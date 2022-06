7 knižných tipov: Porozprávam ti príbehy, ktoré ma naučili žiť

Kto seje vietor (Michael Hjorth – Hans Rosenfeldt)

Konečne po troch rokoch pokračuje séria so Sebastianom Bergmanom. Kto seje vietor je výborne napísané krimi, pútavé, možno trošku iné ako predošlé diely...no vôbec nie slabšie alebo nezaujímavejšie. Práve naopak - jeden z najsilnejších dielov, pretože má niekoľko vrstiev.

Ubehli tri roky a Sebastian Bergman sa upokojil, žije vo vzťahu s Ursulou a je nablízku vnučke Amande (Vanjina dcéra). Vanja sa stala šéfkou tímu Riskmord, pribudol im nový stály člen Carlos. Bývalý šéf Torkel sa doma upíja, pred rokom mu zomrela manželka....

Dobre rozohraný je prípad ostreľovača, ktorý už stihol zabiť päť ľudí a nevie sa, kto bude ďalší... Polícia nemá svedkov, ani stopy a zdá sa, že vrah si vyberá obete náhodne.

Už v tretine zisťujeme, kto je vrah a vy sa možno budete pýtať: čo bude ďalej so zvyškom príbehu? Veď sme len v tretine? Ako to autori uhrajú? Riksmord vraha vypátra, dôjde k naháňačke, chvíľami čitateľ cíti ako ho už-už má...ale vždy o vlások unikne. To je skvelá časť príbehu, napínavá a dobre napísaná.

Detektívna časť a tá vzťahová, psychologická sú perfektne prepojené, zaujímavé a pre fanúšikov tejto série mimoriadne dôležité, ako pochopiť rôzne veci. A záverečné prekvapenie doslova na posledných stranách...priznávam, to som netušil, ani mi to nenapadlo, no o to viac sa budem tešiť na posledný ôsmy diel.

Porozprávam ti (Jorge Bucay)

Niektoré knihy vyzerajú napohľad nenápadne, „šedivo“. Nemajú bombastickú obálku, ani premakaný marketing. Napriek tomu vás vedia zasiahnuť priamo do srdca, duše i mysle. Vedia vás pristaviť, aby ste sa zamysleli, či naozaj žijete ten správny život. Či je taký dobrý, ako by ste chceli a ako si naozaj zaslúžite. A ak si odpoviete, že ešte taký nie je – táto kniha vám pomôže k nemu vykročiť. Volá sa Porozprávam ti a je od argentínskeho autora Jorge Bucaya.

Tak ako Demián, ktorý má problémy čeliť svojmu každodennému životu, osobnému i pracovnému. Vyhľadá psychoanalytika Jorgeho, ktorý je vo svojej praxi trošku nekonvenčný a rozhodne sa svojmu pacientovi pomôcť rozprávaním príbehov. Niekedy sú to bájky, inokedy ľudové rozprávky alebo rozprávanie zo súčasnosti. No jedno majú všetky spoločné: môžu pomôcť zmätenému Demiánovi nájsť šťastie a prekonať pochybnosti.

Ponorte sa do krátkych príbehov, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť sebe, svojim vzťahom a svojim obavám. Kniha argentínskeho autora Jorge Bucaya je ten typ knižiek, ku ktorým sa môžete vracať kedykoľvek: otvoríte na ľubovoľnej strane a začítate sa do krátkeho príbehu. Tie ukrývajú hlboké pravdy, dokážu inšpirovať, upozorniť vás na niečo, čo robíte zle...alebo naopak, čo sa vám darí a vy to nevidíte alebo zľahčujete.

Anjelik (Mary Kubica)

Mary Kubica má slovenské korene, jej starí rodičia pochádzajú z obce Považany neďaleko Nového Mesta nad Váhom, no presadila sa v Amerike ako mimoriadne úspešná autorka psychotrilerov. Už jej v slovenčine vyšli hity ako Dobré dievča, Keď zhasnú svetlá, Neplač, miláčik, Neznáma žena a teraz najnovšie príbeh Anjelik .

Na stanici zbadá dievča, nemá viac než šestnásť. Stojí v hustom daždi s bábätkom v náručí. Nastúpi do vlaku a stratí sa jej z očí. Ibaže ona ho nedokáže pustiť z hlavy... Heidi Woodová celý život rada pomáha druhým. Pracuje pre neziskovú organizáciu poskytujúcu pomoc bezdomovcom, imigrantom a utečencom a stará sa o túlavé mačky. Napriek tomu jej manžela Chrisa a dvanásťročnú dcéru Zoe nepríjemne zaskočí, keď jedného dňa privedie domov mladé dievča so štvormesačným bábätkom na rukách.

Willow vyzerá ako bezdomovkyňa a podľa Chrisa by mohla byť aj kriminálnička, no Heidi nedbá na jeho protesty a ponúkne jej strechu nad hlavou. Nezvyčajní hostia, kvôli ktorým zanedbáva manžela i dcéru, obrátia život celej rodiny naruby. A keď sa postupne začínajú vynárať znepokojivé tajomstvá z Willowinej minulosti, Heidi musí zvážiť, či nezašla v starostlivosti o neznámu mladú matku až nebezpečne ďaleko...

Mary Kubica je skvelá rozprávačka a dokonale vás vtiahne nielen do príbehu. Výborne dávkuje napätie a v jednom okamihu vás doslova šokuje. A vy začnete nedočkavejšie čítať a prehŕňať stránky, aby ste sa dozvedeli celú pravdu. Ak máte radi prekvapujúce zápletky, vrelo odporúčam. Novinku Anjelik si vychutná každý milovník psychologických trilerov.

Kvapky (Matúš Mahút)

Mladý slovenský autor Matúš Mahút vo svojej novinke Kvapky vtipne a zároveň úprimne zachytáva vysokoškolský život študentov v slávnej Mlynskej doline v Bratislave plný priateľstiev, lásky, smiechu, alkoholu, ale aj depresie, zúfalstva, hádok a v neposlednom rade skúšok, tých vysokoškolských aj životných.

Cez Mlynskú dolinu pretečie každý rok 6000 študentov, čo je približná kapacita troch autobusov, ktoré tadiaľ premávajú. Každý z nich si tam prináša svoje skúsenosti, plný kufor a fľašu domácej, aby dokázal prežiť viac ako dva semestre.

Jedným z nich je aj Mirko, sympatický obézny Oravčan s chuťou naplniť si hlavu vedomosťami a novými zážitkami. Na vlakovej stanici v Podbieli štartuje jeho cesta za dobrodružným životom...vlastne stále nevie, prečo má ísť na vysokú školu, ale vraj to poznanie sa časom dostaví.

Kvapky je pohodový a láskavý príbeh o tom, čo vás môže postretnúť na vysokej škole. Napokon, ako Mirko pripomína, výška je podstatné meno ženského rodu a je všeobecne známe, že ženy sú komplikované...a to je na nich krásne. Podobne je to s výškou, teda vysokou školou. Je to miesto, ktoré dokáže zmeniť život. „Niekoho vynesie do nebeských výšin, iného položí na totálne dno.“

Dcéra Sparty (Claire M.Andrews)

1.diel novej fantasy série Dcéra Sparty o 17-ročnej Dafne, ktorú Bohovia pripravili o domov a rodinu. A ona im teraz musí pomôcť zachrániť svet...

Dafne je bojovníčka telom i dušou, odhodlaná spraviť všetko pre to, aby sa stala rovnocennou v očiach obyvateľov slávnej Sparty, mesta, v ktorom vyrástla a naučila sa ho milovať. Nečakané stretnutie s bohyňou Artemidou – ktorá má v rukách osud jej brata – prevráti jej život naruby. Niekto ukradol deväť záhadných predmetov z hory Olymp, a ak ich Dafne nenájde, slabnúca moc bohov zmizne úplne, svet smrteľníkov sa ocitne v chaose a jej brat zomrie. Dafne a jej sprievodcu na cestách, ktorým nie je nik iný ako príťažlivý a neuveriteľne suverénny boh Apolón, zavedie putovanie do Minotaurovho labyrintu, za Sfingou a jej hádankami, cestou spojí sily s legendárnym hrdinom Teseom či s Hippolytou z kmeňa Amazoniek a napokon bude musieť čeliť aj samotným bohom.

Dcéra Sparty je moderná verzia klasickej bájky o Dafné a Apollónovi, veľmi dobrodružný príbeh so silnou hrdinkou.

Budúcnosť je rýchlejšia (P.Diamandis a S.Kotler)

Budúcnosť je rýchlejšia ako si myslíte - to nie je len tvrdenie, ale názov knihy dvojice bestsellerových autorov Petra Diamandisa a Stevena Kotlera, ktorý zaujímavo a pútavo zobrazujú najbližšiu budúcnosť.

Vývoj technológií totiž postupuje oveľa rýchlejšie, než sme si vedeli predstaviť. Možno to vidíte aj vo svojom okolí, či na svojom každodennom živote. Za posledné desaťročie sme dosiahli taký technologický pokrok a vyprodukovali toľko bohatstva, aké sa ľudstvu nepodarilo za sto rokov. Umelá inteligencia, lietajúce autá, virtuálna realita, rozšírené možnosti 3D tlače, nanorobotika atď.

No a táto kniha je o tom, ako spájanie technológií mení podnikanie, priemysel a naše životy. Ono totiž niet pochýb, že čoraz viac tovarov a služieb je takmer úplne zadarmo. Dostatok lacnej energie vedie k dostatku čistej vody. Autonómne elektrické autá vedú k lacnejším, ekologickejším možnostiam dopravy a lepšej prístupnosti bývania. Zlepšili sa technológie, ktoré umožňujú cenovo nenáročné vzdelávanie, zábavu a zdravotnú starostlivosť.

Autori skúmajú možnosti, ktoré prídu v ďalších rokoch. Tvrdia, že podnikateľom, inovátorom, lídrom, každému, kto je dostatočne pohotový a odvážny, sa naskytnú fantastické príležitosti.

Vesmír – detská encyklopédia

Pre deti, mladých...ale vlastne aj pre dospelákov tu mám encyklopédiu Vesmír , už tretie vydanie, ale teraz doplnené a revidované, keďže aj oblasť astronómie sa vyvíja. Vyše 250 stranová encyklopédia ponúka množstvo zaujímavých faktov a informácií, k tomu vyše 800 úžasných fotiek a ilustrácií, ktoré vás vezmú do hlbín vesmíru. Môžete skúmať neuveriteľné detaily, pozrieť sa na kométy, spoznať históriu vesmírnych výprav a zaletieť si k hviezdam s kozmonautmi.

Encyklopédia je prehľadne rozdelená na kapitoly ako Pozorovanie vesmíru (ďalekohľady, infračevená astronómia, Hubblov vesmírny ďalekohľad, observatóriá), Búrlivý vesmír (srdce Mliečnej cesty, Magellanove mraky, vznik galaxií, tmavá hmota).

Potom príde kapitola Štart, ktorá je o raketách, kozmodrómoch, umelých družiciach a napríklad aj o kozmických smetiach. Nasleduje Človek vo vesmíre, Slnečná sústava, samotná Zem, Mesiac, Slnko a na záver kapitola Hviezdy a pozorovanie.

Encyklopédia je pre deti od 9-10 rokov.

