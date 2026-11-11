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11. nov 2026 o 23:00
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„Dnes prehral právny štát.“ Povedal Gašpar po druhom parlamentnom fiasku o kajúcnikoch.

Ako občan Slovenskej republiky zásadne nesúhlasím.

Ivan Čáni
Ivan Čáni Bloger
„Dnes prehral právny štát.“ Povedal Gašpar po druhom parlamentnom fiasku o kajúcnikoch.
(Zdroj: Ivan Čáni)
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Súdruh Gašpar, právny štát na Slovensku prehral už dávno.

A začal prehrávať aj v kontexte s vašou osobou minimálne pred piatimi rokmi, presne takto v novembri 2021, keď …

… ste boli prepustený z väzby a Fico vám ponúkol politickú kariéru.

… keď ste jeho ponuku prijali a amorálne ako obvinený (napriek prezumpcii neviny) ste kandidovali v parlamentných voľbách 2023 za poslanca NR SR.

… keď ste ako novozvolený poslanec pokrytecky zložili poslanecký sľub „na svoju česť a svedomie“.

… keď ste sa ako obvinený poslanec NR SR nechali zvoliť dokonca za jej podpredsedu.

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… keď ste za posledné tri roky ako poslanec NR SR a dokonca ako jej podpredseda hlasovali za všetky tie hanebné novely noviel Trestného zákona, zrušenia NAKA, zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry, …

… keď ste aj v tomto týždni dvakrát hlasovali za novelu o kajúcnikoch.

… keď ste všetky tieto hlasovania absolvovali nielen ako obvinený, ale v súčasnosti už aj súdený poslanec a podpredseda NR SR v tvrdom konflikte záujmu.

… keď ste už počas predvolebnej kampane a celého tohto volebného obdobia spoločne s vašimi smeráckymi kumpánmi na čele s Ficom viedli mnohé zúrivé tlačovky, na ktorých ste tvrdo obviňovali a ponižovali všetkých vám nevyhovujúcich vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov.

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Súdruh Gašpar, dnes (11. 11. 2026) právny štát rozhodne neprehral. Práve naopak, dnes sa po troch rokoch vašej likvidácie konečne opäť aspoň trocha nadýchol!

Ivan Čáni

Ivan Čáni
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V súčasnosti som už dôchodca. Mojou najväčšou celoživotnou záľubou boli, sú a naďalej budú lietadlá a lietanie. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSúkromnáPolitikaCestovanieSpoločnosť

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