Kŕmia nás výdatne. Celkom pravidelne, a hlavne často. Propagandisti Smeru sú neustále v strehu. Vo svojom propagandistickom mlynčeku sú schopní zomlieť a spracovať všetko. Pružne vedia zareagovať na ponuku trhu. A tá ponuka je naozaj široká. Slovensko je necelý rok pred voľbami a už teraz, pomaly, niet týždňa, aby sa neprevalila nejaká kauza. Agitátori ale vedia navariť polievku aj z vody. Šikovne vedia spestriť jedálniček voličom aj témami zo zahraničia.
Typickým príkladom je kaša, ktorú stihli navariť v neuveriteľne krátkom čase. Po rannom zverejnení podozrivého zrušenia študentského účtu mladého Fica už poobede mohli novinári hodovať na tlačovej besede a pochutnať si aj na videu. Či už tá kaša chutila alebo nie, je v podstate jedno. Ale po prehltnutí čo i len jedného sústa musela ostať každému na jazyku zvláštna pachuť. Pachuť akéhosi súcitu a empatie k mladému Ficovi. Je smutné, že sa mu na štúdium museli skladať konškoáci, lebo jeho otec to z premiérskeho platu nedokázal utiahnuť.
Na druhej strane, tá kauza prišla Ficovi ako na zavolanie. Po lietaní súkromným lietadlom do Chorvátska a provokácii s tisícšesťsto eurovým mobilom konečne surovina na normálne žrádlo. Polievočka proti novinárom a politickým vrahom zo zahraničia, ktorá sa bude variť podľa receptu Gašpara a spol. Polievočka, ktorou je treba vyliečiť choré žalúdky voličov, ktorých prehnalo z gulášu vareného v európskom parlamente, ktorý schvaľovaním kidnappingu (únosu detí) otrávili Blaha, Kaliňák, Roth Neveďaľová a Laššáková. Voličom síce po ňom ostanú trvalé následky, ale jesť treba.
Kŕmia nás výdatne a často. A nie bezdôvodne. V Smere prišli na to, že časy, keď sa varilo len zo sociálnych istôt, z vlakov a obedov zadarmo, z trinástych dôchodkov sú preč. Že chudoba ešte lepšie priberá, keď sa jej spestrí jedálniček a medzi zmienenú klasiku sa zamiešajú aj také, ťažko stráviteľné špeciality, ako Fafokany, Slejády, Haciendy ... Po takom zistení ich už nemusí trápiť ani častosť týchto káuz. Dokonca by sa dalo povedať, že čím ich bude viac, tým lepšie. S plným bruchom človek totiž nemyslí. Pre vládnucu garnitúru je dobré držať takého človeka v dezinformáciách a polopravdách.
A čo s tými, ktorým takéto žrádlo nechutí? Pre takých majú vládni politici špeciálnu ingredienciu, ktorá sa volá Matovič. Podľa osvedčeného receptu ňou vedia okoreniť každú politickú debatu. V ich argumentácii síce niet rozumu, ale strašiakom Matovičom nasýtia aj ten najhladnejší krk z opozície a novinárskej obce, túžiaci po vysvetľujúcich informáciách. Matovič je hlavná ingrediencia v guláši káuz vládnucej garnitúry, ktorou drží opozíciu v kóme.
Veľa rozumu nepobrali ale ani tí v opozícii, keďže sa nechávajú vťahovať do takých jalových debát. Koľkokrát sa ešte nechajú prichytiť pri delení kože z medveďa, ktorý ešte behá po lese?