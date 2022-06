7 knižných tipov: Klimatické vojny. Bude násilie jednou z ciest?

Učiteľkina voľba (Sarah E.Ladd)

Druhý diel obľúbenej série Tajomstvá vresovísk od autorky bestsellera Dedičkin sľub, ktorý pred pár mesiacmi nadchol slovenské čitateľky. Vitajte v regentskom Anglicku, v období ako Bridgeton, či Poldark. Zoznámte sa s Patience, ktorá zasvätila svoj život starostlivosti o dievčenskú školu svojho otca. Jedného dňa sa však pri dverách objaví záhadný muž, dobitý a v bezvedomí....a mladá riaditeľka školy opäť nájde svoje srdce v rukách neznámeho príťažlivého.

Patience má 25 rokov a vždy snívala o veľkej láske, že ju vysnívaný muž vezme do náručia a odvedie niekam preč... ale ten pravý nikdy neprišiel. Žeby konečne teraz? Môže byť ten pravý William? Ale nie je príliš divoký a komplikovaný?

Učiteľkina voľba je opäť nesmierne očarujúca romanca s nádherne vykreslenými postavami. Je to len druhý príbeh od Sarah E.Ladd a je neuveriteľné, ako zvyšuje latku. Ako si podmanila milióny čitateliek na celom svete, vrátane Slovenska. Jej príbehy sú kombináciou klasík Jane Austenovej a Charlotte Bronteovej. Premyslené zápletky, prepracované postavy, dobová atmosféra, k tomu láska, napätie a dobrodružstvo. Sarah navyše naznačí mnoho tajomstiev a vy chcete čítať ďalej, aby ste ich postupne odhalili.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Učiteľkina voľba - Sarah E.Ladd

Klimatické vojny (Harald Welzer)

Boje o pitnú vodu, nové výbuchy masového násilia, etnické čistky, občianske vojny v najchudobnejších krajinách sveta, nekonečné prúdy utečencov. Konflikty 21. storočia sa už neodvíjajú od ideologického súperenia medzi veľmocami, ale skôr od triednych, náboženských a zdrojových otázok. Presne o tom je novinka Klimatické vojny od Haralda Welzera. Je to trošku strašidelná kniha. Provokuje, upozorňuje a ukazuje na to, pre čo sa budeme v 21.storočí najčastejšie zabíjať. Už niekoľko rokov sa diskutuje o tom, či a ako následky klimatických zmien súvisia so súčasnými vojnovými konfliktmi. Keď sa pozrieme napríklad na Afriku, odpoveď je jasná. Napokon v sudánskej oblasti Darfúr už v roku 2007 vznikla prvá klimatická vojna.

Žiaľ, násilie je ako jedna z možností spoločenského konania. Ak nefunguje štát, je nestabilný a ľudia nemajú pokryté ani tie najzákladnejšie potreby, zvyšuje sa napätie. To rastie aj v súvislosti so zmenami životného prostredia vplyvom klimatických zmien...

Klimatické vojny

Šibalská Sophy (Georgette Heyer)

Georgette Heyerová bola autorka mimoriadne obľúbených historických románov zo starého Anglicka. To ona de facto založila žáner historickej regentskej romance, pričom sa inšpirovala Jane Austenovou. Mnohé neskoršie autorky si ju brali za vzor, pretože Heyerová píše naozaj pútavo, ľahko, sviežo a navyše s vtipom. Neupadá do prílišnej sentimentality. Dokazajú to už dve jej knihy v slovenčine – pred pár mesiacmi vyšla Feredrica a teraz Šibalská Sophy .

Keď úctyhodný sir Horace Stanton-Lacy odíde na pracovnú cestu do Južnej Ameriky, nechá svoju jedinú dcéru Sophy u sestry Elizabeth Rivenhallovej, ktorá býva s rodinou na Berkeley Square. Lady Ombersleyová naveľa súhlasí, že sa ujme mladej netere, no ani jej nenapadne, že veselá, impulzívna a nevšedná dievčina vtrhne do londýnskej spoločnosti ako víchor a načisto rozmetá všetky konvencie a tradície. Sophy veru nie je spôsobná mladá dáma, akú Rivenhallovci očakávali, keď sa jej ujali. Dobrosrdečná teta Lizzie je ohromená a Sophin arogantný a prísny bratanec Charles Rivenhall sa rozhodne nájsť jej čím skôr manžela, aby rodinu nadobro zbavil tohto všetečného trápenia.

Šibalská Sophy - Georgette Heyerová

Strážca džajpurských tajomstiev (Alka Joshi)

Pokračovanie podmanivej indickej trilógie, ktorá začala Umelkyňou s henou.

Strážca džajpurských tajomstiev vás prenesie do celkom iného sveta a inej kultúry so všetkými vôňami a farbami Indie. Tentoraz sa hlavným hrdinom stáva Málik, stážista v Džajpurskom paláci, kam sa dostáva vďaka svojej ochrankyni Lakšmí, niekdajšej umelkyni s henou.

Dvadsaťročný Málik nedávno ukončil štúdium na súkromnej škole a zoznámil sa s mladou ženou Nimmí. Na Lakšminu žiadosť odchádza do Džajpuru, kde pôsobí ako učeň v úrade správy budov paláca. Podieľa sa aj na najnovšom projekte – stavbe unikátneho moderného kina. Málik čoskoro zistí, že od jeho detských čias sa v Ružovom meste veľa nezmenilo. Príslušníci bohatej vrstvy stále využívajú moc a peniaze, aby dosiahli svoje ciele, a pomáha im pri tom aj priazeň paláca, ale ich tajomstvá musia ostať pod pokrievkou. Keď na slávnostnom otvorení kina dôjde k tragédii, zodpovední rýchlo nájdu vinníka. Málik však tuší, že sa za tým skrýva čosi viac, a rozhodne sa vypátrať pravdu. Život v džajpurských uliciach ho naučil, že sa môže spoliehať len na vlastný úsudok, a tým sa riadi aj teraz. Všetko sa napokon vyrieši, až keď na scénu vstúpi Lakšmí – skutočná strážkyňa džajpurských tajomstiev.

Strážca džajpurských tajomstiev - Alka Joshi

Tri želania (Angela Marsonsová)

Angela Marsonsová je slovenským (i českým) čitateľom známa najmä ako autorka krimisérie s vyšetrovateľkou Kim Stonovou. V slovenčine vyšlo sedem dielov, naposledy Polámané kosti. V češtine práve vyšiel 12.diel Vražedná mysl.

V novinke Tri želania sa Angela odkláňa od detektívneho žánru a ponúka svieži, letnú pohodovku o Cher, ktorá je po uši zaľúbená do nového šéfa. Je krásny ako obrázok, múdry a zábavný, no vôbec si ju nevšíma. Ak, tak iba vtedy, keď mu treba uvariť kávu. Ako mu dokáže, že je preňho tá pravá?

Potom je tu Sarah, ktorá túži po dieťati s mužom, ktorého miluje. David je však ženatý. Existuje aspoň nádej, že manželku opustí?

No a Deb by sa mala tešiť na svadbu s milovaným snúbencom Markom, ale jej svokra chce mať všetko pod kontrolou. Zmení sa Debin vysnívaný deň na nočnú moru?

V jeden letný večer si kamarátky dajú pár pohárov vína, nájdu na Debinej poličke starú knihu a v opitosti z nej odrecitujú kúzlo. Ani na chvíľu pritom neveria, že by sa mohlo splniť. Veď je to iba zábava s rozhadzovaním sušených byliniek po záhrade. Alebo nie?

Tri želania - Angela Marsonsová

Malé vinárstvo v Provensalsku (Ruth Kelly)

Malé vinárstvo v Provensalsku je príbeh o podmanivých francúzskych viniciach, chrumkavých croissantoch a šanci na nový začiatok.

Avin manžel Mark je už zopár týždňov pracovne odcestovaný a Ava s prekvapením zisťuje, že sa tak skoro ani nevráti. Nevyšiel mu investičný zámer a schováva sa pred úžerníkmi. Navyše už dlhšie neplatí pôžičku, a preto prišli o dom. Avina životná realita je viac ako smutná – v štyridsiatich troch rokoch prespáva u kamarátky, uviazla v práci, ktorá ju frustruje, a aby toho nebolo málo, manžel si začal románik s kolegyňou. Aj vo vzťahu s dcérou vysokoškoláčkou to už dlhšie škrípe. Ava si náhle uvedomuje, že popri starostlivosti o rodinu úplne zabudla na seba a jej sny zapadli prachom.

V tejto bezútešnej situácii sa dozvedá, že jej milovaný starý otec, u ktorého v detstve trávila leto a s ktorým nehovorila už viac ako tridsať rokov, zomrel a zanechal jej svoju malú vinicu Château Saint-Clair. Zrazu jej sen mať vlastnú pekárničku dostáva reálnejšie kontúry. Čerstvá káva a croissanty na raňajky, pohár vína s pekným miestnym čašníkom Jacquesom... a Ava sa postupne začína vo Francúzsku cítiť ako doma. No odísť z manželstva a začať nanovo na mieste, ktoré jej prirástlo k srdcu, keď bola malá, by bolo šialené... Či nie?

Malé vinárstvo v Provensalsku - Kelly Ruth

Dúfať znova (Mona Kasten)

Mona Kasten vie, ako si získať mladých čitateľov. V jej ...ZNOVA sérii vyšli už 3 knihy – Začať znova, Veriť znova a Cítiť znova. Mona neprichádza s nejakými originálnymi príbehmi, ale vie ich podať nesmierne zaujímavo, pútavo a určite vás pobaví. To je tá správna kombinácia, prečo jej prvé knihy oslovili desaťtisíce slovenských čitateliek.

teraz je tu teda 4.diel série Dúfať znova o Everly Pennovej, ktorá neverila na lásku. Celé roky sa prizerala, ako jej mama trpí v násilnom vzťahu. Zážitky z detstva ju natoľko traumatizovali, že si mužov nepripúšťala k telu. Nechcela sa zamilovať. A už vôbec nie do svojho vyučujúceho. Ibaže Nolan Gates je šarmantný, inteligentný, sexi a iba pri ňom dokáže byť Everly sama sebou. Len jemu dokáže otvorene povedať, že netuší, čo chce od života a že študuje len preto, aby bola mama šťastná. Čím bližšie ho spoznáva, tým viac ju to k nemu ťahá. Najradšej by prekročila pomyselnú hranicu medzi nimi, lenže vzťah s pedagógom je pre Everly neprípustný. Zároveň netuší, že za Nolanovým optimistickým prístupom k životu a nákazlivým nadšením pre literatúru sa v skutočnosti ukrýva bolesť. A tá by mohla zničiť ich lásku, skôr ako sa zrodí.

Dúfať znova - Mona Kasten

Foto: Ikar, Tatran, Slovenský spisovateľ, YOLi, Grada, Premedia