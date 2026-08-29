sobota, 29. august, 2026 |  Meniny má Nikola
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
29. aug 2026 o 16:21
Prečítané: 0x

Takto má vyzerať láska medzi človekom a zvieraťom.

Láska medzi človekom a zvieraťom nepotrebuje veľké slová. Často sa ukrýva v úplne obyčajných chvíľach – v pohľade, dotyku, čakaní pri dverách či v tichom ležaní vedľa človeka, ktorému zviera dôveruje.

Lucia Cabuková
Lucia Cabuková Bloger
Takto má vyzerať láska medzi človekom a zvieraťom.
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Zviera sa nepýta, koľko zarábame, ako vyzeráme ani čo máme. Nezaujíma ho naše postavenie či spoločenský status. Vníma človeka takého, aký je. A práve v tom je táto väzba taká vzácna.

Skutočná láska k zvieraťu však nie je iba o maznaní a pekných fotografiách na sociálnych sieťach. Je aj o zodpovednosti. O tom, že keď si zviera pustíme do života, prijímame záväzok postarať sa oň aj vtedy, keď zostarne, ochorie alebo prestane byť „roztomilé“.

Zviera nám dáva svoju dôveru úplne. Čaká na nás, teší sa z nášho návratu a často zostáva pri nás aj v dňoch, keď sa nám nedarí. Nehodnotí nás. Jednoducho je tam.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

A možno práve preto by sme sa od zvierat mohli niečo naučiť. Menej podmienok, menej pretvárky a viac vernosti. Viac času venovaného tomu, koho máme radi, a menej samozrejmosti.

Pretože zviera nie je vec, hračka ani doplnok do domácnosti. Je to živá bytosť, ktorá cíti strach, radosť, bolesť aj pripútanosť.

Takto má vyzerať láska medzi človekom a zvieraťom -vzájomná dôvera, rešpekt, starostlivosť a vernosť nielen vtedy, keď je všetko jednoduché, ale počas celého spoločného života.

Lucia Cabuková

Lucia Cabuková
Bloger 
  • Počet článkov:  19
    •  | 
  • Páči sa:  197x

Som optimistka, ktorá verí v potenciál našej krajiny, no nebojí sa pomenovať aj veci, ktoré nefungujú. Písanie je pre mňa spôsob, ako otvárať zmysluplný dialóg s čitateľmi. Moja osobnosť spája zvedavosť, zmysel pre spravodlivosť a lásku k našej kultúre. Energiu najradšej dobíjam v slovenskej prírode, s dobrou kávou a knihou v ruke. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

306 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

786 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu