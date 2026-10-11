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11. okt 2026 o 10:00
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„Pán Gašpar bude oslobodený v plnej miere, pán kolega. To sa nemusíte obávať.“

Vyhlásil smerák Takáč v relácii Král na ťahu 8. 10. 2026.

Ivan Čáni
Ivan Čáni Bloger
„Pán Gašpar bude oslobodený v plnej miere, pán kolega. To sa nemusíte obávať.“
(Zdroj: Ivan Čáni)
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Tomu hovorím smerácka bohorovnosť a arogancia moci v priamom prenose. Asi ani samotný Gašpar tomu možno neverí a on si to dovolil vyhlásiť verejne v televíznej relácii, hoci do konca súdneho procesu pretečie ešte veľa vody v Dunaji. https://www.ta3.com/relacia/1075913/smer-sd-vs-progresivne-slovensko („prestrelka“ Takáča s Dubécim od cca 43:45 min.)

Súdruh Takáč, je to len vaše a hlavne Gašparove zbožné želanie alebo viete niečo viac? Alebo už nebodaj máte na Súmračnej aj nejakú „súdnu garanciu“, že to tak dopadne a nijako inakšie?

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Lebo touto vašou neuváženou a nezodpovednou, ale žiaľ v Smere nie výnimočnou prejudíciou, ste arogantne a bezprecedentne spochybnili tento verejnosťou veľmi sledovaný súdny proces a zasadili ste len ďalšiu ranu do dôveryhodnosti fungovania nášho súdnictva. A to je ten najhorší signál aký môže politik a dokonca minister Vlády SR vyslať občanom vraj demokratického a právneho štátu.

Alebo vďaka vám smerákom a všetkým vašim koaličným prisluhovačom už ním dávno nie sme? A to minimálne od začiatku tohto volebného obdobia, keď ste občana, ekonomiku, zdravotníctvo, školstvo, … odstavili na vedľajšiu koľaj a vašimi top témami a prioritami sa stali niekoľkonásobná hanebná a účelová novela Trestného zákona, zrušenie NAKA a ÚŠP, kajúcnici, Úrad na ochranu oznamovateľov, …

Ivan Čáni

Ivan Čáni
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V súčasnosti som už dôchodca. Mojou najväčšou celoživotnou záľubou boli, sú a naďalej budú lietadlá a lietanie. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSúkromnáPolitikaCestovanieSpoločnosť

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