačné skreslenie chrániace vlastný náboženský a politický kmeň.
Kríž na tanku z agresie obranu neurobí
Ruka Dmitrija Donského na ukrajinskom fronte je kondenzovaným obrazom celej Putinovej ideológie. Mŕtvy svätec má zakryť živé obete. Stredoveký mýtus má nahradiť medzinárodné právo. Patriarchovo požehnanie má z invázie urobiť obranu a z oprávneného odporu napadnutého národa útok na Boha.
Práve preto nemožno náboženskú rovinu tejto vojny ďalej odsúvať ako nepodstatnú. Kremeľ vedie tankovú vojnu proti Ukrajine a súčasne informačnú vojnu proti západnej sekulárnej liberálnej demokracii. Moskovský patriarchát mu dodáva metafyzického nepriateľa, prísľub vyššieho poslania a odpustenie za násilie. Západní ultrakonzervatívci potom ten istý príbeh prekladajú do jazyka boja proti globalistom, liberalizmu, „woke“, sexuálnym menšinám a údajnému rozkladu kresťanskej civilizácie.
Nie všetci veriaci tejto propagande podľahli. Mnohí kresťania na Ukrajine bránia svoju krajinu, Svetová rada cirkví označenie vojny za „svätú“ odmietla a viacerí pravoslávni duchovní za odpor proti vojne zaplatili perzekúciou. O to menej výhovoriek majú tí, ktorí sa na Západe ešte stále tvária, že náboženstvo s Putinovou agresiou nemá nič spoločné.
Viera nikoho nezbavuje povinnosti rozlišovať medzi útočníkom a obeťou. Kríž na tanku neurobí z agresie obranu. Modlitba za víťazstvo okupantov neurobí z imperializmu morálku. A cirkev, ktorá posväcuje moc namiesto toho, aby ju podrobovala kritike, nie je protiváhou totality. Stáva sa jej ideologickým propagačným oddelením.
Kritické myslenie nemá posvätné výnimky. Ani pre pápeža, ani pre patriarchu, ani pre vlastnú cirkev, ani pre vlastnú vieru.
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