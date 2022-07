Zo života policajtky do života nezamestnanej II (život s prokrastináciou)

Aktuálne čakám na letisku na 2 mesačnú rundu dobrovoľníctva v Santiagu de Compostela. Som vo Schwechate. Lietadlo má meškanie 4 hodiny a ďalšie 3 hodiny čakania sú pred nami a zadky prítomných už teraz vyzerajú ako ten najjemnejšie vyklepaný Wiener Schnitzel. Musím podotknúť, že právo na štrajk trénuje ľudskú trpezlivosť. Preto sa v čase svojho stoického kľudu vydávam za písaním pokračovania 2. časti z rubriky: ,,Na ceste ženy“, ktorá je mojou úprimnou spoveďou.

Táto časť bude venovaná porovnaním predstavy a reality života, ktorý nastáva po výpovedi. Plány pre budúci život nezamestnanej sú veľkolepé. Chcem sa predsa realizovať vo všetkých činnostiach, ktoré som počas práce nestíhala: učiť sa hrať na klavíri, každé ráno cvičiť, prihlásiť sa na hodiny boxu, pokračovať v intuitívnom tancovaní, viesť hodiny jogy, vyhľadať grant pre činnosť OZ, či dokonca natočiť dokument o depresii. Áno hovorím si skvelé a s úsmevom na perách nesiem svoju výpoveď šéfovi. Odrobím posledné dva mesiace “svojho súženia“ a s nadšením v srdci posledný krát zamykám celu svojej neslobody - moju kanceláriu. Odkráčam domov a sloboda môže začať. Idem von s kamarátmi, oslavujeme výpoveď, druhý deň oddychujem, veď sa predsa nie je kam ponáhľať - pol rok voľna je dlhá doba na všetky moje vysnívané aktivity. Pustím si Netflix, počkám na priateľa, kým sa vráti z práce a ideme von. Tretí deň ráno cvičím jogu, potom ma kamoška volá na Zlaté Piesky a ja idem, veď si hovorím: ,,Času je dosť na všetko“. Štvrtý deň ma ráno zlomí rozpozeraný seriál na Netflixe a po chvíli mi volá priateľ, že kde som, že je 7 hodín večer a čas ísť do divadla. Piaty deň si pospím doobeda, dám brunch a začínam sledovať tutotiály: ,,Ako vytvoriť webku“, keďže chcem svoj joga biznis rozbehnúť v plnom prúde. Po hodine štúdia, si idem zobrať niečo dobré z chladničky a pri návrate uvažujem či Antonia predsa len bude tehotná, ani minútu neváham a odpoveď nájdem na Netflixe. Šiesty deň ma ráno čaká beh, potom varím, upratujem celý byt a teším sa na svoju drahú polovičku. Siedmy deň idem na predstavenie, čítam knihu, snažím sa meditovať, budujem v hlave webstránku, potom vyhľadávam hodiny klavíra – pozerám ceny a v mysli mi beží: ,,si nezamestnaná mala by si šetriť, máš hypotéku“. Zaklapnem notebook a idem spať. Osmy deň začínam informatívne pokukovať po prácach v neziskovkách, následne občumujem dostupné granty a potom ma čaká stretnutie s priateľmi. Deviaty deň vstanem skôr, idem si dať dychové cvičenie, koncentrácia na bode mrazu, po 5 minútach to vzdám a idem si ešte ľahnúť. Keď sa opäť prebudím je 11 hodín a čas na varenie obeda. Potom príde priateľ a ideme hrať ping pong, neskôr dáme večeru. Kým skončíme je už v Austráli produktívne ráno a my sa chystáme spať.

No čo k tomu poviem? Prokrastinácia 80/100. Ak si myslíte, že niečo sa ďalšie týždne zmenilo, tak najmä poradie činností a jemné obmenie aktivít.

Prvý point zo života nezamestnanej: Ak ste prokrastinovali predtým, verte, že budete prokrastinovať aj keď dáte výpoveď.

Druhý point: Ak ste prokrastinovali počas práce, vedzte, že keď vás nebude nič tlačiť budete prokrastinovať ešte viac.

Tretí point: Ak máte záujem naplniť svoje idey, je potrebné sa im každodenne kúsok po kúsku venovať a hlavne ich mať skompletizované do svojej osobnej vízie.

Štvrtý point: Sloboda nie je o zbavení sa povinností, ale ich nastavení autentickým a zodpovedným smerom.

Za dva mesiace voľna, som nehrala na klavíri ani raz, nechodila na hodiny boxu, nevyhľadala žiadny grant, nenatočila dokument, intuitívne tancovala 4 razy a cvičila som cca 15 krát. Na svoju obhajobu som namiesto toho úspešne dokončila druhý semester štúdia psychológie, prihlásila sa na dobrovoľníctvo v zahraničí a vytvorila prvú verziu svojej webky, zažila veľa príjemných chvíľ v prírode, chodila na doučovania z Angličtiny, prežila pekné chvíle s kamarátmi a zažila nepekný rozchod s priateľom.

Čo sa týka života s prokrastináciou, veľmi sa mi páči sebaktualizačná teória humanistov, ktorí hovoria o našej predispozícii rásť, ak zmeníme podmienky, v ktorých rast nie je umožnený. Túto sebakutalizačnú tendenciu preukazuje príbeh žiakov, ktorí patrili k najhorším a najmenej prispôsobivým žiakom v rámci klasického vzdelávania a učitelia si s nimi nevedeli dať rady. Následne boli títo žiaci preložení z klasickej školy do alternatívneho vzdelávania typu Summerhill, v ktorom nie sú povinné hodiny a žiak sa sám rozhoduje čomu sa bude venovať. Samozrejme, že sa uvedení žiaci prvé mesiace len flákali a ničomu nevenovali záujem. Po prejdení tohto obdobia, začali byť sami od seba aktívni a začali prejavovať záujem o nimi zvolenú oblasť vzdelávania, ku ktorej mali skutočnú predispozíciu. V tejto špecializovanej oblasti boli väčšinou konzistentí s výbornými výsledkami. Aj psychoanalytička Clarisa Pinkola Estés v knihe ,,Ženy, ktoré behali s vlkmi“ uviedla podobné tvrdenie. Ak sa niekto chce navrátiť ku svojim autentickým radostiam, aktivitám, životu, od ktorého bol dlhé roky odstrihnutý (vplyvom výchovy, spoločnosti) je potrebné si nechať na túto zmenu čas. Je v poriadku, ak zmena nenastane z jedného dňa na druhý a kúsok po kúsku spoznávame, či navraciame sa k svojej prirodzenosti a opúšťame to, do čoho nás tlačilo okolie. Ak tento tlak seba, okolia, domienok spoznáme a opadne, zvyčajne vyžaduje čas pozrieť sa do hĺbky svojho Ja a vidieť kto skutočne sme. Uvedené platí v každom aspekte života aj v oblasti práce. Pri postupnom návrate k sebe, sa život stáva radostným, spontánnym a najmä zmysluplným. Podobné to je aj pri práci. Peter Ludwig v knihe ,,Koniec Prokrastinácie“ konštatuje, že pokiaľ sme dlhodobo uväznený v práci, do ktorej chodíme kvôli vonkajšej motivácii, ako plat, sociálne výhody, očakávania druhých, atď. nastáva stav, že prestávame byť schopní sa aktivizovať sami od seba k aktivitám, ktoré milujeme. Pod tlakom vonkajšej motivácie, strácame mentálnu kapacitu pre našu vnútornú motiváciu – robiť to čo nás autenticky napĺňa. Následne prechádzame k stavu sýtenia, o ktorom logoterapeut Frankl hovorí, že chýbajúca vôla k zmyslu, zvyšuje našu vôlu k moci alebo slasti. Čiže buď si svoju nespokojnosť kompenzujeme hedonickou slasťou ako jedlo, alkohol, drogy, závislosť na športe, na sexe alebo vôľou k moci, čiže ideme hlava nehlava za nejakými výsledkami, ktoré nám prinášajú dočasnú spokojnosť a po ich dosiahnutí nastáva opätovná deprivácia šťastia. Prípadne z dlhodobého hľadiska sa môžeme dostať do stavuje existenciálneho vákua, kedy nám chýba životný zmysel a dochádza k regresii patologickým smerom, ako nárast úzkostí, agresií, depresií atď. Prípadne tieto stavy nemusia nastať ak máme dobré obranné mechanizmy, i keď je veľmi pravdepodobné, že z psychosomatického hľadiska sa neautentický život prejaví rôznymi fyzickými ťažkosťami.

Pokračovanie nabudúce.