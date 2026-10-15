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15. okt 2026 o 09:43
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Podvodníci a primitívi platení z našich daní Časť 0. : Nekultúrnosť v Štiavnických Baniach za peniaze občanov?

Nasledujúca séria článkov je vo verejnom záujme.Môžu slúžiť ako postup pre zlegalizovanie čiernej stavby v pamiatkovej rezervácii s výdatnou podporou stavebného a pamiatkového úradu,prokuratúry a ministerstva dopravy a výstavby.

Richard Cabanik
Richard Cabanik Bloger
Podvodníci a primitívi platení z našich daní Časť 0. : Nekultúrnosť v Štiavnických Baniach za peniaze občanov?
porušené paragrafy obcou Štiavnické Bane (Zdroj: chatGPT)
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Kedže píšem pod vlastným menom,považujem za prirodzené,zverejniť mená úradníkov,ktorí sa podľa môjho názoru spreneverili svojej práci a chránia súkromný záujem pred verejným.A neváhajú pritom vedome porušovať zákon.

Z dôvodu blížiacich sa komunálnych volieb je dôležité začať na obecnom úrade malebnej obce v štiavnických vrchoch.Obec niekoľkých svetových prvenstiev.Bola tu napríklad postavená prvá továreň na oceľové laná na svete.Ale ako to už býva,nie je to až tak veľmi zásluha slovutného národa spod Tatier,ale skôr odborníkov zo západu.Avšak nezúfajme,nasledujúce odstavce budú plne v réžii občanov nášho hrdého a pohostinného ľudu.Menovite starostu obce Štiavnické Bane p. Stanislava Neuschla a jemu podriadených úradníkov.

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1.       Starosta,ktorý za 4 funkčné obdobia (16 rokov)  nevybudoval v obci funkčnú kanalizáciu a neopravil obecnú čističku.Napriek tomu poskytuje občanom súhlasné stanoviská na žiadosti na pripojenie sa k obecnej kanalizácii.Zdôrazňujem,že neexistujúcej kanalizácii.

2.       Starosta obce,ktorá je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,kolauduje stavby ktoré sú v hrubom rozpore so stavebným povolenímnemajú súhlasné stanovisko pamiatkového úradu.

3.       Starosta,ktorému neprekáža sústavné vedomé porušovanie zákonov vedúcim stavebného úradu Štiavnické Bane p. Vladimírom Královičom.Charakter tohto nekultúrneho hulváta o ktorom ešte bude reč,dokonale odhaluje reportáž STVR (od 26 min a 46 sekundy). A neštítia sa zájsť až do absurdnosti,keď porušili moje vlastnícke práva tým,že skolaudovali stavbu susedov presahujúcu na môj pozemok.

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4.       Starosta,ktorý koná protiprávne a zneužíva legislatívne diery správneho zákona,aby vyradil zo stavebného konania všetkých potencionálnych účastníkov,ktorí by mohli namietať porušovanie stavebného povolenia,alebo ich vlastníckych práv.Tým poskytuje neoprávnené výhody staviteľom.

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5.       Starosta,ktorý využíva financie z obecnej pokladne (teda Vaše,milý čitateľ) na právnikazaplatenie súdnych trov prehratého súdneho sporu,do ktorého sa dostali vlastným pričinením.Čím spôsobil obci nemalú finančnú škodu.

6.       Starosta,ktorý takmer 2 mesiace ignoroval lehotu určenú súdom na zaplatenie súdnych trov a urobil tak až po výzve právnika.

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7.       Obec si pod vedením Stanislava Neuschla neplní zákonnú povinnosť zverejnovať faktúry už 19 mesiacov.

8.       Na infožiadosti odpovedá zavádzajúco alebo vôbec.

9.       Za úradovania Stanislava Neuschla bolo na prokuratúru podaných 55 podnetov smerovaných voči obci Štiavnické Bane,z ktorých takmer polovica konštatovala porušenie zákona.                                                                                                                                 

Napriek vyššie spomínaným osobnostným a odborným zlyhaniam súčasný starosta vyhodnotil,že je pre obec prínosom a rozhodol sa opätovne kandidovať.Nastaviť zrkadlo mu mohla strana Smer-SD,s ktorej podporou kandiduje,kedže majú vedomosť o systematickom porušovaní zákona starostom a jeho podriadených úradníkov.Ale to by asi nemohol sedieť v predsedníctve okresnej organizácie Smer-SD Banská Štiavnica človek,ktorý vďaka tomu získal neoprávnené výhody.Tejto osobe bude venovaný samostatný diel.Zdá sa,že nízke štandardy a bezcharakternosť nie je prekážkou pre podporu stranou Smer-SD,ale predpokladom.

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Ak nesúhlasíte s porušovaním zákonov obcou pod vedením p. Neuschla ,smiete to slobodne vyjadriť už 24. októbra 2026.Ak sa k voľbám postavíte ľahostajne,skôr či neskôr može obec porušiť aj vaše práva.

Richard Cabanik

Richard Cabanik
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  1
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Dobrý deň,som vlastníkom nehnuteľnosti v Štiavnických Baniach a mám osobnú skúsenosť so systematickým porušovaním zákonov samotnou obcou,nečinnosťou úradníkov pamiatkového úradu a všeobecného nezáujmu úradov,ktoré majú chrániť verejný záujem.Kedže tento stav trvá už roky a ani vyhratý súd zatiaľ situáciu nezmenil,je potrebné zverejniť praktiky štátnych úradníkov. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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