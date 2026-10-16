Podvodníci a primitívi platení z našich daní Časť l. : Čierna stavba v pamiatkovej rezervácii UNESCO?

Všetko začína pri staviteľoch,ktorí ako už dnes môžeme smelo povedať,nemali nikdy zámer dodržať záväzné stanovisko pamiatkového úradu a stavebné povolenie vydané obcou. To však zaváňa porušovaním stavebného a pamiatkového zákona.Na to,aby tomu tak bolo,by ale štátne orgány museli vykonávať svoju prácu poctivo a v zmysle zákona.
Vladimír Kráľovič - stavebný úrad Štiavnické Bane:
· najprv v rozpore so zákonom vyradil všetkých okrem samotných stavebníkov zo stavebného konania v husto zastavanej oblasti
· dvakrát ignoroval povinnosť vykonať štátny stavebný dohľad uloženú nadriadeným orgánom (dôležité pasáže v dokumentoch sú zvýraznené)
· keď nadriadený orgán konštatoval nepovolenú stavbu,ktorá je postavená aj na mojom pozemku,urobil vlastný stavebný dohľad s opačným výsledkom a v prospech stavebníkov.A opäť pri tom prokuratúra konštatovala porušenie zákona
· nepostupoval v súlade so zákonom pri zistení odchýlok od projektovej dokumentácie
· opakovane postupuje v rozpore so zákonom pri kolaudácii stavieb v pamiatkovej rezervácii bez záväzného stanoviska pamiatkového úradu alebo priamo v rozpore s ním
· neodpovedal,alebo podstatne neskoro odpovedá na žiadosti o poskytnutie informácii,z tohto dôvodu bolo začaté disciplinárne konanie
· neoznámil kolaudačné konanie dotknutým orgánom.Neskôr sa pokúšal označiť nesúhlasné záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu za neskoro podané napriek splnenej lehote a dokonca prekročil svoje právomoci,keď posúdil vecnú správnosť pre neho záväzného stanoviska
· je nevyhnutné poukázať na štatutára a starostu obce Štiavnické Bane,bez ktorej by všetko spomenuté bolo nemožné. Stanislav Neuschl. Je podpísaný pod všetkými porušeniami zákonov.
A ako systematicky vedené postupy,rozhodnutia v dlhom časovom úseku s jediným zámerom a to úmyslom privodiť neoprávnené výhody stavebníkom,môžu na Slovensku skončiť?Vágnym upozornením od osoby,ktorá je spoluzodpovedná za daný stav svojmu podriadenému pracovníkovi.Absurdné,neúčinné a hlavne také „akože“ sme niečo urobili.
Okresný úrad Banská Bystrica odbor výstavby a bytovej politiky teraz Regionálny úrad územného plánovania a výstavby:
· tvrdí,že ako nadriadený orgán nedisponuje právnymi prostriedkami,ktorými by donútil stavebný úrad konať vo veci
· úrad konať nemienil a odporučil mi,aby som sa pri pretrvávajucej nečinnosti stavebného úradu Štiavnické Bane obrátil na prokuratúru
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - bezprecedentné rozhodnutie,ktoré pri:
· rozsiahlej rekonštrukcii
· zväčšenie a zvýšenie strechy
· zvačšenie pôdorysu (pred a po rekonštrukcii strechy)
· pridanie 5-tich okien smerom k môjmu pozemku ( pred a po )
· vybudovanie terasy až po hranicu môjho pozemku v hustej zástavbe pamiatkovej rezervácie
považuje vylúčenie všetkých susedov zo stavebného konania za správne a zákonné.Faktom,že stavebníci v argumentácii zavádzali,keď tvrdili,že stavba nemení pôdorys a odstupové vzdialenosti,sa úradníci MDaV SR nedali rušiť.
Kedže som rýchlo zistil,že vyššie spomenuté úrady a úradníci konať nebudú,obrátil som sa na pamiatkový úrad,prokuratúru a políciu.Bolo začaté trestné stíhanie za zneužívanie právomocí verejného činiteľa.Ako to dopadlo,sa dozvieme v nasledujúcej časti.