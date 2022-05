7 knižných tipov: Šokujúci príbeh dievčaťa, ktoré utekalo pred násilím a neslobodou

Rebelka (Rahaf Mohammed)

Ak máte radi životopisné príbehy, vyskúšajte Rebelku - o mladej žene, ktorá v 18-tich rokoch utiekla od tyranskej rodiny aj pred utláčaním v Saudskej Arábii a svojím rozprávaním doslova uchvátila celý svet. Rahaf Mohammed tri roky starostlivo plánovala svoj útek do cieľovej Austrálie, no dostala len do thajského Bangkoku, kde jej vzali cestovný pas. Chystali sa ju vrátiť domov, jej rodine, no tam by ju čakal trest v podobe smrti a tak sa zabarikádovala v hotelovej izbe a otvorila si účet na Twitteri. Vďaka sociálnej sieti oslovila svet a za jediný deň získala 45-tisíc followerov a tiež pozornosť vládnych predstaviteľov, obhajcov ľudských práv a médií po celom svete. Austrálske úrady nereagovali príliš ústretovo a tak jej azyl utečenky udelila Kanada. Po siedmich dňoch pricestovala do Toronta a tam začala svoj nový život.

Príbeh Rahaf je príbehom boja za slobodu. Mrazivé a šokujúce rozprávanie o ceste z každodenného útlaku a zneužívania. Rahaf sa nechcela podvoliť systému, išla za svojím snom a tým inšpirovala ženy na celom svete, aby snívali o lepšej budúcnosti pre seba aj svoje dcéry.

Rebelka Rahaf Mohammed

Prianie (Nicholas Sparks)

Nicholas Sparks je jeden z najúspešnejších amerických autorov súčasnosti, predal vyše 100-milióinov kníh. Pokračuje v tom, v čom je najsilnejší - stále píše nádherné romance, ktoré nie sú presladené, vždy majú aj hlbší význam a odkaz, a môžu ich čítať tak ženy ako aj muži.

Najskôr sa ocitneme v roku 1996 a spoznáme 16-ročnú Maggie, ktorá sa zaplietla s nevhodným chlapcom s neprípustnými dôsledkami a tak ju rodičia odvezú na ostrov k tete, aby sa vyhli klebetám. Tam Maggie spoznáva mladíka Brycea, ktorý jej ukáže svoje milované mestečko, ako ho doteraz nevnímala a naučí ju fotografovať.

Presúvame sa do roku 2019, kedy je Maggie uznávanou cestovateľskou fotografkou, no krátko pred Vianocami sa dozvie o krutej zdravotnej diagnóze a čoraz viac sa zbližuje s mladým kolegom, ku ktorému ju viaže vrúcne puto. Posledné dni roka strávia Maggie a Mark spolu a Maggie mu začne rozprávať príbeh o iných Vianociach, ktoré boli pred desiatkami rokov. O láske, ktorá jej zmenila život spôsobom, aký si nedokázala predstaviť...

Prianie je trpko-sladký príbeh o veľkosti prvej lásky, o hľadaní sebahodnoty, o sebaprijatí. Pri čítaní si možno uvedomíte, ako nás dokáže láska meniť a formovať. Ako nás neraz posunie na miesto a spôsobom, ktorému nerozumieme, no ktorý má napokon zmysel. Je to príbeh o tom, čo si naozaj a najviac prajeme.

Nicholas Sparks Prianie

Tri týždne do svadby (Ella Quinn)

Tri týždne do svadby je historická romanca z novej série Worthingtonovci o dvojici, ktorú si rýchlo zamilujete. Spoznáme lady Grace, ktorej zomreli rodičia a zanechali jej sedem mladších súrodencov. Sľúbila matke, že sa o nich postará a tak nemá veľmi čas hľadať si budúceho manžela. Napokon, ktorý muž by bol ochotný starať sa o toľko cudzích detí. Jedného dňa sa Grace uchýli pred prudkým lejakom v hostinci a tam narazí na grófa Matta, do ktorého je už dlho platonicky zaľúbená. On ju nespozná a tak ona využije šancu - ak má ostať do smrti sama, aspoň nebude stará panna. Ako tušíte, potom sa všeličo zamotá, jeden z nich sa stratí, zmizne, druhý pátra a oboch čakajú veľké prekážky.

Príbeh je prešpikovaný milostnými scénami. Je to pohodovka a príjemné čítanie na pláž alebo k bazénu. Autorka Ella Quinn totiž nie je žiadny nováčik vo vodách historických romancí. Dokáže si čitateľky doslova obmotať okolo prsta, predstaví vám hrdinku, do ktorej sa viete vžiť a získa si vaše sympatie.

Tri týždne do svadby - Ella Quinn

Posledný let (Lacie Waldonová)

Ideálna romantická komédia plná slnka, iskrivého napätia a vášne. Takže nechajte si vedľa plaviek a opaľovacieho krému miesto aj na skvelú knihu, pri ktorej určite zrelaxujete. Posledný let je príbeh ideálny na letnú dovolenku.

Po rokoch práce letušky sa Ava Greenová rozhodne zapustiť korene. Kým však dá starému životu navždy zbohom, čaká ju ešte posledný let. Chce si ho naplno vychutnať, no potom zistí, že v lietadle spolu s ňou slúži ako stevard bývalý pilot Jack Stone, ktorého už roky tajne neznáša. A ešte má tú drzosť s ňou flirtovať, akoby si vôbec nepamätal, akú rolu zohral v tú najpotupnejšiu noc jej života!

Pre technické problémy sa však lietadlo nemôže vrátiť do Chicaga a z krátkej prestávky v Belize sa odrazu stane víkendový pobyt. A Ava sa Jackovi nedokáže vyhnúť. Kamkoľvek sa pohne, všade sa s ním stretáva. No čím viac času s ním trávi na karibskom slnku, tým viac začína pochybovať o všetkom, čo si dovtedy o ňom myslela, ako aj o svojich predstavách o živote. Okrem toho sa musí čo najskôr rozhodnúť, či chce zostať nohami na zemi, alebo hlavou v oblakoch.

Posledný let je tou správnou oddychovkou, ktorá vám zabezpečí naozaj zábavný niekoľkohodinový únik z reality.

Posledný let Lacie Waldonová

Ako Island zmenil svet (Egill Bjarnason)

Zábavné čítanie o tom, ako malý ostrov zohrával dôležitú úlohu pri rôznych dejinných udalostiach, stretnutiach ap. Od Vikingov, cez objavenie Ameriky dávno pred Krištofom Kolumbom, Francúzska revolúcia, tréning pred pristátím na Mesiaci, založenie Izraela, slávny šachista Bobby Fischer, ktorý tam našiel azyl, až po stretnutie Ronald Reagan-Michail Gorbačov v Reykjavíku. Ako Island zmenil svet vás vezme na kuriózne putovanie históriou, aby im ukázala úlohu Islandu v pestrej škále udalostí, ktoré hýbali dejinami - od Francúzskej revolúcie cez vznik štátu Izrael až po pristátie na Mesiaci.

Egill vo svojej knihe približuje históriu, politiku, kultúru, vedu, umenie Islandu a všetko s presahom do sveta. Jeho štýl je pohodový, miestami sarkastický, píše s nadhľadom, pridáva zábavné anekdoty, má to šmrnc a esprit. Kniha, ktorá nielen pobaví, ale aj poučí, dozviete sa všeličo nové, prekvapivé. Pekný príklad, že na veľkosti nezáleží a že aj malé krajiny a národy vedia urobiť veľkú dieru do sveta :-)

Odporúčame prečítať, ak máte radi knihy na štýl Billa Brysona (Ľudské telo, Stručná história takmer všetkého) alebo Tima Marshalla (V zajatí geografie).

Ako Island zmenil svet - Egill Bjarnason

Zelené Slovensko

Trilógia Zelené Slovensko približuje naše najkrajšie prírodné zaujímavosti, ktoré sú dodnes súčasťou „zelených pľúc“ Slovenska a tvoria podhubie nášho prírodného dedičstva.

Najkrajšie prírodné rezervácie - ukazuje prírodné celky, ktoré majú ochraňovať rastliny a živočíchy, a to so zachovaním pôvodného prírodného útvaru: lesa, jazera, trstinových zárastov, skál, stepí, potoka, rieky.

Doliny a ich najkrajšie miesta predstavuje 75 slovenských dolín. Najpočetnejšiu skupinu tvoria doliny, na ktorých zanechali stopy dávne ľadovce. Ďalšiu autori pospájali z dolín, ktoré možno označiť ako prielomy, t. z., že naprieč pretínajú nejakú horskú prekážku. Ďalšia skupina je poskladaná z dolín, pre ktoré je spoločným menovateľom horská krajina a dĺžka dolín...

Pohoria a ich najvyššie vrchy. Snahou autorov bolo nielen opísať ich prírodu, ale aj predstaviť najvyššie vrchy všetkých pohorí Slovenska, ktorých máme na Slovensku takmer 75.

Autori na základe jedinečných opisov približujú zelené Slovensko; miesta, ktoré ste ešte nenavštívili a možno o nich ani netušili. Ideálne knihy pre obdivovateľov prírodných krás Slovenska, ale aj pre peších turistov. Môžu byť inšpiráciou a nakopnutím, aby ste sa vybrali za prírodnými krásami našej krajiny.

trilógia Zelené Slovensko

Zakliata jaskyňa (Mariana Čengel Solčanská)

Dokáže láska prelomiť dávnu kliatbu?

Ak máte radi moderné rozprávky, a pokojne môžete byť dospelák, – práve vyšla Zakliata jaskyňa , pôvodná slovenská rozprávka z pera uznávanej režisérky a scenáristky Mariany Čengel Solčanskej. Zavedie vás do kráľovstva, v ktorom rozum a rozvahu nahradí chamtivosť a zlo.

V tom ďalekom kráľovstve žil soliar Buchvald, ktorý mal dve dcéry Adu a Lenu. Aj keď nemali veľa peňazí, nič im v živote nechýbalo. Raz dievčatá objavili v jaskyni, kde ich otec ťažko pracoval, okrem kryštálov soli aj vzácne kamene. Obe však dobre vedeli, čo hovorí dávna legenda a vedeli, aký trest postihne každého, kto si dovolí odniesť drahocenné rubíny z útrob podzemia. Lene však neschádzal drahokam z mysle a zatúžila ho mať...

Áno, raz v noci sa vydá na cestu, ktorá navždy zmení jej život.

Zakliata jaskyňa je rozprávka, v ktorej Solčanská vychádzala z klasík ako Soľ nad zlato, Mahuliena Zlatá Panna či Kráľ Drozdia brada. Láska a dobro by mali vždy zvíťaziť nad zlom a nenávisťou. A aj toto je rozprávka o nádeji, že sa všetko na dobré obráti.

Rovnomenný film Zakliata jaskyňa bude aj v kinách od 2. júna. Zahrajú si v nej Marko Igonda, Táňa Pauhofová, Tomáš Palonder, Ondřej Krasu, či Martina Zábranská.

Mariana Čengel Solčanská Zakliata jaskyňa

