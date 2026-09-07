Keď sa „kresťanská tradícia“ zakaždým zmení len na väzenie

„Maj odvahu používať vlastný rozum!“
— Immanuel Kant
Keď politici a kazatelia hovoria o návrate ku kresťanským tradíciám, tradičnej rodine a “prirodzenému” spôsobu života, znie to naoko celkom nevinne: viac súdržnosti, menej chaosu, pevnejšie pravidlá. Dva dokumenty o ultrakonzervatívnych Amišoch a mennonitoch však ukazujú konečnú stanicu tejto logiky. Nie idylu, ale svet, v ktorom sa slepá poslušnosť zamieňa za cnosť, izolácia za mentálnu čistotu a obmedzený výber za akési slobodné rozhodnutie.
https://youtu.be/Yu1mpmp-iV8?is=Le20FRHiAy26_h6m
https://youtu.be/F2LFy0PCe8s?is=aItEKN7nHQeBOq1M
Treba si tu jasne uvedomiť, že tradícia je iba údaj o veku zvyku. Nie dôkaz jeho pravdivosti, spravodlivosti ani ľudskosti.
Dve komunity ako laboratórium tradície
„Tradícia je živou vierou mŕtvych; tradicionalizmus je mŕtvou vierou živých.“
— Jaroslav Pelikan
Prvý dokument vstupuje do sveta Amišov, druhý sleduje ultrakonzervatívnu mennonitskú kolóniu Little Belize a rodiny, ktoré pred údajným morálnym rozkladom utekajú ešte hlbšie do peruánskej džungle. Nejde o úplne reprezentatívny obraz všetkých kresťanov ani všetkých mennonitov. Mennonitské hnutie je globálne a mimoriadne rozmanité. Ale práve tieto uzavreté vetvy pre nás veľmi dobre fungujú ako sociálny experiment, sonda: čo sa stane so spoločnosťou, keď sa „tradícia“ prestane pomeriavať kritickým myslením, individuálnymi právami a sekulárnym poznaním. [V1][V2]
Výsledkom nie je iba nejaká pokojná dedina mimo konzumu. Je ním autoritatívny systém, v ktorom miestna náboženská autorita určuje všetko - oblečenie, techniku, vzdelanie, rodinné roly aj hranice prípustného myslenia. V amišskom prostredí sa formálne vzdelávanie spravidla končí ôsmym ročníkom. V tom mennonitskom dosiahnutím veku 13 rokov. Odchod alebo porušenie pravidiel môže viesť k vyhnaniu a strate svojej vlastnej komunity. V mennonitskom dokumente je bývalý komunitný “lekár” Wilhelm vylúčený pre mobilný telefón, ktorý používal len na privolanie záchranky. Nie pre násilie alebo nejaký podvod, ale pre predmet, ktorý potenciálne umožňuje nekontrolovaný kontakt s vonkajším svetom. [1][2]
Tu sa jasne odhaľuje skutočné jadro náboženského fundamentalizmu: nebezpečná nie je nemorálnosť, ale samostatnosť. Telefón nie je hrozbou preto, že má obrazovku, ale preto, že otvára okno poznania. Sekulárna škola nie je hrozbou preto, že ničí rodinu, ale preto, že učí dieťa porovnávať tvrdenia. Skepsa nie je hrozbou preto, že vedie k zlu, ale preto, že odoberá náboženskej autorite monopol na pravdu.
Slobodná voľba s náboženskou pištoľou pri hlave
Obhajcovia podobných komunít radi hovoria, že každý predsa môže odísť. To je ale len právna fikcia vydávaná za psychologickú realitu. Ak sa človek narodí do jediného dovoleného svetonázoru, dostane obmedzené vzdelanie, nemá vybudovanú sociálnu sieť ani kvalifikáciu mimo tejto komunity a odchod môže znamenať stratu rodiny, jeho voľba veru nie je rovnocenná. Dvere možno nie sú zamknuté, ale za nimi stojí neznáma prázdnota, ktorú takáto komunita sama cielene vyrobila. Vyrobila hlbokú priekopu, ktorú je veľmi náročné preklenúť.
Dospelý človek má plné právo odložiť mobil, jazdiť na konskom povoze a modliť sa od rána do večera. Nemá však morálne právo zámerne zužovať a deformovať poznanie vlastného dieťaťa a takto ho mentálne zmrzačiť, len aby si zabezpečil ďalšiu generáciu otrocky poslušných veriacich. Náboženská sloboda chráni vieru človeka pred štátom. Ale nie svojvoľnú moc rodiča alebo kazateľa pred právami dieťaťa.
Čo je vlastne tá „kresťanská rodina“?
Slogan „tradičná kresťanská rodina“ predstiera, že dejiny poznali jeden nemenný model: muž živiteľ, žena matka v domácnosti a poslušné deti. Lenže ani Biblia nepozná jediný rodinný vzorec. Nájdeme v nej polygýniu, konkubíny, levirátne manželstvo, dohodnuté zväzky, neodsúdený incest Lóta s dcérami, nerovné postavenie žien a rodinu ako patriarchálnu hospodársku jednotku. Moderný romantický zväzok dvoch rovnoprávnych partnerov nie je návratom k biblickej tradičnej minulosti. Naopak, je výsledkom jej postupného prekonávania.
Aj idealizovaný model jednej mzdy a ženy v domácnosti bol dostupný najmä určitej časti povojnovej strednej vrstvy. Chudobné ženy pracovali odjakživa - na poli, v dielňach, továrňach, službe aj cudzích domácnostiach. „Tradičná rodina“ preto nie je podložený historický opis. Je to iba politická a ideologická koláž: z minulosti si vyberie autoritu otca, sexuálnu disciplínu ženy a slepú poslušnosť detí, ale pritom úplne zabudne na biedu, detskú prácu, právnu podriadenosť, vysokú pôrodnú úmrtnosť, nízke percento dožitia detí dospelého veku a nemožnosť uniknúť z násilného tradičného vzťahu.
Rodinu nerobí dobrou počet pohlaví zapísaný v ústave ani pečiatka cirkvi. Robí ju bezpečie, starostlivosť, dôvera, empatia, zodpovednosť a osobná sloboda jej členov. Keď sa „ochrana rodiny“ meria tým, koľkým iným rodinám odoberieme uznanie a práva, nejde o žiadnu ochranu. Ide o iba zachovanie primitívnej autoritárskej starovekej hierarchie.
Modernita nie je nejaký mobil. Je to metóda ako konštruktívne opravovať omyly a tak neustále zlepšovať spoločnosť.
„Veda je oveľa viac spôsobom myslenia než súborom poznatkov.“
— Carl Sagan
Kritici modernity ju zámerne a klamlivo redukujú na akýsi konzum, sociálne siete a pornografiu. Modernita však nie je katalóg výrobkov ani bezmyšlienkovité uctievanie techniky. Je to zásadná civilizačná zmena, v ktorej musí každé tvrdenie zniesť dôkazy, každá autorita kritiku a každý zákon skúšku všeobecnej spravodlivosti. Osvietenstvo nedalo ľudstvu nejakú hotovú, večnú a neomylnú morálku. Dalo mu niečo oveľa cennejšie: nástroje, pomocou ktorých môže odhaľovať a opravovať vlastné omyly — slobodné bádanie, kritické myslenie, verejnú argumentáciu, sekulárny štát, ľudské práva a vedeckú metódu.
Dnes už veľmi dobre vieme, že systém bez spätnej väzby stráca schopnosť korigovať svoje chyby. Platí to pre stroje, inštitúcie aj celé spoločnosti. Keď sa moc vyhlási za posvätnú, tradícia za nespochybniteľnú a pochybnosť za hriech, omyly sa neodstraňujú, ale iba hromadia. Taký systém postupne stagnuje, deformuje sa a napokon sa zrúti pod váhou vlastných neriešených rozporov. Kritické myslenie preto nie je nepriateľom civilizácie, ale jej základným opravným mechanizmom. Jej “živou vodou”. Modernitu treba kritizovať a zdokonaľovať — nie ju demontovať a nahradiť slepou fanatickou poslušnosťou voči dogme.
Technika sama nie je morálna. Môže liečiť aj zabíjať, oslobodzovať aj sledovať. Rozdiel však spočíva práve v otvorenej kritike, kontrole moci a možnosti poznanie sústavne korigovať a spresňovať. Dogma túto poistku nemá. Keď zlyhá, môže iba umlčať otázku alebo falošne zmeniť zlyhanie na akúsi skúšku viery. Preto je Biblia stále bezo zmeny, pretože vševediaci boh sa podľa veriacich nemôže mýliť. A ani veľmi kostrbaté alibistické výklady jasných ale evidentne vadných božích slov tomu nijako nepomôžu. Práve naopak, je to len trápne vykrúcanie sa pre každého kriticky zmýšľajúceho človeka.
Čísla hovoria jasne. Základné očkovanie zachránilo za päťdesiat rokov najmenej 154 miliónov životov. Globálna úmrtnosť detí do piatich rokov klesla medzi rokmi 1990 a 2024 približne o 60 percent. To neurobila modlitba za návrat tradícií, ale vakcíny, antibiotiká, hygiena, čistá voda, výživa, pôrodníctvo, epidemiológia a fungujúce verejné inštitúcie. Čiže len obyčajné ľudské poznanie, za ktoré nás ževraj boh vyhnal z utopického raja. [3][4]
Keď sa z odmietania vedy stane ťažký účet za chorobu
Nie úplne všetci Amiši odmietajú medicínu a ich postoje sa líšia. Uzavretosť a nízka zaočkovanosť však vytvárajú podmienky, v ktorých sa staré choroby vracajú. V roku 2014 bolo 383 zo 667 prípadov osýpok v Spojených štátoch spojených s nedostatočne zaočkovanou amišskou komunitou v Ohiu. Vírus nepotreboval filozofický spor. Stačila mu medzera v imunite. [5]
Toto je fyzika sveta bez kritického myslenia: mikrób sa nepýta, či je presvedčenie úprimné, a chorobu nezaujíma kultúrna identita. Realita neposkytuje náboženskú výhradu. Keď ideológia presvedčí ľudí, že odborné poznanie je sprisahanie a viera v boha je rovnocenným zdrojom medicínskych faktov, nevraciame sa k „prirodzenosti“. Vraciame sa k preventabilnej chorobe a smrti. Vraciame sa do temného stredoveku.
Keď „mravnosť“ dostane kľúče od štátu
Írske domovy pre matky a deti sú odstrašujúcim príkladom sveta, v ktorom sa sexuálna morálka cirkví spojila so štátnou mocou a spoločenskou hanbou. Nevydaté matky boli izolované a ich deti stigmatizované; v skúmaných zariadeniach zomrelo približne 9 000 detí, asi 15 percent všetkých detí, ktoré nimi prešli. Írsky štát sa za tento systém ospravedlnil. Magdalénske práčovne zas pripomínajú, že „náprava“ žien znamenala aj internáciu a nútenú otrockú prácu. [6]
Nebola to nehoda na okraji kresťanskej civilizácie. Bola to praktická aplikácia tradičnej náboženskej predstavy, že ženská sexualita patrí pod dohľad rodiny, cirkvi a štátu; že reputácia komunity je dôležitejšia než dôstojnosť jednotlivca; a že hriech možno riešiť odobratím osobnej slobody. Presne tie isté princípy dnes kultúrni bojovníci balia do mäkších slov, do falošného pozlátka ako akýsi vyšší poriadok, prirodzenosť a ochranu tradičnej rodiny.
Križiacka vojna rozobratá na atómy
Dnešná nábožensko-kultúrna križiacka vojna už nepotrebuje brnenie ani meč. Má volebný slogan, televízne štúdio, kazateľnicu, algoritmus sociálnych sietí, dezinfoweby a návrhy zákonov podľa biblie. Jej mechanizmus sa opakuje v piatich krokoch.
1. Najprv vyrobí morálnu paniku. Spoločnosť údajne nerozkladá korupcia, násilie, chudoba, nacionalizmus či rozpad dôvery, ale homosexuál, migrant, transrodový človek, feministka, sexuálna výchova, bezdetná žena, žena samoživiteľka, alebo učiteľ, ktorý čo i len spomenie evolúciu, alebo aplikuje kritické myslenie na ich posvätné náboženstvo.
2. Potom premenuje moc na tradíciu. Výsada náboženskej väčšiny sa nazve prirodzeným poriadkom; nerovnosť pohlaví komplementaritou; slepá poslušnosť detí rodičovskými právami; cenzúra ochranou nevinnosti.
3. Následne napadne zdroje korekcie. Odborník sa zmení na elitára, univerzita na nepriateľské ideologické centrum, novinár na liberálneho nepriateľa bohabojných veriacich, učebnica na nepriateľskú propagandu a vedecký konsenzus na iba nejaký obyčajný názor jednej z “rovnocenných” strán.
4. Potom premení súkromnú vieru na verejnú a pre všetkých záväznú normu. Nestačí iba slobodná sekulárna možnosť žiť konzervatívne. Konzervatívne musia žiť aj všetci ostatní - v škole, nemocnici, manželstve, adopcii a rozhodovaní o vlastnom tele.
5. Napokon vyhlási odpor za útok na veriacich. Kritika takýchto náboženských privilégií sa premení na prenasledovanie kresťanov a obrana sekulárneho štátu na fašistickú alebo komunistickú totalitu. Agresor si prisvojí rolu náboženskej obete.
Od kolónie k ústave
Rozdiel medzi mennonitským zákazom telefónu a modernou kultúrnou vojnou nie je v princípe, ale iba v mierke. V náboženskej kolónii miestny “biskup” rozhodne, ktorý predmet ohrozuje tradičnú čistotu. V štáte politik rozhodne, ktorá identita, kniha alebo informácia ohrozuje “bohabojný tradičný národ”. V oboch prípadoch sa strach z otvoreného moderného sveta vydáva za ochranu kresťanského spoločenstva.
Slovensko si v septembri 2025 zapísalo do ústavy iba dve pohlavia, sprísnilo rámec adopcií, vyžiadalo rodičovský súhlas pri sexuálnej výchove a pridalo neurčitú „národnú identitu“ v kultúrno-etických otázkach. Premiér Fico (birmovaný komunista) túto politiku sám propagoval ako akúsi hrádzu proti liberalizmu a progresivizmu. Benátska komisia varovala pred nejasnosťou pojmov, diskrimináciou aj možným konfliktom s medzinárodnými záväzkami; Európska komisia v roku 2026 uviedla obavy z narušenia princípu prednosti práva EÚ. [7a][7b]
Ústava tu neriešila naliehavý materiálny problém rodín. Nevytvorila tu lepšie podmienky pre škôlky, bývanie, pediatrov ani väčšie bezpečie. Vytvorila iba symbolický ideologický plot okolo väčšinovej fiktívnej predstavy normálnosti. A presne to kultúrna vojna potrebuje: nie pozitívne výsledky pre lepší život, ale iba svojho nepriateľa, na ktorom možno okázalo demonštrovať svoju autoritársku ideologickú moc.
V Spojených štátoch sa rovnaký projekt volá kresťanský nacionalizmus. Podľa prieskumu PRRI za rok 2025 patrila približne tretina Američanov medzi jeho prívržencov alebo sympatizantov; medzi republikánmi to bolo 56 percent. Program Project 2025 žiadal odstraňovať pojmy sexuálna orientácia a rodová identita z federálnych pravidiel, selektívne chrániť „biblicky založenú“ definíciu rodiny a výslovne tvrdil, že interrupcia nie je zdravotná starostlivosť. V školskom roku 2024/2025 PEN America zaznamenal 6 870 prípadov zákazov kníh v amerických verejných školách. [8][9][10]
To nie je spor o jeden nevhodný titul alebo jednu formuláciu v zákone. Je to zápas o to, kto vôbec smie dnes definovať realitu: otvorené poznanie, ktoré možno kritizovať a zlepšovať, alebo posvätená archaická dogmatická autorita, ktorú treba iba slepo poslúchať, presne tak ako to majú aj tí Amiši alebo mennoniti.
Skanzen, ktorý vyrubuje a vypaľuje budúcnosť
Mennonitský útek do peruánskej džungle má aj materiálny epilóg. Satelitné analýzy spojili päť nových mennonitských kolónií založených v peruánskej Amazónii od roku 2017 s odlesnením viac než 7 000 hektárov; peruánske orgány vyšetrovali a stíhajú prípady nelegálneho odlesňovania. Nemožno automaticky pripísať každú vyrúbanú plochu konkrétnej rodine z dokumentu. Širší vzorec je však jasný: odmietanie moderného sveta ešte neznamená život bez jeho nepriaznivých dôsledkov. [11]
Je v tom krutá irónia. Komunita sa sťahuje do pralesa, aby unikla morálnemu znečisteniu od modernity, no sama prináša rozsiahle poľnohospodárstvo a ničenie starodávneho tradičného pralesa. Telefón je hriech, ale motorová píla, traktor a premena starého výnimočného ekosystému na produkčnú plochu sa dá takto primitívne posvätiť pracovitosťou. Fundamentalizmus totiž neposudzuje čin podľa jeho dôsledkov. Posudzuje ho čisto iba podľa súladu s najvyššou svätou autoritou.
Ako vyzerá naša budúcnosť bez osvietenstva
Nikto netvrdí, že zajtra všetci znovu presadneme z áut na konské povozy. Cesta späť neprebieha kostýmovo, ale inštitucionálne. Najprv sa vedecký fakt vyhlási len za obyčajnú ideológiu. Potom sa rodičovské náboženské presvedčenie postaví nad právo dieťaťa na vzdelanie a vlastný osobnostný a svetonázorový rozvoj. Lekárovi sa umožní odmietnuť pacienta v mene akéhosi “náboženského svedomia”. Kniha sa odstráni, pretože niekoho ideologicky zneisťuje a dráždi. Menšina sa ústavne označí za menej normálnu, parazita a tým aj pre spoločnosť neprijateľnú a nepotrebnú. Napokon sa voľby nejako naoko zachovajú, ale občan už slobodne a férovo nevolí medzi rovnými ľuďmi - volí medzi tými, ktorých daný autoritársky štát uznáva a preferuje, a tými, ktorých už iba trpí a potláča.
Odstrašujúce príklady už poznáme: “neposlušné dieťa” s ôsmimi rokmi školy, ktoré si má „slobodne“ zvoliť celý svoj život mimo svojho sveta; lekár vyhnaný pre telefón, ktorým iba privolával zdravotnú pomoc; nezaočkovaná komunita, v ktorej sa rozšíri už dávno očkovaním potlačená nákazlivá choroba; nevydatá matka zavretá v nápravnom zariadení, určenom na ochranu akejsi verejnej náboženskej morálky; knižnica čistená od nežiaducich príbehov; ústava použitá ako autoritársky katechizmus náboženskej väčšiny. Nie je to jedna historická epizóda. Je to tá istá autoritárska logika v rozličných kostýmoch. Spomeňme si na Slovenský tradicionalistický klerofašistický štát. Nie je to až tak veľmi vzdialená naša zahanbujúca história.
Modernitu treba opravovať, nie zrušiť
Moderný svet má aj svoje vážne chyby. Sociálne siete dnes nekalo obchodujú s pozornosťou, technológie zrýchľujú a nahrádzajú prácu, konzum ničí prostredie a osamelosť rastie aj uprostred digitálneho spojenia. Z toho však nevyplýva, že riešením je návrat k slepej poslušnosti a iracionálnej autoritárskej dogme. Keď auto zle odbočí, nerozbijeme hneď motor a nezapriahneme človeka späť do konského povoza. Opravíme iba pokazené riadenie.
Potrebujeme viac kritického myslenia, nie menej; kvalitnejšie sekulárne vzdelanie, nie právo rodiča cielene a selektívne vyberať dieťaťu “vhodné fakty”; etickejšiu vedu a techniku, nie ich amatérsku démonizáciu; dostupnejšiu medicínu, nie zázračné náhrady; silnejšie rodiny, ale rodiny postavené na rovnosti, empatií a starostlivosti, nie na nábožensky vynútených rodových rolách.
Toto nie je vojna proti kresťanom, ale iba nutná obrana slobody
Mnohí umiernení kresťania dnes už prijímajú vedu, demokraciu, sekulárny štát aj rovnosť ľudí. Spor sa tu preto nevedie medzi týmito kresťanmi a ateistami. Vedie sa medzi otvorenou spoločnosťou a každým klerikálnym projektom, ktorý sa znova a znova snaží neoveriteľné iracionálne náboženské tvrdenia povýšiť na zákony záväzné pre všetkých.
Sekularizmus nikoho nenúti neveriť. Je to mierová zmluva medzi ľuďmi, ktorí veria v rozdielne náboženstvá alebo vôbec. Hovorí iba to, že zákon musí mať verejne obhájiteľný racionálny dôvod a občianske práva nesmú závisieť od teológie víťaznej náboženskej väčšiny. Veriaci môže odmietnuť rozvod, antikoncepciu alebo manželstvo s osobou rovnakého pohlavia vo svojom vlastnom živote. Nemôže ich však odmietnuť aj za svojho suseda.
Tradícia pred súdom rozumu
Z tradície sa môžeme poučiť, avšak musíme odmietnuť jej posvätnú imunitu a autoritárske biblické božie príkazy presadzované ako zákony pre všetkých. Každý zvyk má odpovedať na rovnaké otázky: Je pravdivý? Znižuje utrpenie? Rešpektuje slobodu? Platí rovnako pre mocného aj slabého? Môže ho človek odmietnuť bez trestu a straty základných ľudských a občianských práv a slobôd?
Ak tradícia potrebuje nevzdelané, nemysliace dieťa, indoktrinované od malička dogmatickou ideológiou, podriadenú a slepo poslúchajúcu ženu, umlčanú, potlačenú a zastrašenú menšinu, vyobcovaného pochybovača, či len normálne zvedavého človeka, tak tá potom nie je nositeľkou univerzálnej morálky. Je iba starou a primitívnou formou autoritárskej ideologickej moci.
„Vo chvíli, keď pripustíme, že kniha je príliš posvätná na pochybovanie, stávame sa duševnými nevoľníkmi.“
— Robert G. Ingersoll
Kritické myslenie nemá mať žiadne posvätné výnimky. Ani pre Bibliu, ani pre cirkev, ani pre tradičnú rodinu, ani pre “bohabojný národ”. Osvietenstvo, humanizmus a liberalizácia človeka nie sú len nejakým módnym výstrelkom, ktorý dnes môžeme len tak bez následkov odložiť. Sú hrádzou medzi slobodným občanom a primitívnym autoritárskym svetom, v ktorom niekto iný za neho rozhodne, v čo má veriť, čo smie vedieť, čo si smie myslieť, koho smie milovať, ako má žiť a kedy musí trpieť v mene nejakej cudzej primitívnej iracionálnej viery.
Amišské a ultrakonzervatívne mennonitské komunity nech sú pre nás odstrašujúcim príkladom toho, kam môže spoločnosť dospieť, keď nadradí dogmatickú náboženskú autoritu nad slobodu jednotlivca, kritické myslenie a sekulárne poznanie. Tieto náboženské zoskupenia nie sú doslovným obrazom všetkých kresťanov ani jednotného „biblického života“ — taký model tu ani nikdy neexistoval. Názorne však ukazujú dôsledky prostredia, v ktorom komunita kontroluje vzdelanie, techniku, oblečenie, rodinné role i kontakt s vonkajším svetom a odchod môže byť vykúpený stratou rodiny a komunitného sociálneho zázemia.
Práve preto treba brať vážne dnešnú nábožensko-kultúrnu križiacku vojnu za návrat k údajným „biblickým tradíciám“. Biblia totiž ani zďaleka nie je nejakou zbierkou neškodných podobenstiev o láske. Vo veľkej miere obsahuje výroky, ktoré možno ľahko použiť proti samostatnému úsudku: človek sa nemá spoliehať na vlastný rozum (Prís 3,5), pochybujúci je prirovnaný k morskej vlne zmietanej vetrom (Jak 1,6), „múdrosť sveta“ je označená za bláznovstvo pred Bohom (1 Kor 1,20–25) a každá myšlienka má byť podrobená poslušnosti Kristovi (2 Kor 10,5). Tomášovi sa síce dostane dôkaz, ale za blahoslavených sú označení tí, ktorí nevideli, a predsa uverili (Jn 20,29). To nie je metodika otvoreného skúmania, pri ktorom môže dôkaz vyvrátiť východiskovú tézu. Je to myslenie ohraničené vopred určeným záverom.
Stále platný a Kristom potvrdený Starý zákon navyše nespája Boží zákon iba s duchovným presvedčením, ale aj s brutálnymi sankciami. Za zvádzanie k iným bohom prikazuje smrť (Dt 13,7–11), za modloslužbu ukameňovanie (Dt 17,2–5), za cudzoložstvo usmrtenie oboch aktérov (Lv 20,10), za porušenie soboty trest smrti (Ex 31,14–15) a vzpurného syna vydáva na ukameňovanie mužom mesta (Dt 21,18–21). Takéto ustanovenia sú nezlučiteľné s ľudskými právami, slobodou svedomia, primeranosťou trestu aj moderným chápaním dôstojnosti človeka.
Nový zákon fyzické tresty zväčša nenariaďuje kresťanskej obci vykonávať, no mafiánsku logiku odmeny, poslušnosti a trestu neruší — presúva jej konečné vykonanie na Boha. Neveriacim predpovedá „večnú záhubu“ (2 Sol 1,8–9), Zjavenie ich zaraďuje medzi tých, ktorých údelom je ohnivé jazero (Zjv 21,8), List Hebrejom hovorí o ešte horšom treste pre toho, kto pošliape Božieho syna (Hebr 10,28–31) a Pavol žiada odovzdať previnilca „satanovi“ a vylúčiť ho zo spoločenstva (1 Kor 5,5–13). K tomu pristupujú pokyny ženám, aby sa učili v tichosti a neučili mužov (1 Tim 2,11–12), otrokom, aby poslúchali pozemských pánov ako Krista (Ef 6,5), a veriacim, aby sa podriaďovali vrchnosti ustanovenej Bohom (Rim 13,1–2).
Aj tieto texty sa po stáročia používali na posväcovanie hierarchie, poslušnosti a nerovnosti čiže tej bájnej náboženskej tradície.
Takže ako, milí veriaci, voliči a moji milí spoluobčania, skutočne tu ideme budovať štát založený na vybájnených náboženských tradíciach?
Zdroje a podklady
[V1] YouTube: Banned Footage | Inside the Amish Secret World
[V2] YouTube: Meet the Mennonites
[1] PBS American Experience: Questions About the Amish
[2] Java Films: Meet the Mennonites (produkčná anotácia dokumentu)
[3] WHO: Očkovanie zachránilo najmenej 154 miliónov životov za 50 rokov
[4] UNICEF: Under-five mortality, údaje do roku 2024
[5] CDC MMWR: prípady osýpok a amišská komunita v Ohiu
[6] Írska vláda: správa o Mother and Baby Homes a vyhlásenie predsedu vlády
[7a] Benátska komisia: urgentné stanovisko k novele Ústavy SR
[7b] Európska komisia: Správa o právnom štáte 2026 - kapitola o Slovensku
[8] PRRI: Christian Nationalism Across the 50 States, údaje za rok 2025
[9] Heritage Foundation: Project 2025 - Mandate for Leadership
[10] PEN America: zákazy kníh v školskom roku 2024/2025
[11] MAAP: odlesňovanie spojené s mennonitskými kolóniami v peruánskej Amazónii