Poprad má opäť pravidelné letecké spojenie z/do Prahy.

Bola sobota, 28. október 1995, posledný deň platnosti letného letového poriadku a popradské letisko zažilo asi najsmutnejší deň vo svojej dovtedajšej histórii. Po niekoľkých desaťročiach skončila éra ČSA – bývalých Československých aerolínii. Bývalých píšem preto, lebo na základe obrovského a ak si odmyslím škodlivý nacionalizmus, tak hlavne nepochopiteľného tlaku slovenského Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác vedeného mečiarovským hejslovákom Romanom Hofbauerom, zmenili od 26. 3. 1995 svoj názov na České aerolinie!
V tento deň sa uskutočnili posledné dva lety ČSA medzi Popradom a Prahou.
V ranných hodinách vykonala po prílete z Košíc poslednú linku OK-959 do Prahy turbovrtuľová ATeeRka ATR72-200 imatrikulácie OK-XFC a na obed bol na tú skutočne poslednú linku OK-990 z Prahy nasadený Tupolev TU-134A OK-HFM, ktorý po krátkom medzipristáti v Poprade pokračoval do Košíc. Ten sa stal zároveň aj poslednou 134-kou ČSA na popradskom letisku, ktoré boli jeho pravidelnou súčasťou viac ako 20 rokov.
Od nedele 25. októbra platí zimný letový poriadok 2026/27. A popradské letisko a hlavne jeho cestujúci majú ďalší obrovský dôvod na radosť – k pravidelným leteckým spojeniam z/do Londýna a z/do Gdanska konečne pribudlo aj dlhoočakávané pravidelné letecké spojenie z/do Prahy – aj môjho, ale žiaľ už iba bývalého hlavného mesta. V srdci ale zostalo a zostáva naďalej. Lebo Praha je Praha.
Spojenie, ktoré bolo prerušené neuveriteľných 31 rokov s výnimkou niekoľkých žiaľ krátkych neúspešných pokusov leteckých spoločností Air Ostrava s lietadlami Jetstream 31, Hron Air a ich prenajatý Saab 340 a aj ČSA s ATR42.
Teraz toto staronové pravidelné letecké spojenie zabezpečuje maďarská nízkonákladovka Wizz Air s modernými 239-miestnymi Airbusmi A321neo podobne ako na linkách z/do londýnskeho Lutonu (od 26. 10. 2014) a poľského Gdansku (od 25. 12. 2025). Poprad má teda počas platnosti tohto zimného letového poriadku 3 pravidelné linky, všetky zabezpečované leteckou spoločnosťou Wizz Air.
V roku 1995 som mal možnosť aj s vtedy mojou 6-ročnou dcérou a 5-ročným synom spomínané dva posledné lety ČSA lietadlami ATR72-200 a TU-134A do/z Prahy absolvovať. Smutné.
O 31 rokov neskôr, 25. 10. 2026 som mal tiež možnosť spoločne aj s mojim medzitým už dospelým synom ale už s obrovskou radosťou absolvovať aj prvý obnovený pravidelný let do Prahy, tentokrát Airbusom A321neo spoločnosti Wizz Air.
Preto mi na záver dovoľte pripojiť aj niekoľko fotografií súvisiacich s témou tohto blogu.