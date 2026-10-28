Podvodníci a primitívi platení z našich daní Časť lll. :Zametači z prokuratúry a polície

Dnešná časť objasní,ako môže starosta obce alebo úradník stavebného úradu systematicky a bez následkov porušovať zákon.A ako pamiatkový úrad v súčinnosti so stavebným úradom legalizuje čierne stavby v pamiatkovej rezervácii bez konzekvencií.
Úlohou prokuratúry je chrániť práva a zákonom chránené záujmy osôb a štátu.Plní nielen základnú funkciu,ale aj preventívnu a reparačnú. Je povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušenia zákonnosti ,na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti,na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie.Má konať tak,aby jej ochrana bola dôsledná,rýchla a účinná.
Polícia rieši trestné činy a závažné priestupky.Napríklad,môže začať trestné stíhanie zo zneužívania právomocí verejným činiteľom.Toľko teória.
Teraz realita.
V predošlej časti sme sa dozvedeli,že nadriadený úrad stavebnému úradu v Štiavnických Baniach nemá k dispozícii právne prostriedky,ako prinútiť stavebný úrad konať.Avšak pokiaľ by bol stavebný úrad naďalej nečinný,možno sa obrátiť na prokuratúru.Tá má zákonné prostriedky ako odstrániť nečinnosť stavebného úradu.Kľúčové slovo je nečinnosť.Ešte sa k nemu vrátime.
Pre poriadok pripomínam,že sa jedná o stavbu v pamiatkovej rezervácii,ktorá bola postavená v rozpore so stavebným povolením,zaväzným stanoviskom pamiatkového úradu a časť prechádza cudzím pozemkom.Pri jej realizácii a procese schvaľovania bolo porušených množstvo ustanovení stavebného a správneho zákona.A dokonca bolo preto začaté trestné stíhanie vo veci zneužívanie právomocí verejného činiteľa.
prokurátorka Zuzana Tomková - Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom:
· nie je oprávnená posúdiť,či je potrebné štátny stavebný dohľad vykonať a či je vykonaný riadne v súlade s právnou úpravou
· ak sa cíti oprávnená posúdiť : odpoveď „nevykonal a nevykoná“ považuje za prejav činnosti stavebného úradu Štiavnické Bane.To znamená,že podľa Zuzany Tomkovej mu nemôže prikázať konať,pretože nekonanie je považované na Slovensku za prejav činnosti
· keď konečne nájde porušenia zákona vysporiada sa s tým následovne „za účelom odstránenie porušenia zákonnosti navrhujem do budúcna“ – je to v jednoznačnom rozpore s účelom nápravných opatrení,ktoré má prokurátor k dispozícii,pretože napriek zisteným porušeniam zákona k žiadnej náprave nevedú
· akú váhu majú jej alibistické návrhy pre niekoho,kto vedome a cielene porušuje zákony,si môžete pozrieť tu
· opísala legislatívnu dieru v stavebnom zákone,ktorá je tam od roku 1976,za čo jej patrí vďaka,len popritom zabudla chrániť verejný záujem
prokurátor Andrej Porubský - Krajská prokuratúra Banská Bystrica:
· používa rovnaké zdôvodnenie,prečo nie je oprávnený posúdiť,či mal KPÚ Banská Bystrica vykonať štátny pamiatkový dohľad
· nie je oprávnený posúdiť,či KPÚ Banská Bystrica konal v rozpore so zákonom,keď nevykonal štátny pamiatkový dohľad,ako mu prikazuje zákon,zato bezpečne vie posúdiť,že KPÚ Banská Bystrica nebol nečinný,keď vykonal obhliadku,ktorú mu žiadny zákon neukladá
· keď sa nadriadený orgán vzdá kontroly podriadeného stavebného úradu,aj keď je dávno jasné,že zo strany obce dochádza k porušeniam zákona,stačí,že reaguje na žiadosť,že nič nebude robiť a tým pádom to je považované za prejav činnosti a nemôžu byť uplatnené prostriedky na odstránenie nečinnosti
Teraz sa asi pýtate,kto má vlastne povinnosť kontrolovať dodržiavanie zákona úradmi.Podľa jedných to je úloha prokuratúry a podľa prokuratúry túto povinnosť nemá asi nikto.Pretože inak by neprehliadala flagrantné porušenia zákona Vladimírom Kráľovičom pri procese kolaudácie stavby.Konštatovala by pri úmyselnom,systematickom a dlhodobom nezákonnom postupe úradníka porušenie trestného zákona.Týmto postupom prokuratúra nielen legalizuje porušenia zákona,ale aj vytvára podmienky úradníkom,aby v takomto konaní pokračovali.
V apríli tohto roku som zaslal KPÚ Banská Bystrica 2 infožiadosti.Odpovede som nedostal,preto som podal podnet na prokuratúru.
prokurátor Tomáš Mika – Krajská prokuratúra Bratislava
· potreboval až 4 mesiace,aby vyriešil „komplikovaný“ prípad infožiadosti
· presviedčal ma,že som odpovede obdržal,napriek poskytnutým dôkazom,ktoré dosvedčujú pravý opak
· ignoroval mnou zaslané dôkazy,pretože vychádzal zo spisov,ktoré mu poskytol objekt podnetu,teda KPÚ Banská Bystrica
Faktom je,že do dnešného dňa som nedostal odpovede na infožiadosti.Už je to viac ako 6 mesiacov.Ak prokuratúra nie je schopná chrániť zákon a pravdu ani v takejto jednoduchej záležitosti,prečo od nej očakávať niečo iné v oveľa závažnejších prípadoch.
Marek Boroš – vyšetrovateľ kriminálnej polície Žiar nad Hronom
· smerovanie,akým sa vyšetrovanie bude uberať,odhalil hneď na začiatku,keď na suť nahádzanú na mojom pozemku susedmi,doslovne povedal,že sa to dá považovať za spevňovanie základov
· nevyhodnotil dostatočne hrubé rozpory predložených písomných dôkazov s výsluchom Vladimíra Kráľoviča
· neprirodzene podobné výpovede stavebníkov vo formuláciách a toku myšlienok nevyhodnotil ako nedôveryhodné
· nesprávne zistil,že absentuje úmysel Vladimíra Kráľoviča k protiprávnemu konaniu,vôľa či vedomosť,že sa takéhoto konania dopúšťa.Napriek tomu,že Vladimír Kráľovič bol opakovane upozorňovaný,že jeho postupy sú nielen nesprávne,ale aj nezákonné
· „skutok nie je trestným činom“ sa stal novým už dávno sprofanovaným „skutok sa nestal“
Súkromný názor vyšetrovateľa,keď považuje múr a stovky kilogramov stavebnej sute nahádzanej stavebníkmi na môj pozemok za spevňovanie základov je jeho problém.Našim problémom sa to stáva,keď v týchto intenciách vedie vyšetrovanie.Možno by svoj názor prehodnotil,ak by takýmto spôsobom susedia spevňovali základy jeho nehnuteľnosti.
Andrea Knošková – Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
· nevidí v systematickom a dlhodobom nezákonnom postupe úradníka stavebného úradu Štiavnické Bane úmyselné zavinenie
· napriek už konštatovaným porušeniam zákona prokuratúrou,sa jej argumenty Vladimíra Kráľoviča nejavia ako nedôveryhodné,práve naopak,z jeho pohľadu majú svoju logiku
· priznáva,že Vladimír Kráľovič nekonal vždy v súlade s právnymi predpismi,avšak tieto pochybenia nie sú podľa nej takého rázu,aby zakladali jeho trestnoprávnu zodpovednosť
Uznesenie plné subjektívnych názorov a dojmov je zo svojej podstaty nepreskúmateľné.Možno práve to bolo úmyslom p. prokurátorky.Tu neboli porušené len moje práva ako súkromnej osoby,ale zlyhala aj ochrana verejného záujmu orgánmi,ktoré pre tento účel vznikli.Ešte raz si prečítajte z úvodu článku,akú úlohu plní prokuratúra.
Zdá sa Vám,že prokuratúra svoju úlohu a účel splnila?