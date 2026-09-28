Ktovie, ako vlastne funguje ľudské utrpenie...

Večierok s kazuárom (Leonardo San Pietro)
Čo ak by ste museli riskovať život, aby ste zachránili človeka, ktorého milujete? Leonardo San Pietro vo svojom oceňovanom debute začína zdanlivo obyčajnou vysokoškolskou párty, no postupne ju mení na zvláštnu skúšku odvahy, rozhodovania a dospievania.
Isa M. oslavuje narodeniny vo vile neďaleko Turína. Medzi hosťami však chýba Ezio, spolužiak, do ktorého sa zamilovala. Potom sa medzi darčekmi objaví anonymný odkaz: ak sa do jednej hodiny nikto nedotkne kazuára v susedovej záhrade, Ezio zomrie. Z nevinného večierka sa stáva pretekanie s časom. Kto sa odváži priblížiť k obrovskému austrálskemu vtákovi, ktorý môže byť pri vyprovokovaní nebezpečný?
Za bizarnou zápletkou sa však ukrýva oveľa viac. Kazuár sa stáva symbolom dospelosti – veľkej, neznámej a trochu desivej. Mladí ľudia majú pred sebou množstvo možností, no práve z tejto slobody začínajú mať strach. Nevedia, čo chcú, kam smerujú a či sa rozhodujú správne. San Pietro pritom vytvára portrét generácie mladých ľudí, ktorí navonok pôsobia bezstarostne, no vo vnútri zápasia s úzkosťou, neistotou, pocitom vylúčenia či obavou z budúcnosti. Každá kapitola navyše prináša pohľad inej postavy, takže tá istá párty dostáva zakaždým inú podobu. Večierok s kazuárom je tak nielen napínavý a miestami absurdný príbeh, ale aj vtipná a presná metafora okamihu, keď už nemožno zostať stáť medzi detstvom a dospelosťou.
Vražda v hoteli Grand Alpine (Lucy Foleyová)
Luxusný hotel vysoko vo švajčiarskych Alpách, nádherné výhľady, lyžovanie, šampanské a vražda. Keď snehová búrka odreže Grand Alpine od okolitého sveta, hostia zisťujú, že z dokonalého zimného rezortu sa stala pasca. Vrah je totiž stále medzi nimi. A spolu s ostatnými hosťami je v hoteli aj slečna Marplová.
Tentoraz sa legendárnej detektívky od Agathy Christie ujala britská spisovateľka Lucy Foleyová, autorka úspešných trilerov postavených na tajomstvách, izolovaných komunitách a postavách, ktoré nie sú tým, za čo sa vydávajú. V Grand Alpine sa stretáva hollywoodska herečka, ambiciózny politik, prominentná manželka, lekár či muž so starou nevyriešenou krivdou. Takmer každý má dôvod niečo zatajiť. Foleyová na Marplovej obdivuje najmä jej schopnosť pozorovať ľudí. Nepotrebuje byť najhlasnejšia ani nikoho zastrašovať. Počúva, pamätá si a necháva ostatných, aby ju podcenili. Práve to považuje autorka za jej „superschopnosť“. Zaujímavé je, že Foleyovej najobľúbenejšou knihou Agathy Christie nie je príbeh so slečnou Marplovou, ale A neostal ani jeden. Práve atmosféra uzavretej skupiny, z ktorej niet úniku, ju výrazne inšpirovala aj pri písaní tejto detektívky.
Vražda v hoteli Grand Alpine tak spája klasický svet Agathy Christie s moderným rukopisom Lucy Foleyovej. Marplová pritom zostáva sama sebou - pozoruje, premýšľa a čaká, kým niekto urobí chybu.
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Chlapec, ktorý rozsvecoval lampy (Tina Kirsen)
Čo keby jedno želanie dokázalo zmeniť celý svet? Presne to sa stane Svenovi, hrdinovi fantasy príbehu Chlapec, ktorý rozsvecoval lampy od Tiny Kirsen. V pokojnom meste Bjorn pomáha svojmu otcovi rozsvecovať lampy, no práca ho začína nudiť. Až jedného dňa v hneve vysloví želanie: „Bodaj by svetlo neexistovalo!“ Netuší, že jeho slová sa splnia. Svetlo zmizne a s ním aj pokojný život v meste. Nočná krajina ožíva, staré legendy sa stávajú skutočnosťou a Sven sa spolu s kamarátkami Frejou a Astrid vydáva na nebezpečnú výpravu. Ich cieľom je bájny Bludár a odpoveď na otázku, kam sa svetlo stratilo. Cestou ich čakajú tajomstvá, príšery, strach, ale aj chvíle, keď zistia, že najväčšou silou nemusí byť odvaha jednotlivca, ale schopnosť spoľahnúť sa na druhých.
Zaujímavý je aj pôvod samotného príbehu. Tina Kirsen dostala nápad počas návštevy poľského Vroclavu, kde večer stretla lampára rozsvecujúceho historické plynové lampy. Atmosféra starého mesta, malé bronzové sošky škriatkov a svetlo v uliciach sa postupne premenili na svet Bjorna.
Chlapec, ktorý rozsvecoval lampy je dobrodružné čítanie pre deti od 11 rokov, no jeho posolstvo môže osloviť aj dospelých. Hovorí o priateľstve, láskavosti, nádeji a o tom, že aj v najväčšej tme môže existovať cesta späť k svetlu. Príbeh navyše dotvárajú pôsobivé čiernobiele ilustrácie Tatiany Karpovej, ktoré mu dodávajú tajomnú, miestami až filmovú atmosféru.
Hazelthorn (C.G.Drews)
Evander žije ako duch v zabudnutých zákutiach gotického panstva Hazelthorn a celý jeho život sa riadi tromi pravidlami: nikdy nesmie opustiť sídlo, nikdy nesmie vstúpiť do záhrady a za žiadnych okolností nesmie zostať sám s Lauriem, charizmatickým a rebelantským vnukom svojho poručníka. Keď však Byron Lennox-Hall nečakane zomrie, všetko sa zmení. Evander zdedí Hazelthorn, obrovský majetok aj tajomstvá rodiny, ktorá mu nikdy celkom nedôverovala. Evander je presvedčený, že Byron nezomrel prirodzenou smrťou. Ak chce odhaliť pravdu, potrebuje Laurieho pomoc. Lenže čo ak práve on vie o vražde viac, než priznáva? A čo ak sa za jeho šarmom a vzdorom ukrýva niečo oveľa nebezpečnejšie?
Najväčším tajomstvom Hazelthornu však nie sú ani rodinné intrigy, ani podozrivá smrť. Je ním samotná záhrada. Desivo živá, krvilačná a čoraz agresívnejšia. Jej úponky prenikajú do sídla a postupne odhaľujú, že Evander možno nezdedil iba dom a majetok. Zdedil aj niečo, čo má vlastné pravidlá – a vlastný hlad.
C. G. Drews, autorka známa emotívnymi príbehmi pre mladých čitateľov, tu spája gotickú atmosféru, fantasy, tajomstvo, rodinné tajomstvá a romantické napätie. Hazelthorn tak ponúka presne ten typ príbehu, v ktorom si nikdy nemôžete byť istí, čo je skutočne nebezpečnejšie – človek, ktorému začínate dôverovať, alebo dom, ktorý vás odmieta pustiť von.
Prekrásny svet (James Norbury)
„Je ťažké predstavovať si svetlo, keď sme tak veľmi ponorení do tmy. Ono však existuje, takže kráčajme ďalej.“ Aj táto myšlienka vystihuje atmosféru knihy Prekrásny svet od Jamesa Norburyho, v ktorej sa Veľká panda a Malý drak vydávajú na ďalšiu spoločnú cestu. Tentoraz nájdu záhadnú mapu, ktorá ich údajne zavedie na najkrajšie miesto na svete. Rozhodnú sa ho hľadať a putujú cez temný les, nevyspytateľné hory, opustené ruiny aj tmavé jaskyne. Cesta však nie je jednoduchá. Prináša neistotu, únavu, strach aj chvíle, keď sa zdá, že cieľ je príliš ďaleko. Práve počas putovania však obaja zisťujú, že krása nemusí čakať až na konci cesty. Dá sa objaviť aj na miestach, ktoré sú na prvý pohľad pochmúrne a nehostinné. A možno sa postupne ukazuje, že najdôležitejšie nie je samotné miesto, ktoré hľadáme, ale to, s kým cestu absolvujeme a čo počas nej objavíme sami v sebe.
Prekrásny svet je voľným pokračovaním bestselleru Veľká panda a Malý drak. James Norbury opäť prepája jednoduché ilustrácie s krátkymi, premyslenými myšlienkami o živote, nádeji, priateľstve a hľadaní svetla v náročných obdobiach. Pri tvorbe série sa inšpiroval budhistickou filozofiou a vlastnou skúsenosťou s ťažkým životným obdobím. Je to kniha, ku ktorej sa možno nevrátite preto, aby ste zistili, ako sa príbeh skončí, ale aby ste si pripomenuli, prečo sa oplatí pokračovať v ceste.
Život bez hanby (David Bedrick)
„Nie som dosť dobrý.“ „Nie som hodný lásky.“ „Čo je so mnou?“ Takéto vety môžu znieť ako obyčajná sebakritika, no David Bedrick v knihe Život bez hanby upozorňuje, že za nimi môže byť oveľa hlbší pocit - hanba. Kým vina hovorí „urobil som niečo zlé“, hanba môže hovoriť „ja som zlý, chybný alebo nehodný“. A práve tento rozdiel je pre pochopenie vlastného správania zásadný. Bedrick tvrdí, že hanba nemusí vznikať preto, že je s nami niečo v poriadku či nie je v poriadku. Často môže byť dôsledkom zranenia, ktoré sme zažili v čase, keď sme mu ešte nerozumeli. Dieťa, ktoré opakovane počúva, že je príliš citlivé, lenivé, neposlušné alebo „iné“, si môže časom vytvoriť presvedčenie, že problémom je ono samo. Podobne môžu pôsobiť odmietanie, posmech, porovnávanie či situácie, v ktorých sme zostali so svojimi pocitmi sami. Dôsledky si potom môžeme niesť do dospelosti. Hanba môže ovplyvňovať vzťahy, rozhodovanie, sebavedomie aj vzťah k vlastnému telu. Môžeme sa báť odmietnutia, neustále sa ospravedlňovať alebo mať pocit, že si musíme lásku zaslúžiť.
Bedrick preto neponúka jednoduchú radu, aby sme sa hanby zbavili. Jeho metóda UnShaming vychádza zo zvedavosti a súcitu. Namiesto otázky „Čo je so mnou zle?“ navrhuje skúmať: „Čo sa so mnou stalo, že sa na seba pozerám práve takto?“ Kniha ponúka aj praktické cvičenia, ktoré pomáhajú hanbu pomenovať, dostať ju „z tieňa“ a lepšie porozumieť vlastnému príbehu. Možno totiž nejde o to, aby sme sa konečne „opravili“, ale aby sme pochopili, že nie všetko, čo o sebe cítime, musí byť pravdou o tom, kým sme.
Máj (Karel Hynek Mácha)
Máj Karla Hynka Máchu patrí k dielam, ktoré dávno prekročili hranice svojej doby. Tragický príbeh lásky, viny, žiarlivosti, smrti a pominuteľnosti života zostáva pôsobivý aj takmer dve storočia po svojom prvom vydaní. Práve v roku 2026 si pripomíname 190 rokov od chvíle, keď Mácha svoju vrcholnú lyrickoepickú báseň vydal vlastným nákladom.
Nové vydanie vydavateľstva Nobart prináša známu báseň v pôsobivom spojení s ilustráciami slovenskej výtvarníčky Kataríny Vavrovej. Jej poetické, snové a emocionálne obrazy prirodzene nadväzujú na Máchovu romantickú atmosféru - na noc, les, jazero, lásku aj temné premýšľanie o osude človeka. Vavrová pritom nefunguje iba ako ilustrátorka príbehu. Jej výtvarný svet vytvára ďalšiu vrstvu diela a umožňuje známe verše vnímať aj obrazom. Máj rozpráva príbeh Viléma, ktorého čaká poprava za vraždu. Až postupne vychádza najavo tragická irónia jeho osudu - zabil muža, ktorý bol jeho otcom a ktorý ho kedysi zavrhol. V posledných chvíľach myslí na Jarmilu, lásku, ktorá už nemôže zachrániť ani jeho, ani ich spoločný príbeh. Zaujímavé je, že pri prvom vydaní Máj nevyvolal iba nadšenie. Časť dobových čitateľov ho odmietala pre jeho romantickú, temnú a údajne nevlasteneckú tematiku. Mácha však práve týmto dielom prelomil dobové predstavy o literatúre a výrazne ovplyvnil ďalší vývoj českej poézie.
Toto vydanie preto nie je len návratom ku klasike. Je stretnutím Máchových nesmrteľných veršov s výtvarným svetom Kataríny Vavrovej. Knihou, ktorú možno čítať, ale zároveň aj pomaly prezerať a objavovať.
Foto: Ikar, Zelená knižnica, Tatran, Slovart, Nobart