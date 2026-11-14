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14. nov 2026 o 09:00
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Poprad má opäť pravidelné letecké spojenie z/do Prahy.

Po dlhých 31 rokoch ak neberiem do úvahy niekoľko krátkodobých neúspešných pokusov.

Ivan Čáni
Ivan Čáni Bloger
Poprad má opäť pravidelné letecké spojenie z/do Prahy.
(Zdroj: Ivan Čáni)
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Diskusia  (1)

Bola sobota, 28. október 1995, posledný deň platnosti letného letového poriadku a popradské letisko zažilo asi najsmutnejší deň vo svojej dovtedajšej histórii. Po niekoľkých desaťročiach skončila éra ČSA – bývalých Československých aerolínii. Bývalých píšem preto, lebo na základe  obrovského a ak si odmyslím škodlivý nacionalizmus, tak hlavne nepochopiteľného tlaku slovenského Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác vedeného mečiarovským hejslovákom Romanom Hofbauerom, zmenili od 26. 3. 1995 svoj názov na České aerolinie!

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V tento deň sa uskutočnili posledné dva lety ČSA medzi Popradom a Prahou.

V ranných hodinách vykonala po prílete z Košíc poslednú linku OK-959 do Prahy turbovrtuľová ATeeRka ATR72-200 imatrikulácie OK-XFC  a na obed bol na tú skutočne poslednú linku OK-990 z Prahy nasadený Tupolev TU-134A OK-HFM, ktorý po krátkom medzipristáti v Poprade pokračoval do Košíc. Ten sa stal zároveň aj poslednou 134-kou ČSA na popradskom letisku, ktoré boli jeho pravidelnou súčasťou viac ako 20 rokov.

Od nedele 25. októbra platí zimný letový poriadok 2026/27. A popradské letisko a hlavne jeho cestujúci majú ďalší obrovský dôvod na radosť – k pravidelným leteckým spojeniam z/do Londýna a z/do Gdanska konečne pribudlo aj dlhoočakávané pravidelné letecké spojenie z/do Prahy – aj môjho, ale žiaľ už iba bývalého hlavného mesta. V srdci ale zostalo a zostáva naďalej. Lebo Praha je Praha.

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Spojenie, ktoré bolo prerušené neuveriteľných 31 rokov s výnimkou niekoľkých žiaľ krátkych neúspešných pokusov leteckých spoločností Air Ostrava s lietadlami Jetstream 31, Hron Air a ich prenajatý Saab 340 a aj ČSA s ATR42.

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Teraz toto staronové pravidelné letecké spojenie zabezpečuje maďarská nízkonákladovka Wizz Air s modernými 239-miestnymi Airbusmi A321neo podobne ako na linkách z/do londýnskeho Lutonu (od 26. 10. 2014) a poľského Gdansku (od 25. 12. 2025). Poprad má teda počas platnosti tohto zimného letového poriadku 3 pravidelné linky, všetky zabezpečované leteckou spoločnosťou Wizz Air.

V roku 1995 som mal možnosť aj s vtedy mojou 6-ročnou dcérou a 5-ročným synom spomínané dva posledné lety ČSA lietadlami ATR72-200 a TU-134A do/z Prahy absolvovať. Smutné.

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O 31 rokov neskôr, 25. 10. 2026 som mal tiež možnosť spoločne aj s mojim medzitým už dospelým synom ale už s obrovskou radosťou absolvovať aj prvý obnovený pravidelný let do Prahy, tentokrát Airbusom A321neo spoločnosti Wizz Air.

Preto mi na záver dovoľte pripojiť aj niekoľko fotografií súvisiacich s témou tohto blogu.

A zároveň popriať popradskému letisku a všetkým jeho cestujúcim, aby linka z/do Prahy bola tentokrát minimálne tak úspešná, ako tá z/do Londýna, ktorú Wizz Air lieta do/z Popradu už trinásty rok.

TU-134A OK-HFM na linke OK990 Praha - Poprad - Košice s posádkou kapitána Husára bol dňa 28.10.1995 po dlhých desaťročiach žiaľ aj posledným pravidelným letom ČSA do Popradu. Úsek z Prahy do Popradu vtedy preletel za 49 minút.
TU-134A OK-HFM na linke OK990 Praha - Poprad - Košice s posádkou kapitána Husára bol dňa 28.10.1995 po dlhých desaťročiach žiaľ aj posledným pravidelným letom ČSA do Popradu. Úsek z Prahy do Popradu vtedy preletel za 49 minút. (zdroj: Ivan Čáni)
Po skončení pravidelných liniek ČSA v roku 1995 zabezpečovala niekoľko mesiacov linky do Prahy Air Ostrava lietadlom Jetstream 31.
Po skončení pravidelných liniek ČSA v roku 1995 zabezpečovala niekoľko mesiacov linky do Prahy Air Ostrava lietadlom Jetstream 31. (zdroj: Ivan Čáni)
Saab 340B ostravských Central Connect Airlines, s ktorými sa pokúšal lietať Hron Air medzi Popradom, Sliačom a Prahou.
Saab 340B ostravských Central Connect Airlines, s ktorými sa pokúšal lietať Hron Air medzi Popradom, Sliačom a Prahou. (zdroj: Ivan Čáni)
Od 1. mája 2011 sa pokúšali medzi Prahou a Popradom opäť lietať aj ČSA s ATR42-500. Linka však už v roku 2012 definitívne skončila.
Od 1. mája 2011 sa pokúšali medzi Prahou a Popradom opäť lietať aj ČSA s ATR42-500. Linka však už v roku 2012 definitívne skončila. (zdroj: Ivan Čáni)
Prví cestujúci staronovej linky do Prahy v preplnenej odletovej hale popradského letiska 25. októbra 2026.
Prví cestujúci staronovej linky do Prahy v preplnenej odletovej hale popradského letiska 25. októbra 2026. (zdroj: Ivan Čáni)
Airbus A321neo HA-LGZ spoločnosti Wizz Air pred prvým odletom novej pravidelnej linky W62612 z Popradu do Prahy 25. októbra 2026.
Airbus A321neo HA-LGZ spoločnosti Wizz Air pred prvým odletom novej pravidelnej linky W62612 z Popradu do Prahy 25. októbra 2026. (zdroj: Ivan Čáni)
Nad večernou Prahou krátko pred pristátim na dráhu 24 pražského letiska Václava Havla. Let trval iba krátkych 47 minút.
Nad večernou Prahou krátko pred pristátim na dráhu 24 pražského letiska Václava Havla. Let trval iba krátkych 47 minút. (zdroj: Ivan Čáni ml.)
Cestujúci asi vo všetkých lietadlách po pristáti veľmi netrpezlivo čakajú na pokyn k vystupovaniu.
Cestujúci asi vo všetkých lietadlách po pristáti veľmi netrpezlivo čakajú na pokyn k vystupovaniu. (zdroj: Ivan Čáni)
Po vystúpení z lietadla v Prahe – Terminál 2.
Po vystúpení z lietadla v Prahe – Terminál 2. (zdroj: Ivan Čáni)
Po dlhých rokoch bolo veľmi príjemné vidieť „POPRAD“ opäť na pražských príletových informačných monitoroch.
Po dlhých rokoch bolo veľmi príjemné vidieť „POPRAD“ opäť na pražských príletových informačných monitoroch. (zdroj: Ivan Čáni)
Ivan Čáni

Ivan Čáni
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  • Počet článkov:  325
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V súčasnosti som už dôchodca. Mojou najväčšou celoživotnou záľubou boli, sú a naďalej budú lietadlá a lietanie. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSúkromnáPolitikaCestovanieSpoločnosť

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