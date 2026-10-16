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16. okt 2026 o 11:33
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Podvodníci a primitívi platení z našich daní Časť l. : Čierna stavba v pamiatkovej rezervácii UNESCO?

Nasledujúca séria článkov je vo verejnom záujme.Môže slúžiť ako postup na zlegalizovanie čiernej stavby v pamiatkovej rezervácii s výdatnou podporou stavebného a pamiatkového úradu,prokuratúry a ministerstva dopravy a výstavby.

Richard Cabanik
Richard Cabanik Bloger
Podvodníci a primitívi platení z našich daní Časť l. : Čierna stavba v pamiatkovej rezervácii UNESCO?
porušovanie zákona (Zdroj: chatGPT)
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Všetko začína pri staviteľoch,ktorí ako už dnes môžeme smelo povedať,nemali nikdy zámer dodržať záväzné stanovisko pamiatkového úradu a stavebné povolenie vydané obcou. To však zaváňa porušovaním stavebného a pamiatkového zákona.Na to,aby tomu tak bolo,by ale štátne orgány museli vykonávať svoju prácu poctivo a v zmysle zákona.

         Vladimír Kráľovič - stavebný úrad Štiavnické Bane:

·         najprv v rozpore so zákonom vyradil všetkých okrem samotných stavebníkov zo stavebného konania v husto zastavanej oblasti

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·         dvakrát ignoroval povinnosť vykonať štátny stavebný dohľad uloženú nadriadeným orgánom (dôležité pasáže v dokumentoch sú zvýraznené)

·         keď nadriadený orgán konštatoval nepovolenú stavbu,ktorá je postavená aj na mojom pozemku,urobil vlastný stavebný dohľad s opačným výsledkom a v prospech stavebníkov.A opäť pri tom prokuratúra konštatovala porušenie zákona

·         nepostupoval v súlade so zákonom pri zistení odchýlok od projektovej dokumentácie

·         opakovane postupuje v rozpore so zákonom pri kolaudácii stavieb  v pamiatkovej rezervácii bez záväzného stanoviska pamiatkového úradu alebo priamo v rozpore s ním

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·         neodpovedal,alebo podstatne neskoro odpovedá na žiadosti o poskytnutie informácii,z tohto dôvodu bolo začaté disciplinárne konanie

·         neoznámil kolaudačné konanie dotknutým orgánom.Neskôr sa pokúšal označiť nesúhlasné záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu za neskoro podané napriek splnenej lehote a dokonca prekročil svoje právomoci,keď posúdil vecnú správnosť pre neho záväzného stanoviska

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·          je nevyhnutné poukázať na štatutára a starostu obce Štiavnické Bane,bez ktorej by všetko spomenuté bolo nemožné. Stanislav Neuschl. Je podpísaný pod všetkými porušeniami zákonov.

A ako systematicky vedené postupy,rozhodnutia v dlhom časovom úseku s jediným zámerom a to úmyslom privodiť neoprávnené výhody stavebníkom,môžu na Slovensku skončiť?Vágnym upozornením od osoby,ktorá je spoluzodpovedná za daný stav svojmu podriadenému pracovníkovi.Absurdné,neúčinné a hlavne také „akože“ sme niečo urobili.

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         Okresný úrad Banská Bystrica odbor výstavby a bytovej politiky teraz Regionálny úrad územného plánovania a výstavby:

·         tvrdí,že ako nadriadený orgán nedisponuje právnymi prostriedkami,ktorými by donútil stavebný úrad konať vo veci

·         úrad konať nemienil a odporučil mi,aby som sa pri pretrvávajucej nečinnosti stavebného úradu Štiavnické Bane obrátil na prokuratúru

 

              Ministerstvo dopravy a výstavby SR - bezprecedentné rozhodnutie,ktoré pri:

·         rozsiahlej rekonštrukcii

·         zväčšenie a zvýšenie strechy

·         zvačšenie pôdorysu (pred a po rekonštrukcii strechy)

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·         pridanie 5-tich okien smerom k môjmu pozemku ( pred a po )

·         vybudovanie terasy až po hranicu môjho pozemku v hustej zástavbe pamiatkovej rezervácie

považuje vylúčenie všetkých susedov zo stavebného konania za správne a zákonné.Faktom,že stavebníci v argumentácii zavádzali,keď tvrdili,že stavba nemení pôdorys a odstupové vzdialenosti,sa úradníci MDaV SR nedali rušiť.

 

Kedže som rýchlo zistil,že vyššie spomenuté úrady a úradníci konať nebudú,obrátil som sa na pamiatkový úrad,prokuratúru a políciu.Bolo začaté trestné stíhanie za zneužívanie právomocí verejného činiteľa.Ako to dopadlo,sa dozvieme v nasledujúcej časti.

Richard Cabanik

Richard Cabanik
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  2
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  • Páči sa:  40x

Dobrý deň,som vlastníkom nehnuteľnosti v Štiavnických Baniach a mám osobnú skúsenosť so systematickým porušovaním zákonov samotnou obcou,nečinnosťou úradníkov pamiatkového úradu a všeobecného nezáujmu úradov,ktoré majú chrániť verejný záujem.Kedže tento stav trvá už roky a ani vyhratý súd zatiaľ situáciu nezmenil,je potrebné zverejniť praktiky štátnych úradníkov. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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