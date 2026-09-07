Výbuch na devínskej Kobyle, zavraždený politik a svet machinácií

Skryté v bezpečí (Yael van der Wouden)
Skryté v bezpečí je príbeh o túžbe, ktorú si nechceme priznať, a minulosti, ktorú si radšej rozprávame po svojom. Isabel žije sama v dome po svojej zosnulej matke. Jej svet má jasný poriadok. Veci majú svoje miesto, dni svoj rytmus a hranice sú hranice. Potom jej brat Louis príde s novou priateľkou Evou, ktorá sa má v dome na nejaký čas ubytovať. A Isabel z nej ide poraziť. Eva spí dlho. Chodí po dome hlučnejšie, než by sa patrilo. Berie do rúk veci, ktorých sa podľa Isabel jednoducho nemá čo dotýkať. Pre niekoho maličkosti. Pre Isabel takmer útok na samotný poriadok sveta. Potom zmizne strieborná lyžica. Nôž. Miska. Naozaj ich Eva kradne? Alebo Isabel už nedokáže rozlíšiť medzi tým, čo sa skutočne deje, a tým, čo si o Eve začala myslieť? Práve tu sa kniha začne nebezpečne približovať k psychologickému trileru.
Najväčšia sila knihy však leží pod povrchom. Píše sa rok 1961, teda pätnásť rokov po skončení druhej svetovej vojny. Holandsko sa už spamätalo, krátery po bombách sú zasypané a domy opravené. Lenže minulosť sa nedá jednoducho premaľovať. Skryté v bezpečí sa pýta, čo zostane po vojne v rodinách, domoch a spoločnosti. Kto čo získal? Komu čo zostalo?
Otázka napokon nie je iba čo je v dome ukryté. Je to aj otázka, čo všetko si človek dokáže ukryť sám pred sebou. A keď sa to raz začne odhaľovať, už nemusí byť možné zatvoriť dvere a vrátiť striebornú lyžicu na pôvodné miesto.
Láska hrá všetkými farbami (Julie Olivia)
Hrejivý romantický príbeh Láska hrá všetkými farbami rozpráva o Michelle, úspešnej reklamnej manažérke zo Seattlu. Je zvyknutá na veľkomesto, kariéru a život, ktorý má určitý rytmus. Po smrti mamy však prichádza rozhodnutie, ktoré by za normálnych okolností možno neurobila: odchádza do mestečka vo Vermonte, aby sa dočasne postarala o rodinný penzión. Penzión zdedila jej mladšia sestra Sara, no tá ešte študuje, takže Michelle preberá zodpovednosť za rodinný podnik. V pláne má zostať iba dovtedy, kým bude treba. Potom sa pekne vráti do Seattlu a k svojej práci. Lenže človek môže mať život naplánovaný podobne precízne ako reklamnú kampaň a aj tak mu do toho niečo vojde.
Alebo niekto. Tým niekým je Cliff, nový sused, rozvedený pekár a otec dvoch dcér. Sympatický? Určite. Uštipačný? Tiež. A čo je možno pre Michelle najhoršie, jeho sušienky sú lepšie než tie, ktoré sa pokúša upiecť ona...
Láska hrá všetkými farbami má navyše jednu príjemnú zvláštnosť: odohráva sa v roku 1997. Žiadne neustále kontrolovanie mobilu, sociálne siete ani okamžité správy, ktoré dnes sprevádzajú prakticky každý vzťah. Svet je trochu pomalší a príbeh z toho môže ťažiť. Julie Olivia pritom nestavia iba na romantickej zápletke. V príbehu je aj smútok po strate mamy, dozvuky rozvodu, rodinné vzťahy a otázka, čo vlastne znamená „vrátiť sa domov“.
Potlesk pre nikoho (Matúš Krčmárik)
Matúš Krčmárik napísal politický román Potlesk pre nikoho, ktorý sa tvári ako reportáž a práve preto pôsobí miestami až nepríjemne povedome.
Tamara Senková si ide ráno zabehať na Devínsku Kobylu a narazí na dym, vrak auta a za volantom obhorené telo. Marek Dulla bol kedysi obľúbeným politikom a ministrom. Po jeho smrti sa na chvíľu spustí obvyklý mechanizmus: štátny smútok, vlajky na pol žrde, televízne mimoriadne vysielanie, nekrológy a ľudia, ktorí pred kamerami objavujú jeho dávno zabudnuté dobré stránky. Potom záujem opadne. A práve vtedy sa začína skutočný príbeh.
Jeho syn Andrej žije v Londýne a s otcom sa viac ako desať rokov nestýka. Jeho smrť preto nie je iba politickou udalosťou. Je osobnou ranou, ktorú si Andrej možno ani nechce pripustiť. Potom sa objaví Peter Huth. Bohatý podnikateľ, dokonale oblečený muž s pripravenými odpoveďami a ešte lepšie pripravenými otázkami. Presvedčuje Andreja, aby napísal príbeh svojho otca. Argumentuje tým, čo dnes znie až podozrivo presvedčivo: autenticita, jedinečná perspektíva, prístup k ľuďom, ktorí by sa cudziemu autorovi neotvorili. Andrej najprv odmieta. Veď je mediálny poradca, nie spisovateľ. A prečo by mal písať o človeku, ktorého posledných desať rokov života nechcel mať vo svojom vlastnom živote? Lenže Huth vie o Andrejovi viac, než by mal. A vie aj to, že niektoré príbehy sa oplatí rozprávať nanovo...
Potlesk pre nikoho nie je iba román o vražde politika. Je o pamäti, manipulácii, politike, rodine a potrebe vytvoriť si vlastnú verziu minulosti.
Tak sa nevolám (Megan Lally)
Sedemnásťročné dievča nájde policajt pri ceste v Oregone. Nepamätá si nič - ani svoje meno, ani to, ako sa tam dostalo. Na policajnej stanici sa však objaví muž, ktorý má všetko potrebné na to, aby jej príbeh vysvetlil. Volá sa Mary Boone. On je jej otec Wayne. Má jej školský preukaz, rodný list aj rodinné fotografie. Lenže ak je všetko také jednoduché, prečo Mary postupne nadobúda pocit, že niečo nesedí?
Kým Mary zápasí s výpadkom pamäti a čoraz nepríjemnejším pocitom, že jej nový život nie je taký, ako jej ho niekto opisuje, sledujeme zároveň Drewa. Jeho priateľka Lola po hádke vystúpi z auta a odíde do tmy. Drew si myslí, že sa obaja potrebujú upokojiť. Lenže Lola sa nevráti. A pretože Drew bol posledný človek, ktorý ju videl, zrazu sa z priateľa stáva hlavný podozrivý.
Dve dejové línie sa striedajú a každá ponúka inú skladačku. Mary má otázky, Drew hľadá odpovede. A čím viac strán otočíte, tým viac máte pocit, že jednotlivé kúsky do seba začínajú zapadať.
Novinka Tak sa nevolám navyše získala viacero ocenení a nominácií, dostala sa na zoznam YALSA Best Fiction for Young Adults a bola preložená do 19 jazykov. Ak máte radi knihy, pri ktorých si hovoríte „ešte jednu kapitolu a idem spať“, toto môže byť presne ten typ, pri ktorom si ráno uvedomíte, že ste tú jednu kapitolu povedali asi pätnásťkrát.
Kríza republiky (Hannah Arendtová)
Čo sa stane s demokraciou, keď politici začnú vedome klamať, občania prestanú veriť inštitúciám a spoločnosť sa ocitne v hlbokej kríze? Práve týmito otázkami sa zaoberá Hannah Arendtová v knihe Kríza republiky, ktorá prináša štyri tematicky prepojené texty z poslednej fázy jej tvorby.
Arendtová sa vracia k udalostiam americkej politiky 60. a 70. rokov 20. storočia, k vojne vo Vietname, protestným a opozičným hnutiam, študentským nepokojom či otázke občianskej neposlušnosti. Hoci vychádza z konkrétnej historickej situácie, jej úvahy pôsobia prekvapivo súčasne. Ukazuje totiž, že problémy ako politické klamstvo, manipulácia faktov, zneužívanie moci či násilie nezostávajú uzavreté v jednej historickej epoche.
V eseji Klamstvo v politike skúma mechanizmy, ktoré viedli k vytváraniu a udržiavaniu nepravdivého obrazu vojny vo Vietname. Občianska neposlušnosť sa venuje otázke, kedy a prečo môže byť odmietnutie poslušnosti voči autorite legitímnym politickým konaním. Text O násilí potom rozoberá vzťah medzi mocou a násilím a upozorňuje na rozdiel, ktorý medzi nimi často zaniká v politickom diskurze.
Arendtová však nie je autorkou jednoduchých odpovedí. Čitateľa skôr núti premýšľať, pochybovať a vytvárať si vlastný politický úsudok. Práve preto je Kríza republiky zaujímavým čítaním aj dnes. Nie je iba knihou o americkej politike minulosti, ale predovšetkým premýšľaním o tom, ako funguje politika, moc, pravda a občianska zodpovednosť.
Šamani (Max Carocci)
Čo vlastne znamená byť šamanom? Kniha Šamani od antropológа a odborníka na vizuálnu kultúru Maxa Carocciho ponúka fascinujúci pohľad na tradície, rituály a predstavy, ktoré sprevádzajú šamanizmus už tisícky rokov. Nejde pritom iba o opis jednotlivých obradov. Autor sa snaží ukázať, ako šamanské kultúry chápali svet, človeka, prírodu a hranice medzi rôznymi realitami. Carocci svoju analýzu stavia na troch základných pilieroch šamanského myslenia: animistickom chápaní kozmu, komunikácii medzi rôznymi realitami a uzdravovaní tela i duše. Práve prostredníctvom týchto princípov môžeme lepšie pochopiť, prečo mal šaman v mnohých spoločenstvách výnimočné postavenie a akú úlohu zohrávali jeho rituály.
Kniha putuje naprieč časom aj geografickými oblasťami - od mezolitických šamanov v Európe cez tradície severnej a strednej Ázie až po šamanizmus v starovekej Číne. Nevyhýba sa však ani súčasnosti a fenoménu neošamanizmu na Západe, ktorý v posledných desaťročiach získava nových priaznivcov.
Veľkou prednosťou knihy je jej vizuálna stránka. Rituálne predmety, odevy, masky, figúrky či umelecké diela tu nie sú iba ilustráciami. Carocci vysvetľuje ich symboliku, farby, tvary aj význam v konkrétnych obradoch. Dostávame sa tak k psychotropným rastlinám, tranzu, predstavám o cestách do iných dimenzií či k fascinujúcej predstave premeny človeka na zviera. Šamani sú zaujímavým vizuálnym spojením antropológie, histórie, umenia a spirituality.
Liva, dieťa lesa (Gregor Wolf)
Ak máte radi príbehy, v ktorých sa tajomné lesy ukrývajú oveľa viac než len stromy a zvieratá, Liva, dieťa lesa vás pozve do sveta plného mágie, nebezpečenstva a starobylých tajomstiev. Gregor Wolf vytvoril dobrodružstvo pre mladých čitateľov od desiatich rokov, ktoré spája rozprávkovú atmosféru s napínavým príbehom o odvahe, priateľstve a zmierení.
Liva žije s matkou v tajuplnom lese. Patria k lesným trollom, magickým bytostiam, ktorých už na svete zostalo len veľmi málo. Ich domov je preto nielen miestom bezpečia, ale aj jedným z posledných útočísk svojho druhu. Pokoj však naruší príchod Andersa, bytosti na pomedzí ľudského a magického sveta. Prenasledujú ho lovci barónky zo zámku Šípová ruža a Liva sa rozhodne pomôcť mu. Nie je to však jednoduché rozhodnutie. Jej matka ju varuje, že ľudia Andersa neprenasledujú bez dôvodu. Liva sa napriek tomu nechce len bezhlavo riadiť strachom a predsudkami. Postupne odhaľuje, že Anders je spätý so starobylým proroctvom, podľa ktorého má práve on priniesť zmierenie medzi ľuďmi a magickými bytosťami. Proti tomu však stojí mocná barónka, ktorá urobí všetko, aby sa proroctvo nenaplnilo. Liva sa tak ocitá uprostred konfliktu, ktorý je oveľa väčší než jej vlastný les.
Liva, dieťa lesa pôsobí ako klasická rozprávka, no zároveň prináša témy, ktoré sú blízke aj dnešným deťom: odmietanie predsudkov, odvahu zastaviť sa za druhého a hľadanie cesty k porozumeniu. A nechýba pritom napätie, dobrodružstvo ani poriadna dávka mágie.
Foto: Ikar, Lindeni, Motýľ, Premedia, Stonožka