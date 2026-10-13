Blaha chcel v minulosti vychovávať deti k tolerancii a k láske. Dnes ale vychováva k nenávisti a k homofóbii.

„Rodina a tolerancia – neverte homofóbom, jasné, že to ide dokopy. To najlepšie, čo pre rodinu môžeme urobiť, je vychovávať naše deti k tolerancii a k láske … Priatelia, nebláznite, ľudia, ktorí nikomu neubližujú, iba sú v niečom iní, si zaslúžia rovnosť, úctu a uznanie, o nič iné nejde. Takže na ďalšom Dúhovom pochode nech vidím komplet celú slovenskú ľavicu.“ Napísal Ľuboš Blaha na facebooku po skončení bratislavského Dúhového pochodu 28. 6. 2014.
A v súvislosti s týmto pochodom sa vyjadril aj nasledovne:
„Rovnosť, sloboda a láska, to sú základné sociálno-demokratické hodnoty.“
„Myslím, že spoločnosť je už nastavená tak, že by tu mohli byť nejaké ústupky voči gejom a lesbičkám, ale na manželstvá sme ešte nedorástli. Ja osobne by som s nimi nemal problém.“
A ešte dodal. „Homofóbia, ktorú dlhodobo presadzuje KDH, určite nepomáha Slovensku.“
https://www.sme.sk/domov/c/duhovy-pochod-v-bratislave-bol-pokojny-prisli-stovky-ludi
Blaha so Smerom chceli v tom čase homosexuálom dokonca aj pomáhať. V parlamente chcel presadiť, aby všetci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, mali možnosť nahliadať do svojich zdravotných dokumentácií alebo mohli po sebe dediť.
„Otázka je, či sa mi podarí nájsť podporu v poslaneckom klube Smeru. Mám však pocit, že by to mohlo vyjsť. Ak sa mi to podarí, tak by to mohlo byť v najbližších mesiacoch.“ Poznamenal vtedy Blaha. https://www.aktuality.sk/clanok/273723/pomoze-smer-homosexualom-dedit-po-sebe-im-nestaci/
O niekoľko dní neskôr dodal aj toto: „Tým, ako sme súčasťou európskych hodnotových rebríčkov, naši ľudia cestujú, vidia, že homosexuáli v Európe majú svoje práva a nie sú ohrozením spoločnosti.“ https://www.sme.sk/domov/c/blaha-zo-smeru-slovensko-bude-tolerovat-homosexualov
To bol Blaha vtedy. A toto je už Blaha o 12 rokov neskôr a jeho súčasná nefalšovaná „tolerancia a láska“, ktorú skutočne úprimne vyjadril práve v deň, keď si všetci slušní, tolerantní a láskaví ľudia pripomenuli štvrté výročie zbytočnej smrti dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici v Bratislave.
„PS cez víkend poslali svojmu budúcemu koaličnému partnerovi KDH nádherný politický pozdrav.
Užili si pseudosvadbu Plavákovej s inou ženou. Po Sabovi ďalšia politická provokácia tejto extrémistickej sekty.
Lebo o tomto bude nová vláda, ak vyhrajú voľby - o svadbách homosexuálov.
Čo na to farizeji z KDH? Nevadí?
Jasné, že nie, čo tam po konzervatívnych hodnotách.
Kádeháci sa kvôli kšeftom radi prispôsobia.
Však nech sa Lucka "ožení" s Aničkou a Fero nech sa "vydá" za Joža, že? Aj deti budú, PS s KDH to zariadia.
Z "kresťanského" KDH sa stáva farizejská pobočka PS. Definitívne.“
A ten, ktorý porušuje ústavu a mnohé iné zákony na dennej báze – Robert Fico – ešte pritvrdil, keď svadbu poslankyne Plavákovej označil za „flagrantnú provokáciu a porušenie ústavy“.
Choré, keď si premiér tejto krajiny a europoslanec otvárajú svoje nevymáchané papule a takýmto nevyberavým a primitívnym spôsobom zasahujú ešte aj do súkromného života jednej z nás, našej spoluobčianky a len preto, že je zároveň aj poslankyňou Progresívneho Slovenska. Pretože ona si podľa týchto homofóbnych hulvátov asi žiadnu rovnosť, úctu a uznanie nezaslúži. Naviac za obrovského potlesku ich zmagorených obdivovateľov. Smutné. Veľmi smutné.
Pre nich však úplne príznačné. Pretože sú to práve oni, ktorí stále viac a viac polarizujú našu spoločnosť – aj takýmto neľudským šírením nenávisti a homofóbie.