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13. okt 2026 o 17:00
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Blaha chcel v minulosti vychovávať deti k tolerancii a k láske. Dnes ale vychováva k nenávisti a k homofóbii.

Hlavne svoj zmagorený fan club.

Ivan Čáni
Ivan Čáni Bloger
Blaha chcel v minulosti vychovávať deti k tolerancii a k láske. Dnes ale vychováva k nenávisti a k homofóbii.
(Zdroj: Ivan Čáni)
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Rodina a tolerancia – neverte homofóbom, jasné, že to ide dokopy. To najlepšie, čo pre rodinu môžeme urobiť, je vychovávať naše deti k tolerancii a k láske … Priatelia, nebláznite, ľudia, ktorí nikomu neubližujú, iba sú v niečom iní, si zaslúžia rovnosť, úctu a uznanie, o nič iné nejde. Takže na ďalšom Dúhovom pochode nech vidím komplet celú slovenskú ľavicu.“ Napísal Ľuboš Blaha na facebooku po skončení bratislavského Dúhového pochodu 28. 6. 2014.

Ľuboš Blaha aj so svojou rodinou na Dúhovom pochode v Bratislave 28. 6. 2014.
Ľuboš Blaha aj so svojou rodinou na Dúhovom pochode v Bratislave 28. 6. 2014. (zdroj: Facebook Ľuboš Blaha)

A v súvislosti s týmto pochodom sa vyjadril aj nasledovne:

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Rovnosť, sloboda a láska, to sú základné sociálno-demokratické hodnoty.

Myslím, že spoločnosť je už nastavená tak, že by tu mohli byť nejaké ústupky voči gejom a lesbičkám, ale na manželstvá sme ešte nedorástli. Ja osobne by som s nimi nemal problém.

A ešte dodal. „Homofóbia, ktorú dlhodobo presadzuje KDH, určite nepomáha Slovensku.
https://www.sme.sk/domov/c/duhovy-pochod-v-bratislave-bol-pokojny-prisli-stovky-ludi

Blaha so Smerom chceli v tom čase homosexuálom dokonca aj pomáhať. V parlamente chcel presadiť, aby všetci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, mali možnosť nahliadať do svojich zdravotných dokumentácií alebo mohli po sebe dediť.

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Otázka je, či sa mi podarí nájsť podporu v poslaneckom klube Smeru. Mám však pocit, že by to mohlo vyjsť. Ak sa mi to podarí, tak by to mohlo byť v najbližších mesiacoch.“ Poznamenal vtedy Blaha. https://www.aktuality.sk/clanok/273723/pomoze-smer-homosexualom-dedit-po-sebe-im-nestaci/

O niekoľko dní neskôr dodal aj toto: „Tým, ako sme súčasťou európskych hodnotových rebríčkov, naši ľudia cestujú, vidia, že homosexuáli v Európe majú svoje práva a nie sú ohrozením spoločnosti.https://www.sme.sk/domov/c/blaha-zo-smeru-slovensko-bude-tolerovat-homosexualov

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To bol Blaha vtedy. A toto je už Blaha o 12 rokov neskôr a jeho súčasná nefalšovaná „tolerancia a láska“, ktorú skutočne úprimne vyjadril práve v deň, keď si všetci slušní, tolerantní a láskaví ľudia pripomenuli štvrté výročie zbytočnej smrti dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici v Bratislave.

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PS cez víkend poslali svojmu budúcemu koaličnému partnerovi KDH nádherný politický pozdrav.

Užili si pseudosvadbu Plavákovej s inou ženou. Po Sabovi ďalšia politická provokácia tejto extrémistickej sekty.

Lebo o tomto bude nová vláda, ak vyhrajú voľby - o svadbách homosexuálov.

Čo na to farizeji z KDH? Nevadí?

Jasné, že nie, čo tam po konzervatívnych hodnotách.

Kádeháci sa kvôli kšeftom radi prispôsobia.

Však nech sa Lucka "ožení" s Aničkou a Fero nech sa "vydá" za Joža, že? Aj deti budú, PS s KDH to zariadia.

Z "kresťanského" KDH sa stáva farizejská pobočka PS. Definitívne.“ 

A ten, ktorý porušuje ústavu a mnohé iné zákony na dennej báze – Robert Fico – ešte pritvrdil, keď svadbu poslankyne Plavákovej označil za „flagrantnú provokáciu a porušenie ústavy“.

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Choré, keď si premiér tejto krajiny a europoslanec otvárajú svoje nevymáchané papule a takýmto nevyberavým a primitívnym spôsobom zasahujú ešte aj do súkromného života jednej z nás, našej spoluobčianky a len preto, že je zároveň aj poslankyňou Progresívneho Slovenska. Pretože ona si podľa týchto homofóbnych hulvátov asi žiadnu rovnosť, úctu a uznanie nezaslúži. Naviac za obrovského potlesku ich zmagorených obdivovateľov. Smutné. Veľmi smutné.

Pre nich však úplne príznačné. Pretože sú to práve oni, ktorí stále viac a viac polarizujú našu spoločnosť – aj takýmto neľudským šírením nenávisti a homofóbie.

Ľudia menia názory. To je prirodzené a normálne. Pokiaľ je to k lepšiemu, tak je všetko v najlepšom poriadku. Pokiaľ ale k horšiemu ako u týchto dvoch smeráckych úbožiakov, tak to už je nielen ich osobná, ale aj celospoločenská tragédia.

 

Ivan Čáni

Ivan Čáni
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V súčasnosti som už dôchodca. Mojou najväčšou celoživotnou záľubou boli, sú a naďalej budú lietadlá a lietanie. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSúkromnáPolitikaCestovanieSpoločnosť

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