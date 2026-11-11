„Dnes prehral právny štát.“ Povedal Gašpar po druhom parlamentnom fiasku o kajúcnikoch.

Súdruh Gašpar, právny štát na Slovensku prehral už dávno.
A začal prehrávať aj v kontexte s vašou osobou minimálne pred piatimi rokmi, presne takto v novembri 2021, keď …
… ste boli prepustený z väzby a Fico vám ponúkol politickú kariéru.
… keď ste jeho ponuku prijali a amorálne ako obvinený (napriek prezumpcii neviny) ste kandidovali v parlamentných voľbách 2023 za poslanca NR SR.
… keď ste ako novozvolený poslanec pokrytecky zložili poslanecký sľub „na svoju česť a svedomie“.
… keď ste sa ako obvinený poslanec NR SR nechali zvoliť dokonca za jej podpredsedu.
… keď ste za posledné tri roky ako poslanec NR SR a dokonca ako jej podpredseda hlasovali za všetky tie hanebné novely noviel Trestného zákona, zrušenia NAKA, zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry, …
… keď ste aj v tomto týždni dvakrát hlasovali za novelu o kajúcnikoch.
… keď ste všetky tieto hlasovania absolvovali nielen ako obvinený, ale v súčasnosti už aj súdený poslanec a podpredseda NR SR v tvrdom konflikte záujmu.
… keď ste už počas predvolebnej kampane a celého tohto volebného obdobia spoločne s vašimi smeráckymi kumpánmi na čele s Ficom viedli mnohé zúrivé tlačovky, na ktorých ste tvrdo obviňovali a ponižovali všetkých vám nevyhovujúcich vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov.
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