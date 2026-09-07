Otvorený list Zuzane Šubovej: Kto k vám v Novom Meste nastúpil na palubu

v nedeľu 6. septembra 2026 ste vo svojom príspevku na Facebooku predstavili kandidátku Pirátskej strany – Slovensko na starostku Bratislavy-Nového Mesta, pani Máriu Martaus, a privítali ste ju slovami „Mária, vitaj na palube Pirátov“. Napísali ste, že do komunálnej politiky treba ľudí, ktorí majú „odvahu prevziať zodpovednosť za veci verejné“ a vedia „kontrolovať výsledky a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť“. Strana, ktorú predstavujete, ju nominovala na štyri posty naraz: starostku mestskej časti a poslankyňu miestneho, mestského a krajského zastupiteľstva.
Volám sa Karol Bujaček, obyvateľ Nového Mesta a kandidát Občianskej konzervatívnej strany do miestneho zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1. V tom istom obvode, v ktorom kandiduje aj vaša kandidátka, pani Martaus.
Kauzu, o ktorej píšem, sledujem od roku 2018. Verejne by som o nej nepísal, keby sa jej hlavná aktérka nerozhodla vstúpiť do komunálnej politiky a neuchádzala sa o vedenie úradu, s ktorým viedla spor.
Začiatkom septembra ste napísali, že od svojho protikandidáta v súboji o post primátora Bratislavy, Martina Winklera, pri prvom stretnutí žiadali, „aby sme k sebe poli úprimní“, a pýtali ste sa ho, či existuje „čokoľvek, čo by mohlo byť politicky alebo eticky toxické“. K vašej kandidátke sa staviam podobne, ako sa staviate vy voči iným.
Ide o rodinný dom na ulici Zátišie v našej mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V dokumentoch najprv vystupuje ako Mária Ľachová, neskôr ako Mária Martaus. Rovnaký dom, rovnaký list vlastníctva, rovnaké sídlo firmy. Od roku 2019 dom a pozemky vlastnia jej maloleté deti a ona má právo doživotného užívania.
Čo hovoria dokumenty
Kauza začala ešte na jeseň 2013. V novembri 2013 stavebný úrad pri obhliadke zistil, že dom je čiastočne zbúraný bez právoplatného povolenia. Povolenie na odstránenie zvyšných častí stavby dostala až potom.
V apríli 2024 Krajský súd v Bratislave právoplatne potvrdil, že stavebníčka pri búraní porušila podmienku tohto povolenia a majiteľke susednej nehnuteľnosti, ktorej dom bol istý čas čiastočne neobývateľný, musí zaplatiť škodu.
V júli 2014 stavebný úrad zamietol umiestnenie nového domu, lebo by tienil susednému domu. V októbri 2014 sa napriek tomu začalo stavať. V decembri 2014 úrad práce zastavil, ale v marci 2015 počas výkonu stavebného dohľadu zistil, že práce pokračujú. Zákaz prác v máji 2015 vydal už aj súd.
V septembri 2015 podala pani Martaus trestné oznámenie na starostu Nového Mesta za to, že jej nevydal povolenie. Polícia ho odmietla a prokuratúra vo februári 2016 odmietnutie potvrdila.
V júni 2016 starosta stavbu dodatočne povolil, ale toto povolenie sa nestalo nikdy právoplatným, pretože Okresný úrad Bratislava ho v marci 2017 zrušil pre porušenie zákona zo strany stavebného úradu. Okresný úrad napísal, že stavebníčka „nerešpektovala žiadne výzvy správneho orgánu“ a „stavbu rodinného domu dokončila bez právoplatného stavebného povolenia“ a že dodatočné povolenie by mohlo byť „návodom pre ostatných ako obísť zákon“. V júni 2017 úrad stavebníčku vyzval, aby projekt upravila. V septembri 2017 odpovedala, že to nie je možné. Prokuratúra v januári 2022 konštatovala, že stavebný úrad od 1. januára 2018 neurobil v konaní ani jeden úkon. Ďalší prišiel až v máji 2022.
V apríli 2019 darovala stavebníčka dom aj pozemky svojim maloletým deťom. Súd darovanie v júli schválil, kataster ho v decembri 2019 zapísal a polícia aj prokuratúra neskôr potvrdili, že prevod bol zákonný. Pre stavebné konanie to malo praktický dôsledok: účastníkmi konania sa stali maloleté deti. Keď úrad v máji 2022 po rokoch konečne konal, rozhodnutie doručil deťom, nie ich rodičom, a prokuratúra mu to v júni 2022 vytkla.
V marci 2022 našiel stavebný dohľad za domom ďalšiu stavbu bez povolenia. Úrad práce zastavil a v marci a máji 2022 trikrát písomne vyzval na predloženie dokladov, zastavenie prác a podanie žiadosti o dodatočné povolenie. Dve z troch zásielok sa vrátili nedoručené.
V roku 2023 sa Slovenská stavebná inšpekcia trikrát pokúsila vykonať dohľad v dome. V máji 2023 pani Martaus obhliadku odmietla, v septembri 2023 nebol vpustený ani dohľad mestskej časti a vo februári 2024 mestská časť uviedla, že pre bránenie dohľadu začala priestupkové konanie. V zázname inšpekcie má pani Martaus trvalý pobyt na Zátiší, ale zároveň v ňom uvádza, že rodina býva v podnájme na inej adrese. Otec detí pred súdom v roku 2019 uviedol, že rodina žije v tomto dome na Zátiší. V dome má podľa obchodného registra sídlo firma, ktorej je pani Martaus spoločníčkou.
Podľa dokumentov, ktoré mám k dispozícii do februára 2024, dom, ktorá sa začal stavať v októbri 2014, nemal ani vo februári 2024 právoplatné stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie a konanie o dodatočnom povolení stavby nebolo skončené. Že konanie nebolo skončené, potvrdila sama: v januári 2023 žalovala miestny úrad za nečinnosť a žiadala, aby v konaní o dodatočnom povolení pokračoval. Správny súd konanie v novembri 2023 zastavil, lebo žalovaná mala byť mestská časť, nie jej úrad. O nečinnosti nerozhodol.
Konanie pritom bolo prerušené preto, že stavebný úrad v máji 2022 vyzval účastníkov konania, aby doložili, že stavba spĺňa podmienky na dodatočné povolenie. Stavebníčka bola obdobne vyzvaná už v roku 2017 a odpovedala, že projekt upraviť nemôže. Či bolo po roku 2022 niečo predložené, z dokumentov nie je známe, a o prípadnej zmene po februári 2024 neviem.
Nepíšem to preto, aby som z úradu robil obeť, naopak, zlyhával aj on. Prokuratúra v januári 2022 konštatovala jeho nečinnosť a mestská časť vo februári 2024, po vyše roku, uznala moju sťažnosť na nevykonanie dohľadu za opodstatnenú. Dodatočné povolenie z júna 2016 podpísal vtedajší starosta. Kauza sa tiahla prinajmenšom do februára 2024, teda aj pôsobenia súčasného starostu. Stavebný úrad v Novom Meste potrebuje nápravu bez ohľadu na to, kto ho povedie.
O to viac záleží na tom, aby ho neviedol niekto, kto je v tomto prípade jeho protistranou. Pani Martaus je zákonnou zástupkyňou vlastníkov, oprávnenou z vecného bremena, stavebníčkou v konaní a bola aj žalobkyňou proti miestnemu úradu. Starosta stojí na čele stavebného úradu, ktorý o tejto veci rozhoduje. Nominujete ju na starostku pre schopnosť „kontrolovať výsledky“ a „niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť“. V jej vlastnej veci ju pritom ten istý úrad vyzýval na doplnenie podkladov.
Z tohto prípadu si robím jeden záver a označujem ho ako svoj názor: kto chce viesť stavebný úrad, mal by najprv rešpektovať jeho rozhodnutia.
Vážená pani Šubová, vyzývam vás, aby ste sa k týmto skutočnostiam verejne vyjadrili a dali kandidátke priestor vysvetliť ich. Ak vysvetlenie neobstojí, žiadam vás, aby vaša strana podľa § 142 ods. 2, § 174 ods. 2 a § 179 zákona č. 180/2014 Z. z. odvolala kandidatúru pani Márie Martaus do Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, Mestského zastupiteľstva Bratislavy, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, a na starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Vaša strana má motto „Odvaha robiť to, čo je správne!“. Toto je príležitosť ju ukázať.