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10. nov 2026 o 11:18
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Podvodníci a primitívi platení z našich daní Časť IV. : Trafikant z banskoštiavnickej radnice

Kto je konečným poberateľom výhod umožnených a vytvorených nečinnosťou pamiatkového úradu,alibizmom prokuratúry a porušovaním zákonov stavebným úradom v Štiavnických Baniach,odhalím v nasledujúcom článku.

Richard Cabanik
Richard Cabanik Bloger
Podvodníci a primitívi platení z našich daní Časť IV. : Trafikant z banskoštiavnickej radnice
trafika (Zdroj: chatGPT)
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Prvým neklamným znakom hlúposti je nedostatok hanby (neznámy autor)

Kto je konečným poberateľom výhod umožnených a vytvorených nečinnosťou pamiatkového úradu,alibizmom prokuratúry a porušovaním zákonov stavebným úradom v Štiavnických Baniach,odhalím v nasledujúcom článku.

Aj keď sa Vám môžu niektoré časti zdať pritiahnuté za vlasy,ba až nereálne,nič to nemení na fakte,že sa stali.Stali sa preto,lebo musíte byť dostatočne drzý a hlúpy,aby ste sa správali tak,ako spomínaní stavebníci.

Chuť na cudzie prišla susedom možno už na prelome milénií,keď vydržali časť ich aktuálnej nehnuteľnosti.Inštitút vydržania umožňoval získať nehnuteľnosť len na základe jednostranného vyhlásenia a osvedčenia overeného notárskou pečiatkou.

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Odvtedy už uplynul čas,ale spôsoby ostali rovnaké.Zvyklosti obdivovateľov Mečiara a neskôr Fica sú dokonalým príkladom ako to vyzerá,keď ambície prevyšujú intelekt.Je dôležité podotknúť,že tento článok by nevznikol,keby susedia rešpektovali zákon.Alebo keby prejavili záujem tieto porušenia napraviť.Keď som ich s tým konfrontoval,povedali,že budú kolaudovať a nič iné ich nezajuíma.Na druhej strane vďaka tomu sa teraz môžeme ponoriť do sveta mentálnej priemernosti jedného štiavnického elektrikára a jeho ženy.

·         takmer výlučne stavajú bez stavebného povolenia(takto vyzerá stavba,ktorá podľa stavebného povolenia nemení pôdorys)

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·         ak majú stavebné povolenie,tak stavajú v rozpore s ním

·         nerešpektujú zaväzné stanoviská pamiatkového úradu(záväzné stanovisko sa nevzťahuje na parcely 914/4 a 914/5,kde vybudovali až 2,5 metrový múr a navozili tony zeminy)

·         ignorovali povinnosť prerokovať každú zmenu projektovej dokumentácie,ktorú im uložil KPÚ Banská Bystrica

·         napriek jednoznačným dôkazom potvrdzujúcim opak,klamú pred vyšetrovateľom

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·         považujú za normále privlastniť si cudzí pozemok a roky ho používať s vedomím,že im nepatrí (miestami zabrali až 2,5 metra z môjho pozemku)

·         považujú za prirodzené stavať bez stavebného povolenia a na cudzom pozemku (zvislá čiara je hranica medzi pozemkami) a ešte tu (farbou je vyznačená časť plotu,ktorá sa nachádza na mojom pozemku)

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·         považujú za štandardné pribiť na môj dom fóliu a nahádzať stovky kilogramov stavebnej sute na môj pozemok a oporný múr mojej nehnuteľnosti ( siaha takmer do výšky 1 metra)

·         už takmer 25 rokov-štvrťstoročie dokazujú svoju nekultúrnosť vypúštaním splaškov do šachty Kristína a napriek dodatočnému vybudovaniu prístavby a zobytnení ďaľšieho podlažia,ktoré vzniklo zvýšením strechy o viac ako 1,6 m,odpad naďalej vypúšťajú do prírody

·         využívali inšpektorov mestkej polície,ktorí v pracovnom čase chodili počas rekonštrukcie k stavebníkom na dom a nie výnimočne strávili na stavbe aj viac ako 2 hodiny.A to počas letnej sezónny,keď je mesto preplnené turistami.Pre úplnosť musím dodať,že po otázke na Michala Kminiaka,v tom čase zástupcu náčelníka MsP v Banskej Štiavnici,či považuje prítomnosť inšpektorov na stavbe počas ich pracovného času za zodpovedné nakladanie s finančnými prostriedkami,odpovedal,že to majú dovolené od náčelníka a oni si na to aj tak zarobili.Na otázku ako si na to MsP zarobila a či môžu aj ostatní obyvatelia očakávať pomoc inšpektorov mestkej polície na stavbe alebo v domácnosti,som už odpoveď nedostal. 

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A aké uplatnenie môže osoba s takýmito osobnostnými a morálnymi predpokladmi nájsť v krajine neobmedzených možností akou Slovensko bezpochýb je?

 

·         môže byť dlhoročným predsedom okresnej organizácie Smer-SD v Banskej Štiavnici

·         može byť členom štatutárneho orgánu Joergesov dom,a.s v Banskej Štiavnici

·         alebo členom dozornej rady Mestké lesy Banská Štiavnica,spol. s r.o.

·         ďalšia pozícia v dozornej rade - Nemocnica Banská Štiavnica,a.s.

·         môže ziskať trafiku ako člen dozornej rady v spoločnosti Jadrová a vyraďovacia  spoločnost,a.s.

·         môže sa stať dvojnásobným viceprimátorom Banskej Štiavnice

Zjavne veľké nároky sa na dané funkcie nekladú.To však prekvapí už málokoho.Kedže hlavný kvalifikačný predpoklad je príslušnosť k strane.

Ako som spomenul vyššie,nič z toho by sa nestalo,keby stavebníci boli slušní ľudia.A ak by sa sused zachoval ako chlap,ktorý vie prijať zodpovednosť za svoje prešľapy.To však nikdy nebolo v pláne.Plán bol postaviť,čo uznajú za vhodné a kde to uznajú za vhodné.Dokonca som presvedčený,že je mimo ich rozlišovacej schopnosti pochopiť,čo spôsobili.

A preto Marian Zimmermann a Zuzana Zimmermannová napísali len taký obyčajný ľudský príbeh.

Richard Cabanik

Richard Cabanik
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  5
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Dobrý deň,som vlastníkom nehnuteľnosti v Štiavnických Baniach a mám osobnú skúsenosť so systematickým porušovaním zákonov samotnou obcou,nečinnosťou úradníkov pamiatkového úradu a všeobecného nezáujmu úradov,ktoré majú chrániť verejný záujem.Kedže tento stav trvá už roky a ani vyhratý súd zatiaľ situáciu nezmenil,je potrebné zverejniť praktiky štátnych úradníkov. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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