Heretik, Fitzek, Minier, Sarah J.Maas, aj Júlia Marcinková | 7 knižných tipov

Život – cesty a rázcestia (Anton a Andrea Heretikovci)
Kríza stredného veku, nenaplnené sny, partnerské problémy či otázka, čo ešte chceme v živote dosiahnuť. Kniha Život – cesty a rázcestia prináša psychologický pohľad na situácie, ktoré skôr či neskôr rieši väčšina z nás. Zároveň ponúka praktické techniky, vďaka ktorým sa môžeme lepšie pozrieť na svoju minulosť a premyslieť si ďalšie kroky. Autori vychádzajú z konceptu biodromálnej psychológie, teda psychológie životnej cesty. Tá skúma, ako sa v našom živote prepájajú osobné skúsenosti, rodinné zázemie, spoločenské očakávania a jednotlivé vývinové obdobia. Dôležitou inšpiráciou je pre nich teória Erika Eriksona, podľa ktorej človek počas života prechádza ôsmimi vývinovými etapami, pričom každá prináša vlastné konflikty a úlohy. „Je to tá naša ponuka, ako sa zamyslieť nad svojím životom a nad tým, čo všetko sme v živote prekonali, aké krízy, aké problémy a podobne,“ vysvetľuje Anton Heretik. Približujú psychologické súvislosti na príbehoch troch výrazných osobností: zakladateľa psychoanalýzy Sigmunda Freuda, maliara Vincenta van Gogha a čilskej spisovateľky Isabel Allendeovej. Venujú sa technike rázcestia, či technike čiary života. Ich kniha je pozvaním na poctivé zamyslenie sa nad vlastným životom. Nad tým, čo nás formovalo, čo nás dnes brzdí a čo by sme ešte chceli zažiť.
Keď všetko doženieme (Navessa Allen)
Navessa Allen v druhom diele série Do temnoty Keď všetko doženieme rozohráva príbeh o druhej šanci, nebezpečnej príťažlivosti a túžbe, ktorá sa nedá potlačiť.
Hlavným hrdinom je Nico „Junior“ Trocci. Muž, ktorý pôsobí nebezpečne, pohybuje sa vo svete násilia a rozhodne nepatrí medzi tých, ktorých by ste chceli nahnevať. Napriek tomu má jednu slabosť, ktorej sa nedokáže zbaviť. Lauren Marchettiovú.
Poznajú sa ešte zo strednej školy. Lauren bola kedysi plachá knihomoľka, do ktorej sa Junior zamiloval, no zároveň ju od seba odohnal. Považoval sa za človeka, ktorý jej nemôže ponúknuť nič dobré. Odvtedy si držal odstup a sledoval ju len z diaľky. Až kým sa po rokoch nerozhodne zistiť, ako sa jej darí.
Keď Junior Lauren opäť objaví na internete, čaká ho prekvapenie. Dievča, ktoré si pamätal, je minulosťou. Lauren dospela, zmenila sa a dnes pôsobí oveľa sebavedomejšie. Zverejňuje zvodné fotografie a má blízko k nočnému klubu, kde sa ich cesty začnú opäť stretávať. Juniorovi už nestačí pozerať sa na ňu spoza bezpečnej vzdialenosti. Chce byť súčasťou jej života. Lenže Lauren nie je ochotná zabudnúť na minulosť len preto, že sa muž, ktorý jej kedysi zlomil srdce, znovu objavil. Dobre vie, že Nico je nebezpečný.
Navessa Allen šikovne kombinuje romantickú linku s temnejším prostredím, príťažlivosťou a napätím. Nejde teda o klasický príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí sa po rokoch náhodou stretnú a zistia, že k sebe stále patria. Ich vzťah sprevádza túžba, neistota aj otázka, či sa človek dokáže skutočne zmeniť.
Šrapnel v hrudi dušu neroztrhne (Júlia Marcinková)
Čo prežívali obyčajní ľudia počas druhej svetovej vojny? Ako sa ich život zmenil po nástupe komunizmu a kolektivizácii? Júlia Marcinová v knihe Šrapnel v hrudi dušu neroztrhne pokračuje v rozprávaní rodinných príbehov z Poluvsia v Rajeckej doline. Na základe spomienok pamätníkov približuje dve desaťročia plné strachu, strát, ťažkých rozhodnutí, ale aj ľudskej súdržnosti. Tentoraz sleduje osudy miestnych obyvateľov v rokoch 1940 až 1960, teda v období, keď sa život na slovenskej dedine zásadne menil pod vplyvom vojny aj povojnového politického vývoja. Štyridsiate roky priniesli obyvateľom Poluvsia mimoriadne náročné skúšky. Dedinu zasiahla epidémia týfusu, druhá svetová vojna aj ďalšie dramatické udalosti. Marcinová zachytáva nielen atmosféru vojnových rokov, ale aj každodenné obavy a neistotu, ktoré sprevádzali život miestnych rodín. Osobitnú pozornosť venuje tomu, ako vojnu vnímali deti – často bez toho, aby úplne rozumeli tomu, čo sa okolo nich deje. Jednou z najzaujímavejších rovín knihy je jej osobný rozmer. Rozhovory s pamätníkmi evidentne zmenili aj jej vlastný pohľad na život. Oveľa viac si uvedomuje hodnotu slobody...
Táto kniha nie je len návratom do minulosti jednej obce a jednej rodiny. Je aj pripomienkou, že za veľkými historickými udalosťami sa vždy skrývajú konkrétne ľudské osudy. A hoci sa svet za niekoľko desaťročí výrazne zmenil, príbehy našich predkov nám môžu pomôcť lepšie pochopiť, čo máme dnes a čo by sme nemali považovať za samozrejmosť.
Na dvore z rozštiepenej harmónie (Sarah J. Maas)
Fanúšikovia série Na dvore z tŕňov a ruží sa dočkali pokračovania. Sarah J. Maas v šiestom diele s názvom Na dvore z rozštiepenej harmónie rozohráva novú hrozbu, ktorá môže otriasť celým Prythianom. Hlboko v srdci kontinentu sa prebúdza Koščej Nesmrteľný. Tisícročia bol uväznený pri jazere v horách, no správy o možnom návrate sa začínajú šíriť férskymi krajinami. Jeho meno vyvoláva strach a priťahuje mocných spojencov, ktorí vidia príležitosť získať späť územia kedysi patriace ľuďom. Nočný dvor však nemieni nečinne sledovať, ako trpia nevinní. Problémom je, že jeho vládcovia majú dosť vlastných starostí. Nedávne udalosti, zrada a odhalené pravdy medzi nimi zanechali hlboké jazvy. A hoci by mali držať spolu, zdá sa, že niektoré vzťahy sa už nemusia dať napraviť. Práve v tom spočíva jedna z hlavných tém nového príbehu. Nestačí mať moc, armádu ani odhodlanie bojovať. Ak chcú postavy čeliť Koščejovmu tieňu, budú musieť znovu nájsť cestu jedna k druhej a obnoviť spojenectvá, ktoré sa v minulosti ukázali ako rozhodujúce.
Táto kniha je must read pre fanúšikov série, ktorí sa chcú znovu ponoriť do sveta Prythianu a zistiť, čo čaká jeho obyvateľov po predchádzajúcich dramatických udalostiach. Nový diel však zároveň naznačuje širšie súvislosti v autorkinom fantasy univerze.
Praskliny (Bernard Minier)
Pondelok 28. apríla 2025. Španielsko ochromí rozsiahly výpadok elektriny. Krajina sa na dlhé hodiny ocitne v chaose, doprava kolabuje a nemocnice sa spoliehajú na záložné zdroje energie. Emma Boschová, riaditeľka španielskej pobočky technologickej spoločnosti StarCo, sa snaží dostať k svojmu chorému otcovi. Jeho život závisí od dýchacieho prístroja. Domov však nikdy nedorazí. V Spojených štátoch medzitým objavia telá viacerých spolupracovníčok miliardára Miltona Gaila, zakladateľa spoločnosti StarCo. Všetky boli tehotné. Na prvý pohľad spolu tieto udalosti nemusia súvisieť. Vyšetrovateľka Lucia Guerrero však postupne odkrýva súvislosti, ktoré ju zavedú do sveta technologických gigantov, tajných laboratórií a ľudí presvedčených, že môžu rozhodovať o budúcnosti celého ľudstva.
Bernard Minier rozohráva vyšetrovanie, ktoré sa odohráva na oboch stranách Atlantiku. Lucia musí pochopiť, prečo zomierajú ženy spojené s jednou spoločnosťou a čo ich spája s jej charizmatickým, no mimoriadne kontroverzným zakladateľom.
Praskliny je tretí diel série s vyšetrovateľkou Luciou Guerrerou. Je tvrdá, neústupčivá a pri vyšetrovaní sa nenechá ľahko zastrašiť. Autor v novom príbehu ukazuje aj jej osobnejšiu stránku. Tentoraz sa musí vyrovnať nielen s nebezpečným prípadom, ale aj so svetom, v ktorom sa tradičné istoty rozpadávajú a moc sa presúva do rúk nových vládcov.
Sused (Sebastian Fitzek)
Človek by mal doma nachádzať bezpečie. Miesto, kde môže zavrieť dvere pred svetom, oddýchnuť si a byť sám sebou. Lenže čo ak práve tam niekto sleduje každý váš krok? A čo ak o vás vie aj to, čo ste nikdy nikomu nepovedali? Sarah Wolffová je trestná obhajkyňa, ktorá sa po rozpade manželstva pokúša začať odznova. Spolu s dcérou Ruby sa presťahuje do nového domu na okraji Berlína. Za sebou má vzťah s mužom, ktorého psychopatické správanie ju poznačilo natoľko, že sa z jeho následkov nedokáže len tak spamätať. Sarah navyše trpí monofóbiou, teda chorobným strachom zo samoty. K jej psychickej záťaži sa pridáva bolestivá trauma z detstva a pocit viny spojený so smrťou mladšieho brata Leona. Nový dom by preto mal byť predovšetkým bezpečným útočiskom. Lenže veľmi rýchlo sa ukáže, že pokojné susedstvo nemusí znamenať pokojný život. Najskôr ide o drobnosti, ktoré by človek možno pripísal vlastnej nepozornosti. V chladničke sa objaví záhadný nákup, predmety niekto premiestni, rastlina je poliata, hoci Sarah to neurobila. Postupne však začínajú udalosti pôsobiť čoraz znepokojivejšie...
Sebastian Fitzek patrí medzi najznámejších súčasných nemeckých autorov psychotrilerov. Jeho knihy stoja na psychologických extrémoch, narušenej dôvere a situáciách, v ktorých si čitateľ nikdy nemôže byť úplne istý, komu veriť.
V Susedovi využíva mimoriadne účinný motív: narušenie bezpečia vo vlastnom domove. Nepotrebuje pritom budovať hrôzu prostredníctvom opustených domov, temných chodieb či krvavých scén. Oveľa znepokojivejšia je predstava, že niekto pozná vaše každodenné zvyky, sleduje vás a dokáže zasahovať do vášho života bez toho, aby ste ho vôbec zazreli.
Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale pre deti (Daniel Kollár)
Španielsko sa stalo majstrom sveta, Lionel Messi sa rozlúčil s argentínskym dresom a turnaj po prvý raz privítal až 48 tímov. Daniel Kollár pripravil pre deti farebnú futbalovú kroniku, ktorá pripomína najväčšie momenty šampionátu 2026 a pridáva množstvo rekordov, zaujímavostí i ilustrácií. To je Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale pre deti.
Kniha sleduje turnaj od jeho začiatku až po posledný zápas. Už úvodné kapitoly vysvetľujú, prečo boli tieto majstrovstvá výnimočné. Počet účastníkov sa zvýšil z 32 na 48 a organizátormi sa po prvý raz stali tri krajiny – Kanada, Mexiko a Spojené štáty.
Deti sa postupne dostanú cez skupinovú fázu, vyraďovacie zápasy, osemfinále a semifinále až k finálovému súboju Španielska s Argentínou. Nechýbajú ani príbehy dramatických predĺžení, prekvapivých výsledkov či zápasov, v ktorých sa rozhodovalo až v posledných minútach. Zaujímavou kapitolou je napríklad súboj Španielska s Argentínou. Rozhodnutie prišlo až v predĺžení, keď Ferran Torres v 106. minúte zabezpečil Španielom titul. Kniha pripomína aj emotívnu rozlúčku Lionela Messiho s argentínskou reprezentáciou na majstrovstvách sveta.
Veľký priestor dostávajú aj hráči, ktorí na šampionáte zaujali. Samostatné časti sa venujú rekordom a štatistikám. Osobitne zaujme kapitola o novinkách, ktoré ovplyvnili samotnú hru. Autor približuje technológie používané pri rozhodovaní, systém VAR či zmeny v pravidlách pre brankárov. Veľkou prednosťou publikácie je jej vizuálna stránka. Strany nie sú zaplnené dlhými súvislými textami. Informácie dopĺňajú kreslené ilustrácie hráčov, rozhodcov, brankárov, fanúšikov či samotných zápasových situácií. Nechýbajú mapy, prehľadné štatistiky a výrazné grafické prvky, ktoré pomáhajú rýchlo sa zorientovať.
Foto: Ikar, Slovart, Lindeni, Tatran, Dajama