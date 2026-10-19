Paulo Coelho, Jozef Karika, Michael Connelly, aj investigatívny Bob Woodward. 7 nadupaných knižných tipov

Maktub (Paulo Coelho)
Slávny brazílsky autor v knihe Maktub zhromaždil krátke príbehy, podobenstvá a úvahy o láske, strachu, odpustení i hľadaní šťastia. Coelho ich pôvodne písal do novín a neskôr ich spojil do zbierky, ktorá sa dá čítať postupne, ale aj celkom náhodne. Otvoríte knihu na ľubovoľnej strane, prečítate si jeden text a môžete ju pokojne odložiť. Niekedy však práve tých pár odsekov zamestná myseľ na podstatne dlhší čas. Coelho čerpá z rôznych duchovných tradícií. Vedľa seba sa objavujú zenové príbehy, budhistické podobenstvá, kresťanské obrazy, židovské legendy aj rozprávania o múdrosti púštnych učiteľov. Boh sa v knihe spomína často, no mnohé príbehy hovoria predovšetkým o človeku, jeho slabostiach, obavách a schopnosti meniť sa. Spoločným menovateľom je hľadanie šťastia. Nie toho, ktoré sa dá jednoducho vyčísliť peniazmi, úspechom či spoločenským postavením, ale takého, ktoré súvisí s naším vnútorným nastavením a vzťahmi s druhými.
Krásnu obálku opäť pripravil uznávaný maliar a ilustrátor Martin Augustín. Po Alchymistovi a Démonovi a slečne Prymovej je to tretia kniha, ktorú dotvoril svojím umením. Jeho zasa nadchlo Coelho umenie písať. „Maktub je kniha plná silných myšlienok, podobenstiev a príbehov. Je plná človečiny. Bola to pre mňa jedna z najdôležitejších a pravdepodobne aj najpotrebnejších kníh. A do obrázkov som sa snažil dať celé moje srdce...tak, ako som najviac vedel.“
Vypočujte si úryvky, ktoré čítajú Vlado Kobielsky, Lucia Vráblicová a Dado Nagy.
Železný strom (Michael Connelly)
Zdanlivo pokojný ostrov, nevydarená policajná akcia a žena, ktorá pred štyrmi rokmi zmizla bez stopy. Michael Connelly pokračuje v kriminálnej sérii s detektívom Stilwellom a v druhom románe s názvom Železný strom opäť dokazuje, že aj na mieste, ktoré pripomína raj, sa môžu skrývať temné tajomstvá.
Seržant Stilwell musí po nešťastnom zásahu proti drogovým pašerákom čerpať nútené voľno. Namiesto oddychu však začne riešiť prípady, ktoré na ostrove Catalina zostali bez odpovedí. Zaujme ho najmä záhadné zmiznutie ženy spred štyroch rokov. Postupne zisťuje, že za zdanlivo nesúvisiacimi udalosťami sa môžu skrývať oveľa nebezpečnejšie súvislosti. Stilwell spojí sily s detektívkou Renée Ballardovou a zároveň sa snaží odhaliť sériového vraha. Popritom musí čeliť aj zločineckej skupine, ktorá už pripravila o život jedného z jeho kolegov a ohrozuje ďalších policajtov.
Connelly, známy predovšetkým príbehmi legendárneho Harryho Boscha, stavia na autentickom vykreslení policajnej práce, precíznej zápletke a postupnom odhaľovaní stôp. Jeho novinka poteší milovníkov inteligentných detektívok, v ktorých sa napätie spája s dôsledným vyšetrovaním a nečakanými odhaleniami. Pokojný ostrov sa mení na miesto, kde môže byť každý ďalší krok nebezpečný.
Vojna (Bob Woodward)
Americký investigatívny novinár Bob Woodward vo svojej knihe Vojna skladá obraz zákulisných rokovaní, rozhodnutí a konfliktov, ktoré formovali svetovú politiku. Vďaka rozhovorom s ľuďmi z najvyšších mocenských kruhov ponúka pohľad na udalosti, ku ktorým sa spravidla nedostaneme. Názov knihy môže vyvolávať predstavu jediného vojenského konfliktu. Woodward však slovom vojna označuje širší zápas o moc, ktorý sa odohrával na viacerých frontoch. Prvým je ruská invázia na Ukrajinu a reakcia americkej administratívy na hrozbu, ktorú vojna predstavovala pre európsku bezpečnosť. Druhým dejiskom je Blízky východ. Tretím zápasom je americká vnútorná politika.
Najväčšou prednosťou Woodwardovho rozprávania je prístup k ľuďom, ktorí sa na rozhodovaní priamo podieľali. Namiesto obyčajného chronologického prehľadu udalostí ponúka pohľad na rozhovory, rokovania a neformálne stretnutia, počas ktorých sa formovali postoje jednotlivých aktérov. Práve v takýchto situáciách sa ukazuje rozdiel medzi verejnou komunikáciou a zákulisným rozhodovaním. Politici musia vystupovať pred voličmi, spojencami aj protivníkmi, no v súkromí môžu hovoriť otvorenejšie o rizikách, pochybnostiach či možnostiach, ktoré by verejne obhajovali len ťažko.
Woodwardova práca má veľkú hodnotu najmä vďaka prístupu k politickým aktérom a schopnosti poskladať množstvo rozhovorov do súvislého príbehu.
Sklárka z Benátok (Tracy Chevalierová)
Sklárka z Benátok je historický román, ktorý nestavia na veľkých politických udalostiach, ale na každodennom živote, rodinných väzbách a odhodlaní ženy ísť vlastnou cestou. Tracy Chevalierová navyše prichádza s originálnym rozprávačským postupom: jej postavy prechádzajú rôznymi historickými obdobiami bez toho, aby ich čas menil tak, ako by sme očakávali.
Orsola vyrastá v prostredí, kde sa remeslo dedí z generácie na generáciu. Sklárstvo nie je iba zamestnaním, ale aj rodinnou tradíciou, zdrojom obživy a súčasťou identity. Na Murane má každý svoj význam a každá chyba môže znamenať stratu drahocenného materiálu i času. Lenže o tom, kto smie stáť pri peci a venovať sa výrobe skla, rozhodujú pravidlá, ktoré ženám nechávajú len obmedzený priestor. Orsola ich napriek tomu nedokáže prijať ako nemennú súčasť života. Fascinuje ju práca, ktorú sleduje vo svojom okolí, a túži sa do nej zapojiť. Keď rodinná tragédia ohrozí existenciu Rossovcov, jej záujem sa mení na konkrétnu snahu pomôcť. Orsola sa tajne učí vyrábať koráliky, ktoré sú síce malé, no môžu priniesť potrebný príjem.
Tracy Chevalierová otvára tému ženských možností v spoločnosti, ktorá ich často obmedzuje ešte skôr, než dostanú príležitosť ukázať svoj talent. Práve kombinácia historických reálií a nezvyčajnej kompozície robí z knihy dielo, ktoré sa nesnaží iba rekonštruovať minulosť. Zaujíma sa aj o to, ako ju vnímame a čo si z nej odnášame do súčasnosti.
Pochybnosti (Jan Erik Fjell a Jorn Lier Horst)
Možno ten muž odsúdený za vraždu svojej manželky hovorí pravdu... Ako si to však overiť? Druhý diel kriminálnej série Markus Heger s názvom Pochybnosti od nórskej autorskej dvojice Jørn Lier Horst a Jan-Erik Fjell otvára otázku, kde sa končí spravodlivosť a začína justičný omyl.
Rok po vyšetrovaní nevyriešenej vraždy sedemročnej Leah sa bývalý vojak a úspešný podcaster Markus Heger stretáva s Terjem Wekrem. Bývalého finančníka odsúdili za vraždu manželky, on však naďalej trvá na svojej nevine. Heger sa rozhodne vypočuť si jeho príbeh a rozbehnúť novú podcastovú sériu s názvom Tieň pochybností. Situáciu navyše komplikuje prítomnosť jeho neodbytného otca Franka Drageho, ktorý sedí vo vedľajšej cele. Postupné odhaľovanie okolností prípadu prináša nečakané zistenia a spochybňuje to, čo sa spočiatku zdalo jednoznačné. V hre sú vina, pomsta, dôvera aj tiene minulosti, ktoré sa nedajú jednoducho pochovať.
Autori stavajú na premyslenej zápletke, falošných stopách a stupňujúcom sa napätí, typických pre kvalitnú severskú krimi. Pochybnosti oslovia fanúšikov psychologicky prepracovaných detektívnych príbehov a rozuzlení, pri ktorých si až do konca nemôžu byť ničím istí.
Izba č.11 (Matthew Blake)
Čo ak spomienky, ktorým dôverujeme, ukrývajú tajomstvo schopné zmeniť celý náš život? Britský spisovateľ Matthew Blake prichádza s psychologickým trilerom Izba č. 11, ktorý nás zavedie do tajomného Paríža a k vražde spred desiatok rokov.
Olivia Finnová pracuje ako expertka na poruchy pamäti v londýnskej nemocnici Charing Cross. Jej život sa obráti naruby, keď ju kontaktuje parížska polícia. Jej francúzska stará mama Josephine Benoitová totiž nečakane navštívila hotel Lutetia a vyhlásila, že na konci druhej svetovej vojny spáchala v jednej z jeho izieb vraždu. Keď Olivia dorazí do Paríža, nachádza starú mamu zmätenú, no presvedčenú o pravdivosti svojich slov. Hotelové záznamy navyše potvrdzujú, že v izbe číslo 11 v roku 1945 skutočne zomrela žena. Čo sa vtedy stalo? A môže byť dávno pochovaná spomienka kľúčom k odhaleniu vraždy?
Olivia sa púšťa do pátrania, v ktorom musí rozpliesť nielen minulosť svojej rodiny, ale aj záhady ľudskej pamäti. Matthew Blake stavia na znepokojivej predstave, že vlastná myseľ nemusí byť vždy spoľahlivým svedkom. Výsledkom je napínavý príbeh plný tajomstiev, nečakaných odhalení a otázok, ktoré si kladiete.
Kruté leto (Jozef Karika)
Autor v novinke opäť rozohráva nebezpečnú hru plnú napätia, násilia a temných tajomstiev. Tentoraz sa vracia do súčasnosti a ukazuje, že aj obyčajné horúce leto sa môže zmeniť na poriadne desivú nočnú moru.
Dej sa odohráva v lete 2024 na slovensko-poľskom pohraničí. Vyčíňa tu gang vedený synom obávaného mafiánskeho bossa z deväťdesiatych rokov. Na svoje kriminálne aktivity využíva biele kone, ktorých sa po splnení úloh nemilosrdne zbavuje. Keď však na miestny ranč privezú starého bezdomovca, ktorého čaká podobný osud, všetko sa začne komplikovať. Muž sa správa zvláštne a ukrýva krvavé tajomstvo. Ukáže sa, že nie je tým, za koho ho považujú.
Jozef Karika patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej slovenskej literatúry. Preslávil sa románmi Na smrť, Trhlina či Hlbina, v ktorých kombinuje mrazivú atmosféru, psychologické napätie a hlbšie úvahy o ľudskej prirodzenosti.
V Krutom lete čerpá inšpiráciu z bezohľadnosti dnešnej doby. Pripravte sa na temný triler, v ktorom sa krutosť, strach a nečakané zvraty postarajú o poriadne horúce chvíle.
Foto: Ikar, Grada, Tatran, Motýľ, Premedia, Slovart