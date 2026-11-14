Nechajte maličkých prísť k... Putinovi?

Nech sa už na hlasovanie štyroch eu poslancov zo Smeru, v súvislosti s návratom unesených detí z Ukrajiny, pozerá ktokoľvek z ktorejkoľvek zo štyroch svetových strán, najspokojnejší bude ten z východu. Presnejšie z Moskvy. Volá sa Putin.
Ak hľadáme dôvody, prečo štyria krkavčí Slováci nepodporili návrat ukrajinských detí, snaha zapáčiť sa práve jemu je možno jedným z nich. Existuje aj ďalší dôvod ich nepríčetnosti. Takisto sprostý. Chceli sa takým spôsobom zviditeľniť. Ukázať svoju inakosť. Takým truc podnikom riešiť svoju frustráciu z toho, že o nich v eu parlamente už nikto ani nezavadí. Okrem redaktorov TV, ktorí to musia robiť kvôli vyváženosti diskusií.
Iný z možných dôvodov nahráva Putinovi takisto. Lebo, ako sa zdá, oni v ňom nevidia agresívneho vraha, ale vojvodcu. A prezieravého. Podľa doterajšieho priebehu vojny na Ukrajine on nevyvražďuje svojich protivníkov ako v časoch Cézara, až do tretieho pokolenia. On je pre štvorlístok Blaha, Roth Neveďalová, Laššáková, Kaliňák novodobý Tuhaj Bej. Síce nie z Krymu, ale z Moskvy. Novodobý sultán, ktorý zavádza devširme (násilné odobranie dieťaťa), ako v časoch osmanskej ríše. A z unesených detí potom vytvorí elitnú vojenskú jednotku. Janičiarov.
Pre civilizovaný svet je hlasovanie slovenskej štvorky v EP za návrat unesených detí nepochopiteľné. Ani pre ten materiálny, ani pre ten religiózny. Preto je potrebné pouvažovať nad tým, čo sa to deje. Blaha, vodca tejto svorky sa vždy javil ako marxista. Materialista, ktorý ale, ako vidno, uveril. V Putina. Vo vojnového zločinca, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač. Verejne sa hlási k režimu človeka, ktorý spôsobil utrpenie a smrť miliónom ľudí. Verejne sa hlási k zlu. Z neveriaceho sa stal veriaci. Putinova hlásna trúba. A ani o tom chudák nevie.
Blaha sa chváli svojim intelektom a preto netreba pochybovať o tom, že výraz z Biblie „Nechajte maličkých prísť ku mne“, je mu dobre známy. Ako stúpenec zlého dostal za úlohu zlanáriť aj ďalších. Je totiž celkom na mieste dvíhať obočie nad tým, že v 720 člennom e parlamente sa našli práve štyria zo Slovenska. Štyria takí, ktorí nechajú maličkých uniesť k Putinovi, do krajiny v ktorej vládne zlo.
To bolo pred rokom kriku kvôli dehumanizácii v článku Petra Schutza. 30. septembra 2025 sa SME dokonca musel ospravedlniť. Ale pripadá niekomu nesúhlasné hlasovanie smeráckej štvorky v europarlamente o návrate mladých a nevinných ľudských bytostí domov humánne? Voliči takých poslancov by si mali pred každým hlasovaním najprv zaspievať Mullerovo „čo sme kto za ľudia“.