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14. okt 2026 o 14:02
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Dobrodružstvo s cestovným dokladom

Platnosť môjho pasu skončila v roku 2001. V časoch, keď Slovensko ešte nebolo členom Európskej únie. Napriek tomu sa zdalo, že osud tohto dávno neplatného dokumentu je pre proces vybavenia nového pasu pozoruhodne dôležitý.

Branislav Breza
Branislav Breza Bloger
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Keď som si išiel vybaviť pas, netušil som, že absolvujem mierne skrátenú verziu jednej z Dvanástich úloh pre Asterixa. Našťastie odo mňa nikto nechcel formulár A38. S odstupom času mi však proces jeho získania pripadá úsmevný.

Pri vstupe do klientského centra ma zaujal informačný panel. Predstavoval som si samoobslužný terminál, pri ktorom si človek vyberie službu a dostane poradové číslo. Na moje prekvapenie mal informačný panel vlastnú obsluhu. Pracovníčka č.1 pomáhala návštevníkom používať zariadenie určené na samoobsluhu. Fungovalo to celkom dobre. Len ma pobavila predstava, že aj automatizácia občas potrebuje človeka, ktorý ju uvedie do prevádzky.

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Po krátkej chvíli som sa dostal na rad.

Išlo o môj prvý pas v dospelosti. Preto ma trochu prekvapilo, keď sa pracovníčka č. 2 začala zaujímať o môj predchádzajúci pas. Moja odpoveď, že ho so sebou nemám, viedla k jej pohoršenému "prečo?". Nasťastie odpoveď, že som ho mal naposledy ako dieťa a môj výzor ju upokojili natoľko, že už nemala ďalšie otázky.

Čo stačilo pracovníčke č. 2, neplatilo na jej kolegyňu.

Keď som si bol pas prevziať, ukázalo sa, že to nebude také jednoduché. Na preukázanie totožnosti som sa rozhodol využiť digitálny občiansky preukaz. Veď ak existuje miesto, kde by mal digitálny občiansky fungovať bez problémov, človek by tipoval pracovisko polície. Ukázalo sa, že digitálny občiansky je síce moderná technológia, no na danom pracovisku preň nemali čítačku. Našťastie som mal pri sebe aj klasický občiansky preukaz. Plastová kartička opäť raz zachránila situáciu. Po všetkej námahe, ktorú si vyžadovalo získanie digitálneho občianskeho preukazu, som napokon použil presne ten istý doklad, ktorý som nosil vo vrecku celé roky.

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Platnosť môjho pasu, ako som sa od nej dozvedel, skončila v roku 2001. V časoch, keď Slovensko ešte nebolo členom Európskej únie. Zdalo sa mi fascinujúce, že osud dokumentu z tak dávnej minulosti môže byť stále predmetom záujmu. Dostal som na vyplnenie formulár, kde som mal opísať okolnosti straty svojho pasu. Našťastie, išla sa niekde poradiť a potom mi túto činnosť odpustila.

Potom pas ešte chvíľu hľadala a cca po desiatich minútach od začiatku celého procesu som mal doklad v rukách.

Poučený, že vstupné dvere do budovy sa neotvárajú dostatočne široko, som budovu opustil. Pri prvej návšteve som si totiž takto udrel rameno. Nebol to vážny incident, ale dostatočný na to, aby som si ho zapamätal.

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Keď sa na to pozerám spätne, získanie pasu nebolo vôbec náročné. Stačilo vedieť, čo sa stalo s dokladom spred štvrťstoročia, mať pri sebe plastový občiansky preukaz napriek existencii digitálneho, správne používať informačný panel a naučiť sa otvárať vstupné dvere.

V porovnaní s formulárom A38 to bol vlastne celkom jednoduchý proces.

Branislav Breza

Branislav Breza
Bloger 
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Mám rád staré 3d strieľačky, poéziu banalít a kreslený humor. Miesto upratavania vlastného života sa venujem dobrovoľníctvu. Veľa prokrastinujem. Rád pozerám filmy o partizánoch. Keby som mal postmoderný cirkus, nazval by som ho Cirkus Umberto. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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