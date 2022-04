7 knižných tipov: Putinovi ľudia, nacistické kódy a zomletý sektou

Putinovi ľudia (Catherine Belton)

„Ak ste zo Západu, myslíte si, že s nami hráte šach. Ibaže nemôžete vyhrať, lebo nehráme podľa pravidiel.“ Toto povedal ruský mafián svojmu právnikovi. A výborne to vystihuje Vladimira Putina. Kniha Putinovi ľudia je neuveriteľne precízne zostavená, informačne nabitá o vzostupe Putina a jeho ľudí. O tom, ako Kremeľ obsadili chlapíci z KGB, ako sa rodil putinizmus, ako sa menilo Rusko v posledných troch desaťročiach pod jeho rukami. Putinove zákulisné hry, intrigy a premyslené kroky, ktoré mali posilniť jeho moc. Ovládli celé Rusko, justíciu, vojenské a bezpečnostné zložky, ekonomiku... vyplienili krajinu a vytvorili si novú generáciu lojálnych oligarchov. Veľká časť sa venuje financiám v Kremli a Rusku. Pranie peňazí, zrkadlové obchody, rôzne podvodné schémy, falošné daňové úľavy, čierne peniaze...miestami až monštruózne a bežnému človeku to pripadá ako sci-fi z inej planéty. Autorka poctivo a dôkladne rešeršovala, má neuveriteľné informácie z prvej ruky a pripravila detailnú analýzu, súvislosti, dôsledky. Klobúk dolu. Nesmierne dôležité dielo investigatívnej žurnalistiky. Pozrite si, čo hovorí o knihe komentátor Marián Leško.

Kód ruže (Kate Quinn)

Pred dvomi rokmi vyšiel v slovenčine strhujúci príbeh Lovkyňa o love na vojnových zločincov, ktorí počas II.svetovej vojny neváhali zabíjať a mučiť. Od autorky tejto knihy vyšla teraz ďalšia úžasná novinka, ktorá vás zavedie do roku 1940, kedy sa Anglicko pripravuje na boj s nacistami. Kód ruže je nový historický román inšpirovaný skutočnými postavami a udalosťami. Odohráva sa na rovnakom mieste, v Bletchley Park, a prostredníctvom príbehov troch rôznych geniálnych žien rozpráva nielen o období druhej svetovej vojny, ale aj o časoch bezprostredne po nej. Energická Osla je krásna, bohatá a zdá sa, že jej v živote nič nechýba. V skutočnosti však túži svetu dokázať, že je viac než len pekné dievča z dobrej rodiny. Cieľavedomá Mab pochádza z chudobnej štvrte vo východnom Londýne a túži si nájsť manžela, ktorý ju vytiahne z nízkeho spoločenského postavenia. Pracuje s legendárnymi strojmi na dešifrovanie kódov, a sama skrýva mnohé tajomstvá.

Beth je utiahnutá a plachá, no Osla a Mab veľmi rýchlo zistia, že má výnimočné nadanie na lúštenie hádaniek. Trojicu žien spojí priateľstvo, ktoré však nevydrží pod tlakom vojny, osobných strát a tajomstiev...

Zlom (Arne Dahl)

Arne Dahl je výnimočný zjav nordic noir, škandinávskej detektívky. Je to velikán tohto žánru, ktorý získal mnohé ocenenia, ale najmä fanúšikov a čitateľov po celom svete. Vo svojich príbehoch šikovne prepletá nadnárodné intrigy, krimi napätie a skvele vykreslené postavy. Najnovší príbeh Zlom je opäť veľmi inteligentná a naozaj kvalitná severská detektívka.

Končí sa mrazivá jar a do Švédska prichádza skoré leto. Deer sa po zdrvujúcom útoku preberá k životu. Odkázaná na vozíček je pridelená k nekonečným policajným papierovačkám. Neočakávane však objaví spojenie medzi viacerými telami nájdenými v roztápajúcich sa ľadoch švédskeho súostrovia. Súvislosti naznačujú, že niekto bude znova vraždiť. A tak sa do pátrania aj tentoraz zapájajú Berger a Blomová. Postupne odhaľujú temné tajomstvá. Prečo boli mŕtvi zaživa zmrazení v dusíku? A prečo sa telá objavujú práve teraz?

Zlom je záverečný triler bestsellerovej série od majstra zápletiek Arneho Dahla. S neustále gradujúcim napätím sa odohráva v divokom rytme a dáva strhujúcu bodku za pátraním detektívnej dvojice Berger a Blomová.

So slonom na pleciach (Dušan Štraus)

Dušan Štraus prežil v známej celosvetovej sekte Sri Chinmoy Centrum 23 rokov života! A stretol sa tam s mnohými ľuďmi, o ktorých by ste nepovedali, že by mohli podľahnúť. Boli členmi všetkých možných náboženstiev, etnických skupín, rás, rôznych profesií od doktorov medicíny, právnikov, majiteľov obchodných spoločností, reštaurácií až po bežných remeselníkov, údržbárov alebo predavačky. Žiakmi guru Sri Chinmoya sa stali aj slávne osobnosti ako hudobník Carlos Santana alebo atlét Carl Luis.

So slonom na pleciach je jeho príbeh – ako sa do sekty dostal, ako jej podľahol, ako ho zomlela...ale tiež ako sa z nej dokázal dostať. „Mnohí, čo zo sekty odišli nemajú žiadne úspory, oficiálne odpracované roky, pretože nemysleli na budúcnosť. Zaujímala ich iba prítomnosť, žiť tu a teraz. To je pekná filozofia, ale reálny život funguje trochu inak,“ povedal autor a dodal: „Prebudenie zo sna býva bolestivé a niekedy trvá mnoho rokov, kým sa bývalý sektár zaradí do normálneho života, a hlavne začne myslieť a konať ako dospelý jedinec.“

Zvodné peniaze (Angelina M.Lopez)

Pikantný, šteklivý, miestami až erotický romantický príbeh, ktorý určite poteší nejednu dámu :) Zvodné peniaze sú prvým dielom novej série Hriešne bohaté. Hlavnou hrdinkou je mexicko-americká miliardárka Roxane Medinová, ktorá je riaditeľkou obrovskej spoločnosti a môže si čokoľvek dovoliť. Môže mať všetko a aj to chce: vrátane dieťaťa, ktoré bude dokonalé. Kráľovské dieťa. Múdre, krásne, šikovné...a to môže mať jedine so španielskym vinárskym princom Mateom Esperanzom. A tak s ním uzavrie obchod: výmenou za dieťa je ochotná ponúknuť mu ročné manželstvo a sex trikrát za mesiac počas celého roka. Dohoda je, že na konci roka sa rozvedú a ona mu poskytne dostatok peňazí na záchranu chudobného vinárskeho španielskeho kráľovstva v horách.

Zvodné peniaze sú typická romanca. Silná, úspešná a ambiciózna miliardárka, krásny a inteligentný princ... Iskrí to, niektoré pasáže sú naozaj vášnivé, presiaknuté sexom a postupne sledujeme, ako sa mení ich vzťah. Ako sa doťahujú, podpichujú, snažia využiť jeden druhého.

High 5 (Mel Robbinsová)

Mel Robbinsová už napísala jeden bestseller: 5-sekundové pravidlo. Naučila milióny ľudí z celého sveta, ako sa motivovať. V knihe High 5 ponúka osvedčený nástroj, ako nadobudnúť kontrolu nad svojím životom. Podporu vyjadrujeme tým, ktorých máme radi, a v niektorých situáciách aj tým, ktorých nepoznáme, aby sme ich povzbudili v plnení ich snov a cieľov.

Predstavte si však, aké by bolo skvelé, ak by ste takú lásku a podporu prejavili aj sebe. Alebo ešte lepšie, ak by ste z toho urobili každodenný zvyk. Boli by ste nezastaviteľní. Mel nás chce prostredníctvom tejto knihy naučiť, ako podporiť najdôležitejšiu osobu v našom živote, osobu, na ktorú sa dennodenne pozeráme v zrkadle – SAMÝCH SEBA. Táto kniha je kombináciou autorkiných výnimočných vedomostí a silných osobných zážitkov, vedecky podložených informácií a skúseností ľudí z celého sveta. Mel vás touto knihou naučí, ako si začať veriť, pretože sny a ciele si môže plniť len zdravo sebavedomý človek. Zlepšite svoj postoj a svoje správanie k sebe samému. Ak si chcete zvýšiť sebavedomie, ak chcete byť šťastnejší a konečne dosiahnuť to, po čom túžite, ste na správnej adrese. Uvidíte, že sa zasmejete aj sa veľa naučíte. Teraz je ten správny čas oceniť samých seba a povzbudiť sa. Zaslúžite si to.

Neposlušné deti neexistujú (Kate Silvertonová)

„Chcela som vedieť, ako vychovať zdravý mozog,“ spomína si psychologička a psychoterapeutka K.Silvertonová. Začala študovať, zisťovať, pátrať a samu ju ohromilo, že to, čo sa stane v detstve, môže ovplyvniť VŠETKO. Aj o tom je jej kniha Neposlušné deti neexistujú . Ak teda máte malé deti a neviete, ako si poradiť s ich tvrdohlavosťou, plačom a výbuchmi hnevu, ako za niekoľko sekúnd vyriešiť škriepky medzi súrodencami, ako s nimi zmysluplne tráviť čas, odlákať ich od plochých obrazoviek a zároveň položiť základy ich zdravého vývoja a duševnej pohody... siahnite po tejto praktickej príučke. Je to revolučný prístup k výchove našich potomkov od samých začiatkov do piatich rokov.

Kniha vychádza z poznatkov popredných autorít v oblasti detského duševného zdravia. Jednoduchým a objavným spôsobom vysvetľuje, ako sa vyvíja mozog vášho dieťaťa a ako to ovplyvňuje jeho správanie. Pútavá, zrozumiteľná a humorne ladená príručka pre rodičov a opatrovníkov stavia na najnovších vedeckých objavoch a vysvetľuje ich pomocou jednoduchých príkladov. Zmení váš pohľad na deti a ich výchovu. Vďaka nej pochopíte, že malé deti do piatich rokov nevedia byť „neposlušné“.

