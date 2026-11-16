To najvzácnejšie si často uvedomíme až vtedy, keď o to prídeme...

Polnočný vlak (Matt Haig)
Matt Haig v románe Polnočný vlak prináša dojímavý príbeh o láske, stratách, výčitkách a druhých šanciach. Hlavným hrdinom je Wilbur, úspešný kníhkupec, ktorý na sklonku života zisťuje, že peniaze ani kariéra mu nepriniesli skutočné šťastie. Je osamelý a premýšľa nad rozhodnutiami, ktoré ovplyvnili jeho život. Nečakané stretnutie s Agnes Bagdalovou, majiteľkou kníhkupectva, ktoré mu kedysi poskytovalo útočisko, mu otvorí cestu k tajomnému Polnočnému vlaku. Ten mu umožní vrátiť sa do najdôležitejších okamihov minulosti. Znovu prežíva stretnutia, radosti aj bolestivé chvíle vrátane spomienok na Maggie, svoju životnú lásku. Postupne si uvedomuje, čo bolo v jeho živote naozaj dôležité, čo považoval za samozrejmosť a čo mohol urobiť inak. Haig zároveň vzdáva hold knihám a kníhkupectvám, ktoré pre mnohých ľudí predstavujú oveľa viac než len miesto na nákup. Môžu byť bezpečným prístavom, útočiskom aj začiatkom nového životného príbehu.
Je to citlivý román o tom, že niekedy si skutočnú hodnotu ľudí a okamihov uvedomíme až s odstupom času. A pripomína dôležitú vec: na lásku, odpustenie či druhú šancu nemusíme čakať do chvíle, keď sa obzrieme späť.
Vypočujte si úryvok, ktorý číta Alfréd Swan.
Šeptucha (Tamara Duda)
Neobyčajný príbeh o ženách, rodinných tajomstvách, ľudovej mágii, humore, ale aj vojne. Oľha Petrivna je úspešná prekladateľka, ktorej sa napriek kariére a spoločenskému postaveniu rozpadá manželstvo a vlastný život ju prestáva napĺňať. Rozhodne sa preto utiecť na ukrajinský vidiek, do domu po starej mame Uľane, ktorá mala povesť miestnej šeptuchy – ženy, ktorá poznala tajomstvá ľudského tela i duše a dokázala liečiť. Namiesto vytúženého pokoja však Oľha nachádza minulosť plnú nevyriešených krívd, starých hriechov a tajomstiev. Postupne spoznáva nielen zvláštnych obyvateľov dediny, ale aj samu seba. Premýšľa o starnutí, láske, manželstve a o tom, či celý život nežila podľa predstáv iných.
Román spája mystiku, psychológiu, čierny humor a dedinské príbehy. Do osobného osudu hrdinky však výrazne zasahuje aj vojna, ktorá mení priority a odhaľuje skutočný charakter ľudí. Zaujímavý je aj životný príbeh autorky. Tamara Duda pôsobila v rokoch 2014 až 2016 ako dobrovoľníčka v Donbase. Šeptucha je originálny román o ženskej slobode, rodinnej pamäti, ľudských slabostiach a krajine, v ktorej sa každodenný život odohráva v tieni vojny.
Zranené srdce (Colleen Hoover)
Rodina Vossovcov rozhodne nepatrí medzi tie, ktoré by ste chceli mať za susedov. Bývajú v prerobenom kostole, matka žije v suteréne, otec sa oženil s jej bývalou ošetrovateľkou a jednotliví členovia rodiny ukrývajú množstvo tajomstiev. Uprostred tohto zvláštneho rodinného sveta stojí Merit, dievča, ktoré zbiera trofeje, hoci si ich nikdy nezaslúžilo, a v sebe dusí všetko, o čom sa doma nehovorí. Keď stretne Sagana, jeho humor a idealizmus jej prinesú trochu svetla do života. Lenže je tu jeden problém: Sagan je zadaný. Merit sa preto ešte viac uzatvára do seba. Keď navyše odhalí ďalšie rodinné klamstvá, rozhodne sa urobiť radikálny krok a opustiť rodinu, do ktorej nikdy celkom nezapadala. Jej plán však nevyjde podľa predstáv.
Zranené srdce nie je typická hooverovská romantika, na akú sú čitatelia autorky zvyknutí. Romantická linka je skôr doplnkom príbehu, v ktorom dominujú psychologické témy, rodinné vzťahy, osamelosť, nevypovedané pravdy a nedorozumenia. Hooverová ukazuje, ako dokážu tajomstvá a mlčanie narušiť aj tie najbližšie vzťahy. Prvá polovica sa rozbieha pomalšie, no postupne pribúdajú odhalenia a príbeh naberá tempo. Nechýba typický ľahko čitateľný štýl autorky ani originálne detaily, celkovo je to emotívny príbeh o tom, že úprimnosť môže bolieť, no niekedy je jedinou cestou k pochopeniu a odpusteniu.
Cudzinci (Belle Burden)
Čo sa stane, keď sa muž, s ktorým ste prežili dvadsať rokov, zrazu zmení na úplne cudzieho človeka? Belle Burdenová mala na prvý pohľad dokonalý život. Milujúceho manžela, tri deti, harmonickú rodinu a pocit bezpečia. Potom však prišlo šokujúce oznámenie: manžel odchádza. Bez toho, aby tušila, čo sa vlastne stalo a ako mohol človek, ktorému celý život dôverovala, urobiť takýto krok.
V memoároch Cudzinci sa Belle vracia k spoločnej minulosti a pokúša sa poskladať príbeh svojho manželstva nanovo. Hľadá signály, ktoré kedysi prehliadala, spomína na rozhovory a situácie, ktorým vtedy neprikladala význam. Zároveň si kladie nepríjemnú otázku: Naozaj môžeme človeka, s ktorým žijeme celé desaťročia, tak dobre poznať? Postupne však nejde iba o odhalenie pravdy o bývalom partnerovi. Belle začína skúmať aj samu seba, rodinné vzorce a predstavy o tom, aká má byť správna manželka – trpezlivá, tichá a vždy ochotná ustúpiť. Učí sa, že nemusí celý život potláčať vlastné potreby a že má právo ozvať sa.
Cudzinci sú úprimné a emotívne memoáre o zrade, strate dôvery a rozpade dlhoročného vzťahu. Ešte viac sú však príbehom o znovuobjavení vlastnej identity, odvahe a schopnosti začať odznova. Belle Burdenová pripomína, že aj keď sa nám zo dňa na deň rozpadne svet, ktorý sme považovali za bezpečný, nemusí to znamenať koniec. Niekedy je to začiatok úplne nového života.
Masaryk (Alain Soubigou)
Tomáš Garrigue Masaryk patrí k najvýznamnejším osobnostiam českých a československých dejín. Napriek tomu dodnes vyvoláva rozdielne názory a jeho odkaz si jednotlivé generácie vysvetľujú po svojom. Práve na túto rozporuplnosť sa zameriava rozsiahly životopis Masaryk od francúzskeho historika Alaina Soubigoua.
Masaryk bol prvým prezidentom Československa, filozofom, sociológom aj výrazným politickým mysliteľom. Jedni ho obdivovali, iní zatracovali. Raz bol označovaný za muža ľavice, inokedy za konzervatívca či nacionalistu. Niektorí zdôrazňovali jeho náboženské presvedčenie, ďalší ho považovali za príliš moderného a pokrokového mysliteľa. Jeho meno si dodnes privlastňujú rôzne politické a spoločenské prúdy, často bez hlbšej znalosti jeho skutočných názorov a života.
Alain Soubigou sa pokúsil ponúknuť nezaujatý a komplexný pohľad na Masarykov život, osobnosť i myšlienkový svet. Príprave knihy venoval desať rokov, pričom päť z nich strávil výskumom v českých archívoch. Nejde teda o povrchný portrét významného politika, ale o dôkladne pripravenú historickú biografiu. Autor je francúzsky historik a profesor parížskej Sorbonny, kde prednáša české dejiny a dejiny strednej Európy. Masaryk je zaujímavou knihou pre každého, kto chce lepšie pochopiť muža stojaceho pri zrode Československa, jeho dobu, názory aj dôvody, prečo jeho osobnosť dodnes rozdeľuje spoločnosť.
Povznesení (Bree Grenwich a Parker Lennox)
Čo ak chcete zabiť kráľa bohov, no najskôr sa sami musíte stať jedným z nich? Presne pred takúto výzvu sa postaví Thais Morvarenová v epickej romantasy Povznesení.
Thais má výnimočný dar, dokáže kuť zbrane z hviezdneho svitu. Svoje schopnosti sa jej darí dlho skrývať, až kým nevyjdú najavo. Namiesto pokojného života ju čakajú smrteľne nebezpečné Skúšky Povznesenia. Vo svete, kde sa výnimoční smrteľníci môžu stať bohmi, však cesta k nesmrteľnosti vedie cez skúšky, z ktorých sa nemusí každý vrátiť. Thais navyše nemá obyčajné ambície. Chce zabiť Olinthara, kráľa bohov. Ak má uspieť, musí najskôr získať moc, ktorá jej umožní postaviť sa mu. Do jej života vstupuje aj temný princ Xül, ktorý sa stáva jej mentorom. Má krvavú minulosť, množstvo tajomstiev a rozhodne nie je typickým rozprávkovým ochrancom. Medzi ním a Thais postupne vzniká nebezpečná príťažlivosť. Lenže v hre, kde môže každá slabosť znamenať smrť, sú city poriadne riskantnou záležitosťou.
Povznesení sú prvým dielom série Aesymarský duet a ponúkajú kombináciu mágie, mocenských intríg, nebezpečných skúšok a zakázanej lásky. Zaujmú najmä milovníkov romantasy, ktorí majú radi silné ženské hrdinky, temných princov a fantasy svety, v ktorých sa bojuje nielen o moc, ale aj o vlastné srdce.
Navždy (Andrea Rimová)
Jeden muž, dve sestry a tajomstvá, ktoré môžu navždy zmeniť ich životy. Andrea Rimová prichádza s románom Navždy, v ktorom rozohráva príbeh o sesterskej blízkosti, láske, žiarlivosti a nebezpečných rozhodnutiach.
Lea a Olívia si boli vždy blízke, hoci každá žije vlastný život. Všetko sa začne komplikovať, keď do ich sveta vstúpi charizmatický Vincent. Olívia náhodou pristihne svoju sestru pri dôvernom rozhovore s ním a okamžite vycíti, že niečo nie je v poriadku. Lea však mlčí a otázky zostávajú bez odpovedí. Čo ich vlastne spája? A prečo je jej sestra ochotná riskovať všetko, čo si roky budovala?
Olívia sa rozhodne odhaliť pravdu. Postupne však zisťuje, že niektoré tajomstvá sú oveľa nebezpečnejšie, než si dokázala predstaviť. Do hry vstupujú potlačené emócie, nevypovedané krivdy a minulé rozhodnutia, ktorých následky sa nečakane vracajú. Situácia napokon vyústi do dramatickej udalosti, po ktorej sa Olívia ocitne v nemocnici.
Andrea Rimová opäť stavia na silných medziľudských vzťahoch a emóciách. Tentoraz sa sústreďuje najmä na puto medzi sestrami, ale aj na vzťah matky a dcér. Príbeh postupne odhaľuje, ako málo niekedy stačí, aby sa narušila dôvera a zmenilo všetko, čomu sme dovtedy verili. Je to emotívny román s tajomstvom, napätím a nečakanými zvratmi. O tom, že minulosť nikdy celkom nezmizne a aj malé rozhodnutie môže mať osudové následky.
Foto: Ikar, Dajama, Premedia, Lindeni, Tatran, Motýľ