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20. aug 2026 o 11:12
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Keď liečbu zachraňuje zbierka, načo máme zdravotné poisťovne?

Ľudia zomierajú nie preto, že medicína nevie pomôcť, ale preto, že na liečbu nemajú peniaze.

Lucia Cabuková
Lucia Cabuková Bloger
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Potom nastupujú zbierky, charity, nadácie a organizácie, ktoré suplujú systém.Krista, načo potom platíme zdravotné odvody a načo sú nám zdravotné poisťovne?

Ak musí rodič chorého dieťaťa prosiť verejnosť o peniaze na liečbu, ak sa rodina musí skladať na liek, ktorý môže rozhodnúť o živote a smrti človeka, potom je niečo zásadne choré v tomto štáte.Charita má byť pomocou navyše. Nie poslednou nádejou človeka, ktorý celý život platil do systému.

Je absurdné, keď štát dokáže vyberať peniaze na zdravotníctvo, ale keď človek vážne ochorie, zrazu sa systém končí pri limite, výnimke, odmietnutí alebo papierovaní.

A občan?Občan má platiť. Poisťovňa má vyberať. Štát má sľubovať. A verejnosť má zachraňovať životy cez SMS a zbierky.

Toto nie je sociálny štát. Toto je systém, v ktorom sa z ľudského nešťastia stáva verejná zbierka.Ak sa človek musí vyzbierať na vlastné prežitie, potom sa treba vážne pýtať: KDE SÚ PENIAZE, KTORÉ SME CELÝ ŽIVOT ODVÁDZALI NA ZDRAVOTNÍCTVO?

Nie je normálne, aby o tom, či človek dostane šancu žiť, rozhodovalo to, či sa na jeho liečbu vyzbierajú cudzinci na internete.

Hanba systému, ktorý potrebuje charitu tam, kde má fungovať zdravotná starostlivosť.

Lucia Cabuková

Lucia Cabuková
Bloger 
  • Počet článkov:  15
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  • Páči sa:  158x

Som optimistka, ktorá verí v potenciál našej krajiny, no nebojí sa pomenovať aj veci, ktoré nefungujú. Písanie je pre mňa spôsob, ako otvárať zmysluplný dialóg s čitateľmi. Moja osobnosť spája zvedavosť, zmysel pre spravodlivosť a lásku k našej kultúre. Energiu najradšej dobíjam v slovenskej prírode, s dobrou kávou a knihou v ruke. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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