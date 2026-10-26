Hororový Janko a Marienka. Čarovná knižnica. Aj divoká Aljaška

Tu žijú levy (Frankie Kozmon)
Bývalý montrealský policajt François Tremblay sa v novom kriminálnom románe Frankieho Kozmona Tu žijú levy púšťa do pátrania, ktoré ho zavedie do mestečka plného tajomstiev. Zdanlivo nesúvisiace vyšetrovanie mladej policajtky Leah McKennovej postupne odhaľuje, že niektoré zmiznutia mali zostať navždy zabudnuté.
François prichádza do Redmare Lake s vlastnou komplikovanou minulosťou. Náhodné stretnutie na lesnej ceste ho však prinúti konať. Chce zistiť, čo sa stalo s mladíkom, ktorého zachránil, no jeho existencia akoby nemala nijakú stopu. Medzitým Leah vyšetruje vlámanie do archívu na píle Beaumontovcov. Keď sa oba prípady začnú prepájať, vychádzajú na povrch tajomstvá, ktoré môžu ohroziť každého, kto sa k nim priblíži.
Kozmon zasadil príbeh do prostredia lesov a jazier Britskej Kolumbie. Izolované mestečko, rozľahlá príroda a vzdialenosť od civilizácie vytvárajú atmosféru, v ktorej sa pravda hľadá ťažko a pomoc nemusí byť vždy poruke. Príroda tu nie je iba kulisou, ale dôležitou súčasťou napätia. Zaujímavý je aj hlavný hrdina. François nie je neomylný detektív, ktorému možno bezvýhradne dôverovať. Jeho minulosť a neistota okolo jeho rozhodnutí udržiavajú čitateľa v napätí. Kniha navyše nehľadá iba odpoveď na otázku, kto spáchal zločin, ale aj to, kto vlastne zmizol a prečo akoby nikomu nechýbal.
Tu žijú levy je triler pre tých, ktorí majú radi temnú atmosféru, záhady siahajúce do minulosti a vyšetrovanie, pri ktorom si nemôžu byť istí ani tým, komu veriť.
Janko a Marienka (Stephen King)
Čo sa stane, keď sa deti stratia v temnom lese a namiesto bezpečného útočiska nájdu chalúpku zo sladkostí, v ktorej sa skrýva nebezpečenstvo? Rozprávka Janko a Marienka patrí medzi najznámejšie príbehy bratov Grimmovcov. V novom spracovaní sa k nej vracajú dve výrazné osobnosti literárneho sveta – Stephen King a Maurice Sendak.
Janko a Marienka žijú s otcom, chudobným metlárom, na okraji lesa. Keď sa ich macocha rozhodne zbaviť, súrodenci zostanú sami v neznámom prostredí, kde na nich číhajú nástrahy. Nádej na záchranu sa objaví v podobe rozkošnej chalúpky zo sladkých dobrôt. Lenže za lákavou fasádou sa ukrýva zlá čarodejnica, ktorá má s deťmi vlastné plány.
Príbeh o strachu, odvahe a súrodeneckom pute dostáva v tomto vydaní zaujímavý rozmer vďaka menám autorov, ktorí sa podieľajú na jeho podobe. Stephen King, známy svojou schopnosťou budovať napätie a pracovať s temnými stránkami ľudskej povahy, prináša do sveta klasických rozprávok osobitú príťažlivosť. Maurice Sendak, legendárny ilustrátor a autor kníh pre deti, je zasa známy svojou obrazotvornosťou a citom pre zvláštne, niekedy až znepokojivé rozprávkové svety.
Janko a Marienka je určená čitateľom od ôsmich rokov. Môže osloviť deti, ktoré majú rady napínavé príbehy, ale aj dospelých, ktorí sa chcú vrátiť k rozprávke, v ktorej dobro nezvíťazí bez odvahy a dôvtipu.
Čarovná knižnica – Prekliaty medailón (J.J.Kramer a N.George)
Nina George a Jens J. Kramer sa vracajú s pokračovaním fantasy série Čarovná knižnica, v ktorom sa knižným hrdinom začína ich najnebezpečnejšie dobrodružstvo.
Knižiaci Finn a Nola sa vydávajú za hranice svojej čarovnej knižnice a pomocou mocných krištáľových medailónov putujú svetom príbehov. Ich cieľom je nájsť strateného Kníhmajstra a objaviť liek na záhadnú bieliacu chorobu, ktorá ohrozuje celý svet kníh. Mira a Tommy medzitým prenikajú do sveta ľudí, kde odhaľujú existenciu tajného knižného cechu. Postupne sa dostávajú na stopu nebezpečného ničiteľa kníh.
Prekliaty medailón spája napätie, fantáziu, humor a odkazy na klasické detské príbehy. Hrdinovia musia prekonať vlastný strach, naučiť sa spolupracovať a bojovať za svet, v ktorom majú príbehy stále svoje miesto. Kniha však prináša aj posolstvo, ktoré osloví malých aj veľkých čitateľov. Čítanie totiž nie je iba spôsob, ako tráviť voľný čas. Rozvíja predstavivosť, otvára nové obzory a umožňuje prežívať dobrodružstvá, ktoré by sme inak nikdy nezažili.
Druhý diel série je určený čitateľom od deviatich rokov. Poteší všetkých, ktorí milujú knihy, tajomstvá a príbehy, v ktorých fantázia dokáže zmeniť celý svet.
Veľká samota (Kristin Hannah)
Aljaška v roku 1974 je miestom, kde človek bojuje nielen s nemilosrdnou prírodou, ale aj s vlastnými démonmi. V románe Veľká samota nás Kristin Hannah zavedie do divočiny, kam sa rodina Allbrightovcov vydáva v nádeji na nový začiatok. Namiesto vytúženého pokoja však prichádza skúška, ktorá preverí ich odvahu, vzťahy aj schopnosť prežiť.
Ernt Allbright, bývalý vojnový zajatec z Vietnamu, sa po návrate domov nedokáže vyrovnať s traumami a jeho správanie je čoraz nepredvídateľnejšie. Keď príde o prácu, rozhodne sa presťahovať s manželkou Corou a trinásťročnou dcérou Leni na Aljašku. Spočiatku ich obklopuje nádherná príroda a komunita ľudí, ktorí si v drsných podmienkach navzájom pomáhajú. S príchodom dlhej zimy a nekonečnej tmy sa však situácia dramaticky mení.
Leni dospieva v prostredí, kde sa láska mieša so strachom a túžba po bezpečí s neistotou. Jej matka Cora je odhodlaná zostať po boku muža, ktorého miluje, aj za cenu vlastného utrpenia. Postupne sa ukazuje, že najväčšou hrozbou nemusí byť mráz, hlad ani izolácia, ale násilie ukryté za dverami rodinného domu.
Kristin Hannah vytvorila silný príbeh o rodinných putách, obetavosti, domácom násilí a odvahe postaviť sa človeku, ktorého milujeme. Veľká samota je zároveň príbehom o dospievaní a hľadaní vlastného miesta vo svete, ktorý dokáže byť nádherný aj krutý. Vtiahne vás do aljašskej divočiny a pripomenie vám, že niekedy je najťažšie zachrániť sa pred nebezpečenstvom, ktoré poznáme až príliš dobre.
Záhada Greybourne Hallu (Abigail Wilson)
Americká autorka Abigail Wilson, známa románom Temné tajomstvá panstva Loxby, prináša ďalší romantický príbeh s mysterióznou zápletkou. Kniha Záhada Greybourne Hallu vás zavedie do regentského Anglicka, kde sa za múrmi starobylého vidieckeho sídla ukrývajú nebezpečné tajomstvá.
Rebecca Hunterová chce odhaliť pravdu o záhadnej smrti svojho brata Jacoba. Je presvedčená, že za rodinnou tragédiou stojí Lewis Browning, muž prezývaný Polnočný diabol. Práve on sa však stane jej poručníkom a prikáže jej presťahovať sa z Londýna na svoje odľahlé panstvo Greybourne Hall. Rebecca v tom vidí príležitosť tajne pátrať po dôkazoch proti mužovi, ktorého považuje za vraha. Čoskoro však zisťuje, že Lewis je oveľa záhadnejší, než si myslela. Na panstve sa dejú čudné veci, pribúdajú ďalšie vraždy a mladú ženu prenasledujú nočné mory. Navyše sa obáva, že by mohla zdediť duševnú chorobu svojej matky. Čím viac Rebecca odhaľuje, tým ťažšie sa jej darí oddeliť podozrenia od citov. Môže dôverovať mužovi, ktorého kedysi túžila vidieť na šibenici?
Abigail Wilson spája historickú atmosféru, napätie, romantiku a vyšetrovanie do príbehu, v ktorom môže byť pravda rovnako nebezpečná ako láska.
Ešte trocha lásky (Kamil Peteraj)
Láska má množstvo podôb. Dokáže človeka povzniesť, priniesť mu radosť, ale aj zlomiť srdce. Práve tieto odtiene citov zachytáva legendárny slovenský básnik a textár Kamil Peteraj v zbierke Ešte trocha lásky, ktorá voľne nadväzuje na knihu Príbeh bez konca.
Čakajú vás nové básne, krátke texty, sentencie aj bonmoty, v ktorých autor opäť dokazuje svoj výnimočný cit pre jazyk a hru so slovami. O láske píše s nadhľadom, nehou i vášňou. Vie byť radostná a opojná, no niekedy prináša aj bolesť, ktorú človek nedokáže jednoducho pomenovať. Súčasťou zbierky sú aj niektoré Peterajove známe a obľúbené texty.
Výraznou súčasťou knihy sú ilustrácie renomovaného výtvarníka Martina Augustína, ktorý sa poéziou Kamila Peteraja dlhodobo inšpiruje. Tentoraz si za hlavný motív zvolil ženu. Jeho ženské postavy pôsobia nežne, zmyselne, hrdo a takmer anjelsky. Ich protipólom sú vtáky a pávy, symbolicky zastupujúce mužský svet.
Ešte trocha lásky je kniha, ku ktorej sa možno vracať po jednotlivých veršoch aj obrazových zastaveniach. Ponúka chvíľu na spomalenie, zamyslenie a pripomenutie, že láska je napriek všetkým pochybnostiam jednou z najväčších tém ľudského života.
Skryté poklady (Terézia Vansová)
Niektoré literárne poklady neležia v zabudnutých truhliciach, ale na stránkach starých novín a časopisov. Práve odtiaľ sa po desaťročiach vracajú texty Terézie Vansovej v knihe Skryté poklady, ktorá odhaľuje menej známu tvár jednej z najvýznamnejších slovenských spisovateliek. Zavedie nás na Gemer, do obce Píla pri Tisovci, kde Vansová žila s manželom Jánom Vansom v rokoch 1882 až 1911. Toto prostredie sa stalo jej domovom aj bohatým zdrojom literárnej inšpirácie. V knihe nájdete povesti o zbojníkoch, rozprávky, príbehy o čaroch a poverách, nadprirodzených bytostiach, ale aj črty a poviedky zo života dediny na prelome 19. a 20. storočia. Zaujímavé je, že názov knihy odkazuje na Vansovej besednicu z roku 1887. Už vtedy upozorňovala na bohatstvo ľudovej slovesnosti, ktoré zostávalo nepovšimnuté. Dnes sa jej myšlienka napĺňa návratom textov, ktoré sa po prvom vydaní stratili z povedomia čitateľov.
Kniha však nie je iba zbierkou starých príbehov. Zachytáva spôsob, akým ľudia kedysi vnímali svet, vysvetľovali si nezvyčajné udalosti a odovzdávali si skúsenosti prostredníctvom povestí a povier. Zároveň ukazuje, ako Vansová premieňala námety z ústnej tradície na literárne diela. Texty vybrala, usporiadala a sprievodnými štúdiami doplnila literárna historička Jana Piroščáková. Vďaka jej práci sa čitateľom otvára zabudnutá kapitola Vansovej tvorby aj autentický obraz starého Gemera, v ktorom sa každodenný život prirodzene prelínal s tajomstvom a ľudovou fantáziou.
Foto: Ikar, Stonožka, Tatran, Lindeni, Slovenský spisovateľ