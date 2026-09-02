ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO – NÁRODNÝ DOPRAVCA? Skôr NÁRODNÁ HANBA.

Pred menami tituly, funkcie, kancelárie a veľké platy ale keď príde na obyčajný ľudský rozum🧠, zodpovednosť a empatiu, tak je zrazu hovno na sklade.Naozaj toto má byť spôsob, ako sa má správať národný dopravca k ľuďom?To už sme sa kam dostali, keď sa lístky predávajú v krčme? Čo bude ďalej? Lístky na vlak pri pálenke, výhybky bude obsluhovať výčapný a rušňovodič si medzi jazdami odskočí načapovať pivo?A najväčší výsmech je, že za rozhodnutiami týchto „odborníkov“ nie sú len čísla v exceli. Za každým miestom je človek. Človek, ktorý potrebuje prácu, príjem, dôstojnosť a normálne podmienky na život.Keď ľudí vyhadzujete z pracovných miest a pripravujete ich o príjem, zatiaľ čo hore sa riešia funkcie, posty, platy a kto si kde sadne, tak sa potom nečudujte, že vám ľudia neveria.Toto už nie je o šetrení. Toto je o tom, ako ďaleko môže zájsť arogancia voči obyčajným ľuďom.Národný dopravca by mal slúžiť ľuďom, nie robiť z ľudí čísla v tabuľke a prekážku v ceste k ďalšiemu „optimalizačnému“ rozhodnutiu.
A tým, ktorí majú pred menom tri tituly a za sebou desať funkcií, by som odkázala jedno:Diplom vám ešte rozum 🧠 do hlavy nenaleje. A funkcia z vás automaticky neurobí človeka.
Slovensko potrebuje menej papalášstva, menej teplých stoličiek a viac k***a normálneho ľudského rozumu🧠.
Lebo toto už nemá úroveň. Ani úctu k ľuďom. Ani chrbtovú kosť.