Čo vlastne ponúka tá dnešná slávna “alternatívna pravicová” politická scéna namiesto sekulárnej liberálnej demokracie?

Dnešní zarytí kritici a odporcovia liberálnej demokracie hovoria dookola o návrate k poriadku, tradícii a vláde vyvoleného národa. Keď sa však pozrieme na konkrétny obsah ich projektov a na historické skúsenosti, objaví sa podstatná otázka: Aký lepší systém títo antisystemáci vlastne ponúkajú — a kto v ňom bude chrániť obyčajného občana pred mocou?
Liberálna demokracia je nedokonalá aj preto, že ju realizujú nedokonalí ľudia — politici vo vládach a parlamentoch a voliči, ktorí nemyslia kriticky a analyticky. Politici robia chyby, sledujú vlastné záujmy a niekedy zneužívajú moc. Voliči zase často podliehajú dezinformačnej populistickej propagande založenej na negatívnych emóciách. To však ešte nikomu nedáva dôvod ani právo zrušiť princípy liberálnej demokracie, ktoré majú mocensky obmedzovať, kritizovať a opravovať vládnucich politikov.
Prednosťou liberálnej demokracie je, že umožňuje kontrolovať moc, pokojne meniť vlády a verejne pomenúvať aj naprávať chyby. Jej fungovanie však závisí aj od voličov: potrebuje informovaných ľudí, ktorí dokážu kriticky a analyticky posudzovať tvrdenia, rozlišovať fakty od propagandy a premýšľať o dôsledkoch svojich rozhodnutí. Takých voličov musí byť aspoň nadpolovičná väčšina.
A práve tu sa láme osud každej liberálnej demokracie. Ak väčšina voličov nedokáže rozhodovať informovane a kriticky, demokratické voľby sa môžu stať nástrojom populistických demagógov, ktorí využívajú strach, hnev, dezinformácie a predsudky na uzurpáciu autoritárskej moci. Demokracia sa potom môže ľahko zvrhnúť na ochlokraciu — vládu davových nálad — a napokon si voliči môžu zvoliť aj tých, ktorí začnú obmedzovať samotné demokratické pravidlá. Riešením pritom nie je obmedzovať demokratické volebné práva, ale posilňovať vzdelávanie, kritické myslenie a prístup k dôveryhodným informáciám.
Dnes vieme, že vlády v demokratických štátoch nekonajú vždy racionálne a správne a že súčasné, aj tie najvyspelejšie demokracie, nefungujú vždy úplne bezchybne. Ich základné liberálno-demokratické poistky — slobodné a férové voľby, nezávislé súdy, mienkotvorné médiá, sloboda prejavu, práva jednotlivca a ochrana menšín — však stále poskytujú informovaným a racionálnym občanom nástroje na účinnú nápravu. Konštruktívna kritika liberálno-demokratického systému je preto žiaduca a legitímna. Lenže kto žiada jeho zrušenie, mal by vedieť zodpovedne a otvorene povedať, čím ho dnes hodlá nahradiť.
Voľby bez poistiek nie sú plnohodnotnou demokraciou
Konzervatívni, klerikálni a nacionalistickí politici často hovoria o „vôli bohabojného ľudu“ či „kresťanského národa“, o „tradičných hodnotách“, „národnej suverenite“ alebo „návrate k tradičnému poriadku“. Tieto heslá však neodpovedajú na základné otázky: Kto bude potom kontrolovať vládu? Kto ochráni opozíciu a všetky menšiny? Budú môcť médiá a občania vôbec slobodne kritizovať vodcu? Budú môcť súdy zrušiť nezákonné rozhodnutia vlády? A bude sa dať takáto moc pokojne, bez krviprelievania, vymeniť?
V ich politickej predstave sa demokracia často zužuje na voľby a vládu väčšiny. Lenže samotné voľby nestačia. Ak víťaz volieb postupne podriadi svojej moci súdy, verejnoprávne médiá, štátnu správu a pravidlá ďalšej politickej súťaže, občania síce ešte formálne hlasujú, no ich reálny výber sa dramaticky zužuje a možnosť takúto vládu účinne kontrolovať či pokojne vymeniť očividne slabne. Voľby potom síce formálne zostávajú, ale férová a slobodná politická súťaž sa úplne vytráca.
Takýto vývoj vidíme dnes napríklad v Rusku aj v Bielorusku. V Rusku dnes Kremeľ kompletne riadi politickú súťaž a potláča skutočnú opozíciu; v Bielorusku sú voľby sprevádzané represiou a nezávislé súdy ani inštitúcie Lukašenkovu moc účinne nekontrolujú. (freedomhouse.org, freedomhouse.org) Keď sa demokratické inštitúcie zmenia na nástroje vládnucej moci, nejde už o plnohodnotnú demokraciu, ale o autoritársky režim, ktorý si ponechal jej vonkajšiu formu.
Aj skúsenosť Maďarska, Poľska a už aj Slovenska ukazuje, ako sa môže takáto premena uskutočňovať prostredníctvom antisekulárnych a antiliberálno-demokratických zákonov, ovládnutia silových a spravodajských rezortov a ústavných zmien: oslabovaním nezávislosti súdov, médií, občianskej spoločnosti, univerzít a práv menšín. Vláda pritom môže naďalej hovoriť v mene ľudu či skôr „tradičného národa“ a označovať každú kritiku za útok na jeho vôľu. Analýza v International Journal of Constitutional Law opisuje tento vývoj ako posun od ústavnej demokracie k iliberálnemu a autoritárskemu systému.
Keď sa „skutočný ľud“ zúži iba na jednu vybranú skupinu
Ďalším dôsledkom je nerovné a neslobodné občianstvo. Ak štát začne určovať, kto je tým „pravým“ členom národa podľa pôvodu, náboženstva alebo nejakého jedného záväzného výkladu tradície, ľudia mimo tejto predstavy sa môžu veľmi ľahko stať občanmi druhej kategórie. Ich práva síce môžu formálne zostať zapísané v zákone, ale ich životné rozhodnutia, rodinné usporiadanie, vzdelanie či osobná alebo náboženská sloboda sa začnú posudzovať iba podľa noriem väčšiny.
Klerikálny štát mení vieru z osobného presvedčenia na záväznú politickú normu. Ak štát zvýhodňuje jednu cirkev alebo vnucuje náboženskú morálku všetkým, sloboda už neplatí rovnako pre veriacich aj neveriacich. Sekulárny štát pritom neznamená štátne vnucovanie ateizmu. Znamená, že štát neprikazuje vieru ani nevieru a chráni rovnakú slobodu ľudí rôznych náboženstiev aj ľudí bez vyznania. Odborná typológia vzťahov medzi štátom a náboženstvom odlišuje nábožensky neutrálny štát od štátnej cirkvi a teokracie.
Nacionalistický štát zasa stavia na predstave, že politické spoločenstvo má patriť predovšetkým jednému etnickému alebo kultúrnemu národu. V tejto logike sa menšiny, migranti či ľudia s odlišnou identitou ľahko vykresľujú ako hrozba. „Jednota“ potom neznamená spolužitie rovnoprávnych občanov, ale tlak na vytlačenie odlišných ľudí na okraj spoločnosti a napokon ich odvážanie v „dobytčákoch na bitúnok“. Veď my predsa dobre poznáme svoju klérofašistickú históriu aj pána katolíckeho kňaza, prezidenta a vojnového zločinca Jozefa Tisa, však, moji milí katolícki Slováci?
Moc bez spätnej väzby nedokáže opravovať chyby
Najvážnejšou slabinou alternatívnych autoritárskych modelov je strata schopnosti opravovať chyby. Každá vláda môže prijať zlé rozhodnutie. V liberálno-demokratickom systéme ho môžu odhaliť novinári, spochybniť opozícia, zastaviť súdy a napokon potrestať voliči. Keď sa tieto mechanizmy oslabia, zlé rozhodnutie sa môže zmeniť na štátnu doktrínu. Kritici sú označení za sabotérov, údaje sa prispôsobujú propagande a zlyhanie sa pripisuje nepriateľom národa.
Správa V-Dem o globálnom stave demokracie upozorňuje, že obmedzovanie slobody prejavu a médií patrí medzi časté nástroje vlád, ktoré sa posúvajú k autokracii. Systém, ktorý si nedokáže bezpečne priznať chybu, sa môže navonok tváriť silno, ale vo svojom vnútri je veľmi krehký.
Dejiny fašizmu ukazujú ešte krajnejšiu podobu tejto logiky: národ sa stavia nad jednotlivca, pluralita sa označuje za slabosť a vodca si nárokuje stelesňovať vôľu celého vyvoleného národa. Potláčanie odporcov a násilie sa ospravedlňujú ako cesta k jednote či národnej obrode. Fašistické režimy priniesli prenasledovanie, násilie a vojnu. To neznamená, že každý konzervatívec je hneď fašista. Znamená to, že pri projektoch založených na nadradenosti tradičného kresťanského národa, vodcu a „vnútorných nepriateľov“ treba brať historické varovania vážne. Holokaustové múzeum v USA charakterizuje fašizmus ako autoritársku ultranacionalistickú ideológiu, ktorá odmieta pluralizmus, individuálne práva a demokratickú vládu.
Kde je ten bájny lepší model?
Kto chce sekulárnu liberálnu demokraciu nahradiť, mal by predložiť konkrétny plán. Ako jeho systém ochráni menšiny pred väčšinou? Ako ochráni občana pred svojvoľnou vládou? Ako zabezpečí slobodu veriacim aj neveriacim? Kto bude môcť verejne a bez následkov spochybniť vodcu národa? Ako sa vymení vláda bez nutnej spoločenskej krízy a krviprelievania? A ako sa skutočne napraví jej chyba bez ideologickej cenzúry, rasových či náboženských čistiek alebo politického násilia? Funkčnú alternatívu tu ešte nikto nepredložil, len tu na sekulárnu liberálnu demokraciu vylieva kýble konzervatívnych, klerikálno-nacionalistických a fašistických dezinformačných sračiek.
A ani heslá o kresťanskom štáte, národnej jednote alebo iliberálnej vláde národnej väčšiny na tieto otázky nijako neodpovedajú. Ak návrh ponecháva voľby, ale pritom cielene oslabuje nezávislé súdy, slobodné médiá a práva menšín, neponúka žiadnu prepracovanú náhradu demokracie. Ponúka iba oslabenú, ošklbanú demokraciu s podstatne menším počtom poistiek a protiváh.
Ak podriadi štát jednej cirkvi, približuje sa konfesijnému teokratickému štátu.
Ak podriadi jednotlivca národu a vodcovi, približuje sa autoritárskemu nacionalizmu.
A ak ospravedlňuje násilie a potláčanie odporcov ako očistu národa, vracia sa k zvrhlej fašistickej logike.
A najčastejšie je to dnes kombinácia všetkých troch.
To, že súčasné demokracie majú vážne problémy, je dôvodom na odstránenie konkrétnych chýb a zlyhaní, nie na odstránenie slobôd a liberálno-demokratických kontrolných mechanizmov. Medzinárodný inštitút pre demokraciu a volebnú pomoc vo svojej správe o stave demokracie za rok 2025 upozorňuje na tlak na právny štát, slobodu médií a férovosť volieb, a to aj v etablovaných demokraciách, ako sú napríklad Spojené štáty. Odpoveďou má byť dôveryhodnejšia a kompetentnejšia vláda, kvalitnejšie verejné služby, účinnejšia kontrola moci, väčšia občianska účasť, rozvoj kritického myslenia a spravodlivejšia spoločnosť.
Liberálna demokracia nie je bezchybná. Je nedokonalá najmä preto, že ju realizujú nedokonalí ľudia — populistickí politici vo vládach a parlamentoch či naivní a dezorientovaní voliči bez kritického myslenia a schopnosti analyticky rozhodovať. Jej výnimočnou prednosťou však je, že ich moc možno kontrolovať, vlády pokojne meniť a chyby opravovať. Taký systém ani lepšiu alternatívu dosiaľ neponúkol nijaký iný spoločensko-politický model. Kto chce tento systém zrušiť, nech najskôr ukáže konkrétnu a historicky ešte nesprofanovanú alternatívu, ktorá bude slobodnejšia, spravodlivejšia a funkčnejšia. Kým takúto alternatívu nepredloží, neponúka lepší systém než sekulárna liberálna demokracia. Ponúka návrat k starej a nebezpečnej predstave, že poriadok zabezpečí iba absolutistická moc, ktorú potom už nič a nikto nedokáže kontrolovať ani pokojne a nenásilne zmeniť. Takýchto „opravovačov“ sekulárnej liberálnej demokracie sme tu už mali a stále ich máme dosť — z ľavého extrému, ale dnes najmä z toho pravého.
Buďme radi, že sme mali iba takú našu „zamatovú revolúciu“ v roku 1989, s „iba“ dobúchanými študentmi. Nabudúce, keď to budeme chcieť zasa opraviť a vrátiť sa k sekulárnej liberálnej demokracii, to už nemusí byť také „zamatové“.
A na záver ešte jeden citát:
„Demokracia je najhoršia forma vlády, ak nerátame všetky ostatné, ktoré sa z času na čas vyskúšali.“
— Winston Churchill, Dolná snemovňa britského parlamentu, 11. novembra 1947. (hansard.parliament.uk)