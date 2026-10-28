Keď sa z náboženskej viery opäť stáva nárok neobmedzene vládnuť

Západná sekulárna liberálno-demokratická civilizácia dnes nečelí iba útokom zvonka, napríklad z Ruska, Iránu alebo Číny. Jej základy dnes opäť rozkladajú aj klerikálno-konzervatívne politické sily, ktoré sa samy falošne vyhlasujú za jej najoddanejších obrancov. Hovoria o kresťanskej Európe a USA, tradičnej rodine, prirodzenom božom poriadku, národnej identite a návrate k tradičným kresťanským hodnotám. Za týmto slovníkom sa však čoraz častejšie neskrýva iba nejaká nevinná ochrana osobnej iracionálnej viery ani nejaký ten umiernený konzervativizmus. Skrývajú sa za ním mocenské nároky ešte stále vplyvných náboženských a konzervatívnych kultúrnych skupín, ktoré tu chcú opäť začať vnucovať svoje primitívne dogmatické autoritárske pravidlá všetkým ostatným.
Západ nevytvorila neobmedzená moc cirkvi
Klerikálni konzervatívci radi hovoria o akýchsi „kresťanských základoch Západu“, akoby z kresťanstva automaticky vyrástli: sloboda prejavu, rovnosť všetkých pred zákonom, vedecké poznanie, práva žien, demokratické voľby či samotná sekulárna liberálna demokracia. Historická skutočnosť je pre kresťanstvo reputačne podstatne nepríjemnejšia, pretože kresťanstvo historicky stálo spolu s profeudálnymi konzervatívcami na presne opačnej a tej zlej strane barikády.
Moderná liberálna demokracia vznikala v dlhom a často krvavom zápase proti nároku cirkví monopolne rozhodovať o pravde, morálke, zákonoch, školstve, sexualite a osobnom živote všetkých ľudí. Jej základom sa stalo dôsledné obmedzenie každej totálnej moci: panovník už nemohol absolutisticky vládnuť z údajnej Božej vôle, vláda sa musela podriadiť ústave a zákonom, cirkvi stratili právo vnucovať svoje náboženské učenie komplet celej spoločnosti a ani volebná väčšina nesmela len tak odobrať základné ľudské a občianske práva jednotlivcom a menšinám.
Sekulárny štát preto nie je nepriateľom viery. Je nevyhnutnou podmienkou rovnakej slobody katolíka, protestanta, Žida, moslima, ateistu aj človeka, ktorý svoje presvedčenie ešte len hľadá. Klerikalizmus túto rovnosť úplne obracia naruby. Zo sekulárnej slobody veriť vyrába monopolné privilégium iba pre určitú cirkev a z vlastnej iracionálnej dogmatickej morálky a pravidiel všeobecnú zákonnú povinnosť.
Kresťanský nacionalizmus nie je iba náboženský názor
Nové americké dáta ukazujú, kam až tento posun vedie. American Values Survey 2026 od PRRI a Brookings Institution pracoval s viac než 5 500 respondentmi. Polovica bielych evanjelikálnych protestantov v ňom podporila možnosť, aby prezident pri „vážnom podozrení“ z volebného podvodu poslal federálnych agentov zhabať hlasovacie lístky a prevziať ich sčítanie.
To už nie je iba konzervatívny postoj k interrupciám, antikoncepcii alebo tradičnej rodine. Je to ochota podriadiť volebnú procedúru momentálnemu výkonnému vládcovi — pravda, iba pokiaľ je to ten ich vyvolený vládca. Ako napríklad taký Donald Trump.
Rovnaký výskum zistil, že bieli evanjelikáli boli jedinou skúmanou náboženskou skupinou, v ktorej väčšina súhlasila s tvrdením, že empatia môže byť nebezpečná, ak odvádza spoločnosť od „Božej pravdy“. Medzi ľuďmi, ktorí poznali pojem kresťanský nacionalizmus, ho priaznivo hodnotilo 64 percent bielych evanjelikálov a 65 percent republikánov.
Tieto výsledky ešte neznamenajú, že náboženská viera vždy automaticky spôsobuje autoritárstvo. Ide najmä o korelácie z prieskumu. Ukazujú však veľmi zreteľné spojenectvo medzi kresťanským nacionalizmom, politickým tribalizmom a veľkou ochotou nadradiť údajnú „Božiu pravdu“ liberálne-demokratickým pravidlám či univerzálnej ľudskej solidarite.
Demokratmi iba vtedy, keď vyhrávajú tí naši
Štúdia Questionnaire Democrats? Reconsidering the Relevance of Abstract Democracy Support in the American Public analyzovala 19 amerických prieskumov z rokov 1995 až 2024. Ukázala, prečo sú všeobecné otázky typu „Podporujete demokraciu?“ nedostatočné. Mnohí ľudia sa radi formálne vyhlásia za demokratov, no súčasne tolerujú manipulovanie volieb, obmedzovanie opozície alebo nedemokratického kandidáta, ak patrí k ich strane.
Demokratické presvedčenie sa nemeria iba ľúbivou sebacharakteristikou. Meria sa tým, aké obmedzenia vlastnej moci je človek ochotný rešpektovať.
Práve tu sa odhaľuje podstata klerikálneho populizmu. „Vôľa ľudu“ je preň posvätná, keď vyhrá ten jeho kandidát. Keď prehrá, voľby sa v tú ranu zmenia na podvod, nezávislé súdy na sprisahanie, médiá na nepriateľov kresťanského národa a ústava na prekážku uskutočnenia údajne vyššej božej pravdy. Ľud pritom už pre nich prestáva byť rozmanité pluralitné spoločenstvo občanov. Je ním už iba ten „pravý národ“ — spravidla veriaci a tí kultúrne správni konzervatívci. Ostatní sú v ich očiach v lepšom prípade iba tí pomýlení a v tom horšom sú to hnusní zradcovia, devianti alebo nepriatelia Boha, ktorých treba odstrániť.
Taká politika už nie je nejakým “konzervovaním” sekulárnej liberálnej demokracie. Je to už potom len autoritárske nahrádzanie liberálnej demokracie neliberálnou autoritárskou vládou väčšinového nacionalistického kmeňa a väčšinovej náboženskej sekty.
Verejné peniaze na budovanie paralelného klerikálneho štátu
Klerikálny útok neprebieha iba prostredníctvom volebných hesiel. Buduje si aj vlastnú infraštruktúru.
Investigatívna reportáž Associated Press Taxpayers Are Funding Private School Tuition. It’s Helping Classical Christian Schools Expand ukazuje, ako americké programy školských poukazov presúvajú verejné peniaze do súkromných náboženských škôl. Polovica školopovinných detí v Spojených štátoch už žije v štátoch, kde možno žiadať štátne peniaze na súkromné náboženské vzdelávanie.
Association of Classical Christian Schools vytvorila s Heritage Foundation a Turning Point Education koalíciu, ktorej cieľom je za desať rokov založiť alebo premeniť 5 000 škôl pre 1,5 milióna žiakov. Predstavitelia siete otvorene hovoria o vychovávaní budúcich kresťanských vodcov a o zmene smerovania krajiny. Zakladateľ siete Doug Wilson sa sám označuje za kresťanského nacionalistu a obhajoval aj zrušenie volebného práva žien. Jeho texty sa napriek tomu v mnohých školách stále používajú.
Mechanizmus je priehľadný. Najprv sa sekulárne verejné školstvo označí za ľavicovú alebo „sekulárno-humanistickú“ indoktrináciu. Potom sa z neho odčerpajú peniaze a presunú do škôl, ktoré žiakom natvrdo predkladajú konkrétnu vieru či náboženskú ideológiu ako konečnú pravdu. A napokon sa za peniaze všetkých občanov vychováva autoritárska politická a ideologická elita oddaná jednému autoritárskemu dogmatickému náboženskému svetonázoru.
To už nie je len akási náboženská sloboda rodičov vybrať deťom náboženskú školu. Je to cielene verejne financované budovanie paralelného klerikálneho antisekulárneho systému, ktorý už nemusí rešpektovať rovnakú náboženskú sekulárnu neutralitu, pluralitnú otvorenosť a antidiskriminačné pravidlá, tak ako to musia rešpektovať sekulárne verejné školy.
Keď sa náboženská sloboda zmení na náboženskú moc nad druhými
Podobný posun prebieha v práve. Dátová analýza rozhodnutí Najvyššieho súdu USA ukázala, že počas Robertsovho súdu uspeli požiadavky na rozšírenie náboženských práv v 86 percentách príslušných prípadov. Čoraz častejšie už nejde o ochranu nejakej malej náboženskej menšiny pred jej prenasledovaním. Ide o požiadavky veľkých a vplyvných kresťanských organizácií na výnimky zo všeobecných antidiskriminačných, školských alebo zdravotných sekulárnych pravidiel.
Rozlíšenie je zásadné. Náboženská sloboda znamená, že štát človeka nesmie nútiť nábožensky veriť ani mu bezdôvodne brániť v náboženskej viere. Neznamená, že cirkev má tým automatický nárok na verejné peniaze, výnimky zo všeobecne platných zákonov a právo preniesť dôsledky svojej autoritárskej dogmy na zamestnancov, pacientov, ženy, deti, sexuálne menšiny či neveriacich.
Sekulárna sloboda presvedčenia chráni moje právo žiť podľa mojej vlastnej viery. Končí sa však presne tam, kde si v jej mene začnem nárokovať moc určovať, ako a podľa čoho musí žiť môj sused alebo nejaký iný rovnoprávny spoluobčan.
Autoritársky vodca odstraňuje zábrany celému svojmu kmeňu
Prečo úplne jasne dokážu ľudia, ktorí sa sami považujú za slušných a morálnych, tolerovať svojmu vodcovi klamstvá, ponižovanie, korupciu alebo útoky proti demokratickým pravidlám?
Najznámejší systematický údaj hovorí o 30 573 nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdeniach, ktoré Donald Trump vyslovil počas svojho prvého prezidentského obdobia od 20. januára 2017 do 20. januára 2021. Zaznamenal ich tím The Washington Post Fact Checker. V priemere to predstavuje približne 21 nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení denne.
Jednu časť odpovede na tento jav ponúka experiment Contagion and Escalation of Rule Violations so 750 americkými účastníkmi. Pozorovanie mierneho porušovania pravidiel viedlo k miernemu nárastu vlastných priestupkov proti pravidlám. Pozorovanie závažného porušovania však vyvolalo podstatne väčšiu eskaláciu priestupkov a niektorí účastníci dokonca prekročili správanie človeka, ktorého sledovali. Vplyv bol ešte o to silnejší, keď mali naviac ešte aj rovnakú politickú orientáciu.
Bol to abstraktný online experiment bez reálneho trestu, preto jeho výsledky nemožno mechanicky preniesť na celú politiku. Ponúka však presvedčivý model normalizácie autoritárskeho správania. Vodca svojmu kmeňu neoznamuje iba to, aký názor má zastávať. Ukazuje mu, ktoré zaužívané základné spoločenské morálne zábrany a pravidlá už neplatia. Nasledovníci ho potom nemusia iba napodobňovať. Môžu jeho agresivitu a porušovanie základných spoločenských pravidiel ešte viacej vystupňovať.
Tak vzniká prostredie, v ktorom sa ešte včerajšia neprijateľnosť stáva dnešnou normou a zajtrajšou tvrdou požiadavkou.
Nejde iba o jednotlivé klamstvá, dezinformácie a konšpirácie
Klerikálny a konzervatívny autoritarizmus potrebuje aj vlastné (dez)informačné prostredie, v ktorom sa emócia šíri rýchlejšie než dôkaz a náboženská identita je dôležitejšia než objektívna pravda.
Článok Opinionrot: Toward a Theory of Collective Reasoning Decay in the Age of Synthetic Consensus označuje tento jav výrazom opinionrot — rozklad podmienok, za ktorých spoločnosť ešte dokáže svoje názory zdôvodňovať, spochybňovať a opravovať. Problémom už nie sú iba jednotlivé nepravdivé príspevky. Problémom je celá propagandistická dezinformačná infraštruktúra, ktorá odmeňuje pobúrenie, rýchlosť, opakovanie a predvídateľnú polarizáciu namiesto poctivého analyzovania a overovania.
Medzinárodný prieskum Pew Research Center v 37 krajinách ukázal, že 79 percent respondentov si myslí, že sociálne siete uľahčujú manipuláciu nepravdivými informáciami, a 68 percent v nich vidí zdroj politického rozdelenia. Ide o hodnotenie verejnosti, nie o priame kauzálne meranie účinkov platforiem. Napriek tomu zachytáva rastúcu skúsenosť s informačným prostredím, v ktorom je čoraz ťažšie oddeliť dokázané poznanie od falošnej a manipulatívnej propagandy.
Známa bannonovská konzervatívna mediálna stratégia „zaplavte priestor sračkami“ znamená, že konzervatívna a klerikálna propaganda nemusí človeka presvedčiť o jednej konkrétnej lži. Stačí, ak informačný priestor zaplaví takým množstvom protirečení, hnevu, konšpirácií a vyfabrikovaných podozrení, až väčšina rezignuje na možnosť objektívnu pravdu vôbec hľadať a nájsť. V takom prostredí získava výhodu práve ten, kto následne ponúkne ten najjednoduchší príbeh: my sme tí dobrí, oni sú tí zlí, náš národ a boh je ohrozený a náš bohom vyvolený vodca nás nakoniec všetkých zachráni.
Náboženský tribalizmus a konzervativizmus sa na túto manipulátorskú schému hodia úplne dokonale. Poskytujú posvätnú identitu, absolútnu nemennú „pravdu“, morálne všetkým ostatným nadradený vnútorný kmeň či kresťanský národ, démonizovaného nepriateľa aj vyššie metafyzické ospravedlnenie autoritárskej politickej moci a tvrdých politických represií.
Ako sa má vlastne sekulárna liberálna demokracia brániť
Obrana nemôže stáť iba na pohŕdavom odkaze, že naši experti sú múdrejší a zmanipulovaní voliči hlúpi. Štúdia What Works Against Populist Rhetoric? The Effects of Counter-Arguments on Democratic Attitudes v dvoch predregistrovaných experimentoch ukázala, že obrana založená na mentálnej nadradenosti demokratických elít nezaberala. Účinnejšie boli konkrétne mierené argumenty zdôrazňujúce pluralitu oprávnených záujmov ľudí, práva opozície, ochranu menšín a potrebu kompromisu a, samozrejme, výučba kritického a analytického myslenia.
To je jadro sekulárnej liberálnej demokracie. Ľud dnes nie je jeden homogénny politický, etnický ani náboženský organizmus. Je to dnes rôznorodé spoločenstvo slobodných a rovnoprávnych občanov, ktorí sa nezhodnú na tom správnom Bohu, morálke, rodine, ekonomike ani zmysle života. Práve preto potrebujú rámcové spoločenské pravidlá, ktoré nikomu nedovolia urobiť zo svojho presvedčenia zákonnú povinnosť pre všetkých ostatných.
Sekulárny štát nežiada od veriaceho, aby sa úplne vzdal viery. Žiada iba to, aby pre svoje náboženské tvrdenia nepožadoval privilegované postavenie, ktoré by nikdy nepriznal tomu druhému, cudziemu náboženstvu. Kto by totižto tvrdo odmietol, aby jeho deti za verejné peniaze vychovávali napríklad podľa Koránu alebo hinduistických textov, nemôže ani poctivo požadovať, aby bola výchova všetkých detí v krajine financovaná a (de)formovaná len podľa jeho dnes už aj tak morálne zastaranej, autoritárskej a dogmatickej Biblie.
A hlavne dnes musí byť nedeliteľnou a pevnou súčasťou každého vzdelávania systematická výučba kritického a analytického myslenia — pre každé jedno dieťa, nie iba pre tých, ktorí si ho osvoja sami doma od kriticky mysliacich rodičov. Deti sa majú v školách učiť rozlišovať obyčajné tvrdenie od dôkazu, overovať zdroje, hľadať chyby v argumentoch a prípadne dokázať zmeniť svoj (sveto)názor, keď dôkazy ukazujú úplne iným smerom.
Meta-analýza Abramiho a kolegov Strategies for Teaching Students to Think Critically: A Meta-Analysis, ktorá spojila 341 výsledkov z experimentálnych a kváziexperimentálnych štúdií, zistila, že výučba kritického myslenia prináša merateľné zlepšenie rozhodovacích schopností detí. Jednoducho povedané, musíme začať učiť deti, ako správne myslieť, a nie im vtĺkať do hláv, čo si majú a musia myslieť. Tak ako to pri dogmatickej náboženskej indoktrinácii stále beztrestne robia dogmatické náboženstvá. Beztrestne deformujú a mrzačia myslenie už malých ľudí v mene iracionálnej, primitívnej a dnes už aj z veľkej časti nemorálnej náboženskej viery.
Záver
Klerikálni nacionalisti netúžia po návrate do akejsi neurčitej, vysnenej a čisto utopistickej „nebeskej doby slušnosti a pevných tradičných náboženských hodnôt“. Taká doba nikdy neexistovala a ani nikdy existovať nebude. Prakticky sa dnes usilujú najmä o návrat tvrdej autoritárskej stredovekej hierarchie: Boh stojaci nad človekom, jeho samozvaní hovorcovia a vykonávatelia stojaci nad všetkými občanmi, tradičná kresťanská rodina stojaca nad slobodným jednotlivcom a ten „pravý bohom vyvolený národ“ stojaci nad osobnou slobodou a menšinami, ktoré sa nevmestili do ich tabuliek. Takíto klerikáli a ultrakonzervatívci potom všetky tie demokratické pravidlá prijímajú iba dovtedy, kým im pomáhajú túto autoritársku hierarchiu v spoločnosti obnoviť a presadiť. Po uzurpácii autoritárskej moci všetky sekulárne a liberálno-demokratické pravidlá zadupú do zeme. Ako napríklad taký Tiso, Mussolini, Hitler, Putin, Trump…
Západnú liberálno-demokratickú civilizáciu však nevytvorila neobmedzená poslušnosť voči nejakej posvätnej autorite. Vytvorilo ju práve postupné obmedzovanie despotickej moci kráľov, cirkví, väčšín aj politických spasiteľov. Jej najväčším úspechom nie je víťazstvo akejsi jednej konečnej „pravdy“, ale práve vytvorenie slobodného priestoru, v ktorom môžu ľudia aj s nezlučiteľnými predstavami o pravde a živote žiť ako rovnocenní a rovnoprávni občania.
Preto obrana sekulárneho liberálno-demokratického štátu nie je útokom proti veriacim. Je ochranou veriacich aj neveriacich pred každým, kto chce svoju vieru a tú svoju „svätú pravdu“ iba chrapúnsky premeniť na neobmedzený ideologický diktát nad tými druhými, nehodnými. Tak ako to bolo v temnom stredoveku alebo u nás naposledy za klérofašistu Tisa.
Zdroje a odporúčané čítanie
Resistance to Christian Nationalism in All 50 States — PRRI
Taxpayers Are Funding Private School Tuition — Associated Press
How the Supreme Court Is Reshaping the Limits of Religious Rights — The Washington Post
Contagion and Escalation of Rule Violations — Proceedings of the Royal Society B
Across the Globe, People Increasingly Say Social Media Is Harming Democracy — Pew Research Center
Strategies for Teaching Students to Think Critically: A Meta-Analysis
Zdroj k údaju o 30 573 Trumpových tvrdeniach — The Washington Post Fact Checker