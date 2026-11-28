„Kde je moje dieťa, čo sa s ním deje a je v poriadku?“ Viac ako štyri roky sa s touto otázkou zobúdzala ukrajinská matka, ktorá sa mohla zvítať so svojim dieťaťom.
Jedným z deviatich, ktoré sa podarilo v piatok (27. 11. 2026) dostať z Ruska a okupovaných území späť na územie pod kontrolou Ukrajiny.
Jedenásťročná Valeria už ale také šťastie ako tento osemročný chlapček nemala – jej matka sa tohto okamžiku nedožila. Smutné.
https://www.markiza.sk/relacie/televizne-noviny/video-bonus/170858-boj-o-navrat-deti
Do rokovaní o návrate týchto detí sa zapojila aj manželka amerického prezidenta Malania Trumpová.