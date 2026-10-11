„Pán Gašpar bude oslobodený v plnej miere, pán kolega. To sa nemusíte obávať.“

Tomu hovorím smerácka bohorovnosť a arogancia moci v priamom prenose. Asi ani samotný Gašpar tomu možno neverí a on si to dovolil vyhlásiť verejne v televíznej relácii, hoci do konca súdneho procesu pretečie ešte veľa vody v Dunaji. https://www.ta3.com/relacia/1075913/smer-sd-vs-progresivne-slovensko („prestrelka“ Takáča s Dubécim od cca 43:45 min.)
Súdruh Takáč, je to len vaše a hlavne Gašparove zbožné želanie alebo viete niečo viac? Alebo už nebodaj máte na Súmračnej aj nejakú „súdnu garanciu“, že to tak dopadne a nijako inakšie?
Lebo touto vašou neuváženou a nezodpovednou, ale žiaľ v Smere nie výnimočnou prejudíciou, ste arogantne a bezprecedentne spochybnili tento verejnosťou veľmi sledovaný súdny proces a zasadili ste len ďalšiu ranu do dôveryhodnosti fungovania nášho súdnictva. A to je ten najhorší signál aký môže politik a dokonca minister Vlády SR vyslať občanom vraj demokratického a právneho štátu.