KEĎ BOLO LACNO, NEBOLO TREBA. KEĎ JE DRAHO, ZRAZU SA MUSÍ.

Veď načo? Strecha ešte drží, fasáda neopadáva a účty za energie sa nejako zaplatia.
A dnes?Dnes, keď je všetko drahé, keď ľudia počítajú každé euro a sami vidíme, v akej situácii sa Slovensko nachádza, sa zrazu ide zatepľovať, rekonštruovať a investovať.
Prečo až teraz?
Prečo sme nevyužili možnosti vtedy, keď boli podmienky podstatne priaznivejšie? Prečo sa čakalo, kým bude materiál drahší, práca drahšia a peňaženky ľudí prázdnejšie?To nie je múdre hospodárenie. To je slovenský šport kým sa dá problém vyriešiť lacno, nerobíme nič. Keď už stojí riešenie násobne viac, začneme konať a ešte sa tvárime, akí sme zodpovední.
A potom sa všetci čudujú, prečo je život na Slovensku taký drahý.
Nie vždy je problém v tom, že nemáme peniaze.Niekedy je problém v tom, že nevieme včas a rozumne využiť to, čo sme mali k dispozícii.
A účet za túto pohodlnosť nakoniec zaplatí kto?
Obyčajný človek.