Veselé pozdravy pracujúcemu ľudu posiela Anna!

Milý môj čitateľ, priateľ a spolutrpiteľ,
dlhšie sme sa nevideli, ale keďže tak, ako ôsmeho mája, aj v tento deň v takmer prázdnej budove, poctivo zachraňujem štát pred zánikom, konečne mám čas vyrozprávať sa.
Inokedy by čas tiež bol, ale vtedy mi nie tak úplne funguje zdravie. Nuž, ešteže smrť a dane sú v tejto krajine absolútne absolútorium.
Momentálne napríklad hľadám v hlavnom meste kardiológa, lebo v krajine, kde zajtra bolo už včera, sa dá zo dňa na deň zavrieť ambulancia. S tým, že pacientov nik neprevezme. No veď, všetci žijeme v tejto bohumilej krajine, tak načo aj.. (Ako sme si už povedali...aspoň, že tá smrť je tu vždy istá. )
Hľadám tiež pneumológa a endokrinológa. A môžem mať všetkých troch aj zajtra, ak všade nechám stovku za prijatie, lebo veď medzi pohlaviami v ústave leží aj moje, týmto štátom garantované právo, na bezplatnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.
Nuž, tých osemsto eur, čo mi mesačne tento štát berie z výplaty, aby som ju mohla mať "zadarmo," milostivo opomeniem..
Joj, ale tento blog, ako všetky ostatné, slúži na kuvikanie...
Tak si povedzme aj niečo o mojej skvelej zdravotnej poisťovni, ktorá ma na svojom webe, fasácky hrdý zoznam všetkých lekárov, ktorých vraj zaviazala, aby prijímali a ošetrovali jej poistencov.
Keď mi z nich stovka zo sto oznámila, že v realite to tak úplne nefunguje, dala som si na svoje zdravie pohár prosecca a zavolala na call centrum. Pani bola naozaj milá, aj keď sa nedala počuť mierna panika v jej hlase, keď som jej oznámila, že ten ich čarovný zoznam tak úplne nefunguje. Vraj mi mená lekárov, ktorí by ma boli ochotní vziať do starostlivosti, zistí a obratom sa ozve.
Keď sa týždeň nič nedialo, napísala som svojej DRAHEJ poisťovni mail. Tentokrát prišla odpoveď obratom. Z desiatich odporúčaných lekárov sú ôsmi v súkromných poliklinikách, kde poplatok platíte už len za to, že vás recepcia zaeeviduje.
Nuž, DRAHÁ moja poisťovňa,
za prvé, bolo by myslím fajn, keby ste sa premenovali na "Smuta," alebo "Pieta." A za druhé, ak by som vám nemusela mesačne dávať tých osemsto stoviek, zaplatím si vyšetrenia v súkromných ambulanciách a ešte mi aj zostane. Na to prosecco. Na moje zdravie.
Nepindaj, Anna, nepindaj a teš sa, že nerobíš v slovenskej nemocnici. Tá by nebola poloprázdna, ale polorozpadnutá. A Ty, síce zachraňuješ štát, ale aspoň Ti na hlavu nepadá omietka..
Inak, ak ste tiež dnes v nejakej polorozpadnutej alebo poloprázdnej budove, môžeme si spoločne iste pozrieť aj zasadnutie nášho parlamentu a potešiť sa ešte viac.
Veď aj páni sú dnes naisto v práci. Veď konsolidujeme. Aby tie naše verejné financie boli minimálne také zdravé ako ja a krásne ako obrazy maliara Ladislava. Čí, čí čí?
V krajine, kde zajtra znamená už včera a kde je tretia fašistická strana(a verte mi, do volieb bude druhá) by ale bolo asi naivné očakávať niečo iné a niečo viac.
Joj, škoda, že pomätená dievčinka, ktorá na svojom instagrame postuje "vtipy" o Židoch a holokauste, nespravila to svoje podujatie, čo sa v Bratiske konalo cez víkend, dnes, možno by som si odbehla z práce.
Ani podujatie "hladom proti ohrozeniu nášho tradičného slovenského národa veternými turbínami" sa dnes asi nekoná. Ach, tá konsolidácia!
No nič, trp, Jozef Mak, len trp. Opakovala nám naša triedna Zuzana už v stredoškolských laviciach...
Ešteže okrem Cicera z Oravy, nám pánbožko dopriali aj Cicera z pionierskeho paláca. A keď sa mafia, PS a fašisti spoja, nielen radosť tohto národa bude zachránená!
(Milý Bože, prečo nás, čo ešte dokážeme samostatne myslieť, takto trestáš?)
Aspoň že nám prekvitá tá kultúra.. a čo nezničil akýsi odkundes, ktorý jej šéfoval, teraz zničí kráľovná sama. Až kým ju jej vlastná hlúposť a zloba nezožerú, lebo tento druh idiotizmu, sa ani keby nám mafiáni nerozkrádali naše odvody etc., nie je možné liečiť.
Lebo keď je raz tvoje ego vysoké ako výška tvojich platforiem a rozum tenší ako podošva, svietiť sa nedá..
Milý môj čitateľ, veselé pozdravy pracujúcemu ľudu posiela Anna!
Ach jaj.
mala som si ráno miesto slušivej blúzky a svetríka, obliecť to červené tričko, ktoré mi podaroval Škoricový. S Lasicom a so Satinským.
Deň radosti. ( že vraj. )
Kedysi pradávno som to počúvala z kazeťáka. Kedysi pradávno, keď som naozaj úprimne verila, že keď budem v polovici svojho života, vtedy už v tejto bohumilej krajine, bude všetko inak. No nič.
Tá páska s Krylom sa v tom magnetofóne tiež trošku zadrháva..
Ja neviem. Je nás tu asi proste málo na to, aby sme všetci chceli žiť inak. Lebo hej, mocipáni dnes veselo odfukujú na gaučoch, kým Ty rozmýšľaš nad tým, ako ide v "štátny nepokojný sviatok" mhdčka, aby si prišiel konsolidovať načas.. Lenže tých mocipánov, aj tú mafiu, aj tie svine, čo rozkrádajú zdravotníctvo (bože, keby len) niekto dookola volí. Však?
Milý môj čitateľ, veselé pozdravy pracujúcemu ľudu posiela Anna!
Ešteže aspoň tá smrť je v tomto štáte istá.