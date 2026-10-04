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4. okt 2026 o 11:00
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Danko natiahol tentokrát Ficovi gumu v trenkách síce na maximum ako sa len dalo, ale opäť iba tak, aby nepraskla.

V tom je „expert“ s obrovským „ficocitom“– naťahovať ale neroztrhnúť.

Ivan Čáni
Ivan Čáni Bloger
Danko natiahol tentokrát Ficovi gumu v trenkách síce na maximum ako sa len dalo, ale opäť iba tak, aby nepraskla.
(Zdroj: Ivan Čáni)
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Tragikomický zúfalec Danko dosiahol pred niekoľkými dňami (29. 9.) zrejme „vrchol“ svojej politickej kariéry. Napriek Ficovmu strašeniu predčasnými voľbami mu z jeho vlády, ktorú ale mimochodom nikdy nepoloží, odvolal svojho vlastného nominanta Tarabu.

A to nie hocijako, ale pekne s opozíciou a to je už ale čo povedať. Veď za posledných 33 rokov to nikto iný nedokázal. Až teraz „ON“ – „nenahraditeľný“ Danko, bez ktorého by v tomto volebnom období žiadny Fico nebol.

Ten Danko, ktorý doteraz stále vykrikoval, že s opozíciou sa nehlasuje a naviac , že by to bolo aj v rozpore s koaličnou zmluvou.

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A toho Tarabu, o ktorom pred voľbami v roku 2023 povedal aj toto: „Poznám ho 15 rokov. Je to človek, ktorý hodnotovo sedí k SNS.“ Áno, až tak veľmi, že ho pre tie jeho „hodnoty“ ani po troch rokoch neprijal za člena strany a nakoniec ho „demonštratívne“ zbavil aj ministerského postu. https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/andrej-danko-nachytany-pri-rokovani-znamym-poslancom-aha-kym-pojde-sef-sns-volieb

Ďalšie Dankove predvolebné „priateľstvo v národnom záujme“ teda tak ako vzniklo tak aj stroskotalo. Na osobných záujmoch, vydieraní, pokrytectve, chrapúnstve, …, ale aj morálke a charakteroch.

Danko pred voľbami v roku 2023 „vytuningoval“ SNS a pospájal všetko čo sa len pospájať dalo. Nie však v národnom záujme ako to všetci svorne pokrytecky deklarovali, ale v záujme svojom a ďalších jemu podobných – kadejakých Tarabov, Huliakov, Radačovských a neviem ešte akých. Nehovoriac o tom, že aj s podvodným úmyslom ísť iba na päť a nie na sedem percent voličských hlasov ako to platí pri predvolebných koalíciách.

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A toto ich veľkolepé predvolebné „pronárodné“ a aj podvodné spojenectvo začali napĺňať krátko po voľbách vo „veľkom štýle“.

Začal to „odvážlivec“ Huliak, ktorý sa ako prvý „národovec“ vzoprel Dankovi a dokonale využil jeho nielen predvolebnú naivitu. A vďaka Ficovým obmedzeným manévrovacím možnostiam a nekompromisným parlamentným číslam sa prevydieral až na vytúžený ministerský post.

Horší nechcel zostať ani samotný zúfalec Danko, ktorý začal slintať po parlamentnej predsedníckej stoličke. Ale tak ako slintal, tak aj doslintal a musel sa uspokojiť „len“ s tou podpredsedníckou, ktorá je ale aj tak veľmi vysoko nad rámcom jeho morálky a charakteru.

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No a Taraba napriek trojročnému ministrovaniu nakoniec tiež padol na konfliktoch práve s „chlebodarcom“ Dankom.

Také normálne príbehy Dankom spojených „národných síl“. Z jednej koaličnej krízy do druhej, tretej, … Celé volebné obdobie len fleky, beztrestnosť, kšefty. Občan až na poslednom mieste. Ale aj on si príde už čoskoro určite na svoje. Vďaka budúcoročným voľbám bude opäť aspoň na niekoľko týždňov stredobodom ich falošného záujmu.

Zúfalec Danko aj týmto svojim „víťazstvom“ utrpel len ďalšiu porážku ako vždy, keď naťahoval Ficovi gumu v trenkách. Opäť spľasol ako bublina a karavána vďaka nemu, lebo Fica nikdy nezradí, ide ďalej.

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Ešte aj s tou blbou transakčnou daňou, za ktorú poslušne hlasoval a následne „hrdinsky“ bojuje proti nej, ho obabrali ako malého chlapca a posunuli mu jej zrušenie o rok neskôr. Ak vôbec.

Ale to už on aj so svojou teraz už opäť „nevytuningovanou“ SNS aspoň podľa dlhodobých prieskumov v žiadnej vláde ani v parlamente našťastie nebude.

Ivan Čáni

Ivan Čáni
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V súčasnosti som už dôchodca. Mojou najväčšou celoživotnou záľubou boli, sú a naďalej budú lietadlá a lietanie. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSúkromnáPolitikaCestovanieSpoločnosť

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