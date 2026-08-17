Enigma (Jodi Ellen Malpasová)
Enigma od Jodi Ellen Malpasovej je napínavá romantická jazda plná tajomstiev, bolesti, túžby a rozhodnutí, pri ktorých nikdy nie je jasné, kto sa stane obeťou a kto víťazom.
Beau Hayleyová bola policajtkou v Miami. Jej život však naberie prudký obrat. Odíde zo služby, nechá snúbenca priamo pred oltárom a nedokáže sa zmieriť so smrťou svojej matky, agentky FBI. Úrady hovoria o tragickej nehode, ale ona tomu neverí. Aktívne hľadá odpovede, smútok ju síce zväzuje, no zároveň ju núti pokračovať. Akoby mala v hlave neustále jednu jedinú vetu: Čo ak všetci klamú? James Kelly je muž, ktorého minulosť stále prenasleduje Je zahalený tajomstvom, pohybuje sa vo svete násilia, klamstiev a pomsty. Jeho jediným cieľom je nájsť ľudí, ktorí vyvraždili jeho rodinu. A keď sa jeho cesta pretne s Beau, vzniká napätie, ktoré nie je založené len na príťažlivosti. Stopy ho totiž zavedú práve k nej – k dcére agentky FBI, ktorá ho neúnavne prenasledovala až do svojej smrti.
Autorka postupne rozpletá sieť zločinu, starých krívd a rodinných tajomstiev. Minulosť sa neustále vracia a pripomína, že niektoré rozhodnutia nezmiznú ani po rokoch. Silnou stránkou knihy je atmosféra. Ak vás však lákajú príbehy, kde sa vášeň mieša s nebezpečenstvom, hlavní hrdinovia nie sú čiernobieli a každé nové odhalenie mení pohľad na predchádzajúce udalosti, Enigma vás nesklame. Je to román o pomste, ale aj o dôvere. O bolesti, ktorá človeka deformuje, a zároveň o nádeji, že aj tí najzlomenejší ľudia môžu nájsť dôvod veriť niekomu druhému.
Pozrite si video s Jodi Ellen Malpasovou.
V náručí odvahy (Dana Viktória)
Čo urobíte, keď sa vám v tridsiatich deviatich rokoch rozpadne predstava o živote, ktorý mal vyzerať úplne inak? Alica má 39 rokov, manželstvo v troskách, žiadne deti a dočasne býva u mamy. Manžel býva v ich byte s inou ženou a Alica sa musí vyrovnať nielen s rozvodom, ale aj s pocitom, že jej niekto potichu ukradol predstavu o tom, ako mal jej život vyzerať. A potom zazvoní telefón. Na druhej strane je pracovníčka Národného registra darcov kostnej drene. Alica pred viac ako dvoma rokmi darovala kostnú dreň a zachránila život. Teraz sa jej ozýva človek, ktorému pomohla. Sedemnásťročný Gregor ju chce spoznať.
A potom je tu Andy, mamin sused. Scestovaný, charizmatický muž, ktorý Alicu postupne vyťahuje z jej ulity a ukazuje jej, že život sa nemusí skončiť jedným nevydareným manželstvom. Alica pritom tvrdí, že s mužmi skončila. Definitívne. Naozaj definitívne?
Kto však niekedy niečo podobné povedal a potom zistil, že život má s našimi definitívnymi rozhodnutiami vlastný plán?
V náručí odvahy nechce zostať iba pri príbehu ženy, ktorá sa po rozvode znovu učí žiť. Keď sa Alica konečne začína otvárať novým ľuďom a pripúšťa, že by mohla byť opäť šťastná, príde tragédia. A ešte horšie, postupne sa ukáže, že za ňou stojí niekto, koho by možno vôbec nečakala. „Pred niekoľkými rokmi som začala písať príbeh. Netušila som, kam ma zavedie, koľkokrát ho prepíšem, koľkokrát pri ňom budem plakať, ani to, že raz príde deň, keď uvidím svoje meno na obálke knihy,“ približuje Dana. „Je to pre mňa oveľa viac než len vydanie knihy. Je to splnený sen a kus môjho srdca.“
Let lastovičky (Sissel Jo Gazan)
Čo ak smrť uznávaného vedca nie je samovraždou, ale niekto veľmi dôkladne pracuje na tom, aby to tak vyzeralo? Práve touto otázkou sa začína druhý prípad dánskeho vyšetrovateľa Sørena Marhaugeho v románe Let lastovičky od Sissel-Jo Gazanovej.
Keď profesora Kristiana Storma nájdu obeseného v jeho kancelárii, polícia chce prípad uzavrieť pomerne rýchlo. Jeho doktorandka Marie Skovová však odmieta uveriť, že muž, ktorý sa práve vrátil z Afriky, kde skúmal účinnosť vakcín, si siahol na život. Krátko pred smrťou totiž naznačoval, že pri výskume narazil na niečo veľmi znepokojivé. Marhauge postupne odhaľuje nezrovnalosti vo vedeckých údajoch, manipulovanie výsledkov, podozrivé úmrtia a stopy, ktoré vedú oveľa vyššie, než by sa na začiatku mohlo zdať. Vedecké prostredie sa ukazuje ako miesto, kde nejde vždy iba o hľadanie pravdy. V hre sú peniaze, kariéra, prestíž aj mocenské záujmy.
Gazanová pritom nezostáva iba pri klasickej detektívnej zápletke. Do vyšetrovania vkladá aj medziľudské vzťahy, morálne dilemy a otázku, kam až môže človek zájsť, keď chce ochrániť svoje meno alebo výsledky svojej práce. Let lastovičky, voľné pokračovanie románu Krvavé pierko, je preto inteligentnou vedeckou krimi, ktorá núti premýšľať nad tým, komu vlastne môžeme veriť. Za knihu autorka získala dánsku cenu Readers’ Book Award.
Nový domov v Hedgehog Hollow (Jessica Redland)
Do čarovného Hedgehog Hollow sa vracia Samantha Wishawová a s ňou aj ďalšia porcia lásky, rodinných starostí a chvíľ, pri ktorých sa človeku chce usmiať aj utrieť slzu. Sam si splnila svoj sen - stará sa o ježkov a ich mláďatá a z práce, ktorá jej kedysi pripadala ako vysnívané poslanie, sa stal plnohodnotný život. Lenže ten nie je vždy taký pokojný ako idylický anglický vidiek. Popri práci musí Sam zvládať neutíchajúce rodinné komplikácie a postupne zisťuje, že si toho možno naložila viac, než dokáže dlhodobo uniesť. Našťastie má pri sebe Josha, svoju životnú lásku a človeka, o ktorého sa môže oprieť. Ani jeho však minulosť nenechá na pokoji. Do života sa mu vracia otec a s ním otázka, ktorú nemožno donekonečna odkladať: dá sa odpustiť človeku, ktorý nám kedysi ublížil?
Jessica Redlandová aj tentoraz spája romantiku s rodinnými vzťahmi a témou druhých šancí. Nový domov v Hedgehog Hollow je príbeh o tom, že niekedy musíme najskôr upratať vlastnú minulosť, aby sme si mohli naplno užiť budúcnosť. A, samozrejme, nechýbajú ani rozkošní ježkovia, ktorí sú pre túto sériu neodmysliteľnou súčasťou jej hrejivej atmosféry.
Naše svetlé roky (Sarah Damoffová)
Čo zostane z veľkej lásky, keď do nej vstúpi závislosť? A čo zostane z rodiny, keď sa roky nepovedané veci konečne dostanú na povrch? Naše svetlé roky nie sú iba príbehom o alkoholizme, či utajovanom dieťati. Sú o ľuďoch, ktorí sa niekedy milujú nesprávnym spôsobom, robia zlé rozhodnutia a potom s nimi musia žiť. A možno práve preto pôsobia tak skutočne.
Na začiatku sú Ryan a Lillian Brightovci. Mladí, zamilovaní, čerstvo zosobášení. Človek pri takomto úvode čaká rodinnú ságu, v ktorej bude veľa spoločných večerov, detí, osláv a fotografií, ktoré po desaťročiach vytiahnete zo zásuvky. Lenže Sarah Damoffová má s touto rodinou iné plány. Lillian pred Ryanom zatajila, že už raz mala syna a dala ho na adopciu. Ryan zase skrýva čoraz vážnejší problém s alkoholom. A kým obaja svoje tajomstvá nosia v sebe, narodí sa im dcéra Georgette, ktorej hovoria Jet. Je to zvláštny paradox. V rodine môže byť veľa lásky a zároveň veľmi málo úprimnosti. A práve na tomto rozpore Damoffová postavila svoj debut... O niekoľko rokov sa jej ozve muž, o ktorom vôbec netušila. Lillianin dávno stratený syn hľadá svoju biologickú rodinu. A Jet zrazu musí otvoriť dvere do minulosti, ktoré sa celé roky snažila držať zatvorené.
Tento debut sa nesnaží predstierať, že rodinné rany sa dajú jednoducho zašiť. Niektoré zostanú. Človek sa však môže naučiť s nimi žiť, hovoriť o nich a možno jedného dňa nepreniesť ich ďalej. A možno práve v tom spočíva skutočný význam názvu knihy. Svetlé roky nemusia byť tie, v ktorých sa nič zlé nestane.
Mýty a legendy v kocke
Čo majú spoločné severský Thor, grécky Hádes, egyptskí bohovia, obrovské monštrá a tajomní japonskí duchovia? Všetci obývajú fascinujúci svet mýtov a legiend, ktorý je dodnes plný príbehov o hrdinoch, bohoch, príšerách, podsvetí aj dávnych predstavách o fungovaní sveta. Kniha Mýty a legendy v kocke zo série Vedomosti v kocke pozýva mladých čitateľov na cestu naprieč kultúrami a storočiami. Spoznajú statočných hrdinov a hrdinky, krutých vládcov, mocné božstvá či desivé bytosti a zároveň zistia, v čom sa jednotlivé mytológie líšia a čo majú, naopak, spoločné.
Výprava vedie od severskej Valhally cez keltský onen svet až po grécke podsvetie, ktorému vládol Hádes. Kniha však nezostáva iba pri Európe. Ponúka pohľad aj na japonské predstavy o duchoch ukrytých v zvieratách, stromoch či kameňoch a približuje tiež egyptské rituály spojené s prípravou mŕtvych na cestu do posmrtného života. Veľkým lákadlom sú digitálne ilustrácie, ktoré staré príbehy približujú moderným a pôsobivým spôsobom. Nie je to teda len encyklopédia, ale aj vizuálna výprava do svetov, ktoré fascinujú ľudí už tisíce rokov. Vhodné pre deti od 10 rokov, ale pokojne po nej môže siahnuť aj zvedavý dospelý.
S chalanmi sú samé starosti (Lisi Harrison)
Halloween sa blíži a s ním aj školský výlet, ktorý by mal byť jednou z najväčších udalostí školského roka. Lenže keď sa dievčatá dozvedia, že chlapci chcú vyraziť na námornú základňu Camp Pendleton, začína sa poriadna vojna o to, kam sa vlastne pôjde. Fonda Millerová má pritom oveľa lepší nápad: výlet na ostrov Catalina. A je odhodlaná presvedčiť spolužiakov, že práve ten bude najlepší. Do boja zapája svoje najlepšie kamarátky Drew a Ruthie a rozbieha sa súťaž v podpisových petíciách. Kto získa viac hlasov, vyhrá. Znie to jednoducho, lenže pri školských intrigách a kamarátstvach sa veci málokedy držia pôvodného plánu.
Lisi Harrisonová v druhom diele série Najlepšie kamošky ponúka svižný príbeh o dospievaní, priateľstve, platonických láskach a večnom súperení dievčat a chlapcov. Fonda, Drew a Ruthie sa snažia presadiť svoje predstavy, no pritom narazia na jednu nepríjemnú pravdu: sľúbiť kamarátom všetko, po čom túžia, je oveľa jednoduchšie než svoje sľuby splniť.
S chalanmi sú samé starosti poteší najmä mladé čitateľky, ktoré poznajú školské aliancie, prvé sympatie aj malé drámy, ktoré sa v tom veku môžu zdať ako otázka života a smrti.
Foto: Ikar, YOLi, DOT., mamaš, Tatran, Lindeni, Montáž AI