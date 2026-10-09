Máme tú najúžasnejšiu vládu ak nie na svete, tak minimálne v Európskej únii.

Takto nejako by mohol pochopiť okrem zaslepených a nepoučiteľných ficovoličov aj nezainteresovaný človek Ficovu pondelkovú (5. 10. 2026) tlačovku po vládnom schválení štátneho rozpočtu na rok 2027.
„Chcem verejne povedať, že Vláda Slovenskej republiky doručuje. Doručuje a podáva výsledky, ktoré sú v takom objeme a v takom rozsahu aktivít, že ťažko by sme našli porovnanie s predchádzajúcimi vládami. …“ https://www.facebook.com/reel/1117586881224154
Samá chvála, všetko ide tým najsprávnejším (S)merom. Sekera 7,5 miliardy eur, verejný dlh 64% HDP. Žiadny problém, veď mnohé krajiny ako napr. Taliansko, Francúzsko či Belgicko ho majú podstatne vyšší ako 100%. Tak my sa predsa nebudeme trapošiť kvôli nejakým 64 percentám.
Keď však v roku 2023 preberali vládu, tak Matoviča, Hegera, Ódora išli zožrať za živa a zbabelo sa na nich vyhovárajú doteraz za síce nie dobrý, ale podstatne lepší výsledok napriek covidu, vojne a energetickej kríze, ako dosahujú oni teraz. A ich 64% je zrazu úplná pohoda. Chrapúni.
Fico má ale aj pravdu. Jeho vláda skutočne doručuje a podáva výsledky, ktoré sú v takom objeme a v takom rozsahu aktivít, že sa ťažko hľadá porovnanie s predchádzajúcimi vládami.
Žiaľ, ale hlavne v pošliapavaní Ústavy SR a mnohých zákonov, v ich prispôsobovaní vlastným potrebám napr. v trestno-právnej oblasti, ignorovaní sociálnych partnerov, Najvyššieho kontrolného úradu, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
V dehonestovaní všetkých, ktorí im čo len trocha strčia nohu do dverí ako napr. čestných a statočných policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, novinárov, …
Ale aj takmer non-stop koaličnou krízou, vzájomným hádaním, osočovaním a vydieraním, blokovaním parlamentu, papalášstvom, chrapúnstvom, bezcharakternou aroganciou moci.
Fico sa zahráva so Slovenskom a hlavne s jeho občanmi. Všetkými vrátane jeho zmanipulovaných a nepoučiteľných voličov. Jemu je však všetko jedno. Zaujíma ho jediné – beztrestnosť seba a jeho kumpánov. A minimálne sedemdesiatšesť rovnako bezcharakterných parlamentných prisluhovačov ho v tých pre neho najdôležitejších témach nakoniec vždy podrží nad vodou.
https://www.pravda.sk/spravy/ekonomika/clanok/2010963-eurostat-slovensku-rastie-verejny-dlh-v-europe-vsak-stale-patrime-k-menej-zadlzenym-krajinam
https://www.sme.sk/domov/c/expresna-cesta-rozpoctu-k-schvaleniu-naraza-na-odbornikov-v-ludskych-ani-profesionalnych-silach-ho-nebolo-mozne-zhodnotit