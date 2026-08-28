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28. aug 2026 o 09:21
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Poslanecké kreslá nie sú trón. Občania ich platia!

Dosť bolo politického divadla.

Lucia Cabuková
Lucia Cabuková Bloger
Poslanecké kreslá nie sú trón. Občania ich platia!
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Občan vstáva do práce, počíta každé euro, platí dane, odvody, hypotéku, nájom, energie a potraviny. A potom otvorí sociálne siete a vidí politikov, ktorí sa namiesto riešenia problémov hádajú, urážajú a súperia o to, kto natočí primitívnejšie video.

Takto vyzerá slovenská politika?

Česť výnimkám. Sú medzi poslancami ľudia, ktorí svoju prácu berú vážne a skutočne pomáhajú občanom. Tých si treba vážiť.Ale tým ostatným treba pripomenúť jednu nepríjemnú pravdu:Nie ste majitelia Slovenska. Ste jeho zamestnanci.Do parlamentu vás neposadili na trón. Poslali vás tam občania.A práve tí občania vás platia.Preto máme právo pýtať sa:Čo ste za tie peniaze urobili?Koľko zákonov pomohlo obyčajným ľuďom?Koľko problémov ste vyriešili?Koľkokrát ste sa postavili za človeka, ktorý nemá známosti, peniaze ani politické kontakty?A koľko času ste namiesto práce venovali hádkam, osobným útokom a vlastnej propagácii?Lebo občan nepotrebuje sledovať politikov, ktorí sa na sociálnych sieťach správajú ako rozhádaní tínedžeri.Občan potrebuje výsledky.Politika nie je reality show.Parlament nie je internetový ring.Poslanecký mandát nie je vstupenka k pohodlnému životu.Je to zodpovednosť voči ľuďom, ktorí vám dali svoj hlas a zo svojich peňazí financujú chod štátu.A keď už niektorí tak radi hovoria o tom, ako veľmi milujú Slovensko, nech to skúsia dokázať prácou.Nie statusom.Nie videom.Nie krikom.Prácou.Pretože keď obyčajný človek svoju prácu dlhodobo nerobí, nikto mu nezaručí, že si kreslo udrží.

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Prečo by to malo byť v politike inak?Možno je najvyšší čas, aby sme politikov prestali obdivovať podľa počtu followerov, lajkov a ostrých vyjadrení.Hodnotiť ich treba podľa výsledkov.A tým, ktorí výsledky nemajú, patrí jednoduchý odkaz:Ďakujeme. Vaša politická služba sa skončila.Pretože poslanecké kreslo nie je trón.Je to kreslo požičané od občanov. A občania majú právo rozhodnúť, komu ho nechajú nabudúce.

Lucia Cabuková

Lucia Cabuková
Bloger 
  • Počet článkov:  18
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  • Páči sa:  188x

Som optimistka, ktorá verí v potenciál našej krajiny, no nebojí sa pomenovať aj veci, ktoré nefungujú. Písanie je pre mňa spôsob, ako otvárať zmysluplný dialóg s čitateľmi. Moja osobnosť spája zvedavosť, zmysel pre spravodlivosť a lásku k našej kultúre. Energiu najradšej dobíjam v slovenskej prírode, s dobrou kávou a knihou v ruke. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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