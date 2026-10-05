Muž, ktorého KGB odsunula do suterénu, jej napokon ukradol 25-tisíc strán tajomstiev

Tichý muž v ošúchanych topánkach zasadil KGB jednu z najväčších rán v jej histórii. Trvalo mu to 28 rokov a takmer nikto si nič nevšimol.
Vasilij Mitrochin vstúpil do sovietskych spravodajských služieb v roku 1948. Chcel pracovať v teréne. Chcel plášť, tajné schôdzky, mŕtve schránky a skutočný špionážny život. Lenže na túto prácu sa vôbec nehodil. Bol neobratný. Nevedel viesť nezáväznú konverzáciu. Jeho nasadenia dopadali zle. Agenti sa dostávali do problémov a niektorých zatkli. V roku 1956 ho poslali na olympijské hry v Melbourne, aby zabránil sovietskym športovcom utiecť na Západ. Aj tam zlyhal.
A tak ho pochovali. Presunuli ho do archívu v suteréne Lubjanky. Do útrob jednej z najobávanejších budov sovietskeho represívneho aparátu. Povedali mu, že už nikdy nebude pracovať vonku. Malo to byť trestom. Lenže práve tam urobila KGB jednu zo svojich najväčších chýb.
Pretože tam dole Mitrochin začal čítať. Nie špionážne romány. Čítal vlastné dokumenty režimu. Dokumenty o tom, čo sovietska moc robila svojim vlastným ľuďom. O zničených životoch. O vymazaných menách. O ľuďoch, ktorých existencia sa jednoducho odstránila z oficiálnych dejín. O histórii, ktorú bolo možné podľa potreby prepísať, vytlačiť na papier a potvrdiť podpisom. Bola to realita systému, ktorý dokázal človeka najprv zničiť a potom predstierať, že nikdy neexistoval. Mitrochin to nazýval stopou špiny.
Doma počúval BBC. Potom si prečítal stranícke noviny. Dva úplne odlišné svety. Na jednej strane propaganda, na druhej realita. Niečo sa v ňom začalo meniť. Napriek tomu však 16 rokov neurobil nič. Len čítal a zakladal dokumenty.
V roku 1972 sa celý archív zahraničnej rozviedky sťahoval z Moskvy. 300 000 spisov. Potrebovali jedného dôveryhodného človeka, ktorý skontroluje každý spis a zapečatí každú škatuľu. A vybrali práve muža, ktorého odsunuli do suterénu, pretože ho považovali za neschopného. Jeden muž. Sám. So všetkým.
Začal si robiť poznámky. Vo vlastnom kóde, na útržkoch papiera. Skladal ich do topánok a ponožiek a každý deň ich vynášal popri strážach. Dvanásť rokov. Dvanásť rokov pod nosom systému, ktorý trestal ľudí za oveľa menšie priestupky.
Počas víkendov na chate ich prepisoval na prenosnom písacom stroji, ktorý prezýval Erika. Problémom boli pásky do písacieho stroja. Ich nákup zanechával stopu a mená kupujúcich smerovali priamo k vnútornej bezpečnosti. V štáte, ktorý chcel kontrolovať všetko, dokonca aj takú obyčajnú vec, akou bol nákup písacích potrieb, si musel nájsť vlastnú cestu. Začal vyrábať atrament z koncentrovanej ovocnej šťavy a použité pásky znovu privádzal k životu. Potom poznámky ukladal do plechových nádob. Do nádob na mlieko. Zapečatil ich a zakopal pod podlahové dosky. Ak ho prichytia čo i len raz, je koniec. Vedel to každé jedno ráno.
V roku 1984 odišiel do dôchodku. Jeho šéf mu poďakoval za bezchybnú službu štátnej bezpečnosti. Tým šéfom bol Vladimir Kriučkov. Neskôr sa stal šéfom celého KGB. A zatiaľ čo sovietsky systém ďalej predstieral svoju neomylnosť, Mitrochin išiel domov a pokračoval v písaní. Potom ďalších osem rokov čakal.
V marci 1992 nastúpil na nočný vlak do Pobaltia s taškou oblečenia a niekoľkými ukážkami. Najskôr skúsil Američanov. Starý muž. Lacný kabát. Ručne písané poznámky, žiadne originály. Američania mu neverili. Usúdili, že môže byť nastrčeným agentom, a poslali ho preč. A tu prišla vrcholná irónia: muž, ktorý celé desaťročia riskoval život, aby vyniesol tajomstvá sovietskeho režimu, prišiel ponúknuť svoju zbierku Západu – a prvýkrát ho odmietli.
Tak skúsil britské veľvyslanectvo v Litve. Mladý diplomat si sadol a skutočne si jeho materiály prečítal. Potom zavolal. O mesiac neskôr MI6 priviezla svojich ľudí. Prišla dodávka. Šesť dôstojníkov oblečených ako robotníci. Začali kopať pod chatou. A zo zeme začali vyťahovať šesť truhlíc. 25 000 strán. Každá operácia od roku 1917 do roku 1984.
FBI to označila za najúplnejšie a najrozsiahlejšie spravodajské informácie, aké kedy získala od jediného zdroja. A potom to začalo vychádzať na povrch. Mená agentov v desiatkach krajín vrátane siete kolaborantov a operácií v bývalom Československu. Sklady zbraní ukryté v európskych lesoch pre vojnu, ktorá nikdy neprišla. Odpočúvanie Henryho Kissingera. Viac než polovica sovietskych zbraní sa ukázala byť vyrobená podľa konštrukcií ukradnutých z Ameriky. Za železnou oponou sa roky hovorilo o nadradenosti sovietskeho systému. V tajných archívoch však ležal dôkaz o tom, ako veľmi sa tento systém spoliehal na krádeže, infiltráciu, špionáž a manipuláciu.
V roku 1999 vyšla prvá kniha. Jedno meno v nej bolo Melita Norwoodová. 87-ročná prababička na londýnskom predmestí, ktorá sa starala o svoju záhradu v kardigáne. Navonok obyčajná staršia žena. V skutočnosti 40 rokov odovzdávala Moskve atómové tajomstvá. Nikdy ju neobvinili.
A tu je posledný vtip. Britská byrokracia sa rozbiehala pomaly, a tak presídlenie nakoniec zatiahla CIA. Služba, ktorá ho kedysi odmietla, mu napokon kúpila dom. Jeho manželka Nina bola lekárka. O tom, čo jej manžel celé desaťročia robil, sa dozvedela večer pred ich odchodom. Dvadsať rokov žila po jeho boku a nikdy o ničom nevedela.
Vasilij Mitrochin zomrel v Londýne 23. januára 2004. Mal 81 rokov.
Zamyslite sa nad tou aritmetikou. Sovietsky systém dal jedného muža do suterénu, aby ho umlčal a odstrčil nabok. On tam 16 rokov čítal. Potom ďalších 12 rokov vychádzal z jednej z najstráženejších budov v Moskve s obsahom tajných dokumentov poskladaným v ponožkách. A potom osem rokov sedel v byte, zatiaľ čo celé jeho tajomstvo potichu čakalo zakopané v jeho záhrade. Čakalo na okamih, keď sa krajina, ktorej celý život slúžil, začne rozpadať.
Keď napokon materiály odovzdával, mal jedinú podmienku. Nie peniaze. Zverejnite ich. V roku 2014 Cambridge sprístupnil poznámky verejnosti. Ktokoľvek môže vojsť z ulice a prečítať si ich. To, čo kedysi ukrýval v nádobe na mlieko, je dnes škatuľa na polici. Voľne dostupná. Jeho meno na chrbte.
Niekde si ich nejaký študent vytiahne. Úhľadný ruský rukopis, riadok za riadkom. Prelistuje stranu a knihu vráti späť. Nemá ani tušenia. Za každý jeden z tých riadkov mohol človek prísť o život. Mitrochin ich však napriek tomu odovzdal. Zadarmo. Krajine, ktorá ho najskôr odmietla a povedala mu, aby išiel preč.
Nikdy nechcel sochu. Chcel, aby sa to čítalo. Pretože možno najväčšou porážkou tajnej služby nie je to, že jej niekto ukradne dokumenty. Najväčšou porážkou je, keď sa ľudia prestanú báť jej tajomstiev.
Pritom väčšina ľudí vo vašom okolí meno Vasilij Mitrochin nikdy nepočula. A možno je to vlastne presne tak, ako to chcel. Nešlo mu o slávu. Chcel, aby sa čítalo to, čo celé desaťročia ukrýval.