Čo majú spoločné vražda na ostrove, zakázaná láska a zákulisie svetovej politiky?

Panský dom (James Clavell)
James Clavell v románe Panský dom vytvára spletitý obraz sveta, v ktorom sa prelínajú záujmy obchodníkov, špiónov aj politických mocností. V centre románu stojí spoločnosť Struanovcov, prezývaná aj Panský dom. Jej korene siahajú k Dirkovi Struanovi, legendárnemu zakladateľovi obchodného impéria, ktorého príbeh Clavell rozvinul v predchádzajúcich častiach Ázijskej ságy. Dirk už patrí do minulosti, jeho odkaz však naďalej ovplyvňuje ďalšie generácie rodiny. Novým tajpanom, teda najvyšším predstaviteľom spoločnosti, je Ian Dunross. Preberá podnik v zložitej finančnej situácii a rýchlo zisťuje, že zachrániť ho nebude jednoduché. Musí hľadať nových obchodných partnerov, presviedčať investorov a zároveň odolávať Quillanovi Gorntovi, svojmu úhlavnému konkurentovi. Gornt nie je súper, ktorého by stačilo poraziť v jednom obchodnom rokovaní. Jeho cieľom je zničiť Struanovcov a zbaviť rodinu postavenia, ktoré si budovala celé generácie. Každá dohoda preto prináša nové riziká a každé rozhodnutie môže mať následky, ktoré sa prejavia až o mnoho strán neskôr. Clavell tu ukazuje podnikanie ako súboj, v ktorom nestačí mať kapitál a dobrý plán. Potrebné sú aj informácie, schopnosť odhadnúť protivníka a ochota pohybovať sa na hranici toho, čo je ešte prípustné. Román Jamesa Clavella môže osloviť môže aj milovníkov ekonomických trilerov a špionážnych románov, ktorí chcú vidieť, ako sa obchodné záujmy prelínajú s politikou a bojom o vplyv.
Vypočujte si úryvok, ktorý číta Alfréd Swan.
Leťte, divoké labute (Jung Chang)
Svetový bestseller Divoké labute priblížil moderné čínske dejiny cez osudy troch generácií žien. Jung Chang teraz pokračuje vo vlastných spomienkach a ukazuje, čo sa stalo po jej odchode na Západ. Leťte, divoké labute je osobná výpoveď, ktorá sa mení na svedectvo o krajine. Čína sa otvorila svetu, no zároveň sprísnila kontrolu nad vlastnými občanmi.
26-ročná Jung opustila komunistickú Čínu a odišla do Británie. Bola to zásadná životná zmena pre ženu, ktorá vyrastala v krajine poznačenej politickými kampaňami, ideologickým nátlakom a skúsenosťami vlastnej rodiny. Odchodom sa však jej spojenie s domovom neskončilo. Práve naopak. V nových memoároch opisuje, ako sa jej osobný život postupne prepletal s osudom krajiny, ktorá sa z izolovaného komunistického štátu menila na svetovú hospodársku a politickú mocnosť. Leťte, divoké labute preto nie sú iba spomienkami na emigráciu. Autorka zachytáva aj cenu, ktorú môže človek zaplatiť za slobodu slova, a komplikovaný vzťah k vlasti, ktorá sa navonok mení, no v otázkach politickej kontroly zostáva neústupná.
Jung Chang aj tentoraz ukazuje dejiny cez konkrétne ľudské osudy. Namiesto toho, aby sa sústredila výlučne na politických vodcov a veľké udalosti, sleduje, ako sa zmeny premietajú do každodenného života rodiny, do vzťahov a do rozhodnutí, ktoré musia jednotlivci robiť. Jej rozprávanie má preto význam aj pre čitateľov, ktorí nepoznajú podrobnosti čínskych dejín.
Vypočujte si úryvok, ktorý číta Vráblicová.
Svetluška nepozná pravdu o hviezdach (Hana Repová)
Hana Repová v knihe Svetluška nepozná pravdu o hviezdach spája komplikované city s humorom a rodinným chaosom.
Luka nikdy neprestal milovať Kiaru. Ženu, ktorá kedysi patrila do jeho života, no dnes sa rozhodla kráčať úplne inou cestou. Z niekdajšej veselej, divokej a život milujúcej Talianky sa stala mníška, ktorá sa uzavrela pred svetom. Luka v nej napriek všetkému naďalej vidí ženu, na ktorú nedokázal zabudnúť. Do jeho života však vstúpi Sarah. Mladá žena poznačená zradou, osamelosťou a stratou istôt. Zatiaľ čo Kiara predstavuje minulosť, ku ktorej ho viažu hlboké city, Sarah sa stáva súčasťou jeho prítomnosti. A Luka postupne zisťuje, že srdce sa nie vždy rozhoduje tak, ako by sme si želali.
Autorka otvára tému, ktorú pozná nejeden z nás: stačí na spoločnú budúcnosť to, že sme sa kedysi bezhlavo milovali? Alebo sa za tie roky zmeníme natoľko, že už si navzájom nemusíme rozumieť? „Nie vždy je ťažké lásku nájsť, ale skôr rozoznať, či jej patrí naša budúcnosť,“ hovorí autorka. Je to príbeh o tom, že minulosť sa nedá jednoducho vymazať. Niekedy sa však treba rozhodnúť, či sa k nej chceme vrátiť, alebo vykročiť úplne iným smerom.
Pozrite si video s Hankou Repovou.
Nové začiatky (Lilly Lucas)
Čo sa stane, keď si mestské dievča naplánuje rok v Amerike, no namiesto rušného veľkomesta skončí v malom horskom mestečku uprostred Skalnatých hôr? Presne takúto situáciu zažíva Lena, hlavná hrdinka romantického príbehu Nové začiatky od nemeckej autorky Lilly Lucas.
Do USA prichádza z Berlína ako au-pair, aby sa starala o malého Liama v rodine Jacka a Amy Cooperovcov. V novom prostredí sa postupne cíti ako doma, no jeden človek jej poriadne komplikuje život. Jackov mladší brat Ryan, bývalý lyžiarsky šampión, musel po vážnej nehode ukončiť športovú kariéru. Zranený nielen fyzicky, ale aj psychicky, je večne mrzutý a svoju frustráciu si často vybíja práve na Lene. Tá si však jeho správanie nenechá dlho páčiť. A práve ich vzájomné doťahovanie postupne prerastá do niečoho celkom iného.
Lilly Lucas stavia na sympatických postavách, príťažlivom prostredí horského mestečka a pomaly sa rozvíjajúcej romantike. Nechýba humor, emócie ani chémia medzi hlavnými hrdinami. Nové začiatky sú prvým dielom série Láska z Green Valley a príjemnou oddychovkou pre všetkých, ktorí majú radi romantické príbehy s postupne rozkvitajúcou láskou.
Koniec sa píše sám (Evelyn Clarke)
Šesť spisovateľov, jeden súkromný ostrov a 72 hodín na napísanie dokonalého záveru. Znie to ako námet na napínavý román? Presne taký príbeh prináša Evelyn Clarke v knihe Koniec sa píše sám.
Autor bestsellerov Arthur Fletch je literárnou legendou, ktorá si starostlivo stráži súkromie. Keď na svoj škótsky ostrov pozve šesticu spisovateľov, ktorých kariéry sa ocitli v slepej uličke, všetci očakávajú veľkú príležitosť. Namiesto toho ich čaká šokujúca správa: Fletch je mŕtvy a po sebe zanechal nedokončený rukopis posledného románu. Jeho agentka a vydavateľstvo však chcú knihu za každú cenu dokončiť. Šiestim autorom preto ponúknu neobvyklú súťaž. Každý má prispieť záverom hodným literárneho velikána. Víťaza čaká astronomická odmena aj šanca na nový začiatok kariéry. Lenže čas neúprosne beží a na dokončenie rukopisu majú iba 72 hodín.
Evelyn Clarke rozohráva literárnu hru plnú rivality, ambícií, tajomstiev a nečakaných zvratov. Kto dokáže napísať najlepší koniec? A čo ak sa najväčšia záhada skrýva práve na ostrove? Dokonalá zápletka, v ktorej môže byť každý autor podozrivý.
Nechať v klietke všetko (Ivan Buchinger, Tomáš Vereš)
Ivan Buchinger patril medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského MMA. Za úspechmi, titulmi a rešpektom fanúšikov sa však skrýva aj bolesť, strach, pochybnosti a obete, ktoré kamera nezachytí. V knihe Nechať v klietke všetko približuje svoju cestu bez prikrášľovania a ukazuje, že najťažšie zápasy sa často odohrávajú mimo športovej arény. Kniha sa nesnaží byť iba chronologickým prehľadom športovej kariéry. Namiesto súpisu zápasov a získaných titulov ponúka pohľad do života človeka, ktorého formovali tvrdá práca, disciplína, ambície aj osobné pády. Buchinger sa vracia k svojim koreňom v Gabčíkove, k detstvu a mladosti, ale aj k obdobiu, keď sa sen o profesionálnom športe ešte len začínal rodiť. Jeho cesta k úspechu neviedla priamočiaro. Práve naopak. Predstavovala roky práce, odriekania a rozhodnutí, ktoré neboli vždy jednoduché.
Dôležitú úlohu zohrali aj ľudia, ktorých na tejto ceste stretol. Kniha približuje jeho vzťah s Attilom Véghom, trénerské zázemie a osobnosti, ktoré ho sprevádzali počas kariéry. Niektoré kapitoly prinášajú pohľad ďalších ľudí z jeho okolia, medzi nimi aj Attilu Végha, Mariána Nagya, trénera Ilju Škondriča či bývalého boxera Tomiho Kida Kovácsa. Osobitne zaujímavé sú pasáže venované vnútornému nastaveniu bojovníka. Buchinger opisuje disciplínu ako každodenný zápas medzi pohodlím a odhodlaním pokračovať. Záver knihy dopĺňa praktickejšia časť venovaná tréningu, stravovaniu a regenerácii. Kapitoly o tréningovom režime, jedálničku a starostlivosti o telo rozširujú osobnú výpoveď o pohľad na každodenné návyky profesionálneho športovca.
Trojuholník moci (Alexander Stubb)
Liberálny svetový poriadok, ktorý vznikol po druhej svetovej vojne, prechádza zásadnou premenou. Fínsky prezident Alexander Stubb vo svojej knihe Trojuholník moci analyzuje vznikajúci medzinárodný systém, v ktorom sa o budúcnosť planéty delia tri hlavné mocenské bloky: globálny Západ, globálny Východ a globálny Juh.
Kým Západ reprezentujú Spojené štáty, Európska únia či Japonsko, Východ tvoria predovšetkým Čína, Rusko a ich spojenci. Osobitnú úlohu však zohráva globálny Juh, najmä krajiny ako India a Brazília. Práve jeho rozhodnutia môžu podľa Stubba ovplyvniť, či sa svet bude uberať cestou spolupráce alebo čoraz väčšej fragmentácie.
Autor, ktorý má za sebou bohatú diplomatickú a politickú kariéru vrátane funkcie fínskeho premiéra a ministra zahraničných vecí, ponúka pohľad na zákulisie svetovej politiky aj na meniace sa mocenské vzťahy. Obhajuje hodnotovo ukotvený realizmus a zdôrazňuje potrebu reformovať medzinárodné inštitúcie, ako sú OSN či Medzinárodný menový fond. Trojuholník moci je podnetným sprievodcom geopolitickými zmenami a otázkami, ktoré ovplyvnia aj budúcnosť Európy. Ako upozorňuje Stubb, Západ musí začať viac počúvať ostatné časti sveta, ak chce zostať významným hráčom v novom medzinárodnom usporiadaní.
Foto: Ikar, Motýľ, Slovart, mamaš. DOT.