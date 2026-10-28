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28. okt 2026 o 07:33
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Smrad opozície a vôňa koalície

Ficovec v politike je to isté, čo Zmijovec v botanike.

Pavol Burda
Pavol Burda Bloger
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Rozpad opozície je nezmysel, ktorý môže vysloviť snáď len politicky analfabet. Ale predseda parlamentu? Ten zo strany pekných ľudí? Veru: „Ešte teraz cítime ten zápach rozpadávajúcej sa opozície.“

Nech sa pán Raši nehnevá, ale ani jedno z dvoch možných odôvodnení tohto jeho tvrdenia mu neslúži ku cti. Mal by vedieť, že na rozdiel od koalície, opozíciu nezväzuje žiadna (opozičná) zmluva a teda sa nemôže rozpadnúť niečo, čo nebolo nikdy spojené. A ak o tom, ako zvyknú strany v opozícii fungovať vie a napriek tomu to povedal, nesvedčí to o jeho úprimnosti v snažení o ukľudnenie slovenskej politickej scény. Dokonca sa v tom dá vidieť manipulácia voličmi, ktorých vôbec nezaujíma, či medzi politickými subjektmi akejkoľvek opozície existuje nejaká dohoda. A len tak na okraj. Zápach z opozičného KDH pri hlasovaní o novele ústavy mu nevadil?

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Je smutné, že aj pri vyjadreniach vysokých štátnikov si musia ľudia dávať pozor na také, naoko, neškodné a nepodstatné klamstvá. Lebo sa nimi zahlcuje mediálny priestor, slová strácajú svoj význam, a vzniká potom priestor pre ľudí, ako napríklad radca Kaliňák. Ten je schopný v TV mudrovať, že Ukrajinec je terorista, a Rus je vojak. Pokazený Nord stream bezcitne prirovnáva k tisíckam zbytočných obetí na oboch stranách Putinovej vojny.

O dnešnej koalícii sa dá povedať všeličo. Keď už je reč o zápachu, evokuje to podozrenie, že na Slovensku zdochýna pes. Znova. Tak, ako už mnohokrát predtým. Vládna zlepenina je v agónii. Po troch rokoch novelizácií a konsolidácií, bezbrehého zadlžovania a zdražovania bez výsledného efektu si ani iné hodnotenie nezaslúži. Na Rašiho harašení je viac ako zápach a smietka v oku protivníka dôležitejšie práve to brvno. To, ktoré vo vlastnom oku nevidí. Koalícia, ktorej je súčasťou, je rozpadnutá už dávno a pokope ju drží len tá pomyselná zdochlina, ktorá ešte nie je ohlodaná na kosť a samozrejme strach z budúcnosti.

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Raši by chcel, aby jeho koalícia bola vnímaná ako kvetinka, ktorá zakvitla kvetmi Smeru, Hlasu a SNS. A že sa postupne, na rozdiel od opozície, rozrastá. Pribudol kvet Huliakovcov a Migeľovcov a najnovšie vyrašil aj púčik Tarabovcov. Bol by rád, keby jej rozbujnenie bolo považované za úspech a keby bolo dostatočne oceňované úsilie všetkých, ktorí dbajú o to, aby ten zjednocujúci koaličný črepník nepraskol. Na odlíšenie sa od smradľavej opozície by bolo optimálne, keby sa z tej pomyselnej koaličnej kvetinky šírila aj príjemná vôňa.

No nie je kvetinka, ako kvetinka. Aj v živote rastlinných organizmov sa dá nájsť niečo, čím sa dá poštekliť domýšľavosť a arogancia vládnych politikov. 18.10.26  v bratislavskej botanickej záhrade prvýkrát vykvitla unikátna rastlina Amorfofalus titanum -  ľudovo známy ako mŕtvolový kvet - Zmijovec. Na oplátku Rašiho zlomyseľnosti sa dá povedať, že nie náhodou vykvitol na počesť 3. výročia podpisu koaličnej zmluvy (16.10.2023). Takmer na deň presne. Že intenzívny zápach ktorý šíri táto rastlina do okolia, aby privábila opeľovačov je identický s tým, ktorým vláda láka rožkom opitých voličov. Že jej kvet by veľmi dobre vynikol v logu zlepenca, ktorý drží pokope len vďaka vydieračom. A že z pomenovania tejto rastliny sa dá pre taký zlepenec odvodiť aj priliehavý názov: Smerhlasesenesfalus titanum – ľudovo - Ficovec.  

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Zmijovec je vzácny tým, že kvitne len niekoľko hodín. Ficovec naopak. Ak k poslednej verzii pridáme aj jeho predošlé mutácie s inými politickými subjektmi, zamoruje Slovensko už  desaťročia. Raši je ním napáchnutý už takmer dve dekády. Ako predseda parlamentu rád prízvukuje, že je ten, komu záleží na zmierňovaní polarizácie spoločnosti. Jeho reakcia na politických oponentov svedčí ale o opaku. Ak cíti zápach, mal by ovoňať hlavne seba. Aj svojich kolegov z vydieračskej koalície.

Mimochodom... Nebola práve kvôli jeho osobe stolička predsedu NR SR jeden rok prázdna?

Pavol Burda

Pavol Burda
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Láska sa neteší z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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