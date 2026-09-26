Otvorený list Ivanovi Miklošovi: Ekonomická frustrácia nie je ospravedlnením autoritárstva

Toto je reakcia na článok Ivana Mikloša: Ako to číta Ivan Mikloš: Čo sa stalo s liberálnou demokraciou? (1)
Pán Mikloš, ekonomická neistota pomáha vysvetliť, prečo ľudia strácajú dôveru v elity a demokraciu. Sama však nevysvetľuje, kto túto frustráciu premieňa na zbraň proti sekulárnemu liberálne-demokratickému poriadku.
Vo svojom texte o kríze liberálnej demokracie pomenúvate skutočnú časť problému: deindustrializáciu, stagnujúce mzdy, rast nerovnosti a stratu ekonomickej perspektívy. To všetko môže oslabovať dôveru ľudí v elity aj v demokratické inštitúcie. Je to však iba časť diagnózy. Váš pohľad zostáva uväznený v úzkom ekonomickom tuneli: vysvetľuje, prečo vzniklo suché raždie, no už málo sa pýta, kto ho polial olejom, zapálil a dnes oheň systematicky rozdúchava.
Ekonomická frustrácia sama osebe z človeka ešte neurobí autoritára, klerikála ani fašistu. Niekto mu musí ukázať nepriateľa a presvedčiť ho, že za jeho problémy môžu dnes práve liberáli, demokrati, ateisti, vedci, progresívci, „woke“, migranti, homosexuáli či Európska únia. V primitívnej verzii to celé dostane jednu spoločnú nálepku akejsi „hnusnej ľavice“, zodpovednej za všetko zlo na svete, hoci ide o zjavné primitívne zjednodušenie a stupídny ideologický guláš.
Takýto príbeh už roky šíria a posilňujú Putinova propaganda, Trumpová MAGA, kresťanskí nacionalisti, klerikálne a oligarchické médiá, konšpiračné siete aj európska krajná pravica. Nemusia mať spoločné velenie. Stačí, že používajú rovnakých nepriateľov, opakujú podobné klamstvá a navzájom zosilňujú svoju propagandu. Túto koordinovanú zhodu záujmov možno dnes výstižne nazvať hybridnou klérofašistickou križiackou výpravou namierenou proti spoločnému nepriateľovi - proti sekulárnej liberálnej demokracii.
Pán Mikloš, v takejto diagnóze nesmie chýbať ruská hybridná propaganda, náboženská kultúrna vojna, kresťanský nacionalizmus, algoritmy odmeňujúce hnev, rozklad spoločnej informačnej reality ani vedomé útoky na súdy, médiá, vedu a demokratické inštitúcie. Bez nich nemožno poriadne vysvetliť dnešnú postfaktickú krízu ani úpadok demokracie. Ekonomická neistota vytvára zraniteľnosť. Populistickí a autoritárski aktéri ju potom premieňajú na politickú zbraň namierenú proti liberálnej demokracii. Tak tomu bolo za Hitlera, Mussolínyho a Tisa, tak tomu je dnes za Putina, Trumpa a aj birkoma Fica.
Osobitne ma však zarazila pasáž o údajnom „sociálnom inžinierstve“, „homogénnych hodnotách“ a „regulácii jazyka, prejavu a myslenia“. Neviem, kde sa tu vlastne končí Acemogluova argumentácia a začína vaša dezinformačná interpretácia. V podobe, v akej ste ju tu predstavili, však evidentne preberá slovník konzervatívnej dezinformačnej vojny.
A čo sú to vlastne tie vaše fujky, fujky „homogénne hodnoty“, pomocou ktorých začala nejaká “lavica” rozbíjať sekulárnu liberálnu demokraciu??? Azda že by rovnosť pred zákonom platiaca pre úplne všetkých, pluralita, sekularita, zákaz diskriminácie a rovnaké práva žien, homosexuálov, neveriacich či etnických menšín? To ale predsa nie je nejaká škodlivá homogenizácia spoločnosti. To je iba ten úplne základný a nevyhnutný sekulárny, právny a liberálno-demokratický rámec, v ktorom môžu slobodne a v mieri spolunažívať aj veľmi rozdielni ľudia a spoločenstvá.
Tú pravú homogenizáciu spoločnosti práve žiadajú klerikálni nacionalisti a konzervatívci, ktorí chcú opäť všetkým nanútiť jednu cirkev, jedného boha, jedného vodcu, jednu stranu, jednu sexuálnu morálku a jedinú „správnu“, kresťanskú národnú identitu.
Naozaj si myslíte, že liberálna demokracia v Trumpových USA upadla pre akési konzervami nafúknuté liberálne a progresívne „excesy“ — čiže pre dôraz na rovnosť žien a menšín, na práva LGBT ľudí, dôraz na sekulárny právny štát, na reprodukčné práva, na rešpektovanie vedeckého poznania či na korektný jazyk, ktorý neponižuje ľudí pre ich rasu, vyznanie alebo sexualitu?
Pán Mikloš, vyzerá to tak, že ste podľahli konzervatívnemu hnojometu zostaveného podľa Steva Bannona. Ten svoju mediálnu taktiku opísal bez okolkov:
„Demokrati nie sú dôležití. Skutočnou opozíciou sú médiá. A spôsob, ako sa s nimi vysporiadať, je zaplaviť informačný priestor sračkami.“
Váš text, žiaľ, namiesto kritického rozboru tejto stratégie preberá jej rámec: odvádza pozornosť od autoritárskeho útoku a vinu za rozbíjanie demokracie manipulatívne presúva na liberálov a ľudí, ktorí žiadajú iba rovnaké práva a osobné slobody pre všetkých. (semafor.com)
Podľa V-Dem kleslo skóre USA v indexe liberálnej demokracie za jediný rok o 24 percent a krajina sa prepadla z 20. na 51. miesto zo 179 štátov. V-Dem pritom opisuje rýchlu koncentráciu moci v rukách prezidenta Trumpa, oslabovanie bŕzd a protiváh, politizáciu štátnej správy a kontrolných orgánov, zastrašovanie súdnictva a útoky na médiá, akademickú obec, občianske slobody a kritické hlasy. (v-dem.net)
Toto celé vaše blúznenie je typické obrátenie príčiny a následku. Liberalizmus nerozkladá americkú demokraciu tým, že žiada úplnú rovnosť pred zákonom a väčšiu osobnú slobodu. Rozkladá ju práve autoritársky ultrakonzervatívny a klerikálny útok na inštitúcie, opozíciu a médiá. Zvaľovať vinu na ľudí, ktorí sa domáhajú rovnakých práv, znamená ospravedlňovať útočníka tým, že jeho obete vraj „provokovali“. Akoby si za napadnutie a rozklad demokracie mohli tí, ktorí len dôrazne žiadali, aby platila pre všetkých občanov. Je to tá istá odporná logika, ktorou machistickí sexuálni predátori ospravedlňujú vlastné sexuálne násilie tvrdením, že veď obeť bola „vyzývavo“ oblečená a preto si za to môže sama.
A kto tu vlastne po celé stáročia reguloval myslenie? Liberáli? Alebo cirkvi, monarchie a diktatúry — pomocou autoritatívnych dogiem, indexov zakázaných kníh, procesov s kacírmi, povinnej viery, cenzúry a trestov za odpadlíctvo? Liberalizmus vznikal aj ako obrana jednotlivca pred takouto dogmatickou a autoritárskou mocou.
Kritika rasistického alebo sexistického prejavu nie je automaticky cenzúra. Sloboda prejavu neznamená právo nebyť kritizovaný. A tvrdenie, že z extrémizmu či intolerancie bol obviňovaný „každý“, kto nesúhlasil, je nepodložené zovšeobecnenie. Kto konkrétne? Kde? Podľa akých zákonov? Koľko ľudí v liberálnej demokracií bolo potrestaných iba za odlišný názor? Bez konkrétnych dôkazov to nie je seriózna analýza, ale iba prázdna dezolátska politická nálepka.
Z údajných excesov časti progresívneho prostredia sa tak cielene a manipulatívne vyrába kolektívna vina liberálov a demokratov a zároveň ospravedlnenie autoritárskej antidemokratickej klerikálnej reakcie. Vraj keby menšiny nežiadali rovnaké práva, vedci nehovorili o evolúcii a klimatickej zmene a ateisti a liberáli nepresadzovali sekulárny štát, tak by konzervatívci, klerikáli a ultrapravičiari nemuseli útočiť na liberálnu demokraciu. Čistá falošná zámienka. Presne tak ako Hitler také niečo falošné použil ako zámienku voči Čechom a Poliakom a Putin voči Ukrajincom.
Toto je pritom iba ukážkové perfídne obrátenie príčiny a následku. Demokraciu neohrozujú ľudia, ktorí žiadajú rovnaké práva a slobody pre všetkých. Ohrozujú ju tí, ktorí sú ochotní ju opľúvať, znevažovať a rozbiť, len aby tieto práva už nikdy nikomu nemuseli priznať.
A preto tu musíme mať pri obrane slobody a liberálnej demokracie stále na pamäti, že:
„Neobmedzená tolerancia musí nevyhnutne viesť k zániku tolerancie.“ — Karl Popper, Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia
Pán Mikloš, v ekonomických otázkach máte ešte stále čo rozumné povedať. Ale pri tejto interpretácii krízy demokracie ste však kompletne prevzali dezinterpretačný rámec, ktorý celú zodpovednosť za autoritársky konzervatívny a klerikálny útok na sekulárnu liberálnu demokraciu presúva na jeho terče - liberálov a progresívne mysliacich moderných ľudí. A takto sa nakoniec z kritika autoritárskeho populizmu poľahky stáva iba jeho užitočný idiot a megafón.