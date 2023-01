Popradské letisko v nedávnej minulosti ...

Obsah otvoreného listu venovaného vtedajšiemu premiérovi a kandidátovi na prezidenta SR Robertovi Ficovi, ktorý vám ponúkam v plnom znení na prečítanie, bude mať onedlho 9 rokov, ale môže byť žiaľ znova vysoko aktuálny najmä v kontexte reálnej hrozby návratu odskúšaných a časom preverených „sociálnych demokratov“, ktorí sa už svojej opätovnej šance nevedia dočkať. Jeho skrátená a upravená podoba bola zverejnená v denníku Korzár dňa 8. 4. 2014. A ak máte čas a chuť, tak v nej nájdete odkazy na ďalšie možno aj pre vás zaujímavé informácie týkajúce sa problematiky obsiahnutej v mojom liste.

Vážený pán predseda Vlády SR a kandidát na prezidenta SR Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.!

Som „radový“ občan SR a rád by som reagoval na listy, ktorými ste pred nedávnom ale aj v týchto dňoch zaplnili možno všetky poštové schránky na Slovensku. Prepáčte mi moju otvorenosť, ale zrejme vy „hore“ nemáte alebo nechcete mať ani len predstavu o tom, čo všetko sa deje tu „dole“.

Dňa 31. 1. 2014 ste ako premiér a zároveň ako kandidát na prezidenta SR, lebo to sa jednoducho vo Vašom prípade nedá oddeliť, pompézne otvárali nedokončený a v tom čase prevádzky neschopný (!) odletový terminál na letisku v Poprade. Na tom by nebolo nič zvláštne, ale ...

Tvrdíte o sebe, že máte veľmi silné sociálne cítenie. Zaujímalo by ma preto, či ste počas spomínanej akcie venovali aspoň niekoľko minút aj „obyčajným“ zamestnancom a či ste sa ich spýtali, ako sa im darí v napätej situácii, ktorá na popradskom letisku panuje?

Či Vás vôbec zaujíma, prečo nekompetentný a neschopný manažment, v ktorom mimochodom nie je nikto od letectva (!) a ktorý sa má starať o prácu pre zamestnancov, napriek tomu, že to zjavne nezvláda, vyhadzuje nevinných?

Či viete, že sa vraj pripravuje ďalšia vlna tohto bezhlavého vyhadzovania?

Či je normálne, že sa za vyhodených vlastných pracovníkov prenajímajú externe pracovníci zo žilinského letiska a pre jedného z nich sa dokonca našlo aj miestečko?

Či Vás ani trocha netrápi, že sa „obyčajní“ zamestnanci (živitelia rodín) arogantne vyhadzujú a na strane druhej sa mohli prijať do vedenia letiska a aj na „bežné“ pozície niekoľkí bývalí policajti (zabezpečení ľudia) s určite zaujímavými výsluhovými dôchodkami a za určite nie minimálnu mzdu?

A že pre jedného z nich bola dokonca vytvorená funkcia, ktorá dovtedy na popradskom letisku nebola a dovolím si tvrdiť, že vzhľadom na to, kto vlastní takmer 100%-ne letisko, podľa mňa ani nie je potrebná? A keď už aj je, prečo sa v danej oblasti ešte objednávajú služby od ďalších externých dodávateľov? ...

Čo na to štát, pán premiér a kandidát na prezidenta, ktorý je tým spomínaným takmer 100%-ným vlastníkom? Takto plníte občanom sľubované istoty? Toto je hospodárenie štátu? Toto je jednanie s tými, ktorí by mali byť najvzácnejší – s vlastnými zamestnancami a občanmi SR, ktorí vám prejavili dôveru a ktorým by ste mali slúžiť v zmysle ústavného sľubu („Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“)?

Vzhľadom na to, že popradské letisko je štátne, tak patrí aj mne a všetkým občanom našej krajiny. Preto týmto zároveň verejne protestujem proti tomu, aby si ho privlastňovala iba jedna strana, ktorá z neho miesto prosperujúceho letiska, ktoré by malo poskytovať kvalitné služby domácim a zahraničným cestujúcim a tým pomáhať rozvoju obchodného a turistického ruchu v tomto jedinečnom kúte Slovenska a zároveň celej našej ekonomike, tak z neho buduje sklad policajných výsluhových dôchodcov, na ktorom je dopravné lietadlo a cestujúca verejnosť v súčasnom období žiaľ iba veľkou raritou!

A koľko je na Slovensku takýchto „popradských letísk“? Hanba, hnus (a to sú veľmi slušné a slabé slová) vám všetkým, ktorí máte na tom akýkoľvek podiel! Máte vôbec úprimný záujem niečo urobiť aj pre „bežných“ občanov, alebo budete z nás robiť aj naďalej iba hlupákov, ktorí sú vám dobrí len keď potrebujete naše hlasy? Arogancia moci už zrejme nepozná žiadne hranice a mnohí z vás ju zjavne nemajú pod kontrolou!

K napísaniu tohto listu som sa rozhodol preto, že to tak cítim a chcel som Vám to pán premiér a zároveň kandidát na prezidenta SR ako OBČAN SR povedať.

Tiež preto, že to považujem za legitímny spôsob, ktorý každému občanovi umožňuje Ústava SR (v mnohých článkoch vďaka vám politikom len formálny, nefunkčný a alibistický dokument!), ale žiaľ veľmi veľa ľudí si vylieva svoju zlosť napr. iba vypisovaním v rôznych internetových diskusiách alebo nadávaním pri pive.

Napísal som to preto, lebo od narodenia som žil, žijem a ďalej chcem žiť na Slovensku – pevne verím, že už nie len v krásnej, ale konečne aj slušnej a demokratickej krajine, v ktorej bude skutočne na prvom mieste OBČAN a NIE stranícke záujmy!

Napísal som Vám aj preto, že letisko Poprad aj v minulom roku zaznamenalo výrazný pokles cestujúcich oproti už aj tak nízkym počtom z predchádzajúcich rokov a tiež preto, že na toto naše najkrajšie letisko opäť nelieta žiadna pravidelná linka!

Napísal som aj preto, že aj Vy ste ubezpečovali prítomných pri otváraní terminálu ako aj širokú verejnosť prostredníctvom médií, že v roku 2022, keď bude olympiádu hostiť Krakov, tak popradské letisko už nebude kapacitne stíhať! Kiež by ste mali pravdu. Ale čo do vtedy a čo keď olympiáda v tomto regióne nebude? Naozaj fantastická perspektíva a z Vašej strany iba ďalšia populistická fráza. A výroky pani riaditeľky nebudem radšej ani komentovať, to sú žiaľ ešte väčšie perly ako tie Vaše! Ibaže ona to letisko už viac ako 5 rokov „riadi“!!!

Napísal som Vám aj preto, že takéto problémy sa určite netýkajú len letiska v Poprade. Príklad popradského letiska som použil preto, lebo je od malička mojou srdcovou záležitosťou, letectvu myslím, že aspoň trocha rozumiem a mám tam stále veľa kamarátov a bývalých spolupracovníkov, s ktorými manipulujú arogantní ľudia bez chrbtovej kosti, ktorým na to všetko stačí mať iba ten správny farebný nádych! Je to veľmi smutné, ale žiaľ, práve ten váš – veľmi silne sociálny a s toľkými istotami!

A zrejme tu môžeme hľadať aj odpoveď, prečo štát prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré je 97,61%-ným akcionárom letiska v Poprade, nekoná, ale ústami svojho hovorcu a jeho alibistických výhovoriek ešte viac zavádza.

Prepáčte pán premiér a kandidát na prezidenta, ale určite nie len mne je z toho všetkého veľmi smutno a žiaľ aj na zvracanie. Pretože nie len politici, ale všetci ľudia a zvlášť na zodpovedných funkciách a naviac s takým silným sociálnym cítením, by sa rozhodne takto správať nemali!!!

Toľko môj vtedajší list, snáď už navždy iba bývalému premiérovi.

Na záver vám ešte ponúkam jednu veľmi jednoduchú „sociálno – demokratickú“ hádanku.

V rokoch 2007 – 2010 počas prvej Ficovej vlády bol predsedom predstavenstva a teda šéfom medzinárodného letiska Poprad – Tatry bývalý učiteľ jedného popradského gymnázia (samozrejme nič proti učiteľom) a od roku 2010 už aj poslanec NR SR nemenovanej politickej strany PaedDr. Peter Šuca! Uhádnete z ktorej „sociálno – demokratickej“ strany? Príjemné hádanie. A ak by ste si náhodou nevedeli rady, tak správnu odpoveď sa dozviete napr. na oficiálnych stránkach NR SR.

Pekný deň.