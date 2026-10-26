Trump: Narcistický užitočný idiot klérofašizmu.

Je jasné, že Trump nie je pre veriacich práve ten najlepší náboženský vzor. Ale rozhodne je pre nacionálnych klerikálov veľmi užitočným nástrojom pri ich križiackom ťažení proti sekularite a liberálnej demokracií.
Donald Trump ani nemusí byť príkladný kresťan, aby ho najmä evanjelikánski fundamentalistickí voliči opakovane podporovali. Mnohí od neho ani nechcú osobnú zbožnosť. Chcú dominantnú politickú moc, pomocou ktorej by pretvorili demokratický štát a modernú spoločnosť podľa svojich náboženských teokratických predstáv. A práve v tom sa americký príbeh MAGA mení z obyčajného politického súboja na širší a kľúčový zápas o samotný charakter štátu a ďalšiu existenciu sekulárnej liberálnej demokracie v USA, ale poťažmo aj celej západnej civilizácie.
Trumpovi prívrženci nemusia zatvárať oči pred tým, aký je. Môžu vidieť jeho egoizmus, sexuálnu zhýralosť, klamstvá, vulgaritu aj spôsob, akým chrapúnsky zaobchádza so ženami. Pre mnohých z nich toto nie je rozhodujúce. Nevolia ho ako kazateľa ani ako morálny vzor. Volia ho ako svojho politického spojenca, ktorý sľubuje presadzovať ich klerikálnu ultrakonzervatívnu agendu.
Prieskum Pew Research Center ukázal, že v roku 2024 hlasovalo za Trumpa 81 percent bielych evanjelikálnych protestantov; prieskum PRRI nameral 85 percent. Tieto údaje sa líšia metodikou, ale ukazujú mimoriadne silnú podporu v tejto skupine.
Už v roku 2020 pritom iba 15 percent bielych evanjelikov tvrdilo, že Trump je „veľmi“ morálne bezúhonný. Oveľa viac ich hovorilo, že bojuje presne za to, čomu oni veria. A to je aj podstata tejto dohody s “diablom”: nemusia obdivovať Trumpov hnusný sebastredný charakter, ak pritom veria, že im pomôže získať absolútnu moc, dominantný náboženský vplyv a presadiť ich politické - ultrakonzervatívne a ideologické - náboženské ciele.
A tie nie sú abstraktné. Ide o interrupcie, konzervatívnych sudcov, práva LGBTI+ ľudí, náboženstvo vo verejnom živote, školstvo pod ideologickou kontrolou cirkvy, migráciu a predstavu, že Amerika má byť vyslovene kresťanským národom. V tejto logike je prezidentova osobná morálka druhoradá. Rozhoduje, či „naši“ víťazia a či „naši“ nenávidení protivníci prehrávajú.
Preto Trump nemusí pôsobiť ako svätec. Mnohí jeho podporovatelia ho dokonca vnímajú ako nedokonalý ale účinný nástroj Božej vôle. V prieskume PRRI po voľbách 2024 súhlasilo 60 percent bielych evanjelikov s tvrdením, že Boh predurčil Trumpa vyhrať. A keď sa takýto politický vodca začne považovať za nástroj vyššieho božieho poslania, potom sa každá jeho kritika môže veľmi ľahko označiť za útok na vieru, národ alebo Boží plán.
Tu sa dostávame k otázke, čo vlastne chcú nacionalistickí križiaci z hnutia MAGA a jeho najradikálnejší spojenci dosiahnuť. Nie úplne každý republikán chce to isté. Niektorí možno ešte stále naivne veria, že im Trump prinesie nižšie dane a lacnejší a lepší život. Nemožno však predstierať, že politický smer MAGA je iba súborom akýchsi bežných pravicových ekonomických priorít. Nie je.
Doba klasických pravicových republikánov, ktorí presadzovali voľný obchod, malý štát a neoliberálnu ekonomickú politiku, je už dávno preč. MAGA dnes ponúka nacionalistický protekcionizmus: vysoké clá, obchodné bariéry a štátne zásahy, ktorými chce naoko chrániť domácich výrobcov a presadzovať politické záujmy. To má k voľnému trhu a malému štátu na svetelné roky ďaleko. Toto tu je už iba prirodzený návrat ku klasickej konzervatívnej merkantilistickej predstave, že silný štát má riadiť a kontrolovať všetok obchod v prospech národnej moci. Toto je už len ten konzervami vytúžený oligarchický feudalizmus, kde sa Trump vidí ako absolutistický kráľ s korunou na hlave. Presne podľa Putinovho vzoru.
A predsa tu ani tak nejde o ekonomiku. MAGA chce silnejšieho prezidenta - kráľa, poslušnejšiu štátnu správu ovládanou oligarchami a spoločnosť formovanú nacionalistickými a kresťansko-konzervatívnymi predstavami. Preto tu už dnes nehovoríme len o nejakej tradičnej pravici, ktorá tu len chce zaviesť nižšie dane a menší štát. Hovoríme o neofeudálnom teokratickom politickom projekte, ktorý je ochotný používať stále väčšie štátne zásahy na presadzovanie protekcionizmu a zároveň oslabovať demokratické brzdy a protiváhy, ktoré tu ešte stále brzdia narastajúcu Trumpovú moc.
Jeho vplyvné prúdy chcú výrazne posilniť právomoci prezidenta a podriadiť mu celú štátnu správu. Chcú oslabiť nezávislosť úradov, kontrolných inštitúcií, médií a ďalších bŕzd výkonnej moci. Projekt 2025, ktorý pripravila vplyvná konzervatívna sieť, ponúka konkrétny program na veľké rozšírenie prezidentskej kontroly nad federálnou vládou. Nie je to manifest úplne každého republikána, ale je to dôležitý plán toho, čo chce MAGA hnutie a väčšina republikánov urobiť so sekulárnym liberálno-demokratickým štátom.
Túto zmenu pomenúvajú aj súčasní komentátori:
Historička Ruth Ben-Ghiat píše, že “Trump sa zaradil k dlhému radu autokratov, ktorí sa dostávajú k moci vo voľbách, aby potom oslabovali demokraciu a napokon nastolili autoritársky režim“.
Historik Timothy Snyder hovorí ešte priamočiarejšie:
„V Spojených štátoch prebieha autoritárska zmena režimu a v stávke je samotná republika“.
Tieto politické hodnotenia pomenúvajú veľké riziko, ktoré vzniká, keď sa zvolená moc usiluje systematicky a cielene odstrániť obmedzenia vlastnej moci.
Výsledkom nemusí byť formálna teokracia. Stačí, ak voľby formálne zostanú (tak ako v Rusku), no vládnuca moc si postupne, salámovou metódou, podriadi všetky úrady, oslabí nezávislé súdy, zastraší kritikov a zmení pravidlá tak, aby opozícia politicky súťažila na stále menej rovnom ihrisku. Takýto režim sa potom môže naďalej formálne nazývať “demokraciou” (ako v KĽDR), no jeho liberálny obsah — právny štát, pluralizmus, rovnosť pred zákonom a ochrana menšín — bude už totálne vyprázdnený. To je cesta k neliberálnej demokracii a v krajnom prípade až ku konkurenčnému autoritárstvu.
V širšom pohľade možno tento projekt chápať ako odpor proti osvietenskému liberálnemu poriadku. Osvietenstvo presadzovalo, že štát nemá vnucovať jednu vieru, že moc pochádza od ľudí a nie od boha, že moc musí byť obmedzená zákonom a že občania majú rovnaké práva bez ohľadu na pôvod či presvedčenie. A MAGA obracia dôraz úplne inam: k silnému vodcovi pomazaného cirkvou, národnej a náboženskej identite, vôli politickej, národnej a náboženskej väčšiny a predstave, že štát má spoločnosť viesť podľa tradičných — kresťanských — hodnôt.
Nie je to doslovný návrat do temného stredoveku. Je to moderný politický pro-autoritársky klérofašistický projekt, ktorý využíva voľby, médiá aj demokratické inštitúcie na postupné obmedzovanie sekulárnych a liberálnych poistiek demokracie. Je to historicky overené postupné varenie žaby.
Historička Anne Applebaumová opisuje širší smer tohto projektu takto:
„Krajne pravicoví ideológovia premenili americkú zahraničnú politiku na nástroj súkromného zisku a antidemokratickej reakcie.“
Jej výrok sa týka zahraničnej politiky, no zapadá do obrazu, v ktorom moc a štátne inštitúcie čoraz viac slúžia ultrakonzervatívnym straníckym a osobným záujmom.
Osvietenský vývoj Západu nikdy nebol priamou ani nezvratnou cestou. Sekularizmus, pluralizmus a ľudské práva sa presadzovali v tvrdom zápase s mocenskými, nacionalistickými a hlavne náboženskými prúdmi — a ten zápas dodnes intenzívne pokračuje. Dnes ho nevidno iba v tom, čo populistickí konzervatívny politici hovoria, ale aj v tom, ktoré demokratické inštitúcie sa snažia oslabiť a komu chcú prisúdiť väčšiu moc.
Preto sa netreba pýtať iba na to, či Trump osobne a úprimne verí v Boha, či je morálny alebo či sa správa ako dobrý kresťan. Dôležitejšia otázka znie:
Aký štát a svet tu Trump pomáha budovať a komu má tento štát skutočne slúžiť?
Mne sa tu vynárajú varovné slová Umberta Eca:
“Fašizmus sa môže vrátiť v tom najnevinnejšom prestrojení.“
Ak má byť štát sekulárny a rovnaký pre všetkých, nemožno odovzdať jeho moc hnutiu, ktoré chce autoritársku, náboženskú, klerikálno-nacionálnu identitu povýšiť nad občiansku rovnosť, osobnú slobodu, ľudské práva a nezávislé sekulárne a liberálno-demokratické pravidlá.
Trump nemusí byť ich príkladný svätec. Stačí, že je pre autoritárskych klerikálov ten ich najmocnejší nástroj. Ten ich kľúčový užitočný idiot. Neviem, na koho by označenie “užitočný idiot” padlo lepšie ako na Trumpa. A to aj v spojení: “Trump - Putinov najvplyvnejší užitočný idiot”.