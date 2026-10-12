Freida McFadden, Jo Nesbo, Danielle Steelová... tu je 7 tipov na čítanie

Rana z milosti (Jo Nesbo)
Oslo rieši tri vraždy a všetko nasvedčuje tomu, že za nimi stojí sériový vrah. Polícia navyše dostáva do rúk filmové záznamy. Niekto nakrúca vlastné „majstrovské dielo“, v ktorom ľudia zomierajú často mimoriadne brutálnym spôsobom. Harry Hole vstupuje do prípadu, hoci už dávno nechcel byť jeho súčasťou. A tentoraz to nie je iba vyšetrovanie. Niekto ho do svojho filmu obsadil proti jeho vôli.
Rana z milosti je už štrnástym dielom série o Harrym Holeovi. Kniha má takmer 500 strán, no pri čítaní máte pocit, že sa dej neustále ženie dopredu. Jo Nesbo je vo forme. Jeho štýl máme radi práve pre úspornosť, dynamiku a schopnosť vytvárať napätie bez zbytočného vysvetľovania. Krátke situácie, presné dialógy, cliffhangery a postupne odhaľované detaily vytvárajú príbeh, pri ktorom sa stále objavuje ďalšia otázka.
Jednou z najzaujímavejších noviniek knihy je filmové prostredie. Jo Nesbo v posledných rokoch veľmi intenzívne pracoval na netflixovskom seriáli Detektív Hole. A práve táto skúsenosť sa podľa jeho vlastných slov výrazne premietla aj do novej knihy. „V pozadí tejto knihy sú moje posledné tri roky, počas ktorých som pôsobil ako hlavný tvorca a producent nového seriálu o Harrym,“ vysvetľuje Nesbo. Práca na seriáli mu podľa jeho slov umožnila bližšie nahliadnuť do sveta filmovej a televíznej tvorby.
Pozrite si exkluzívne video s Jo Nesbom.
Alebo si vypočujte knižný podcast s prekladateľom Jozefom Zelizňákom.
Chutný chlieb u Taliana (Andrea Ena)
Vôňa čerstvo upečeného chleba dokáže človeka vrátiť do detstva, k rodinnému stolu aj k jednoduchým veciam, na ktoré sa v každodennom zhone zabúda. Taliansky šéfkuchár Andrea Ena vo svojej novej knihe Chutný chlieb u Taliana spája recepty s príbehmi, tradíciami a vôňami jednotlivých regiónov. A ukazuje, že dobrý chlieb sa nezačína v rúre, ale oveľa skôr. V rukách a v trpezlivosti. Jednou z najväčších predností knihy je regionálne členenie. Andrea Ena neukazuje Taliansko ako jednu kuchyňu. Naopak, pripomína, že medzi jednotlivými časťami krajiny existujú veľké rozdiely. V knihe nájdete viac než 60 receptov a jednotlivé časti sú spojené s konkrétnymi talianskymi regiónmi. Najskôr sa dozviete niečo o danom mieste a jeho gastronomických tradíciách a potom prichádzajú recepty. A práve vďaka tomu sa z pečenia stáva aj malá cesta po Taliansku. Nájdeme tu ražné, celozrnné či zemiakové chleby, bochníky s paradajkami a olivami. Pečivo ochutené feniklovými semienkami, anízom, majoránom, koriandrom, paprikou či čiernym korením. Tiež focaccie, pizzové tyčinky, plnené pečivo či panini. Svoje miesto tu má aj ciabatta, jedna z talianskych špecialít, ktoré si obľúbili aj Slováci.
Pozrite si video s Andreom Enom.
Nedívaj sa (Mary Burton)
Tridsať rokov bez odpovedí, štyri nezvestné ženy a prípad, ktorý sa mal už dávno uzavrieť. Reportérka Sloane Graysonová prichádza do mestečka Dawson, aby odhalila, čo sa v skutočnosti stalo počas osudového hudobného festivalu. Čím bližšie je k pravde, tým väčšie nebezpečenstvo jej hrozí. Začína sa mrazivý triler Nedívaj sa.
V centre príbehu stojí mestečko Dawson v horách amerického štátu Virgínia. Pred tridsiatimi rokmi sa tam konal hudobný festival, od ktorého si miestni sľubovali prílev návštevníkov, peniaze a publicitu. Namiesto úspechu však prišla tragédia. Počas jediného večera zmizli štyri mladé ženy a udalosť, ktorá mala mestečko presláviť, mu priniesla povesť miesta spojeného s hrôzostrašným zločinom. Polícia napokon našla podozrivého, obvinila ho a dostala za mreže. Prípad sa zdanlivo uzavrel. Lenže telá zmiznutých žien sa nikdy nenašli a odsúdený muž po celý čas tvrdil, že je nevinný. Otázky, ktoré zostali bez odpovedí, tak postupne prerástli do pochybností, či vyšetrovatelia pred desaťročiami skutočne odhalili celú pravdu.
Pre reportérku Sloane Graysonovú nejde o ďalší prípad, ktorý by mohla spracovať do článku a potom sa venovať niečomu inému. Jednou zo štyroch nezvestných žien bola totiž jej vlastná matka. Zločin, ktorý poznačil celé mestečko, zasiahol aj jej život a po rokoch jej stále nedovoľuje nájsť pokoj...
Kniha však nestavia iba na otázke, kto je vrah. Rovnako dôležité je, prečo sa pravda nepodarila odhaliť už dávno a kto má záujem na tom, aby zostala skrytá. Osobná motivácia Sloane dodáva pátraniu emocionálnu hĺbku a jej návrat do Dawsonu mení starú tragédiu na nebezpečný súboj s minulosťou.
Skúška ohňom (Danielle Steelová)
Dahlia de Beaumont stojí na čele luxusnej parfumérskej a kozmetickej spoločnosti v Paríži. Za jej úspechom sa však skrýva osobný príbeh poznačený tragédiou. Keď mala tridsať rokov, ovdovela a zostala sama so štyrmi deťmi. Dvadsať rokov sa sústreďovala predovšetkým na rodinu a prácu, zatiaľ čo vlastné city držala pod kontrolou. Jej dlhodobý vzťah so ženatým mužom jej poskytuje určitú istotu, no neprináša skutočnú perspektívu spoločnej budúcnosti. Všetko sa začne meniť počas služobnej cesty do San Francisca. Oblasť zasiahne rozsiahly lesný požiar, ktorý ničí domovy a ohrozuje ľudské životy. Dahlia sa rozhodne pomôcť a prihlási sa ako dobrovoľníčka v záchrannom centre pre zvieratá v Napa Valley. Práve tam stretáva Marka Hamiltona, príťažlivého právnika, ktorý má za sebou vlastné sklamania a na ďalšiu lásku už veľmi neverí. Medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa naučili chrániť pred citovým zranením, postupne vzniká puto. Obaja zisťujú, že ich schopnosť milovať možno ešte nezanikla. Ich zbližovanie však komplikuje nebezpečenstvo, ktoré sa nezadržateľne približuje. Vzduch sa plní dymom a plamene ohrozujú čoraz väčšie územie. Dahlia a Mark musia čeliť nielen neistote vlastnej budúcnosti, ale aj situácii, v ktorej ide o život.
Skúška ohňom je príbehom o druhých šanciach, odvahe a schopnosti znovu dôverovať. Danielle Steel ukazuje, že aj po rokoch smútku môže prísť nový začiatok a že niekedy potrebujeme vystúpiť zo svojho bezpečného sveta, aby sme zistili, čo nám v živote skutočne chýba.
Narušiteľka (Freida McFadden)
Odľahlá chata, blížiaca sa búrka a dievča celé od krvi. Casey sa rozhodne pomôcť neznámej návštevníčke, no čoskoro zistí, že jej prítomnosť môže byť oveľa nebezpečnejšia, než sa spočiatku zdalo....
Veľmi dobré ingrediencie pre psychotriler, aké vie písať Freida McFadden. Ale pekne po poriadku. Casey je sama v prenajatej chate uprostred divočiny. Počasie sa zhoršuje, svetlá blikajú a silný vietor ohrozuje aj samotnú budovu. Najväčšie prekvapenie ju však čaká v kôlni, kde objaví mladé dievča. Je celé od krvi, v ruke drží nôž a odmieta vysvetliť, čo sa stalo. Casey ju napriek obavám prichýli. Postupne však vychádzajú najavo znepokojivé skutočnosti a začína byť jasné, že dievča ukrýva temné tajomstvo. Búrka za oknami zrazu nie je jedinou hrozbou. Casey musí zistiť, komu môže dôverovať a či jej snaha pomôcť neskončí bojom o vlastný život.
Freida McFadden, autorka bestselleru Pomocníčka, aj tentoraz stavia na psychologickom napätí, tajomstvách a pochybnostiach. V centre príbehu je otázka, či dokážeme správne odhadnúť človeka, ktorého sotva poznáme. Narušiteľka osloví najmä fanúšikov trilerov s tiesnivou atmosférou, nečakanými odhaleniami a obmedzeným priestorom, z ktorého niet jednoduchého úniku. Príbeh zároveň otvára tému spravodlivosti a hraníc, ktoré je človek ochotný prekročiť, keď túži napraviť krivdu. Jedno je isté: nie každý, kto potrebuje pomoc, hovorí celú pravdu.
Vrahom nie je Alice (Iris Starling)
Dvadsaťdvaročná Alice Starlingová zmizla a v jej byte zostalo mŕtve telo, záhadný odkaz a zoznam mien. Všetko nasvedčuje tomu, že vrahyňou je ona. Lenže Alice tvrdí, že je nevinná, a zanechala po sebe 18 indícií, ktoré môžu odhaliť skutočného páchateľa. V knihe Vrahom nie je Alice sa nestávate iba pozorovateľom vyšetrovania. To vy musíte vyriešiť prípad.
Takže zabudnite na klasický príbeh, pri ktorom čakáte, kým vyšetrovateľ na posledných stranách odhalí vinníka. Iris Starling pripravila interaktívnu detektívnu záhadu, ktorá preverí pozornosť, logické uvažovanie aj schopnosť pracovať s detailmi. Pred vami je 46 600 potenciálnych podozrivých, no správne riešenie vedie k jedinému menu. K dispozícii máte 18 indícií, ktoré vám zanechala nezvestná Alice. Vašou úlohou je postupne analyzovať stopy, vylučovať ľudí, ktorí nezodpovedajú zadaným kritériám, a dopracovať sa k skutočnému vrahovi. Nepotrebujete špeciálne pomôcky ani detektívne skúsenosti. Stačia stránky knihy, pero a trpezlivosť. Každá stopa môže byť dôležitá a unáhlený záver vás môže priviesť na nesprávnu cestu.
Príťažlivosť knihy spočíva najmä v tom, že preberáte aktívnu úlohu pri vyšetrovaní. Nestačí iba hádať, kto je vinný. Treba systematicky pracovať s informáciami a overovať, či vybraný podozrivý spĺňa všetky podmienky. Vrahom nie je Alice tak môže zaujať milovníkov logických hádaniek, únikových hier aj klasických detektívok. Bonusový hlavolam navyše sľubuje ďalšiu výzvu po vyriešení hlavného prípadu.
Denník upírky 1: Môj horrrorový príbeh!!! (Sina Flammang)
Byť upírom vyzerá vo filmoch a knihách úžasne. Aspoň dovtedy, kým sa ním človek nestane proti svojej vôli. Hester to zisťuje na vlastnej koži a jej nové „upírske“ skúsenosti majú od očarujúcej romantiky poriadne ďaleko. Zrazu je ešte bledšia než predtým, slnko sa stáva jej nepriateľom a obyčajné kúpanie v bazéne si vyžaduje špeciálnu výbavu. Kde sú sľubované superschopnosti? A prečo nikto nehovoril o všetkých nepríjemnostiach, ktoré s upírstvom prichádzajú? Hester navyše nemôže o svojej premene povedať ani Stelle, svojej takmer najlepšej kamarátke. Tá totiž upírov považuje za krásne, tajomné a romantické bytosti. Skutočnosť by ju mohla poriadne prekvapiť.
Najväčším problémom však nie sú ani slnečné lúče či neoprén. Hesterina rodina sú totiž lovci upírov! Ak odhalia, čím sa ich dcéra stala, čaká ju poriadne nepríjemná situácia. Sina Flammang prináša prvý diel humornej série, ktorá si robí žarty z upírskych klišé a tínedžerských starostí. Denníková forma približuje Hesterine myšlienky, frustrácie aj komické zážitky, zatiaľ čo ilustrácie Kathrin Rödlovej dotvárajú odľahčenú atmosféru.
Denník upírky 1: Môj horrrorový príbeh!!! je určený čitateľom od 10 rokov, ktorí majú radi vtipné príbehy, nadprirodzené bytosti a hrdinky, ktorým sa život komplikuje presne vtedy, keď by si najradšej užívali pokojné dospievanie.
Foto: Ikar, Grada, Motýľ, Lindeni, Stonožka