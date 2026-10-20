Podvodníci a primitívi platení z našich daní časť II. : Pamiatkári z Banskej Štiavnice znehodnocujú pamiatkovú rezerváciu

Tento blog je súčasťou série článkov.V dvoch predošlých som opísal porušovanie zákonov starostom obce Štiavnické Bane a praktikám Vladimíra Kráľoviča zo stavebného úradu.
Úlohou a zmyslom existencie Pamiatkového úradu je ochrana pamiatkového fondu Slovenskej republiky.Oficiálne.Čo sa v skutočnosti deje za zatvorenými dverami,Vám rozpoviem v nasledujúcich odstavcoch.
Na Slovensku máme 2890 obcí a z toho 28 pamiatkových rezervácií.Pre každú z nich je vyhotovený dokument,ako postupovať pri ochrane danej lokality.Zatiaľ to znie krásne.Až do momentu,keď podľa Pamiatkového úradu SR môže úradník údajne postupovať individuálne podľa správnej úvahy(dotknuté pasáže sú zvýraznené).V tomto konkrétnom prípade by sa to dalo nazvať voľný štýl pamiatkárov.Neskôr sám Krajský Pamiatkový Úrad Banská Bystrica(KPÚ BB) priznal,že spôsobil nepriaznivé zmeny stavu podľa § 29 pamiatkového zákona.Z nehnuteľnosti s pamiatkovou hodnotou dotvárajúca prostredie urobili nehnuteľnosť nerešpektujúcu pamiatkové hodnoty územia.A to priamo v barokovom centre obci s veľkou koncentráciou zachovaných pamiatkových hodnôt.
V procese povolovania rekonštrukcie sa KPÚ BB minimálne 13 krát odvoláva na Zásady ochrany pamiatkovej rezerváci Štiavnické Bane,aby následne svojím záväzným stanoviskom všetko poprel.Mal byť zachovaný historický pôdorys,hmotovo –priestorová zástavba,historický vikier a iné.
Ak odhliadneme od vecných chýb v rozhodnutí,nesúlad medzi rozhodnutím a zaväzným stanoviskom,kde zmeny prístupu k stavbe majú zásadny vplyv na charakter oblasti.Napriek tomu absentuje akékoľvek zdôvodnenie pamiatkového úradu,prečo k zmenám pristúpil.
Minimálne množstvo podmienok bez následného vyhodnotenia v porovnaní s podobnou rekonštrukciou v rovnakej oblasti ,naznačuje prednostný prístup k niektorým investorom.
Od tohto momentu prichádzam do kontaktu s vedúcou KPÚ BB pracovisko Banská Štiavnica Vierou Göndöčovou:
· na osobnom stretnutí som upovedomil p. Göndöčovú o nedodržiavaní súhlasného stanoviska staviteľmi,na čo reagovala,či si myslím,že to tam pôjde merať.Tak som sa spýtal,či nebude robiť nič,načo som dostal odpoveď,že tak to neskolaudujeme
· po 3 mesiacoch nečinnosti,som podal podnet KPÚ BB na preskúmanie dodržiavania projektovej dokumentácie staviteľmi
· KPÚ BB sa zaviazal k vykonaniu štátneho pamiatkového dohľadu(trvalo to „len“ 5 mesiacov od prvého oznámenia,čím poskytli staviteľom dostatok času na dokončenie stavby
· KPÚ BB štátny pamiatkový dohľad nikdy nevykonal napriek tomu,že mu zákon túto povinnosť ukladá
· namiesto toho p. Göndöčová tvrdila,že vykonala obhliadku,z čoho bola údajne vyhotovená zápisnica.Neuvedomila si,že v októbri stromy vyzerajú o niečo menej zelenšie alebo naopak ešte majú rôznofarebnú pokrývku.Z tohto dôvodu mám silné podozrenie,že na miestnej obhliadke nikdy nebola
· podáva nekompetentné stanoviská mimo svojej právomoci
· zavádzala,keď tvrdila,že proti kolaudačnému rozhodnutiu podá podnet na protest prokurátora,kedže do dnešného dňa tak neurobila
· neodpovedá na infožiadosti,keď posiela emaily bez požadovaných príloh
· povolila výstavbu prístrešku na pozemku vedený ako záhrada,2 metre od nehnuteľnosti s pamiatkovou hodnotou dotvárajúca prostredie
· nepodnikla žiadne kroky počas štátneho stavebného dohľadu,keď stavitelia skolaudovali múr na mojom pozemku bez záväzného stanoviska pamiatkového úradu-zato som sa dozvedel,že –„pamiatkový úrad nemôže nikomu nič prikázať;v Štiavnických Baniach sa dejú aj horšie veci;a trvá to roky“ autor Bc. Júlia Sélešová (február 2026)
Od roku 2014 KPÚ Banská Bystrica vyhlásil na území pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane jednu nehnuteľnosť za národnú kultúrnu pamiatku.
V Zásadách ochrany pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane bolo na jej území vytypovaných 29 nehnuteľností na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku.Z nich odvedy nebola vyhlásena ani jedna.
Na pamiatkovom úrade absentuje úprimný záujem chrániť pamiatkové hodnoty,čo nie je chyba nedostatku dronov alebo pracovníkov pamiatkového úradu.Je to záležitosť osobnostných predpokladov v prvom rade vedúcej KPÚ BB Viery Göndöčovej.Možno preto mieri do politiky.Kde bez kúska hanby tvrdí,že jej hlavnou témou je ochrana kultúrneho dedičstva.