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2. sep 2026 o 10:26
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KEĎ BOLO LACNO, NEBOLO TREBA. KEĎ JE DRAHO, ZRAZU SA MUSÍ.

Keď boli dostupné fondy, dotácie, zvýhodnené pôžičky a možnosti zatepľovania panelákov, mnohí to nechali tak.

Lucia Cabuková
Lucia Cabuková Bloger
KEĎ BOLO LACNO, NEBOLO TREBA. KEĎ JE DRAHO, ZRAZU SA MUSÍ.
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Veď načo? Strecha ešte drží, fasáda neopadáva a účty za energie sa nejako zaplatia.

A dnes?Dnes, keď je všetko drahé, keď ľudia počítajú každé euro a sami vidíme, v akej situácii sa Slovensko nachádza, sa zrazu ide zatepľovať, rekonštruovať a investovať.

Prečo až teraz?

Prečo sme nevyužili možnosti vtedy, keď boli podmienky podstatne priaznivejšie? Prečo sa čakalo, kým bude materiál drahší, práca drahšia a peňaženky ľudí prázdnejšie?To nie je múdre hospodárenie. To je slovenský šport kým sa dá problém vyriešiť lacno, nerobíme nič. Keď už stojí riešenie násobne viac, začneme konať a ešte sa tvárime, akí sme zodpovední.

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A potom sa všetci čudujú, prečo je život na Slovensku taký drahý.

Nie vždy je problém v tom, že nemáme peniaze.Niekedy je problém v tom, že nevieme včas a rozumne využiť to, čo sme mali k dispozícii.

A účet za túto pohodlnosť nakoniec zaplatí kto?

Obyčajný človek.

Lucia Cabuková

Lucia Cabuková
Bloger 
  • Počet článkov:  20
    •  | 
  • Páči sa:  241x

Som optimistka, ktorá verí v potenciál našej krajiny, no nebojí sa pomenovať aj veci, ktoré nefungujú. Písanie je pre mňa spôsob, ako otvárať zmysluplný dialóg s čitateľmi. Moja osobnosť spája zvedavosť, zmysel pre spravodlivosť a lásku k našej kultúre. Energiu najradšej dobíjam v slovenskej prírode, s dobrou kávou a knihou v ruke. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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