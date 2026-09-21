Ako sa zbaviť škodlivých návykov a žiť lepšie?

Biele noci a iné poviedky (F.M.Dostojevskij)
Biele noci patria medzi najznámejšie Dostojevského kratšie prózy, no zbierka ponúka oveľa viac. Aj v ďalších poviedkach autor rozoberá ľudskú samotu, lakomstvo, spoločenské pokrytectvo, túžbu po uznaní či zvláštnu neschopnosť prijať vlastné šťastie.
Najsilnejším a zároveň najznámejším textom zbierky sú Biele noci. Hlavnou postavou je mladý muž bez mena, osamelý rojko, ktorý žije viac vo svojich predstavách než v skutočných vzťahoch. V Petrohrade sa túla ulicami, pozná mesto a jeho zákutia, no ľudí v pravom zmysle slova akoby nepoznal. Je to trochu zvláštny človek. A práve preto zaujímavý. Počas jednej zo svojich prechádzok stretne Nastenku. Plače pri kanáli a od tej chvíle sa začína ich nezvyčajný vzťah.
Zaujímavé sú však aj ďalšie poviedky. Malý hrdina sa venuje detstvu, dospievaniu a formovaniu osobnosti. Úplne inú polohu ponúka Novoročný večierok a svadba. Je to satirickejší text, v ktorom sa autor pozerá na spoločenské vzťahy, peniaze a manželstvo. Veľmi zaujímavou postavou je aj nenápadný úradník z poviedky Pán Prežravkin, uvádzaný aj ako Pán Procharčin. Žije skromne, takmer v biede a odriekaní. Navonok pôsobí ako človek, ktorý nemá veľa. Po jeho smrti však vyjde najavo niečo úplne iné - celé roky si hromadil peniaze. Poviedka Pajác zase otvára tému sebaponižovania a potreby uznania. Možno najzaujímavejšou psychologickou témou je pre mňa poviedka Mäkké srdce. Jej hrdina je dobrácky a citlivý muž. Keď sa mu začne v živote dariť, namiesto spokojnosti prichádza nepokoj...
Dostojevskij je klasika, ale slovo „klasika“ ešte neznamená, že sa kniha bude čítať sama. Súčasný čitateľ musí prekonať určitú jazykovú a dobovú vzdialenosť. Kto však túto bariéru prijme, môže dostať oveľa viac než iba romantický príbeh o štyroch nociach.
Biele noci a iné poviedky sú predovšetkým knihou o osamelých, neistých, citlivých, vypočítavých, ustráchaných aj zasnívaných ľuďoch.
Keď príde búrka (Patrick Ryan)
Historický román Keď príde búrka sa začína v máji 1945 v malom mestečku Bonhomie v Ohiu, sleduje dve rodiny a tajomstvo, ktoré vznikne v atmosfére eufórie po víťazstve Spojencov v Európe. Cal Jenkins sa narodil v roku 1920 s ľavou nohou o päť centimetrov kratšou než pravou. Na prvý pohľad je to iba detail, no Ryan z neho vytvára jeden z kľúčov k pochopeniu svojho hrdinu. Cal pre svoju telesnú odlišnosť nemôže narukovať do armády. Zatiaľ čo jeho rovesníci odchádzajú bojovať, on zostáva doma. Pracuje, ožení sa s Becky a postupne si vytvorí život, ktorý by mal byť pokojný a usporiadaný. Lenže vojna sa ho napriek tomu dotýka. Nie priamo na bojisku, ale prostredníctvom pocitu, že pri niečom dôležitom chýbal. Jeho kamarát Sean Robison, ktorého poznal ešte zo školy, odchádza bojovať do Európy. Cal zostáva v Ohiu a premýšľa nad tým, čo vlastne malo byť jeho „výnimočným“ poslaním...
Najsilnejšou témou knihy je podľa mňa otázka viny. Čo urobíme, keď zistíme, že sme niekomu ublížili? Budeme svoju chybu celý život skrývať? Budeme ju ospravedlňovať okolnosťami? Presunieme zodpovednosť na niekoho iného? Alebo sa jedného dňa pokúsime postaviť vlastnej minulosti? Román zaujal aj viaceré známe osobnosti literárneho sveta. Tom Hanks o ňom povedal, že po knihe, ktorá by prepájala americké generácie poznačené dvoma vojnami, dlho túžil a tento román podľa neho túto predstavu napĺňa.
Naposledy som klamala (Riley Sager)
Letný tábor, tri nezvestné dievčatá a tajomstvo, ktoré prežilo pätnásť rokov. Riley Sager v psychologickom trileri Naposledy som klamala rozohráva príbeh, v ktorom minulosť odmieta zostať pochovaná. Emma Davisová mala iba trinásť rokov, keď strávila leto v tábore Nightingale. V chatke sa spriatelila s tromi staršími dievčatami – Vivian, Natalie a Allison. Večery si krátili hrou „Dve pravdy a jedna lož“. Potom však jedného večera Emma videla svoje kamarátky potichu odchádzať z chatky. Už sa nevrátili. Nikdy sa nenašli a prípad zostal nevyriešený. O pätnásť rokov neskôr sa Emma vracia na miesto, ktoré sa stalo najväčšou traumou jej života. Dnes je úspešnou maliarkou a práve maľovanie jej umožnilo vyjadriť to, čo nedokáže povedať nahlas. Na jej obrazoch sa opakovane objavujú tri dievčenské postavy v bielych šatách. Akoby sa jej minulosť stále snažila niečo povedať. Keď dostane ponuku viesť v Nightingale výtvarný kurz, prijme ju. Tábor sa však zmenil menej, než očakávala. A čoskoro si všimne zvláštnu bezpečnostnú kameru namierenú priamo na dvere jej chatky.
Sager postupne odhaľuje ďalšie vrstvy príbehu a necháva čitateľa pochybovať o tom, komu možno veriť. Spomienky, tajomstvá a klamstvá sa prelínajú tak, že hranica medzi tým, čo sa skutočne stalo, a tým, čo si Emma pamätá, začína byť čoraz neistejšia. Je to napínavý príbeh o zmiznutí, ale aj o sile spomienok a o tom, ako môže jedno nevysvetlené tajomstvo ovplyvniť celý život.
Princezná mesačného ohňa (Ronnie Rune)
Fialový mesiac, ríša zahalená večným mrazom a láska, ktorá môže priniesť smrť. Vyberieme sa do sveta Elesthea, v ktorom mágia nie je iba nádhernou kulisou. Kryštály, hviezdny jas, mesačný oheň a prastará kliatba tu rozhodujú o osudoch celých rodov. Princezná mesačného ohňa je prvou časťou série Sapphine a Nyx a prináša klasickú romantasy kombináciu: nepriateľov, ktorí sa do seba nemali zamilovať, politické intrigy, nútené manželstvo a tajomstvá ukryté hlboko v minulosti. Sapphine, princezná Astrálu, musí opustiť svoj domov a vydať sa do Lunarionu. Je to krajina večného mrazu, temnoty a fialového mesiaca, kde podľa všetkého nemá miesto ani hviezdny svit. Jej manžel Nyx ju však rozhodne nevítá s otvorenou náručou. Práve naopak – najradšej by sa jej vyhol. Sapphine má napriek tomu vlastný cieľ. Chce odhaliť odpovede súvisiace s proroctvom o Splynutí hviezdneho jasu a mesačného ohňa. Postupne však zisťuje, že hranica medzi nenávisťou a príťažlivosťou môže byť nebezpečne tenká.
Ronnie Rune, ktorá podľa vlastných slov vyrastala medzi knihami a fantastickými svetmi, stavia svoj debutový svet na výraznej atmosfére a romantickom napätí. Princezná mesačného ohňa tak cieli najmä na čitateľov romantasy, ktorí vyhľadávajú mágiu, zakázané city, tajomstvá a vzťahy typu enemies to lovers.Spodná časť formulára
Preprogramujte svoju myseľ (Nicole Vignola)
Neurovedkyňa Nicole Vignola v knihe Preprogramujte svoju myseľ vysvetľuje, ako v nás škodlivé vzorce vznikajú, prečo sa ich tak ťažko zbavujeme a čo môžeme urobiť, aby sme vytvorili nové. Často o sebe hovoríme „Som lenivý.“ „Som príliš citlivá.“ „Ja som už raz taký človek.“ Takéto vety môžu pôsobiť ako nevinné sebahodnotenie. Lenže ak ich opakujeme dostatočne dlho, začnú vytvárať príbeh o tom, kým sme.
Kniha je v tomto zmysle praktickým sprievodcom. Neurovedu sa autorka snaží preniesť z laboratórií a odborných časopisov do bežného života. Nejde teda iba o vysvetľovanie fungovania mozgu, ale o nástroje, ktoré možno skúšať v každodenných situáciách.
Nicole Vignola tvrdí, že minulosť môže vysvetľovať, prečo sme si vytvorili určitý vzorec, ale nemusí určovať, ako sa budeme správať zajtra. Aj preto je veľmi výstižná myšlienka Williama Jamesa, ktorú autorka v knihe cituje: „Naša životná skúsenosť bude zodpovedať tomu, čomu sme venovali pozornosť, či už vedome, alebo nevedome.“
A to je možno najpraktickejší dôvod, prečo po tejto knihe siahnuť. Nie preto, aby ste sa stali úplne iným človekom. Skôr preto, aby ste lepšie pochopili toho človeka, ktorým už ste. A zistili, ktoré časti svojho „programu“ naozaj chcete ponechať.
Pýcha a predsudok (grafický román)
Pýcha a predsudok patrí medzi príbehy, ktoré ani po viac ako dvoch storočiach nestratili schopnosť zaujať. Grafický román autorskej dvojice Claudia Kühn a Tara Spruit prináša slávny príbeh Jane Austenovej v podobe, ktorá môže osloviť aj mladšiu generáciu čitateľov.
Elizabeth Bennetová vyrastá so štyrmi sestrami a matkou, ktorá má pomerne jasný životný plán – čo najskôr všetky dcéry dobre vydať. Pokoj rodiny naruší príchod bohatého pána Bingleyho na susedné panstvo Netherfield. Ešte väčšiu pozornosť však vzbudí jeho priateľ, pán Darcy. Elizabeth si o ňom urobí názor takmer okamžite. Darcy pôsobí odmerane, povýšene a pri prvom stretnutí rozhodne nie ako muž, ktorému by chcela darovať svoje srdce. Lenže Jane Austenová postavila celý príbeh práve na tom, že prvý dojem môže byť poriadne zradný.
Grafický román zachováva základnú zápletku klasického diela, no rozpráva ju prostredníctvom obrazov. Ilustrácie Tary Spruit dávajú vyniknúť dobovým kostýmom, plesom, sídlam i výrazom postáv a mladému čitateľovi približujú spoločenský svet, v ktorom manželstvo často znamenalo oveľa viac než romantickú lásku. Kniha je určená čitateľom od 11 rokov a môže byť zaujímavou cestou k jednej z najznámejších klasík svetovej literatúry. Elizabeth a Darcy pritom zostávajú rovnakou dvojicou ako u Austenovej: dvaja tvrdohlaví ľudia, ktorí musia najskôr prekonať vlastnú pýchu a predsudky, aby pochopili, čo k sebe skutočne cítia.
Najkrajšie rozprávky starej mamy na zimné večery (Karine-Marie Amiot)
Zimné večery majú svoje čaro. Vonku sa skoro stmieva, za oknami môže poletovať sneh a doma je ideálny čas schúliť sa pod deku a otvoriť knihu. Najkrajšie rozprávky starej mamy na zimné večery od francúzskej autorky Karine-Marie Amiot prinášajú šesť nežných príbehov zo zasneženého lesa, ktoré sú ako stvorené na spoločné čítanie s deťmi. Malí čitatelia sa stretnú s ježkom Jožkom, ktorý potrebuje pomoc pri čítaní záhadného listu, s kuriatkom Cipkom, ktoré hľadá žiarivú hviezdičku na nočnej oblohe, či s červienkou Lenkou a hrabošími dvojčatami pri stavbe snehuliaka. Nechýba ani vianočná hostina, na ktorú pozve svojich kamarátov myška Eliška. Príbehy sú jednoduché, láskavé a postavené na zvieracích hrdinoch, ktorých svet je deťom blízky. Namiesto veľkých dobrodružstiev ponúkajú drobné radosti, pomoc druhým, priateľstvo a pocit bezpečia. Presne to, čo sa hodí k večernému čítaniu pred spaním. Veľkú úlohu zohrávajú aj ilustrácie Julie Mellanovej. Zasnežený les, zvieratká, vločky a zimná krajina vytvárajú vizuálny svet, v ktorom sa dá chvíľu zostať aj po dočítaní príbehu.
Kniha je určená deťom od 3 rokov a môže byť pekným spoločníkom počas adventu, Vianoc i celého zimného obdobia. Šesť rozprávok navyše ponúka rodičom a starým rodičom jednoduchú príležitosť vytvoriť si vlastný večerný rituál: trochu sa stíšiť, odložiť všetko ostatné a čítať spolu.
Foto: Odeon, Ikar, Noxi, Stonožka, Motýľ, Tatran, DOT., YOLi