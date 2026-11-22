Pretože tie skutočné hyeny na rozdiel od nich sú užitočné nočné cicavce známe predovšetkým ako zdochlinožrúti, čím plnia dôležitú úlohu zdravotníkov v prírode. Akú úlohu ale plnia v živote a v spoločnosti tieto štyri zbytočné smerácke kreatúry? Na to nech si odpovie každý sám.
„Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v uznesení prijatom vo štvrtok (12. 11. 2026) uviedli, že páchatelia zodpovední za deportácie alebo násilné presuny ukrajinských detí počas vojny sa musia za svoje činy zodpovedať.
Text bol prijatý v pomere hlasov 536 k ôsmim, kým 37 poslancov sa hlasovania zdržalo.
Z ôsmich poslancov, ktorí hlasovali proti, boli štyria zo Smeru. Menovite Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Judita Laššáková a Katarína Roth Neveďalová.“ https://www.pravda.sk/spravy/svet/clanok/2077865-proti-navratu-ukrajinskych-deti-z-ruska-bolo-len-osem-europoslancov-z-toho-styria-zo-smeru-ps-hanba
„Zbytočné, trápne a nešťastné“.
Konštatoval dokonca „prezident“ Peter Pellegrini a to je už čo povedať. Nehovoriac o tom, že …
… „Slovensko po rokoch zmenilo názor a oficiálne sa pripojilo k Medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí. Ministerstvo zahraničných vecí to potvrdilo v pondelok (2. novembra) v tlačovej správe.“
„Slovenská republika dlhodobo a konzistentne presadzuje dodržiavanie medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva a ochranu civilného obyvateľstva. Deti patria medzi najzraniteľnejšie obete vojny a ich ochrana musí byť našou spoločnou prioritou. Pripojením sa ku koalícii súčasne nadväzujeme na našu dlhodobú podporu ukrajinským deťom, ktorým pomáhame priamo na Ukrajine, ale tiež na Slovensku.“ https://eubrief.sme.sk/zahranicie-a-bezpecnost/c/otocka-u-ficovej-vlady-slovensko-sa-pripaja-ku-koalicii-za-navrat-ukrajinskych-deti
A čo na to samotní aktéri tejto zbabelej úbohosti?
Ľuboš Blaha tvrdí, že nešlo o násilné deportácie, ale o „evakuáciu“ detí z vojnových oblastí a že ide o protiruskú propagandu.
Erik Kaliňák spochybnil obsah a reálnu účinnosť prijatého uznesenia.
Judita Laššáková tvrdí, že „Uznesenie Európskeho parlamentu o ukrajinských deťoch je plné dezinformácií a navyše ukazuje hlbokú neznalosť práva.“
Katarína Roth Neveďalová svoje hlasovanie zdôvodnila tým, že ide o zbytočnú duplicitu už prijatých uznesení a dnes (22. novembra 2026) v televíznej diskusii uviedla, že nevie potvrdiť, či Rusko ukrajinské deti unáša.
Ohavné a hnusné. Odporné a neľudské. Zbabelé a úbohé. …