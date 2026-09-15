utorok, 15. september, 2026 |  Meniny má Jolana
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
15. sep 2026 o 11:26
Prečítané: 0x

Veselé pozdravy pracujúcemu ľudu posiela Anna!

V krajine, kde nič nefunguje, sú aspoň smrť, konsolidácia a dane isté.

Anna Brawne
Anna Brawne Prémiový bloger
Veselé pozdravy pracujúcemu ľudu posiela Anna!
„V krajine, kde zajtra už znamená včera“ (Zdroj: Getty images)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Milý môj čitateľ, priateľ a spolutrpiteľ,

dlhšie sme sa nevideli, ale keďže tak, ako ôsmeho mája, aj v tento deň v takmer prázdnej budove, poctivo zachraňujem štát pred zánikom, konečne mám čas vyrozprávať sa.

Inokedy by čas tiež bol, ale vtedy mi nie tak úplne funguje zdravie. Nuž, ešteže smrť a dane sú v tejto krajine absolútne absolútorium.

Momentálne napríklad hľadám v hlavnom meste kardiológa, lebo v krajine, kde zajtra bolo už včera, sa dá zo dňa na deň zavrieť ambulancia. S tým, že pacientov nik neprevezme. No veď, všetci žijeme v tejto bohumilej krajine, tak načo aj.. (Ako sme si už povedali...aspoň, že tá smrť je tu vždy istá. )

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Hľadám tiež pneumológa a endokrinológa. A môžem mať všetkých troch aj zajtra, ak všade nechám stovku za prijatie, lebo veď medzi pohlaviami v ústave leží aj moje, týmto štátom garantované právo, na bezplatnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.

Nuž, tých osemsto eur, čo mi mesačne tento štát berie z výplaty, aby som ju mohla mať "zadarmo," milostivo opomeniem..

Joj, ale tento blog, ako všetky ostatné, slúži na kuvikanie...

Tak si povedzme aj niečo o mojej skvelej zdravotnej poisťovni, ktorá ma na svojom webe, fasácky hrdý zoznam všetkých lekárov, ktorých vraj zaviazala, aby prijímali a ošetrovali jej poistencov.

SkryťVypnúť reklamu

Keď mi z nich stovka zo sto oznámila, že v realite to tak úplne nefunguje, dala som si na svoje zdravie pohár prosecca a zavolala na call centrum. Pani bola naozaj milá, aj keď sa nedala počuť mierna panika v jej hlase, keď som jej oznámila, že ten ich čarovný zoznam tak úplne nefunguje. Vraj mi mená lekárov, ktorí by ma boli ochotní vziať do starostlivosti, zistí a obratom sa ozve.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Keď sa týždeň nič nedialo, napísala som svojej DRAHEJ poisťovni mail. Tentokrát prišla odpoveď obratom. Z desiatich odporúčaných lekárov sú ôsmi v súkromných poliklinikách, kde poplatok platíte už len za to, že vás recepcia zaeeviduje.

SkryťVypnúť reklamu

Nuž, DRAHÁ moja poisťovňa,

za prvé, bolo by myslím fajn, keby ste sa premenovali na "Smuta," alebo "Pieta." A za druhé, ak by som vám nemusela mesačne dávať tých osemsto stoviek, zaplatím si vyšetrenia v súkromných ambulanciách a ešte mi aj zostane. Na to prosecco. Na moje zdravie.

Nepindaj, Anna, nepindaj a teš sa, že nerobíš v slovenskej nemocnici. Tá by nebola poloprázdna, ale polorozpadnutá. A Ty, síce zachraňuješ štát, ale aspoň Ti na hlavu nepadá omietka..

Inak, ak ste tiež dnes v nejakej polorozpadnutej alebo poloprázdnej budove, môžeme si spoločne iste pozrieť aj zasadnutie nášho parlamentu a potešiť sa ešte viac.

SkryťVypnúť reklamu

Veď aj páni sú dnes naisto v práci. Veď konsolidujeme. Aby tie naše verejné financie boli minimálne také zdravé ako ja a krásne ako obrazy maliara Ladislava. Čí, čí čí?

SkryťVypnúť reklamu
reklama

V krajine, kde zajtra znamená už včera a kde je tretia fašistická strana(a verte mi, do volieb bude druhá) by ale bolo asi naivné očakávať niečo iné a niečo viac.

Joj, škoda, že pomätená dievčinka, ktorá na svojom instagrame postuje "vtipy" o Židoch a holokauste, nespravila to svoje podujatie, čo sa v Bratiske konalo cez víkend, dnes, možno by som si odbehla z práce.

Ani podujatie "hladom proti ohrozeniu nášho tradičného slovenského národa veternými turbínami" sa dnes asi nekoná. Ach, tá konsolidácia!

No nič, trp, Jozef Mak, len trp. Opakovala nám naša triedna Zuzana už v stredoškolských laviciach...

Ešteže okrem Cicera z Oravy, nám pánbožko dopriali aj Cicera z pionierskeho paláca. A keď sa mafia, PS a fašisti spoja, nielen radosť tohto národa bude zachránená!

(Milý Bože, prečo nás, čo ešte dokážeme samostatne myslieť, takto trestáš?)

Aspoň že nám prekvitá tá kultúra.. a čo nezničil akýsi odkundes, ktorý jej šéfoval, teraz zničí kráľovná sama. Až kým ju jej vlastná hlúposť a zloba nezožerú, lebo tento druh idiotizmu, sa ani keby nám mafiáni nerozkrádali naše odvody etc., nie je možné liečiť.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Lebo keď je raz tvoje ego vysoké ako výška tvojich platforiem a rozum tenší ako podošva, svietiť sa nedá..

Milý môj čitateľ, veselé pozdravy pracujúcemu ľudu posiela Anna!

Ach jaj.

mala som si ráno miesto slušivej blúzky a svetríka, obliecť to červené tričko, ktoré mi podaroval Škoricový. S Lasicom a so Satinským.

Deň radosti. ( že vraj. )

Kedysi pradávno som to počúvala z kazeťáka. Kedysi pradávno, keď som naozaj úprimne verila, že keď budem v polovici svojho života, vtedy už v tejto bohumilej krajine, bude všetko inak. No nič.

Tá páska s Krylom sa v tom magnetofóne tiež trošku zadrháva..

Ja neviem. Je nás tu asi proste málo na to, aby sme všetci chceli žiť inak. Lebo hej, mocipáni dnes veselo odfukujú na gaučoch, kým Ty rozmýšľaš nad tým, ako ide v "štátny nepokojný sviatok" mhdčka, aby si prišiel konsolidovať načas.. Lenže tých mocipánov, aj tú mafiu, aj tie svine, čo rozkrádajú zdravotníctvo (bože, keby len) niekto dookola volí. Však?

Milý môj čitateľ, veselé pozdravy pracujúcemu ľudu posiela Anna!

Ešteže aspoň tá smrť je v tomto štáte istá.

Anna Brawne

Anna Brawne
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  126
    •  | 
  • Páči sa:  30 351x

Človek, matka LGBT+ dieťaťa, žena, ktorá napriek všetkému, čo sa deje nielen v našej spoločnosti, ešte stále verí v dobro a v ľudskosť. Na svojej ceste životom hľadám odpovede a to sa zrejme pretaví i do mojich blogov. Vitajte v mojom svete, kde platí: "Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne." (Václav Havel) Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

SkryťVypnúť reklamu

Prémioví blogeri

Všetky články
Dušan Koniar

Dušan Koniar

788 článkov
Martin Bača

Martin Bača

92 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Karol Galek

Karol Galek

130 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
INEKO

INEKO

118 článkov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu